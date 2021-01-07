Алієв пригрозив Вірменії "залізним кулаком", якщо її офіційні особи відвідають Карабах без дозволу Баку

На Вірменію чекають жорсткі заходи в разі, якщо продовжаться візити її офіційних осіб у Нагірний Карабах, заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Мені повідомили, що глава МЗС Вірменії Ара Айвазян здійснив візит до Ханкенді (азербайджанська назва Степанакерт. - Ред.). Що ти там робиш? Нехай Вірменія не забуває війну. Пам'ятайте, що залізний кулак на місці. Цим візитам має бути покладено край. Попереджаємо, що якщо знову будуть здійснені такі провокаційні кроки, Вірменія ще більше пошкодує про це", - сказав Алієв на нараді, присвяченій підсумкам 2020 року.

За його словами, будь-які візити в Нагірний Карабах, зокрема і представників міжнародних організацій, мають здійснюватися тільки з дозволу Азербайджану. Виняток становлять візити представників Червоного хреста.

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"Жодна міжнародна організація, крім Червоного Хреста, туди не може поїхати. Ми їх уперше попередили через МЗС. Після цього попередження буде зроблено інакше", - наголосив Алієв.