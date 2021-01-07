Дружина "слуги народу" коміка "Юзіка" купила Land Cruiser за 2 мільйони гривень через рік його депутатства, - ЗМІ

Дружина народного депутата Юрія Корявченкова, який до обрання в парламент був учасником студії "Квартал 95", минулого року купила Toyota Land Cruiser 2020 випуску.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Слідство.Інфо".

Цінну покупку дружина народного депутата здійснила наприкінці літа минулого року. Вартість такого автомобіля - від $65 тис. до $86,5 тис. залежно від комплектації. Це вже друга Toyota Land Cruiser, якою володіє Тетяна Корявченкова. Першу вона придбала в 2013 році.

В останній декларації нардепа зазначено, що його дружина має готівкові заощадження - 40 тис. доларів і 100 тис. гривень. Ще 100 тис. доларів готівкою зберігає її чоловік. Водночас сім'я, як вказав сам Корявченков, має кредит на суму понад 180 тис. доларів, з якого виплачено приблизно чверть.

Нагадаємо, раніше ЗМІ проаналізували стан родичів депутатів "Слуги народу" з найбільш впливових комітетів Верховної Ради і виявили, що життя деяких їхніх родичів суттєво покращилося.

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