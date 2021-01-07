"Слуга народу" Богуцька про штурм Капітолію: "Сполучені Штати як зразок демократії дали тріщину"

Нардепка "Слуги народу" Ліза Богуцька прокоментувала події у США і заявила, що в ситуації проглядаються аналогії з Україною.

Про це нардепка Богуцька повідомила на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Непокаране зло завжди повертається. Я багато разів брала участь у протестах під Верховною Радою. Але завжди зупиняла тих, хто закликав взяти штурмом Парламент. Більше того, такий штурм ніколи не додає голосів тим, хто здійснює переворот. Сполучені Штати як зразок демократії дали тріщину. Наступні дні, до інавгурації Байдена, будуть найбільш напруженими в Америці", - наголосила парламентарка.

За словами Богуцької, проглядаються аналогії і з Україною "і щодо останньої новітньої історії, і на найближчу перспективу".

Нагадаємо, увечері 6 січня прихильники поки чинного президента Дональда Трампа під час масової акції протесту увірвалися в будівлю Капітолію.

Пізніше стало відомо, що режим НС у Вашингтоні продовжено до інавгурації, а в результаті протестів загинули 4 людини.

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