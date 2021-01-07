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Завантаженість ліжок у лікарнях для пацієнтів із COVID-19 загалом по Україні становить 33,8%, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
Станом на 7 січня завантаженість ліжок пацієнтами з коронавірусом і підозрою на COVID-19 не перевищує 50% у жодній з областей України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
Завантаженість ліжок у лікарнях пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу не перевищує 50% у жодній з областей України.
Завантаженість ліжок по Україні становить 33,8%.
Захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень у всіх областях України. Загалом по Україні показник захворюваності на 100 тис. населення становить 258,3 людини.
Топ коментарі
+3 против всех до единого
показати весь коментар07.01.2021 10:29 Відповісти Посилання
+1 бостууга
показати весь коментар07.01.2021 10:31 Відповісти Посилання
+1 Zenitchik
показати весь коментар07.01.2021 10:48 Відповісти Посилання
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х.з., но Стебанов врет безб*жно. статистика скачет у него как Марко по пеклу
Типу ковідні лікарні заповнені майже повністю, тому, що їх недостатньо, але звичайні - напівпорожні. Ось і виходить, що в середньому лікарні недозавантажені.