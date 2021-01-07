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Новини Коронавірус і карантин
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Коли з'явиться вакцина в Україні - будемо вакцинувати наших спортсменів, - міністр спорту Гутцайт

Коли з'явиться вакцина в Україні - будемо вакцинувати наших спортсменів, - міністр спорту Гутцайт

Олімпійські ігри в Токіо мали відбутися в липні 2020 року, проте через пандемію коронавірусу їх перенесли на рік. Нова дата змагань - липень 2021 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт заявив, що спортсмени і тренери, які будуть готуватися до Олімпійських ігор, будуть вакциновані проти коронавірусу в Україні.

"Ми готуємося до Олімпійських ігор, ми сподіваємося, що вони відбудуться. Питання - що буде з пандемією, що буде з вакциною. Вважаємо, що коли з'явиться вакцина в Україні, ми будемо вакцинувати наших спортсменів, тренерів, які готуватимуться до Олімпійських ігор. Щоб вони змогли підготуватися та виступити на Олімпіаді. Будемо дивитися, як буде в світі", - зазначив Гутцайт.

Також читайте: Хочемо провести в Україні Олімпійські ігри в 2030 або 2032 році, - міністр спорту Гутцайт

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Олімпіада (687) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Гутцайт Вадим (78)


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Топ коментарі
+3
А чому мЫнЫстр ткаченко культури про це не заявив?А ж дивно.
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07.01.2021 12:15 Відповісти
+2
ЗЕлёные ждут не дождутся когда сертифицируют *************** спутник
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07.01.2021 12:13 Відповісти
+2
и первыми запустить на пробу мастеров спорта по борьбе с ковид ))
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07.01.2021 12:17 Відповісти
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ЗЕлёные ждут не дождутся когда сертифицируют *************** спутник
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07.01.2021 12:13 Відповісти
Не понимаю,что значит - будем вакцинировать спортсменов? Они что подопытные кролики? Или биороботы? Руки прочь от укракинских спортсменов! В Ведикобритании и Израиле после вакцинации стал рости уровень заболеваемости и смертности. А мутирование коронавируса не смущает этого спортивного сатаниста? Он уверен, что мутанты будут реагировать на вакцину полодительно?
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07.01.2021 16:12 Відповісти
спутиником в - остальние вакцини просто украдут
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07.01.2021 12:13 Відповісти
будем/ быстро освоил стиль заяв кодлана Коломойского министр с приятной для кодлана фамилией.Гут-хорошее, цайт время.Хорошее время.
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07.01.2021 12:15 Відповісти
А чому мЫнЫстр ткаченко культури про це не заявив?А ж дивно.
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07.01.2021 12:15 Відповісти
готує Вам відповідь про ціну "борщового набору" .
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07.01.2021 12:22 Відповісти
Коли з'явиться вакцина в Україні - будемо вакцинувати наших спортсменів, - міністр спорту Гутцайт - Цензор.НЕТ 508
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07.01.2021 12:23 Відповісти
менше пердячого газу в кацапів купуватимемо .
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07.01.2021 12:29 Відповісти
чи шлях підказати тим , кому снігу не вистачає ?
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07.01.2021 12:31 Відповісти
До відома, Україна вже перестала купувати російський газ ще за Президента Порошенка, але твоє зє сцикло почне купувати його.
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07.01.2021 12:31 Відповісти
и первыми запустить на пробу мастеров спорта по борьбе с ковид ))
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07.01.2021 12:17 Відповісти
Не, первым Бубочку. Только надо выдержать паузу после белой дорожки.
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07.01.2021 12:17 Відповісти
Древние мудрецы говорили : Умный человек окружает себя то же умными , что бы при общении с ними стать еще умнее , а дурак окружает себя еще большими тупицами , что бы на их фоне выглядеть умным. Вот по тому , зная что в голове Осла , пусто и там туман , министры у него еще тупее , Оманского , у которых работает одна извилина и та отвечает за воровство.
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07.01.2021 12:20 Відповісти
маючи можливість вкрасти - і не вкрасти - лише крадій вважатиме це дурістю . А віддавати державне замовлення на свої підприємства - великий "розум" чи іншу назву мають такі дії ?
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07.01.2021 12:27 Відповісти
... и спортсменов тоже... после врачей и военнослужащих. Чиновников можно и не упоминать, потому как эти бэрки мудрые УЖЕ порешали все свои потребности по части вакцинации себя любимых, своей родни, любовниц и их миниатюрных собачек. И 102% уверенности в том, что это не китайская, а тем паче не роSSийская вакцина!
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07.01.2021 12:23 Відповісти
Всі ЗЄбобікі, що ходять в "трєнажорку" огососять себе спротсмєнамі.
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07.01.2021 12:26 Відповісти
в "5 елемент"?
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07.01.2021 12:28 Відповісти
цікаво дізнатися у міністра Степанова ..скільки китайців уже вакциновано їх же китайською вакциною...
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07.01.2021 12:28 Відповісти
Пропоную почати з депутатів та їх рідні до третього коліна- їх хоч не шкода.
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07.01.2021 12:29 Відповісти
Да уж , самая незащищённая от последствий короны социальная группа !

А вот почему-то у жадных на гроши евреев в Израиле первыми вакцинируют дома престарелых ...
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07.01.2021 13:15 Відповісти
дерьмом китайским колоть будут
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07.01.2021 13:35 Відповісти
Гутцайт - зелёный идиот ?

Вся Европа вакцинирует по очереди
1.медиков
2, полициейских
3. Группы рисков от 65
И т д
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07.01.2021 13:49 Відповісти
Сколько можно делить шкуру не убитого медведя?
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07.01.2021 14:03 Відповісти
А вболівальників, що хочуть повболівалівати за спортсменів - коли впкцинуватимуть?
Особисто я маю квитки на матчі Євро-2021 року (не в путінбург, і не в Баку), але згідно неофіційної інфо, в ЄС впускатимуть з туристичною метою (а відвідання спортивних змагань скоріш всього прирівняють до туризму) буде можливо лише для тих громадян не з ЄС, хто матиме довідку з СЕРТИФІКОВАНОЇ клініки своєї країни про вакцинацію однією з двох сертифікованих у ЄС вакцин (Пфпґайзер чи Модерна). Враховуючи, що в Україні вказаних вакцин нема й близько, моя поїздка на Євро-2021 під великим запитанням
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07.01.2021 15:59 Відповісти
Я уколов не боюсь , если нада Пфайзером уколюсь
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07.01.2021 16:40 Відповісти
" Первыми будут вакцинировать спортсменов, военных и индейцев" - сказал мастер спорта, майор Гутцайт!
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07.01.2021 21:23 Відповісти
Це ж які в черзі спортсмени? Щось у перших трьох їх не видно. Хоча вже депутати "з третьої черги" на ничку вакцинуються...
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07.01.2021 23:22 Відповісти
"Когда появится вакцина... - будем вакцинировать"
ГЕНИАЛЬНО!
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08.01.2021 14:09 Відповісти
 
 