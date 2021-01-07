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Новини Коронавірус і карантин
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Завантаженість ліжок у лікарнях для пацієнтів із COVID-19 загалом по Україні становить 33,8%, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Завантаженість ліжок у лікарнях для пацієнтів із COVID-19 загалом по Україні становить 33,8%, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 7 січня завантаженість ліжок пацієнтами з коронавірусом і підозрою на COVID-19 не перевищує 50% у жодній з областей України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

Завантаженість ліжок у лікарнях пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу не перевищує 50% у жодній з областей України.

Завантаженість ліжок по Україні становить 33,8%.

Захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень у всіх областях України. Загалом по Україні показник захворюваності на 100 тис. населення становить 258,3 людини.

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Завантаженість ліжок у лікарнях для пацієнтів із COVID-19 загалом по Україні становить 33,8%, - МОЗ 01

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5401) статистика (2249) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Если столько свободных мест в больницах, какого людей выписывают с сатурацией 70?
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07.01.2021 10:29 Відповісти
+1
Щоб була гарна статистика. Ще совдепіський ідиотизм, такий, як звітність по показникам, в Україні не відмінено.
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07.01.2021 10:31 Відповісти
+1
Тю, і шо тут поганого? Не будуть тобі колоти незрозумілу хімію. Мене завжди напружує, коли мені щось агресивно нав'язують або забороняють.
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07.01.2021 10:48 Відповісти
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Загруженность коек в больницах для пациентов с COVID-19 в целом по Украине составляет 33,8%, - Минздрав - Цензор.НЕТ 1211
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07.01.2021 10:26 Відповісти
Тю, і шо тут поганого? Не будуть тобі колоти незрозумілу хімію. Мене завжди напружує, коли мені щось агресивно нав'язують або забороняють.
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07.01.2021 10:48 Відповісти
Если столько свободных мест в больницах, какого людей выписывают с сатурацией 70?
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07.01.2021 10:29 Відповісти
Щоб була гарна статистика. Ще совдепіський ідиотизм, такий, як звітність по показникам, в Україні не відмінено.
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07.01.2021 10:31 Відповісти
лучше читать шо люди пишут, правда это кринж - Антиколорадос сказал шо среди знакомых - более половины заболели ну и кое-кто уже с Аллахом тусуется)
х.з., но Стебанов врет безб*жно. статистика скачет у него как Марко по пеклу
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07.01.2021 10:34 Відповісти
Может просто никакой дурак не хочет ложиться туда откуда даже с гриппом - гарантированно выйдешь не один - либо с вирусом, либо с четырьмя шо тя несут в морг, или на бортовой УАЗик, если кто-то нанял шоб побыстрее отпраздновать, ой, оп.лакать водку, тьху, ну, отметь песни.. ну короче, зарыть побыстрей, применяя маски, маты и толстые перчатки.
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07.01.2021 10:31 Відповісти
Нет слов от этого наглого вранья.
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07.01.2021 10:38 Відповісти
А тобі яке діло до України. В твоїй паРаші ситуація ще гірша.
Типу ковідні лікарні заповнені майже повністю, тому, що їх недостатньо, але звичайні - напівпорожні. Ось і виходить, що в середньому лікарні недозавантажені.
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07.01.2021 10:52 Відповісти
Зенитчик,ты пьяный дурень.Я родился и вырос в Украине.И прожил здесь всю жизнь.Мои дети и внуки здесь.Мне уже немало лет,это мое поколение боролось за независимость Украины.Когда я отказывался вступать в комсомол,ты еще врядли существовал.Ты бы обосрался - это было действительно страшно.А теперь ты герой. Бог тебе судья.
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07.01.2021 13:23 Відповісти
Треба не таблиці складати, а добре лікувати людей у тих лікарнях. А то люди пишуть кілька днів у вайбері, що їм не надають лікування у повному обсязі і в решті вмирають. Це я маю не увазі волонтерку Олександру Тарасову.
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07.01.2021 11:42 Відповісти
 
 