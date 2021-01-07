Україна у 2021 році має погасити приблизно $1,67 млрд заборгованості перед МВФ

У 2021 році Україна має погасити заборгованість перед Міжнародним валютним фондом у розмірі $1,67 млрд.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчить графік погашень заборгованості на сайті МВФ.

Заборгованість у графіку номінована в спеціальних правах запозичення (SDR). 1 SDR дорівнює приблизно $1,45.

Так, до 2036 року Україна має повернути 8,06 млрд SDR - приблизно 11,69 млрд доларів США.

Водночас у 2021 році сума погашення становить 1,15 млрд SDR - приблизно 1,67 млрд доларів.

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