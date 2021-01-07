За добу у світі виявили 781,1 тис. нових випадків COVID-19, померли понад 14 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих - 87,6 млн

Станом на ранок 7 січня у світі зареєстрували 781 103 нові випадки COVID-19. Померли за добу - 14 516 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

У світі зафіксовано 87 643 563 випадки коронавірусу, з них 781 103 за минулу добу.

За весь час пандемії від ускладнень, викликаних вірусом, у світі померли 1 891 700 осіб (14 516 за минулу добу).

Вилікували від початку пандемії 63 132 543 особи.

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Велика Британія.

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му у Європі.

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