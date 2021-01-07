Коли з'явиться вакцина в Україні - будемо вакцинувати наших спортсменів, - міністр спорту Гутцайт
Олімпійські ігри в Токіо мали відбутися в липні 2020 року, проте через пандемію коронавірусу їх перенесли на рік. Нова дата змагань - липень 2021 року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".
Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт заявив, що спортсмени і тренери, які будуть готуватися до Олімпійських ігор, будуть вакциновані проти коронавірусу в Україні.
"Ми готуємося до Олімпійських ігор, ми сподіваємося, що вони відбудуться. Питання - що буде з пандемією, що буде з вакциною. Вважаємо, що коли з'явиться вакцина в Україні, ми будемо вакцинувати наших спортсменів, тренерів, які готуватимуться до Олімпійських ігор. Щоб вони змогли підготуватися та виступити на Олімпіаді. Будемо дивитися, як буде в світі", - зазначив Гутцайт.
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А вот почему-то у жадных на гроши евреев в Израиле первыми вакцинируют дома престарелых ...
Вся Европа вакцинирует по очереди
1.медиков
2, полициейских
3. Группы рисков от 65
И т д
Особисто я маю квитки на матчі Євро-2021 року (не в путінбург, і не в Баку), але згідно неофіційної інфо, в ЄС впускатимуть з туристичною метою (а відвідання спортивних змагань скоріш всього прирівняють до туризму) буде можливо лише для тих громадян не з ЄС, хто матиме довідку з СЕРТИФІКОВАНОЇ клініки своєї країни про вакцинацію однією з двох сертифікованих у ЄС вакцин (Пфпґайзер чи Модерна). Враховуючи, що в Україні вказаних вакцин нема й близько, моя поїздка на Євро-2021 під великим запитанням
ГЕНИАЛЬНО!