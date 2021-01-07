Від коронавірусу в Києві за минулу добу померли 19 осіб, видужали - 638, виявлено 731 новий випадок, - Кличко
Від початку пандемії в Києві виявили 116 031 хворого на коронавірусну інфекцію, померли 2041 особа.
Про це у Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
"У Києві за минулу добу виявили 731 хворого на коронавірус. Померли 19 осіб. Загалом за період пандемії в столиці 2041 летальний випадок від вірусу. Підтверджених випадків захворювання в Києві на сьогодні вже 116 № 031", - йдеться в повідомленні.
Серед захворілих 415 жінок віком від 19 до 88 років, 288 чоловіків віком від 19 до 87 років, 14 дівчаток від 5 місяців до 14 років і 14 хлопчиків від 8 місяців до 16 років.
Захворіли, зокрема, 28 медиків.
До лікарень столиці минулої доби було госпіталізовано 68 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за добу 638 осіб. Загалом коронавірус побороли 42 210 жителів столиці.
Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 181, у Деснянському - 117 і в Дніпровському районі - 92 випадки.
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А вообще Киев люб*ю, примерно так же как и ..... как там столица Бангладеш то?
С Празднеством Дристовым, Виталий Владимирович. Делай для города шоб иностранец мог норм. с.ориентироваться и поехать не кукухой, а в удобный мотель где есть Блэк Наем и обслуживание как у Якудзы, ну, или хотя бы как у Портнова....
С новым Вбросом, тов. Мэр)))
А, Кернес там чет передавал, щас проверю
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Пичужка, не зазнавайся. К понятию ВСЕ ты имеешь такое же отношение, как я к...балету. От слова - НИКАКОГО.