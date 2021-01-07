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Україна у 2021 році має погасити приблизно $1,67 млрд заборгованості перед МВФ

Україна у 2021 році має погасити приблизно $1,67 млрд заборгованості перед МВФ

У 2021 році Україна має погасити заборгованість перед Міжнародним валютним фондом у розмірі $1,67 млрд.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчить графік погашень заборгованості на сайті МВФ.

Заборгованість у графіку номінована в спеціальних правах запозичення (SDR). 1 SDR дорівнює приблизно $1,45.

Так, до 2036 року Україна має повернути 8,06 млрд SDR - приблизно 11,69 млрд доларів США.

Водночас у 2021 році сума погашення становить 1,15 млрд SDR - приблизно 1,67 млрд доларів.

Також читайте: Марченко: МВФ очікує від України заходів щодо антикорупції та реформи судової системи

Автор: 

борг (2149) заборгованість (265) МВФ (3077)


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Топ коментарі
+11
чудовий допис , але ті борги Найвеличніший Гетьман понабирав ....
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07.01.2021 10:05 Відповісти
+10
прийдеться частину зелених ідіотів продати на органи, включно з віслюком
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07.01.2021 10:02 Відповісти
+10
порошенко не олігарх ! Просто він дуже заможний держслужбовець !
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07.01.2021 10:18 Відповісти
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Можна взять у бени с суркисами. Да вова?😷
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07.01.2021 10:46 Відповісти
Спасибо партии родной что в долг вогнали воровской.
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07.01.2021 10:51 Відповісти
конфискации награбленного могли бы помочь в этом вопросе.
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07.01.2021 10:52 Відповісти
По тысячу гривен скинуться всем гражданам, делов то.
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07.01.2021 11:14 Відповісти
Ослик Иа, Ваш график расписан на 15 лет вперед
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07.01.2021 11:24 Відповісти
Оримає транш Мвф і погасить
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07.01.2021 11:57 Відповісти
Цікаво чим мають платити .
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07.01.2021 12:37 Відповісти
Возможно, дефолтом от Бени
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07.01.2021 14:52 Відповісти
Ну или воду в Крым пустить, и за полученный доход, рассчитаться с МВФ и ещё и останется.
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07.01.2021 16:04 Відповісти
Транші МВФ, це голка з якої не злізуть цілі покоління! Коли-небудь, в Україні з'явиться політик, який це усвідомлює ?! Мабуть ні! Не можна за допомогою МВФ компенсувати параліч економіки і дилетанство влади! Схожість з наркоманією абсолютно ідентічна- доза (транш) потрібно все більше, з дому (з країни) виноситься останні рессурси, і в кінці, за борги забирають і будинок (країну)! Ви цього прагнете панове "слуги"?
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26.01.2021 10:59 Відповісти
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