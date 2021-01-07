Facebook, Instagram і Twitter на деякий час заблокували акаунти Трампа
Соцмережі Facebook, Instagram і Twitter заблокували акаунти президента США Дональда Трампа на тлі протестів у країні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Twitter заблокував акаунт Трампа на 12 годин через "безпрецедентну і тривалу жорстоку ситуацію у Вашингтоні".
Раніше Трамп опублікував відеозвернення до протестувальників, у якому хоч і попросив їх розійтися, але кілька разів назвав вибори "сфальсифікованими" і "вкраденими".
Акаунти президента США заблокували також у Facebook та Instagram.
Нагадаємо, увечері 6 січня прихильники поки чинного президента Дональда Трампа під час масової акції протесту увірвалися в будівлю Капітолію.
Пізніше стало відомо, що режим НС в Вашингтоні продовжено до інавгурації, а в результаті протестів загинули 4 людини.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Congress finalizes Biden's win after riot disrupts Capitol
By https://edition.cnn.com/profiles/meg-wagner Meg Wagner , Melissa Macaya, Mike Hayes, https://edition.cnn.com/profiles/melissa-mahtani Melissa Mahtani , https://edition.cnn.com/profiles/veronica-rocha Veronica Rocha and https://edition.cnn.com/profiles/fernando-alfonso-iii Fernando Alfonso III , CNN
Updated 4:18 a.m. ET, January 7, 2021
----------------
Порядок восстановлен. С Трампом все ясно. Байден утвержден (Часть 2)
POSTED BY: https://defence-line.org/author/anti-colorados/ ANTI-COLORADOS 7 СІЧНЯ, 2021
Тут не нужно смешивать общую недееспособность и недееспособность президента. В первом случае, речь идет о психическом состоянии субъекта и ее может установить только суд, на основании судебной психолого-психиатрической экспертизы. В таком случае лицо может быть признано неподсудным и чаще всего, если оно демонстрирует опасный или противоправный характер действий, оно направляется на принудительное лечение.
Когда же речь идет о президенте, тот тут имеется в виду демонстрация его неспособности адекватно исполнять свои президентские полномочия. В таком случае, эти полномочия могут быть переданы действующему вице-президенту. Тут важен сам факт этих обсуждений, поскольку менее чем за 2 недели до смены власти на это вряд ли пойдут, в первую очередь, представители «кабинета министров» Трампа, состоящего из особо лояльной ему публики. Тем не менее, даже там этот вопрос обсуждался довольно активно и это важно.
Уже выступили все президенты США, здравствующие на этот момент, и высказали свою крайнюю степень возмущения тем, что творит Трамп. Как это не странно, с самыми жесткими формулировками выступил президент-республиканец Джордж Буш Младший. "Это отвратительное и душераздирающее зрелище", - сказал Буш в своем заявлении. «Так оспариваются результаты выборов в банановой республике, а не в нашей демократической республике».
На этот момент известно о том, что аккаунты Трампа в Твиттер жестко модерируется и удаляются его посты, которыми он подстрекает к беспорядкам. Твиттер предупредил о том, что может вообще заблокировать президентский аккаунт Трампа насовсем. Уже есть реакция некоторых мировых лидеров, которые говорят о том, что США, как мировой лидер, должны демонстрировать здравомыслие и не допускать такого позорного способа передачи власти.
По процедуре, по первым данным, голосование закончено. Оба возражения по Аризоне и Пенсильвании были отклонены и победа Джо Байдена подтверждена. Это самые первые данные, возможно еще будет что-то, но на этот момент все говорит о том, что голосование закончено. Попытка мятежа не прошла и Трамп пролетел и может сушить сухари.
блокируют Президента США!
доигрались в популизм, кретины