УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11998 відвідувачів онлайн
Новини
16 728 108

Обама, Клінтон і Буш засудили штурм Капітолію, назвавши це "моментом ганьби і сорому для країни"

Обама, Клінтон і Буш засудили штурм Капітолію, назвавши це

Троє експрезидентів США прокоментували акцію протесту прихильників Дональда Трампа у Вашингтоні, яка переросла в масові заворушення.

Про це повідомляє "Голос Америки", інформує Цензор.НЕТ.

Обама назвав події в Капітолії "моментом ганьби і сорому для країни", звинувативши чинного президента в підбурюванні до безладів.

"Історія по праву запам'ятає сьогоднішню жорстокість у Капітолії, яка виникла в результаті підбурювання чинного президента, який продовжував необґрунтовано брехати про результати законних виборів, як момент найбільшої ганьби і сорому для нашої країни", - йдеться в повідомленні.

Білл Клінтон у своєму твітері заявив, що причиною заворушень стали "чотири роки токсичної політики, що сприяє поширенню неправдивої інформації, вирощуванню недовіри до нашої (політичної) системи та стравлюванню американців один з одним".

Однопартієць Дональда Трампа - експрезидент від Республіканської партії Джордж Буш-молодший - теж виступив із критикою дій протестувальників і заявив, що "обурений поведінкою деяких політиків", а також наголосив, що подібні події можна порівняти скоріше з оскарженням виборів у "банановій республіці", ніж у демократичній державі".

Нагадаємо, увечері 6 січня прихильники поки чинного президента Дональда Трампа під час масової акції протесту увірвалися в будівлю Капітолію.

Пізніше стало відомо, що режим НС у Вашингтоні продовжено до інавгурації, а в результаті протестів загинули 4 людини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обама, Буш і Клінтон готові публічно зробити щеплення від COVID-19

Автор: 

Буш Джордж (17) Клінтон Білл (25) Обама Барак (518) США (23360) Трамп Дональд (6083)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+34
Похоже рыжий с белого дома сразу на нары
показати весь коментар
07.01.2021 09:16 Відповісти
+28
Обама, Клінтон і Буш засудили штурм Капітолію, назвавши це "моментом ганьби і сорому для країни" - Цензор.НЕТ 7762
показати весь коментар
07.01.2021 09:33 Відповісти
+24
Они тоже в твоем мацковцком подъезде нагадили?
показати весь коментар
07.01.2021 09:26 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Буш падла назвал Украину с банановой республикой.
показати весь коментар
07.01.2021 11:06 Відповісти
Рыжий, чубатый поц - позор для Штатов! и придурковатый кловун для остального мира.
показати весь коментар
07.01.2021 11:43 Відповісти
Трамп беги в Ростов, пока не поздно. По дороге прихвати ***@на луку.
показати весь коментар
07.01.2021 12:23 Відповісти
А не из Обамы ли началось вторжение кацапии в политику США?А ведь он все это видел но ничего не предпринял.
До сих пор не последовал ответ янки на хакерские атаки из кацапии хотя кацапия должна была быть уничтожена информационно еще после первой хакерской атаки и вмешательство у предвыборную кампанио Обамы.
показати весь коментар
07.01.2021 12:51 Відповісти
Ох,касапи!
показати весь коментар
07.01.2021 16:08 Відповісти
Ну ладно, дело прошлое, я понимаю шо Клинтон и Обама --- это-же двое настоящих ублюдков, но Буш-то шо там делает в этой "компашке"???? Вроде-ж как нормальный чел был ("а как мы жили при Буше..."). Удивительное дело...
показати весь коментар
07.01.2021 18:40 Відповісти
кацапский след явный
показати весь коментар
07.01.2021 18:57 Відповісти
Момент позора и стыда был, когда выбрали Трампа в президенты, а сейчас можно сказать от позора избавились.
показати весь коментар
07.01.2021 21:36 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 