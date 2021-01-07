Facebook, Instagram і Twitter на деякий час заблокували акаунти Трампа

Соцмережі Facebook, Instagram і Twitter заблокували акаунти президента США Дональда Трампа на тлі протестів у країні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Twitter заблокував акаунт Трампа на 12 годин через "безпрецедентну і тривалу жорстоку ситуацію у Вашингтоні".

Раніше Трамп опублікував відеозвернення до протестувальників, у якому хоч і попросив їх розійтися, але кілька разів назвав вибори "сфальсифікованими" і "вкраденими".

Акаунти президента США заблокували також у Facebook та Instagram.

Нагадаємо, увечері 6 січня прихильники поки чинного президента Дональда Трампа під час масової акції протесту увірвалися в будівлю Капітолію.

Пізніше стало відомо, що режим НС в Вашингтоні продовжено до інавгурації, а в результаті протестів загинули 4 людини.

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