УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5677 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
695 6

Від коронавірусу в Києві за минулу добу померли 19 осіб, видужали - 638, виявлено 731 новий випадок, - Кличко

Від коронавірусу в Києві за минулу добу померли 19 осіб, видужали - 638, виявлено 731 новий випадок, - Кличко

Від початку пандемії в Києві виявили 116 031 хворого на коронавірусну інфекцію, померли 2041 особа.

Про це у Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"У Києві за минулу добу виявили 731 хворого на коронавірус. Померли 19 осіб. Загалом за період пандемії в столиці 2041 летальний випадок від вірусу. Підтверджених випадків захворювання в Києві на сьогодні вже 116 № 031", - йдеться в повідомленні.

Серед захворілих 415 жінок віком від 19 до 88 років, 288 чоловіків віком від 19 до 87 років, 14 дівчаток від 5 місяців до 14 років і 14 хлопчиків від 8 місяців до 16 років.

Захворіли, зокрема, 28 медиків.

До лікарень столиці минулої доби було госпіталізовано 68 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу 638 осіб. Загалом коронавірус побороли 42 210 жителів столиці.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 181, у Деснянському - 117 і в Дніпровському районі - 92 випадки.

Читайте також: Завантаженість ліжок у лікарнях для пацієнтів із COVID-19 загалом по Україні становить 33,8%, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

карантин (18172) Київ (19646) Кличко Віталій (3527) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бокс, делай хоть что-нибудь, я планирую навестить столицу в 2051-м году, а у тебя снег не убран и больные по сугробам стоят.... с гробами... и тишина(если тя не читать)
А вообще Киев люб*ю, примерно так же как и ..... как там столица Бангладеш то?

С Празднеством Дристовым, Виталий Владимирович. Делай для города шоб иностранец мог норм. с.ориентироваться и поехать не кукухой, а в удобный мотель где есть Блэк Наем и обслуживание как у Якудзы, ну, или хотя бы как у Портнова....

С новым Вбросом, тов. Мэр)))
А, Кернес там чет передавал, щас проверю
показати весь коментар
07.01.2021 11:55 Відповісти
Интересное отношение к эпидемии государства,как только возникает риск массового заражения правительство снимает все запреты а как только празники заканчиваются так водят жесткие меры до следующего празника.Вот как и из завтешнего дня до дня рождения президента.
показати весь коментар
07.01.2021 11:56 Відповісти
Виталий, всем это уже похер, ковид уже не в тренде.
показати весь коментар
07.01.2021 12:33 Відповісти
всем это уже похер, ковид уже не в тренде.

===
Пичужка, не зазнавайся. К понятию ВСЕ ты имеешь такое же отношение, как я к...балету. От слова - НИКАКОГО.
показати весь коментар
07.01.2021 14:22 Відповісти
Раз имеешь отношение к балету то танцуй, молча.
показати весь коментар
08.01.2021 21:48 Відповісти
Да что же это за фигня??? В ЛИДЕРАХ в большинстве... абсолютном... случаев ЛЕВЫЙ БЕРЕГ!!! ТАМ ЩО, ПОРОБЛЭНО???
показати весь коментар
07.01.2021 14:19 Відповісти
 
 