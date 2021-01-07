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"Слуга народу" Богуцька про штурм Капітолію: "Сполучені Штати як зразок демократії дали тріщину"

Нардепка "Слуги народу" Ліза Богуцька прокоментувала події у США і заявила, що в ситуації проглядаються аналогії з Україною.

Про це нардепка Богуцька повідомила на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Непокаране зло завжди повертається. Я багато разів брала участь у протестах під Верховною Радою. Але завжди зупиняла тих, хто закликав взяти штурмом Парламент. Більше того, такий штурм ніколи не додає голосів тим, хто здійснює переворот. Сполучені Штати як зразок демократії дали тріщину. Наступні дні, до інавгурації Байдена, будуть найбільш напруженими в Америці", - наголосила парламентарка.

За словами Богуцької, проглядаються аналогії і з Україною "і щодо останньої новітньої історії, і на найближчу перспективу".

Нагадаємо, увечері 6 січня прихильники поки чинного президента Дональда Трампа під час масової акції протесту увірвалися в будівлю Капітолію.

Пізніше стало відомо, що режим НС у Вашингтоні продовжено до інавгурації, а в результаті протестів загинули 4 людини.

Також читайте: Події в Капітолії - справжній виклик для американської демократії, - Порошенко

Автор: 

протест (2402) США (23375) Богуцька Ліза (66)


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Топ коментарі
+64
Думаю США сами разберутся. Без авторитетных мнений слуг народа.
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07.01.2021 10:52 Відповісти
+35
Штурм Капітолію показав лише те, що недоумків у владі скрізь досхочу.
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07.01.2021 10:52 Відповісти
+33
везде где вмешиваются коцапы происходит какая-то фигня
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07.01.2021 10:51 Відповісти
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Трещина у Богуцкой в голове от рождения.
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07.01.2021 12:22 Відповісти
Богуцкая, иди кобыле в трещину!
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07.01.2021 12:25 Відповісти
Наверное Каутского на ночь читает.
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07.01.2021 12:27 Відповісти
Ай, Моська! Знать она сильна, коль лает на слона!
Да кто она такая, чтобы критиковать того, кто эту демократию создавал!
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07.01.2021 12:27 Відповісти
Тепер і "Щілина" Богуцька..
"Слуга народу" Богуцька про штурм Капітолію: "Сполучені Штати як зразок демократії дали тріщину" - Цензор.НЕТ 8265
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07.01.2021 12:28 Відповісти
кошмар!вокзальной шмаре из конотопа не нравится образ жизни пенелопы круз,кошмар.
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07.01.2021 12:29 Відповісти
а хто із конотопа
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07.01.2021 13:30 Відповісти
Все,в том числе и Вовочка,из одного большого конотопа.
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07.01.2021 14:55 Відповісти
а хто із конотопа
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07.01.2021 13:32 Відповісти
А ви шо дали чи зробили газ по 16 гр, свое дивіться. Слуги .
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07.01.2021 12:31 Відповісти
У Богуцкой трещіна. демократія це можливість висловити свою думку. США якось справлялися з різноманіттям думок до цього часу і зараз розберуться.
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07.01.2021 12:38 Відповісти
Если не знать историю (тех же США) , если не понимать сути политики , то и США может казаться споковечным образцом демократии и статья о праве народа на вооружённое сопративление узурпаторам огроменной "трещиной" ...
Я не знаю , можно ли считать суды Линча образцами демократии ?! Как и расовую сегрегацию в южных штатах ещё где-то до 60х годов 20 столетия . Убийстов Мартина Лютера Кинга ?! Президента Кенеди ?!

Как по мне как раз первым и самым совершенным образцом демократии всё-таки туманный Альбион мне бы хотелось считать . Ещё с времен Magna Carta ... Понятное дело - привелегии баронов от короля Джона (John Lackland) не такой уж образцик по современным меркам . Но хочу напомнить, шо абсолютная монархия просуществовала в той же Франции до середины 19 века , в Германии до Бисмарка , а в Раиси и Испании до начала 20-го века . А тут Джо Безземельный уже не был абсолютным монархом в 13-м веке . И парламент сущестовал с 13 века . И судопроизводство ... Причём ниодин налог не мог король установить без парламента и ниодин приговор без суда . 1215 год . Ещё во времена Чингиз Хана и до Бату хана .
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07.01.2021 12:39 Відповісти
Лучше бы она позаботилась о своей трещине.
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07.01.2021 12:40 Відповісти
Партия СН такие же клоуны как и Трамп, и Зеля И Путлер. Чего на зеркало пинять, если рожа кривая?
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07.01.2021 12:43 Відповісти
Цій ненормальній знову мариться Порошенко, який влаштовує переворот? Закрийте вже її в психушку.
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07.01.2021 12:45 Відповісти
корабельная доска,трещина у тебя в мозгу,если таковый имеется
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07.01.2021 12:46 Відповісти
Трещину давно дал ее мозг! Эта лошадь просто ущербная на мозги... Оно даже не понимает о чем говорит и что приводит к сравнению...
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07.01.2021 12:56 Відповісти
Слуга лиза дала в трещину и это не демократия а демография и демагогия.
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07.01.2021 12:59 Відповісти
Врач -психиатр, дизайнер, активист, предприниматель и пр. В 2018 году задавила человека на элитном авто, имеет недвижимость в Крыму и под Киевом - почему не порассуждать про различные трещины...и демократию??
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07.01.2021 13:03 Відповісти
Тріщина, це те чим накривається авторитет СН в Україні. Але Богуцька зі своєю тріщиною ще преться в США. Хоча, судячи з фото, у неї з тріщиною дійсно проблеми.
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07.01.2021 13:07 Відповісти
Чому цю чумачєчу афцу примусово не лікують? Чому вона сидить під куполом, замість окремої палати в психлікарні?
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07.01.2021 13:10 Відповісти
эта с клювом в очках все знает
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07.01.2021 13:21 Відповісти
О, сколько умников в комментах развелось! Может с шинами в Америку помогать рванете, диванные?
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07.01.2021 13:35 Відповісти
И обязательно захватите с собой Яценюка, Парасюка, Тягнибока и конечно Танюшу Черновол. А то как то скучно в Вашингтоне.
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07.01.2021 13:49 Відповісти
Скучаешь по своему овощу, ватан кацарылый?
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07.01.2021 15:42 Відповісти
ТЕБЯ Х..ЛО ЗАХВАТИМ ОБЯЗАТЕЛЬНО И ОТПРАВИМ!
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07.01.2021 16:00 Відповісти
и т**я вылечим ***ан
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07.01.2021 13:59 Відповісти
Как всегда США только дали.Ничего не забрав в замен.Ни территорий,ни мнений ватников.
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07.01.2021 13:57 Відповісти
"Слуга народу" Богуцька про штурм Капітолію: "Сполучені Штати як зразок демократії дали тріщину" - Цензор.НЕТ 2857
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07.01.2021 14:00 Відповісти
Вот как раз за Америку я остался спокоен, они продемонстрировали в очередной раз, что фундамент их демократии, заложенный более 250 лет назад, политый кровью и потом миллионов американцев, не поддается разрушению даже в наше стремительное и ненадежное время. Хотя сигнал конечно они получили сильный, есть над чем подумать даже им.
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07.01.2021 14:01 Відповісти
Это сестра Ирины Луценко?
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07.01.2021 14:07 Відповісти
Во время штурма Капитолия, была слышна москальская мова. Это и не случайно. Чувствует кремлевский дебил что ему приходит занавес.
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07.01.2021 14:16 Відповісти
Очень удобно, госпожа Богуцкая, напомнить о себе в данном случае. Правда, немного невпопад. Госпожа Богуцкая, это не США дали трещину, а Трамп "дал трещину", путем своей личной пропаганды в течение последних 3-х месяцев и явного искажения фактов. Если быть более точным, то Трамп начал давать трещину с самого начала своего правления. Его правление ознаменовалось большим количеством скандалов и недоразумений. Вспомните, началось все с его обвинений прессы, которая, якобы, неправильно освещала связанные с ним события. Трамп высказывал неоднократно фразу: "фейковые новости", если был с чем-то несогласен, причем в отношении самых авторитетных изданий. Ряд изданий не получили разрешение освещать его инаугурацию. Ряд известных американцев открыто выступили против его стиля политики. Трамп авторитетными американцами обинялся в расизме, женоненавистничестве, были даже намеки на измену во время процесса импичмента, а также злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса. Это само по себе очень серьезно. Трамп принял решение о выходе США из ВОЗ, проводил такую политику, которая отдалила Америку от ее давних союзников - стран Евросоюза. Говорил, что США может выйти из НАТО, проводил политику умиротворения Северной Кореи и Росси, которая стала провальной. Инициировал торговые войны с многими странами, которые, похоже, не принесли для США пользы, а Китай даже имел значимый подъем экономики, США же почти потеряла огромный рынок сбыта. Америка, как раз выстояла и еще будут разбирательства и суды по результатам произошедшего и будет всему этому дана политическая оценка. Но уже сейчас CNN называет Трампа самым худшим президентом за всю историю США. Трамп вызывает возмущение у демократов и недоумение у многих здравомыслящих республиканцев. Возможно, не было ни одного дня, за последние 3 месяца, когда бы Трамп не писал или не произносил бы месседж, похожий на этот: Мы победили, у нас украли победу, я никогда не сдамся, нас подвели, нас обманули, выборы были нечестными, и тому подобное. В некоторых штатах по 3 раза пересчитывали голоса, но существенных нарушений найдено не было. Со стороны Трампа это была трехмесячная пропаганда в средствах массовой информации и мессенджерах. Вспомните, что такое окна Овертона. Конечно, нашлись люди, на которых это подействовало, вопреки истине и здравому смыслу, без единого доказательства. Так работает пропаганда на ментальном уровне. Она формирует иррациональные убеждения даже без согласия объектов промывания мозгов, так работает и российская пропаганда. Посмотрите значение слова "пропаганда", это серьезная и действенная вещь. Трампом были поданы более 40 исков по результатам выборов. Байден отстоял свою победу, доказав ВО ВСЕХ СУДАХ, нефальсифицированность результатов волеизъявления американского народа. Тем не менее, не имея ни единого доказательства, вопреки истине, Трамп почти ежедневно продолжал повторять, как мантру, свое мнение, противоречащее фактам. А вы, госпожа Богуцкая, будьте осторожней и точнее с вашими высказываниями.
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07.01.2021 14:17 Відповісти
У американской демократии, если я правильно помню, кажется в конституции записано, что граждане имеют право защищать свои интересы и политические предпочтения вплоть до "вооруженного восстания". Какая трещина, Лиза?
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07.01.2021 14:20 Відповісти
Американское судебная система главное достижение американского общества, с детства обратил внимание в американских фильмах - решение судьи или шерифа это Закон для всех, авторитет судьи выковывался в сознании поколений. Если ни один американский суд не нашел фактов нарушений во время выборов - это стопроцентный факт. И только самовлюбленные, напыщенные и не умеющие проигрывать политики типа Трампа могут настаивать на обратном.
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07.01.2021 15:12 Відповісти
Ой, дурында......... Не сомневаюсь, что она догадывается, что такое трещина, но что такое демократия явно даже не подозревает. США в очередной раз доказали всему миру, что отлаженная система работает как часы и выбор народа ни одному клоуну оспорить не удастся.
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07.01.2021 14:35 Відповісти
Даже шоколадному?
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07.01.2021 14:51 Відповісти
А кто-то оспаривал результаты выборов Нелоха, бегал по судам, бредил в СМИ и на митингах? Другое дело, что народ сам уже прозревает.
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07.01.2021 14:56 Відповісти
Чия б корова мичала, США якраз підтвердили міцність своїх державних інститутів і демократії проти авторитаризму, а не Лізочка і слуги з язиками у дупі Зе по гланди і енергетичних олігархів-монополістів.
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07.01.2021 14:39 Відповісти
Богуцкая!!! трещина у тебя между ног!
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07.01.2021 15:00 Відповісти
тьотьо Лізо "Зелена Летючо Парасольо", ти ніхто і (в порівнянні з результами виборів в США) звать тебе ніяк. як кандидатці, з тріском "просравшій" вибори в Києві, судити про події навколо виборів в Сполучених Штатах? це, приблизно, як мурашці судити про те, що робиться в Галактиці... краще б мовчала, може б за розумну сприйняли б...
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07.01.2021 15:02 Відповісти
То Верещук...
"Слуга народу" Богуцька про штурм Капітолію: "Сполучені Штати як зразок демократії дали тріщину" - Цензор.НЕТ 152 "Слуга народу" Богуцька про штурм Капітолію: "Сполучені Штати як зразок демократії дали тріщину" - Цензор.НЕТ 3922
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08.01.2021 13:36 Відповісти
Корабельные сосны, рабочие бабы, "низкосортные" акушерки-третьяковы, теперь добавилась "трещина" (в половой доске), и над всем этим "пианист" - чего еще можно ожидать от такой зеленой шоблы с интеллектом "квартальной" физиологии, гинекологии и акушерства, копошащейся в собственном навозе?...
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07.01.2021 15:04 Відповісти
Прокацапленная лизка уже боится. Страшно стало.
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07.01.2021 15:24 Відповісти
Лиза дала трещину еще в детстве
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07.01.2021 15:32 Відповісти
Дурна курка!
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07.01.2021 15:51 Відповісти
БОГУЦКАЯ! ИМЕННО ЗЕЛЕНЫЕ ВО ГЛАВЕ С ЗЕ-ПОДОНКОМ ПОПАЛИ ВСЕ КОБЫЛЕ ЗА ТРЕЩИНУ!!!
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07.01.2021 15:52 Відповісти
Богуцкая ты такой политик и парламентарий как из гавна ПУЛЯ! Лучше не вякай ЗЕЛЕНЬ СУЧЬЯ!!!
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07.01.2021 15:54 Відповісти
И эта **** предлагает у ВР перестрелять всех протестующих? Сравнить уровень жизни в Штатах и Украине они куда страну в гетто гонят?
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07.01.2021 15:57 Відповісти
тупа зелена жаба нехай переймається своєю трещиною, якщо вона ще не заросла, а янкі самі впораються, їм не вперше
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07.01.2021 16:00 Відповісти
"Но всегда останавливала тех, кто призывал взять штурмом" - "Квартал-95" таке кадры за бортом оставляет.
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07.01.2021 16:41 Відповісти
С 2014 года все жду, когда трещину даст её черный рот.
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07.01.2021 16:43 Відповісти
В мозгах у нее трещина
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07.01.2021 16:52 Відповісти
Прикрита відром.
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07.01.2021 20:10 Відповісти
Думаю умственные потуги девушки лизы очень ценны для США
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07.01.2021 17:49 Відповісти
А багатостраждальна Україна тріщить від зебогуцкіх .
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07.01.2021 18:52 Відповісти
Тем слугам кто пускает шептуна, не пристало упрекать тех кто даёт трещину.
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07.01.2021 19:19 Відповісти
кацапская рожа у нее ))
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07.01.2021 19:21 Відповісти
Агенство "Одна баба сказала".
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07.01.2021 19:38 Відповісти
Никакой трещины. Просто в Штатах - демократия.Разберутся без умников расейских
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07.01.2021 19:50 Відповісти
Ну і РУБІЛЬНІК !😆
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07.01.2021 21:13 Відповісти
Я думав жана агузарова давно померла...
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07.01.2021 22:53 Відповісти
Тріщина - це єдине, що у тебе є , але й нах нікому не потрібне
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07.01.2021 22:57 Відповісти
Ніякої тріщини в демократії не відбулось в США. Просто Трампушка перейшов кордон поніманія того,що в США за все прийдеться відповідати. Питання як і на скільки років !?
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08.01.2021 00:18 Відповісти
Дали трещену, когда негры бушовали. А сейчас вообще ппц демократии, так как байда выборы проиграл, пришлось фальсифицировать и это прокатило
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08.01.2021 02:47 Відповісти
Байдену до байди авторитетна думка конотопської відьми
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08.01.2021 11:08 Відповісти
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