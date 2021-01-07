Громадянин РФ на Харківщині переховувався від прикордонників, але його виявив тепловізор, - Держприкордонслужба

Громадянин РФ намагався незаконно перетнути кордон з Україною, однак прикордонникам вдалося затримати порушника.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє східне регіональне управління Держприкордонслужби.

Росіянин затаївся у засніженому рову від прикордонників, але не зміг заховатися від тепловізора

За допомогою оптико-електронних приладів правоохоронці виявили невідому особу, яка незаконно перетнула кордон поблизу населеного пункту Токарівка, що у Дергачівському районі. На затримання чоловіка вирушив прикордонний наряд, від якого порушник намагався заховатися у засніженому рову. Він не врахував, що тепловий силует людини на холодному снігу дуже добре "бачить" тепловізійна камера.

Порушника затримали. Він виявився громадянином РФ. Затриманий розповів, що хотів відсвяткувати Різдво з родичами в Україні. На порушення кордону його підштовхнули непогашені кредити, через які його обмежили у праві виїзду з РФ.

На росіянина складено матеріали адміністративного провадження. Його подальшу долю вирішить суд.

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