Від коронавірусу в Києві за минулу добу померли 19 осіб, видужали - 638, виявлено 731 новий випадок, - Кличко

Від початку пандемії в Києві виявили 116 031 хворого на коронавірусну інфекцію, померли 2041 особа.

Про це у Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"У Києві за минулу добу виявили 731 хворого на коронавірус. Померли 19 осіб. Загалом за період пандемії в столиці 2041 летальний випадок від вірусу. Підтверджених випадків захворювання в Києві на сьогодні вже 116 № 031", - йдеться в повідомленні.

Серед захворілих 415 жінок віком від 19 до 88 років, 288 чоловіків віком від 19 до 87 років, 14 дівчаток від 5 місяців до 14 років і 14 хлопчиків від 8 місяців до 16 років.

Захворіли, зокрема, 28 медиків.

До лікарень столиці минулої доби було госпіталізовано 68 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу 638 осіб. Загалом коронавірус побороли 42 210 жителів столиці.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 181, у Деснянському - 117 і в Дніпровському районі - 92 випадки.

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