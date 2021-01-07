Четверо українських моряків із судна Captain Khayyam, яких утримували в Лівії з 2016 року, повертаються на Батьківщину, - ОП

В Україну повертаються чотири українські громадяни - члени екіпажу танкера Captain Khayyam, який був затриманий у територіальних водах Лівії 13 лютого 2016 року. Моряки Євген Морар, Володимир Тостоган, Олег Войнеровський та Павло Чайка вже прямують до України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Чотирьох українців та інших членів екіпажу танкера Captain Khayyam у грудні 2017 року лівійський суд засудив до п’яти років ув’язнення.

Оскільки двоє українських моряків мають проблеми зі здоров’ям, представники України неодноразово порушували перед лівійською стороною питання їхнього звільнення з гуманітарних міркувань.

Президент Володимир Зеленський привітав звільнення українських громадян і зазначив, що нарешті вони зможуть відсвяткувати Різдво у колі своїх рідних і близьких.

Також Глава держави подякував за роботу українським дипломатам, Міністерству закордонних справ та іншим відомствам, завдяки яким повернення українців додому стало можливим.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба також тримає процес повернення моряків під контролем.

"Президент Володимир Зеленський завжди наполягає на дотриманні одного важливого та непохитного принципу під назвою "Україна не кидає своїх". Це формула поваги нашої держави і громадян. Кожного разу, коли цей принцип підтверджується на практиці, я пишаюся Україною. А для рідних громадян, які повертаються, все простіше. Вони просто нарешті зможуть обійняти своїх близьких", – сказав він.

Нагадаємо, в березні 2016 року у Лівії затримали членів екіпажу судна Captain Khayyam, серед яких є українці. Їх підозрювали в контрабанді нафтопродуктів.

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