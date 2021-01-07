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Facebook, Instagram і Twitter на деякий час заблокували акаунти Трампа

Facebook, Instagram і Twitter на деякий час заблокували акаунти Трампа

Соцмережі Facebook, Instagram і Twitter заблокували акаунти президента США Дональда Трампа на тлі протестів у країні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Twitter заблокував акаунт Трампа на 12 годин через "безпрецедентну і тривалу жорстоку ситуацію у Вашингтоні".

Раніше Трамп опублікував відеозвернення до протестувальників, у якому хоч і попросив їх розійтися, але кілька разів назвав вибори "сфальсифікованими" і "вкраденими".

Акаунти президента США заблокували також у Facebook та Instagram.

Нагадаємо, увечері 6 січня прихильники поки чинного президента Дональда Трампа під час масової акції протесту увірвалися в будівлю Капітолію.

Пізніше стало відомо, що режим НС в Вашингтоні продовжено до інавгурації, а в результаті протестів загинули 4 людини.

Також читайте: Спікерка Палати представників США Пелосі закликала Національну гвардію вивести протестувальників із будівлі Капітолію

Автор: 

Facebook (725) США (23360) Twitter (291) соціальні мережі (1188) Трамп Дональд (6083) Instagram (181)


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Топ коментарі
+23
https://mobile.twitter.com/Hanna25224860 Hanna@Hanna25224860
А Колорадники там і були, на відео кричать «смелей», на фото чмурик з колорадкою.

Facebook, Instagram і Twitter на деякий час заблокували акаунти Трампа - Цензор.НЕТ 1767
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07.01.2021 10:07 Відповісти
+22
Facebook, Instagram і Twitter на деякий час заблокували акаунти Трампа - Цензор.НЕТ 3218
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07.01.2021 09:54 Відповісти
+20
Facebook, Instagram і Twitter на деякий час заблокували акаунти Трампа - Цензор.НЕТ 9888
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07.01.2021 09:53 Відповісти
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Ти не знаєш кацапів.
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07.01.2021 13:21 Відповісти
Проти Трампа рвуть дупи ті самі кацапи. Спитай я у себе : чому.так?
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07.01.2021 13:23 Відповісти
Жодного кацапа не знаю, що за Байдена. Усі за Трампа. Просте запитання: чому так?
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07.01.2021 14:42 Відповісти
Та симпатизировать можно кому угодно,но нужно уважать результаты выборов,а не ввергать страну в хаос.Мне,например,рожа Байдена совсем не нравится,а демократы-соплежуи,но надо уважать выбор людей и задуматься над тем,почему за тебя не проголосовали,а не подстрекать на антизаконные действия.
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07.01.2021 15:29 Відповісти
Так огласи нам результаты)
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07.01.2021 15:31 Відповісти
Врешь, как Трумп.
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07.01.2021 17:25 Відповісти
Facebook, Instagram і Twitter на деякий час заблокували акаунти Трампа - Цензор.НЕТ 5081
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07.01.2021 17:46 Відповісти
Салам, брате. У нас Рождество. Поздравляю тебя и твою семью! Желаю всего самого-самого наилучшего!
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07.01.2021 17:48 Відповісти
Ва-Алейкум Салам, брат! С Рiздвом Хрiстовим, всего вам наилучшего,и главное сейчас - здоровья.
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07.01.2021 17:50 Відповісти
Щиро дякую! Навзаєм! Щоб онука зростала здоровою та, як її дідусь, трошки дикою! Иншалла.
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07.01.2021 17:55 Відповісти
Дякую Пану. Машалла!
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07.01.2021 17:58 Відповісти
Підніму сьогодні 100 грамів свого "коньяку" за тебе!
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07.01.2021 18:01 Відповісти
А у меня пивко созрело, портер. Я за тебя и твоих - пивка домашнего с домашней же бастурмой
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07.01.2021 18:04 Відповісти
Ага, они срочно станут демократами, глядя на БЛМовских мародеров.
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07.01.2021 17:15 Відповісти
А, так Капитолий штурмовали blm....Понял.
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07.01.2021 17:51 Відповісти
Из Капитолия нечего вынести, BLMу там не интересно.
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07.01.2021 22:02 Відповісти
Тебе лучше знать, русский.
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07.01.2021 22:16 Відповісти
Да уж, хачь.
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07.01.2021 23:49 Відповісти
Ты истинный русский православный антифашист
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07.01.2021 23:52 Відповісти
LIVE UPDATES
Congress finalizes Biden's win after riot disrupts Capitol

By https://edition.cnn.com/profiles/meg-wagner Meg Wagner , Melissa Macaya, Mike Hayes, https://edition.cnn.com/profiles/melissa-mahtani Melissa Mahtani , https://edition.cnn.com/profiles/veronica-rocha Veronica Rocha and https://edition.cnn.com/profiles/fernando-alfonso-iii Fernando Alfonso III , CNN
Updated 4:18 a.m. ET, January 7, 2021
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Порядок восстановлен. С Трампом все ясно. Байден утвержден (Часть 2)Facebook, Instagram і Twitter на деякий час заблокували акаунти Трампа - Цензор.НЕТ 6415
POSTED BY: https://defence-line.org/author/anti-colorados/ ANTI-COLORADOS 7 СІЧНЯ, 2021
Тут не нужно смешивать общую недееспособность и недееспособность президента. В первом случае, речь идет о психическом состоянии субъекта и ее может установить только суд, на основании судебной психолого-психиатрической экспертизы. В таком случае лицо может быть признано неподсудным и чаще всего, если оно демонстрирует опасный или противоправный характер действий, оно направляется на принудительное лечение.
Когда же речь идет о президенте, тот тут имеется в виду демонстрация его неспособности адекватно исполнять свои президентские полномочия. В таком случае, эти полномочия могут быть переданы действующему вице-президенту. Тут важен сам факт этих обсуждений, поскольку менее чем за 2 недели до смены власти на это вряд ли пойдут, в первую очередь, представители «кабинета министров» Трампа, состоящего из особо лояльной ему публики. Тем не менее, даже там этот вопрос обсуждался довольно активно и это важно.
Уже выступили все президенты США, здравствующие на этот момент, и высказали свою крайнюю степень возмущения тем, что творит Трамп. Как это не странно, с самыми жесткими формулировками выступил президент-республиканец Джордж Буш Младший. "Это отвратительное и душераздирающее зрелище", - сказал Буш в своем заявлении. «Так оспариваются результаты выборов в банановой республике, а не в нашей демократической республике».
На этот момент известно о том, что аккаунты Трампа в Твиттер жестко модерируется и удаляются его посты, которыми он подстрекает к беспорядкам. Твиттер предупредил о том, что может вообще заблокировать президентский аккаунт Трампа насовсем. Уже есть реакция некоторых мировых лидеров, которые говорят о том, что США, как мировой лидер, должны демонстрировать здравомыслие и не допускать такого позорного способа передачи власти.
По процедуре, по первым данным, голосование закончено. Оба возражения по Аризоне и Пенсильвании были отклонены и победа Джо Байдена подтверждена. Это самые первые данные, возможно еще будет что-то, но на этот момент все говорит о том, что голосование закончено. Попытка мятежа не прошла и Трамп пролетел и может сушить сухари.
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07.01.2021 11:38 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3408643.html
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07.01.2021 11:41 Відповісти
Он попросил разойтись... Задницу пытается прикрыть перед будущей уголовкой... Однако не получиться. Главное то не отдельные слова, а последствия его деяний в целом... Вот этим и займется прокурор власти Байдена. Будет очень интересно... А, забыл про русню... Их просто обнаружат и кого вышлют, кого посадят лет на 25... а вот политику по поводу выдачи виз новым заявителям из рф думаю резко пересмотрят и не в лучшую сторону...
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07.01.2021 13:03 Відповісти
это, извините, писец !

блокируют Президента США!
доигрались в популизм, кретины
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07.01.2021 13:59 Відповісти
Свобода слова по-американски. Наши дни.
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07.01.2021 17:07 Відповісти
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