"Слуга народу" Богуцька про штурм Капітолію: "Сполучені Штати як зразок демократії дали тріщину"
Нардепка "Слуги народу" Ліза Богуцька прокоментувала події у США і заявила, що в ситуації проглядаються аналогії з Україною.
Про це нардепка Богуцька повідомила на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Непокаране зло завжди повертається. Я багато разів брала участь у протестах під Верховною Радою. Але завжди зупиняла тих, хто закликав взяти штурмом Парламент. Більше того, такий штурм ніколи не додає голосів тим, хто здійснює переворот. Сполучені Штати як зразок демократії дали тріщину. Наступні дні, до інавгурації Байдена, будуть найбільш напруженими в Америці", - наголосила парламентарка.
За словами Богуцької, проглядаються аналогії і з Україною "і щодо останньої новітньої історії, і на найближчу перспективу".
Нагадаємо, увечері 6 січня прихильники поки чинного президента Дональда Трампа під час масової акції протесту увірвалися в будівлю Капітолію.
Пізніше стало відомо, що режим НС у Вашингтоні продовжено до інавгурації, а в результаті протестів загинули 4 людини.
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Да кто она такая, чтобы критиковать того, кто эту демократию создавал!
Я не знаю , можно ли считать суды Линча образцами демократии ?! Как и расовую сегрегацию в южных штатах ещё где-то до 60х годов 20 столетия . Убийстов Мартина Лютера Кинга ?! Президента Кенеди ?!
Как по мне как раз первым и самым совершенным образцом демократии всё-таки туманный Альбион мне бы хотелось считать . Ещё с времен Magna Carta ... Понятное дело - привелегии баронов от короля Джона (John Lackland) не такой уж образцик по современным меркам . Но хочу напомнить, шо абсолютная монархия просуществовала в той же Франции до середины 19 века , в Германии до Бисмарка , а в Раиси и Испании до начала 20-го века . А тут Джо Безземельный уже не был абсолютным монархом в 13-м веке . И парламент сущестовал с 13 века . И судопроизводство ... Причём ниодин налог не мог король установить без парламента и ниодин приговор без суда . 1215 год . Ещё во времена Чингиз Хана и до Бату хана .