Завантаженість ліжок у лікарнях для пацієнтів із COVID-19 загалом по Україні становить 33,8%, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 7 січня завантаженість ліжок пацієнтами з коронавірусом і підозрою на COVID-19 не перевищує 50% у жодній з областей України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

Завантаженість ліжок у лікарнях пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу не перевищує 50% у жодній з областей України.

Завантаженість ліжок по Україні становить 33,8%.

Захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень у всіх областях України. Загалом по Україні показник захворюваності на 100 тис. населення становить 258,3 людини.

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