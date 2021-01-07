Режим НС у Вашингтоні продовжено до інавгурації, під час протестів загинули вже 4 людини

Три людини померли під час масових заворушень у районі Капітолійського пагорба, влаштованих прихильниками президента Дональда Трампа, які протестують проти сертифікації Конгресом перемоги на виборах Джо Байдена.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив начальник поліції округу Колумбія Роберт Конті.

Він не уточнив, чи були ці люди якимось чином причетні до вторгнення протестувальників у будівлю Капітолію.

Раніше повідомлялося про те, що під час захоплення Капітолію була застрелена жінка - ветеран ВПС США.

Засідання Конгресу було перервано, деяких конгресменів евакуювали на військову базу. Після наведення порядку засідання поновилося.

Проте мер Вашингтона Мюріел Боузер продовжила запроваджений раніше режим надзвичайного стану на 15 днів.

Мер заявила, що люди, які штурмували Капітолій, "прагнули зірвати роботу Конгресу, пов'язану з прийняттям голосів колегії вибірників".

За її словами, є побоювання, що "деякі люди продовжать свої насильницькі протести до інавгурації (20 січня. - Ред.)".

Нагадаємо, увечері 6 січня прихильники поки чинного президента Дональда Трампа під час масової акції протесту увірвалися в будівлю Капітолію.

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