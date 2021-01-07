Обама, Клінтон і Буш засудили штурм Капітолію, назвавши це "моментом ганьби і сорому для країни"

Троє експрезидентів США прокоментували акцію протесту прихильників Дональда Трампа у Вашингтоні, яка переросла в масові заворушення.

Про це повідомляє "Голос Америки", інформує Цензор.НЕТ.

Обама назвав події в Капітолії "моментом ганьби і сорому для країни", звинувативши чинного президента в підбурюванні до безладів.

"Історія по праву запам'ятає сьогоднішню жорстокість у Капітолії, яка виникла в результаті підбурювання чинного президента, який продовжував необґрунтовано брехати про результати законних виборів, як момент найбільшої ганьби і сорому для нашої країни", - йдеться в повідомленні.

Білл Клінтон у своєму твітері заявив, що причиною заворушень стали "чотири роки токсичної політики, що сприяє поширенню неправдивої інформації, вирощуванню недовіри до нашої (політичної) системи та стравлюванню американців один з одним".

Однопартієць Дональда Трампа - експрезидент від Республіканської партії Джордж Буш-молодший - теж виступив із критикою дій протестувальників і заявив, що "обурений поведінкою деяких політиків", а також наголосив, що подібні події можна порівняти скоріше з оскарженням виборів у "банановій республіці", ніж у демократичній державі".

Нагадаємо, увечері 6 січня прихильники поки чинного президента Дональда Трампа під час масової акції протесту увірвалися в будівлю Капітолію.

Пізніше стало відомо, що режим НС у Вашингтоні продовжено до інавгурації, а в результаті протестів загинули 4 людини.

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