Алієв пригрозив Вірменії "залізним кулаком", якщо її офіційні особи відвідають Карабах без дозволу Баку
На Вірменію чекають жорсткі заходи в разі, якщо продовжаться візити її офіційних осіб у Нагірний Карабах, заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Мені повідомили, що глава МЗС Вірменії Ара Айвазян здійснив візит до Ханкенді (азербайджанська назва Степанакерт. - Ред.). Що ти там робиш? Нехай Вірменія не забуває війну. Пам'ятайте, що залізний кулак на місці. Цим візитам має бути покладено край. Попереджаємо, що якщо знову будуть здійснені такі провокаційні кроки, Вірменія ще більше пошкодує про це", - сказав Алієв на нараді, присвяченій підсумкам 2020 року.
За його словами, будь-які візити в Нагірний Карабах, зокрема і представників міжнародних організацій, мають здійснюватися тільки з дозволу Азербайджану. Виняток становлять візити представників Червоного хреста.
"Жодна міжнародна організація, крім Червоного Хреста, туди не може поїхати. Ми їх уперше попередили через МЗС. Після цього попередження буде зроблено інакше", - наголосив Алієв.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
===
Костя, болтінець не пам"ятаю. Може нагадаєш з відсиланням на джерела.?
"ваши доказательства - не доказательства !"(с)
20 июня 2014 "Согласно приказу Порошенко, с 20 по 27 июня все подразделения вооруженных сил, Национальной гвардии и пограничной службы Украины прекращают боевые действия."
28 июня 2014 "Порошенко продлил перемирие на востоке Украины на 3 дня"
5 сентября 2014 "Президент Петр Порошенко в Ньюпорте (Уэльс, Великобритания) заявил о достижении договоренностей о перемирии"
19 Февраль, 2015 "Порошенко охарактеризовал захват Дебальцево как нарушение перемирия"
29.05.2015 "Порошенко введет военное положение в случае нарушения перемирияПетр Порошенко заявил, что объявит военное положение в случае, если сепаратисты на востоке Украины нападут на военные объединения"
это за минут семь, из гугла, все, дальше проверяй сам ........ проверятель.... проверялку свою сначала отыщи...
Пока ты работаешь крайне плохо, хозяин накажет .
Я не буду рассказывать про реальные (а не в тиливизире) запреты отвечать на огонь, про приказы не наступать (не освобождать т.е.) про... а и кутас с вами - вы все равно скажете "ну и чё ?" или "ваши доказательства - не доказательства !" . Вам не реальность нужна, а - постоять на своем, хоть свой и болит.
Искренне желаю адептам рошена доооолгой жизни в украине при царе Петре. Но без меня, сами.
Там ближе к концу есть кадры прямого эфира с Самим Хозяином, где он оьъявляет прекращение огня.
мав контакт з хворим на Ковід.
Чмо кацапське, сидиш ото та дрищеш у диван, висмоктуючи у пилососів "лайк"...Тху, гидота...
«У миротворческих сил есть функция, которая прописана в заявлении от 10 ноября. В настоящее время они там занимаются гуманитарной работой, хотя в заявлении от 10 ноября эта функция не прописана. Мы на это как говорится, закрываем глаза. Почему? Потому что понимаем, что там живут люди, понимаем, что сейчас зима и погода холодная. Поэтому мы дали такую возможность. Сейчас большая часть грузов проходит через территорию Азербайджана. До Барды грузы идут по железной дороге, а затем на автомобилях перевозятся в Нагорный Карабах. Конечно же, мы могли и не предоставлять такую возможность», - подчеркнул президент.
Глава государства также напомнил, что недавно депутаты парламентаФранции приехали в Карабах. «К сожалению, это разрешение им дали миротворцы. Однако мы ставили перед миротворческими силами задачу, чтобы ни один иностранный гражданин не мог поехать в Нагорный Карабах без нашего разрешения», - подчеркнул Ильхам Алиев.
Президент отметил, что перевозить грузы посредством Лачинского коридора очень трудно.
рашенмиротворці на своїх БМП(дозволено 80 шт) нарешті будуть діяти як інші- відведуть погляд у сторону....
- Таки да и шо?
- А чем может пригрозить Московии наш таки вроде и президент?
- Только пиписькой, Соломон Яковлевич, только пиписькой и той из за рояля.
внутрішню корупцію. Скюз мі за пораду.
15.. и т.д. лет. Как интересно как он сможет принять хоть что то в Карабахе кроме сотрясания воздуха. Поезд ушел.. раньше нужно было думать и доводить начатое до конца. Но сдрейфил, а теперь пыжится как Лука, Трампопон и подобные.