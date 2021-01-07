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Громадянин РФ на Харківщині переховувався від прикордонників, але його виявив тепловізор, - Держприкордонслужба

Громадянин РФ на Харківщині переховувався від прикордонників, але його виявив тепловізор, - Держприкордонслужба

Громадянин РФ намагався незаконно перетнути кордон з Україною, однак прикордонникам вдалося затримати порушника.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє східне регіональне управління Держприкордонслужби.

Росіянин затаївся у засніженому рову від прикордонників, але не зміг заховатися від тепловізора

За допомогою оптико-електронних приладів правоохоронці виявили невідому особу, яка незаконно перетнула кордон поблизу населеного пункту Токарівка, що у Дергачівському районі. На затримання чоловіка вирушив прикордонний наряд, від якого порушник намагався заховатися у засніженому рову. Він не врахував, що тепловий силует людини на холодному снігу дуже добре "бачить" тепловізійна камера.

Порушника затримали. Він виявився громадянином РФ. Затриманий розповів, що хотів відсвяткувати Різдво з родичами в Україні. На порушення кордону його підштовхнули непогашені кредити, через які його обмежили у праві виїзду з РФ.

На росіянина складено матеріали адміністративного провадження. Його подальшу долю вирішить суд.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6135) іноземець (393) росія (66021) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+14
Тепловизор... При незаконном пересечении границы Украины кацап должен остывать до температуры окружающей среды!
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07.01.2021 10:48 Відповісти
+8
Лапоть хотів наколядувати по бєдності, але щось пішло не так.
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07.01.2021 10:42 Відповісти
+6
А следы на снегу от своих копыт, он заметал своим хвостом?
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07.01.2021 10:59 Відповісти
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Лапоть хотів наколядувати по бєдності, але щось пішло не так.
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07.01.2021 10:42 Відповісти
Просто Глонас підвів і він заблукав.
Панять, прастіць.
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07.01.2021 10:47 Відповісти
... і прікопать в той же заснєженой канавє.
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07.01.2021 11:12 Відповісти
А в нас з опівночі дощ валить. Такий собі різдвяний...
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07.01.2021 11:25 Відповісти
он узнал про провал захвата капитолия и у него бомбануло, тут тепловизор и не подкачал
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07.01.2021 10:43 Відповісти
Раз тепловизор обнаружил, значит еще не заихтамнетился, тепленький..
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07.01.2021 10:46 Відповісти
Тепловизор... При незаконном пересечении границы Украины кацап должен остывать до температуры окружающей среды!
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07.01.2021 10:48 Відповісти
когда зелёнки нет, тепловизор лучше собаки. местечковые охотники в это время им отбежавшие "трофеи" ищут. говорят, шо минимум времени - по весне, на вальдшнепа есть минут 10. дальше остывает и его уже не видно.
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07.01.2021 10:49 Відповісти
Разве остались еще те, кто верит рассказам расиянцев? Ах да, украинские судьи...
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07.01.2021 10:50 Відповісти
и на бутылку не посадишь - привыкшие они ,бедняги))
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07.01.2021 10:53 Відповісти
А следы на снегу от своих копыт, он заметал своим хвостом?
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07.01.2021 10:59 Відповісти
"Русский затаился в заснеженном рву от пограничников". (с) Епічно ! )))
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07.01.2021 11:01 Відповісти
Русский затаился в заснеженном рву от пограничников, но не смог спрятаться от тепловизора. Источник: https://censor.net/ru/n3240622\\\\\\\\\\

И был..... ну, собака Шарик отомстила за это:
(ну фото не могу найти - убили руснявые нашу собаку пограничную)
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07.01.2021 11:13 Відповісти
Це та ділянка кордону яку будував Сєня. А потім прокацаплені боти звинувачували його в тому, що він вкрав гроші з проекту "Європейська стіна".
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07.01.2021 11:27 Відповісти
и тепловизоры не будут нужны..Бах!..и вокруг тишина..тока голос..ПУТИН! ПАМАГИ!
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07.01.2021 11:27 Відповісти
не минируете значит жалеете а жалеете пора самим на гилляку!
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07.01.2021 11:29 Відповісти
Надо писатьо проще - гоодный руский шёл покушать в Украину, одна бы пойман и отправлен на каторжные работы )))
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07.01.2021 11:30 Відповісти
а скока подснежников на границе...
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07.01.2021 11:31 Відповісти
Громадянин РФ на Харківщині переховувався від прикордонників, але його виявив тепловізор, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 5053
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07.01.2021 11:35 Відповісти
или отгрыздь лапу, или Теловизор погранца
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07.01.2021 14:57 Відповісти
Побег из скрепоносной тюрьмы не удался.
Лучшим наказанием будет возвращение его в Орду.
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07.01.2021 11:50 Відповісти
чекісти таких закидують пачками через день,а затримали одного
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07.01.2021 11:55 Відповісти
Тепловизор...Толик-тепловизор что-ли?
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07.01.2021 12:10 Відповісти
Опетушить ******** и выкинуть в Зону ОРДЛО
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07.01.2021 12:21 Відповісти
Может и правда...
У них есть такая тема - не выпускать из Расии при долгах по кредитам.
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07.01.2021 12:23 Відповісти
Надо идти на четвереньках вставив в зад бутылку, через тепловизор это будет выглядеть как идущий волк, барсук, большая собака, вставленная в зад и немного прогретая бутылка будет через тепловизор напоминать хвост
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07.01.2021 12:37 Відповісти
Жаль, не решили его судьбу прямо там, в заснеженном рву
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07.01.2021 12:44 Відповісти
Не очень удачную легенду придумали ему конторские.
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07.01.2021 13:28 Відповісти
Лучшее наказание-отпраить на родину......
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07.01.2021 14:21 Відповісти
К праотцам.
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07.01.2021 15:32 Відповісти
https://www.radiosvoboda.org/a/news-brytanija-krym-sankciji-sprostuvannia/31037916.html ось тут в подробицях , не видавай москалю бажане за дійсне.
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08.01.2021 02:14 Відповісти
Вот, оказывается, как выглядит "взяли тепленьким". А жабры, похоже, пока не найдены...
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08.01.2021 12:00 Відповісти
 
 