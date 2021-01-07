УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10207 відвідувачів онлайн
Новини
64 683 376

Дружина "слуги народу" коміка "Юзіка" купила Land Cruiser за 2 мільйони гривень через рік його депутатства, - ЗМІ

Дружина

Дружина народного депутата Юрія Корявченкова, який до обрання в парламент був учасником студії "Квартал 95", минулого року купила Toyota Land Cruiser 2020 випуску.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Слідство.Інфо".

Цінну покупку дружина народного депутата здійснила наприкінці літа минулого року. Вартість такого автомобіля - від $65 тис. до $86,5 тис.  залежно від комплектації. Це вже друга Toyota Land Cruiser, якою володіє Тетяна Корявченкова. Першу вона придбала в 2013 році.

В останній декларації нардепа зазначено, що його дружина має готівкові заощадження - 40 тис. доларів і 100 тис. гривень. Ще 100 тис. доларів готівкою зберігає її чоловік. Водночас сім'я, як вказав сам Корявченков, має кредит на суму понад 180 тис. доларів, з якого виплачено приблизно чверть.

Нагадаємо, раніше ЗМІ проаналізували стан родичів депутатів "Слуги народу" з найбільш впливових комітетів Верховної Ради і виявили, що життя деяких їхніх родичів суттєво покращилося.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мати "слуги народу" Горобця купила Мерседес за 8,5 млн грн, - ЗМІ

Автор: 

авто (6231) майно (335) Юрій Корявченков (38)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+78
Это Рождественское ЧУДО!!! Ну, или коррупция....
показати весь коментар
07.01.2021 12:34 Відповісти
+71
Нардеп https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE?src=hashtag_click #Зеленского Дмитрук скрыл из декларации автомобиль за 2 млн.грн. и новый дом за 6 млн.грн. Коттедж в Одессе площадью более 350 м2, стоимость которого около 6 млн.грн., а так же новый роскошный автомобиль Audi флагманской серии А8 в одной из самых «топовых» версий Long.Жена "слуги народа" комика "Юзика" купила Лэндровер за 7 миллионов гривен через год его депутатства, - СМИ - Цензор.НЕТ 2260
показати весь коментар
07.01.2021 12:38 Відповісти
+59
Жена "слуги народа" комика "Юзика" купила Лэндровер за 7 миллионов гривен через год его депутатства, - СМИ - Цензор.НЕТ 9064
показати весь коментар
07.01.2021 12:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 4 з 4
Дед Мороз принёс
показати весь коментар
07.01.2021 18:08 Відповісти
Оцей чмошник що,дійсно є народним депутатом? Я просто х###єю без баяна! Воно ж дебільне! Хоча,чому там дивуватись? Можна подумати,шо наш прєпіздент нормальний...
показати весь коментар
07.01.2021 18:20 Відповісти
Таке враження, що на цензорі працюють імбецили.
Де ви знайшли ЛК за 250 тисяч доларів? Так звідки 7 млн.?
показати весь коментар
07.01.2021 18:21 Відповісти
Что бы Юзика возить нужен полуприцеп-скотовоз.
показати весь коментар
07.01.2021 18:30 Відповісти
Перед выборами мама Рима про сынулю байки рассказывала - https://www.youtube.com/watch?v=_yuG_QkWuck "он не будет воровать и не даст никому воровать".
показати весь коментар
07.01.2021 18:35 Відповісти
Типова єврейська мама...
показати весь коментар
07.01.2021 19:06 Відповісти
жирна тварь стань еще жирнее ))
показати весь коментар
07.01.2021 18:51 Відповісти
одноместный??
показати весь коментар
07.01.2021 19:01 Відповісти
Целый год не доедала. Всё копила...
показати весь коментар
07.01.2021 19:10 Відповісти
ну що бидло зелене? кінець епохи бідності.?
показати весь коментар
07.01.2021 19:18 Відповісти
Не чую голосу колишньої секти зради, нині зебілів - розкошує жиробас, коли простий люд потерпає від епідемії та локдаунів !
показати весь коментар
07.01.2021 19:20 Відповісти
Красиво жить не запретишь. Пид.....сы. Тошнит от всего квартала 95.
показати весь коментар
07.01.2021 19:21 Відповісти
Сім мільйонів гривень - це 200 тисяч євро. Таких Крузаків не буває. Мочіть зелених, але фактами!
показати весь коментар
07.01.2021 19:29 Відповісти
Написано ж 2 млн., які сім???
показати весь коментар
08.01.2021 08:56 Відповісти
підтвердіть будь-ласка, що в загаловку спочатку було LC за 7 млн.грн., а потім, коли "необачливі" брехуни схаменулись, переправили на 2 млн.
показати весь коментар
11.01.2021 20:37 Відповісти
гнида жирная. фу!
показати весь коментар
07.01.2021 20:02 Відповісти
один дебил написал, другие - завоняли: НЕТ ТАКИХ ЦЕН на LC даже в самой топовой комплектации!!! максимум 2,5 млн грн.!!!!
статья для баранов-порохоботов. Теперь напишите какие авто, драгоценности и недвиживость купили депутаты из ЕС и их родственники
показати весь коментар
07.01.2021 20:12 Відповісти
Які 7 млн???
показати весь коментар
08.01.2021 08:57 Відповісти
сразу видно - зебил бенин! там в заголовке написано 2 млн!!!
показати весь коментар
08.01.2021 10:58 Відповісти
Даун-порохомудак! в заголовке было написано 7 млн, после моего поста изменили
показати весь коментар
10.01.2021 22:31 Відповісти
Да ты прямо Лев Толстой или Махатма Ганди! А в Реале - Бенин зебил!
показати весь коментар
11.01.2021 07:25 Відповісти
а ты просто Петькин жополизатель!
показати весь коментар
11.01.2021 20:35 Відповісти
читай придурок выше: не только мне "померещилось" 7 млн., а еще другие люди на это обратили внимание
показати весь коментар
11.01.2021 20:38 Відповісти
Що тут казати - епоха бідності для зеленого гівна закінчилася, а у 73% бидла трущобного почалася епоха злиднів, все як обіцяв зе, тут навіть не підкопаєшся. Він же вам ДЛБ не казав, для кого кінець епохи бідності. ХАВАЙТЕ!
показати весь коментар
07.01.2021 20:25 Відповісти
Збагачення бидло еліти триває
показати весь коментар
07.01.2021 20:58 Відповісти
СПАСИБО ЖИТЕЛЯМ КРИВБАССА ЗА ХЕРАНТА ГОНДУРАСА
показати весь коментар
07.01.2021 22:31 Відповісти
Нє,ну я,звісно,вибачаюсь,ну от такого ублюдка присласть в парламент... Пізд.....
показати весь коментар
07.01.2021 21:37 Відповісти
Нужно плюсовать домики и можно сказать на сколько мы обнищали.Они никого не боятся от того,что тупые,все придется вернуть.А этот рефрижератор,на ночь 2 курятника сжирает,так нам его не прокормить.95квартал весь з вадамы,может поэтому они сразу хотят все украсть.
показати весь коментар
07.01.2021 21:39 Відповісти
Не надо завидовать .
показати весь коментар
07.01.2021 21:39 Відповісти
Та реально адин журналист чето скажет какую-то лапшу и все давай обсуждать да, да скатина. А я посмотрел https://toyota.com.ua/lc-200?gclid=CjwKCAiA_9r_BRBZEiwAHZ_v19K6GJ2eAy2CkpzizrYfsFAi2-LOPQ17EJTl_Ovr1ygVkBT1ZaRsSRoCoK4QAvD_BwE
максимум 2 449 429 UAH Где они за 7 млн нашли и нафига его жене самая дорогая ? Кароче лапша.
показати весь коментар
07.01.2021 22:30 Відповісти
Ты, сергей, очки одень и проспись, а то как...пень
показати весь коментар
08.01.2021 10:45 Відповісти
У меня скорее вопрос почему судья тупицкий до сих пор не сидит. Или они там земли не чувствуют и почему этого тупицкого при Порошенко не замечали ? Были более важные вопросы. И они рассказывают про инвестиции в Украину. Сюда и 100 тыс дол никто не принесет в инвестициях если будет знать, что в суде хрен докажет что он прав.
показати весь коментар
07.01.2021 22:44 Відповісти
Никто не завидует, просто, чем больше они воруют и богатеют, тем нище становится Украина. Запомни это, и другим таким как ты, тоже объясни.
показати весь коментар
07.01.2021 23:19 Відповісти
жирная свинья
показати весь коментар
07.01.2021 22:20 Відповісти
Вот работники
показати весь коментар
07.01.2021 22:21 Відповісти
70 штук баксов. В принципе цена квартиры.
Ой, зрадонька, люди добри ))))
показати весь коментар
07.01.2021 22:38 Відповісти
За зарплату в ВР? Ти реально дебіл? Чи зебіл?))
показати весь коментар
08.01.2021 09:12 Відповісти
Дружина "слуги народу" коміка "Юзіка" купила Land Cruiser за 2 мільйони гривень через рік його депутатства, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7106
показати весь коментар
07.01.2021 23:09 Відповісти
Гнида ты тоже, как и твой юзик...
показати весь коментар
07.01.2021 23:31 Відповісти
Пора уже гнать сраной метлой зеленского вместе с его 95 кварталом и слугами народа. Иначе весь народ пойдёт по миру, вот твари жидовские, совсем оборзели и страх потеряли, что вы творие п#доры???
показати весь коментар
07.01.2021 23:28 Відповісти
Все закономірно. Просто Юзік столоваться у ВР почав. От жінка зекономлені кошти і пустила в діло. Скоро ще Ленка Сцикуна купить машину, або будинок...
показати весь коментар
07.01.2021 23:47 Відповісти
Сьогодні біля підїзду три бабці обпльовували і ласкали лузганням владу в Київі. - Як жити? Такого з часів союзу не було,коли цигарки діставались курцям в драці біля лотка,а ковбаса з вирваними патлями,- мовила одна "дівиця". Це ти про курячі огризки,що вже по 130 гривен за кГ нам пропонують?! Так ти купуй набір для супу,там якщо повезе, між пліви м'ясо невирізане зустрічається і ціна в 16 гривен,- мовила друга " дівиця" ,довбаючи нігтем мизинця в роті зуба,де застрягло те мясо. - І все одно,добре що обрали "квартал". З ними і весело, і не думаєш про мясо з рибою та проблемами тарифними. Він же сказав,що до цього не має ніякого відношення. І взагалі,яка разніца кому що їсти?- мовила третя " ДІВИЦЯ" з випученими очима.
показати весь коментар
07.01.2021 23:56 Відповісти
Интересно, в Израиле вот так привселюдно бабки тырить можно ???
И никто не докапывается ?
показати весь коментар
08.01.2021 00:55 Відповісти
Эта гопота в Украине грабит,а в Израиле они будут жить,когда начнет подгорать.Гражданством других стран они уже разжились.Израиль убийц своего народа уничтожал по всему миру,хохляре этого не дано.В свое время служил с земляками со своего города в Беларусии,вот там я увидел что такое хохол - мать родную продаст ради выгоды,Вот потому мы и живем плохо,другого мы не заслуживаем...
показати весь коментар
08.01.2021 06:20 Відповісти
Russisches Schwein?
показати весь коментар
08.01.2021 07:54 Відповісти
Бандера мать бы не продал. и за Украину убивал.
показати весь коментар
08.01.2021 10:56 Відповісти
где спрятан интеллект у этого хряка? в прослойках или в накоплениях? может в аппетите?
показати весь коментар
08.01.2021 00:59 Відповісти
Барыги на крови!
показати весь коментар
08.01.2021 04:32 Відповісти
большой юзик - большая машина, это вам не 4к получать зелебобики
показати весь коментар
08.01.2021 04:45 Відповісти
Це вирок країні в якій жінка комедіанта (лицедія, того хто вміє придурюватся, не актора) може собі таке придбати. Жінка інженера, що має золоту медаль про закінчення школи, червоний диплом про закінчення ВУЗу, який вміє і проектує унікальні речі та організовує їх виробництво в Україні з такими ж інженерами, не може собі цього дозволити. Бо він, цей інженер зі своєю світлою головою і руками що вміють робити все самі, патріот своєї країни, навіть при тому що він ще й допомагає своїй армії цій державі непотрібен!!! Ну начебто й потрібен владі, але тільки на словах. Знаю, що його душа плаче за Україною, коли йому пропонують роботу в Канаді, але ж життя одне і за своє вміння хочеться отримувати гарну платню, щоб жити добре і йому і його родині. Знаю таких особисто... Ну а державі виходить, що потрібні тільки комедіанти. Про вчителів і лікарів взагалі мовчу.
показати весь коментар
08.01.2021 08:30 Відповісти
Не так страшні московські воші ,як українські гниди.
показати весь коментар
08.01.2021 11:05 Відповісти
Юзик ...дорогой ! Перечисли немного денег на карту ощад 4790 7299 1018 4043 за квартиру нечем платить... и интернет скоро отключат за неуплату ...вот так и живу в покращени очень туго.....Я не шучу !
показати весь коментар
08.01.2021 11:30 Відповісти
...сім лямів, тепер два лями.
І жодних we apologize. Тупо переправили і фсьо.
"Какая разніца"? І довіряйте нашій інформації надалі...) Забавно.
показати весь коментар
08.01.2021 11:46 Відповісти
Які тільки злі люди є на світі, як ще їх недобрих Біг терпить й ненька-земля носить. Тільки-но убогий сирітка з "Слуг народу" боязко насмілився подбати про трішечки грошеняток, щоб було, де розхристану душу у люту холоднечу зігріти, щоб вистачило на скориночку черствого хлібця попоїсточки та на збанятко водички спрагу втамувати - як всі озвіріли, наче люті шуліки та ненажерливі круки налетіли, накинулися на беззахисного, щоб позбавити сирітку і куточка, і скориночки, і збанятка. Ну придбало сирітське дитинча "візочок беспонтовий", щоб ніженьки на грубих шляхах не набивати, щоб останні жебрацькі шкарбуни остаточно не знівечити - чи й не дивина?! Гріх то великий - збиткуватися над беззахисним, прагнути відлучити сирітку від скупої владної годівнички, зазіхати на злиденний скарб сирітський.
показати весь коментар
08.01.2021 11:53 Відповісти
Талант однако ) смиялсо до слез. 200-килограммовый "сирітка". Бгггггг
показати весь коментар
08.01.2021 16:56 Відповісти
Йов! Дуже не вихваляйте, аби-м ся не зкурвив.
показати весь коментар
08.01.2021 17:17 Відповісти
лохи все оплатят. сначала выбрали, теперь пришла пора платить
показати весь коментар
08.01.2021 12:59 Відповісти
Скотиняки такі.
показати весь коментар
08.01.2021 14:35 Відповісти
Бодбросили корма порохоботам
показати весь коментар
08.01.2021 14:49 Відповісти
Подразумевается, что это дезинформация? Или просто сказать нечего?
показати весь коментар
08.01.2021 16:03 Відповісти
Подразумевается,что это самая комментируемая тема на ресурсе. Кушайте не обляпайтесь.
показати весь коментар
08.01.2021 18:45 Відповісти
Вот поэтому надо фискализировать расходы , а не доходы , и ввести безналичную покупку товаров стоимостью свыше 6000гр , обязать налоговиков сверять расходы и доходы и ввести ответственность за покупки ,рыночная стоимость которых не соответствуют доходоам лица купившего товар, к примеру за каждую гривну потраченную на покупку товара , которая не соответствует доходу штраф 5000гр
показати весь коментар
08.01.2021 16:02 Відповісти
В Украине это работать не будет. Штормить будут простых работяг, получающих зарплату в конвертах. Такие как Юзик и прочая мишпуха в Украине - неприкасаемые.
показати весь коментар
08.01.2021 17:06 Відповісти
у нас нихрена не работает уже много много лет, но с этим надо решать, а эта реформа просто отличная в совокупности с реформой налоговой, судов и правоохранительных органов
показати весь коментар
08.01.2021 17:10 Відповісти
причем Порох о ней заикался, после декларирования, но потом резко все заглохло, ну понятно по каким причинам...
показати весь коментар
08.01.2021 17:12 Відповісти
и ФОПы Юзика почти прикоснули, но вмешалась полиция
показати весь коментар
08.01.2021 17:18 Відповісти
А шо, у Тойоти не буває короткого замкнення електрики з подальшим возгоряннєм?
показати весь коментар
08.01.2021 16:04 Відповісти
этот тип - дегенерат, даже слова в квартале не мог выучить.
показати весь коментар
08.01.2021 16:04 Відповісти
Интересно, а кто-то может представить себе жирную тупую тушу Юзика в Сенате США? В Штатах люди такого уровня развития обычно занимаются своими прямыми обязанностями - разгружают вагоны, перетаскивают тяжести и т.д.

И только мудрому нариду пришло в голову выбирать депутатами примитивных приматов с заплывшими жиром мозгами, верх желаний которых - присосаться к вожделенному Корыту.
показати весь коментар
08.01.2021 17:03 Відповісти
Цікаво, а якби попрохати якогось Бастіана Швайнштайгера*, щоб він з усією відповідальністю (як пенальті на чемпіонаті світу) уперіщив би пендель Юзикові у його бегемотячу сраку, чи докотилась би сейсмічна хвиля по жирових покладах під слонячою шкірою Юзика від здоровезної дупи до вгодованого свинячого рила?
-----------------------------
Швайнштайгер* - один з найтитулованіших футболістів ФРН, спершу вибір був нібито випадковим, але потім виявилося, що цілком по Фрейду - нім. Schweinsteiger:
Schwein - свиня
steiger - збільшувати.
показати весь коментар
08.01.2021 18:03 Відповісти
Сторінка 4 з 4
 
 