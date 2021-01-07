Режим НС у Вашингтоні продовжено до інавгурації, під час протестів загинули вже 4 людини
Три людини померли під час масових заворушень у районі Капітолійського пагорба, влаштованих прихильниками президента Дональда Трампа, які протестують проти сертифікації Конгресом перемоги на виборах Джо Байдена.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив начальник поліції округу Колумбія Роберт Конті.
Він не уточнив, чи були ці люди якимось чином причетні до вторгнення протестувальників у будівлю Капітолію.
Раніше повідомлялося про те, що під час захоплення Капітолію була застрелена жінка - ветеран ВПС США.
Засідання Конгресу було перервано, деяких конгресменів евакуювали на військову базу. Після наведення порядку засідання поновилося.
Проте мер Вашингтона Мюріел Боузер продовжила запроваджений раніше режим надзвичайного стану на 15 днів.
Мер заявила, що люди, які штурмували Капітолій, "прагнули зірвати роботу Конгресу, пов'язану з прийняттям голосів колегії вибірників".
За її словами, є побоювання, що "деякі люди продовжать свої насильницькі протести до інавгурації (20 січня. - Ред.)".
Нагадаємо, увечері 6 січня прихильники поки чинного президента Дональда Трампа під час масової акції протесту увірвалися в будівлю Капітолію.
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и не "в обморок", а "втрачає свідомість".
2. Этим ящикам не несколько десятков лет, это традиция, раньше так их возили в реалии.
прикольно если дедок не нападет на Иран, а то эти носители тряпок на башках уже достали всех, даже нас - опустили Зелю... хотя это и неплохо, но опустить мона было и не сбивая самолет Бени, с отсутствием Бени на борту.
так кто тут кацап то?
а?
раз-два.... показался три(дварас)
кстати, ошибся словами, но и так сойдет применительно к вам
мені до біса ж.
а если хошь - давай сюда.
https://defence-line.org/
давай, посремся там, ок?
меня там забанили, а ты попробуй там посраться, будет интенсивно
шо не так?
боярку на завтра залишив.
сігарєтки - є. у чому проблема?
Нам трудно сказать, дошло ли до них то, что Трамп действует ровно теми методами, которыми агенты Кремля пытались захватить власть в разных странах, в том числе и в Украине, но антиамериканская и антидемократическая направленность этих действий уже ни у кого не вызывает сомнений.
И вот именно для нас важно то, что в США приходит осознание того, что вот такие подготовленные и осуществляемые акции в стиле «мы будем стоять за вашими женщинами и детьми», нельзя пресечь «путем переговоров», «учитывая мнение» и так далее. Мы по этим граблям прошлись и имеем оккупированные Крым и часть Донбасса. В США не долго игрались в эти игры и сделали то, что должны были сделать. - https://defence-line.org/2021/01/poryadok-vosstanovlen-s-trappom-vse-yasno-chast-1/
Ну и ***** тоже, клоакой это обернётся, задумал гибридную против США. Как там эйдельштейн себя чувствует, дохрюкался старый ********? =)
Дійсно , навіщо такій "посудині гріха" як жінка надавати якісь громадянські права , бо їй ******* заповів тільки рождати по 15 дітей и и мити ноги чоловіку й на вулиці носити хіждаб .
Оксанку , чого приперлися на цей адський форум ?! Куди дивиться Ваш господарь ?!
Де нема демократії там завди жінки є властністю або батьків , або чоловіків .
P.S. Дійсно , ось в чому демократія погана річ так в у тому , що надає права висловлувати усякі дурниці будь кому , в тому числі й неосвітчиним мракобісам .
Демонизация возможностей ***** и ********** -- это тоже болезнь . У ********** 1.5% мирвого ВВП , а у США 27% .
Имели сторонники Трампа ту ********** на одном болте и раком ...
Оне просто не хотят работать на хомлесов , на ростущий класс паразитов и прочих социальных иждевенцев . Не хотят принимать формулу , шо чернокожий торчок и бывший зек "тоже имеет значение" (даже если он с пушкой нападает на копов) и шо белые должны ещё 500 лет платить чёрным за рабстов чернокожих предков в 18 ... в 19 веках .
Відповідно до цієї поправки, віце-президент має зайняти посаду голови держави у разі відсторонення або недієздатності чинного президента. Раніше дана поправка жодного разу не застосовувалась
"Заради нашої демократії ми настійно закликаємо вас задіяти 25-ю поправку і почати процес відсторонення президента Трампа від посади", - йдеться в листі!
бiльше не пиши дурниц!
І коли подивитися - що зробила мергель з Германією, то чому треба сумніватися в такій же продажній потворі?
Кроме того, полиция осуществила по крайней мере 52 ареста на территории Капитолия. У половины из задержанных оказалось при себе незаконное огнестрельное оружие, а у одного из них - запрещенное (наверное автоматическое). При этом травмировано 14 полицейских, двое из которых госпитализированы.
В городе объявлен комендантский час и руководство полиции обратилось к населению с предложением воздерживаться от бесцельных походов в центре города. Чуть позже в столице США было объявлено Чрезвычайное положение, которое продлится до 21 января. То есть, речь идет о периоде вплоть до следующего дня после инаугурации нового президента. Это решение предоставило правоохранительным органам как дополнительные ресурсы, так и дополнительные полномочия. В частности, уже очищен периметр вокруг Капитолия и обеспечено его оцепление. Игры кончились очень быстро. - https://defence-line.org/2021/01/poryadok-vosstanovlen-s-trappom-vse-yasno-chast-1/
А взривчатка підкинута саме демократами. аби ще дужче обісратти протестувальників.
А Трампу нічого не буде.