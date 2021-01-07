Коли з'явиться вакцина в Україні - будемо вакцинувати наших спортсменів, - міністр спорту Гутцайт

Олімпійські ігри в Токіо мали відбутися в липні 2020 року, проте через пандемію коронавірусу їх перенесли на рік. Нова дата змагань - липень 2021 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт заявив, що спортсмени і тренери, які будуть готуватися до Олімпійських ігор, будуть вакциновані проти коронавірусу в Україні.

"Ми готуємося до Олімпійських ігор, ми сподіваємося, що вони відбудуться. Питання - що буде з пандемією, що буде з вакциною. Вважаємо, що коли з'явиться вакцина в Україні, ми будемо вакцинувати наших спортсменів, тренерів, які готуватимуться до Олімпійських ігор. Щоб вони змогли підготуватися та виступити на Олімпіаді. Будемо дивитися, як буде в світі", - зазначив Гутцайт.

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