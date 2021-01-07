Дружина "слуги народу" коміка "Юзіка" купила Land Cruiser за 2 мільйони гривень через рік його депутатства, - ЗМІ
Дружина народного депутата Юрія Корявченкова, який до обрання в парламент був учасником студії "Квартал 95", минулого року купила Toyota Land Cruiser 2020 випуску.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Слідство.Інфо".
Цінну покупку дружина народного депутата здійснила наприкінці літа минулого року. Вартість такого автомобіля - від $65 тис. до $86,5 тис. залежно від комплектації. Це вже друга Toyota Land Cruiser, якою володіє Тетяна Корявченкова. Першу вона придбала в 2013 році.
В останній декларації нардепа зазначено, що його дружина має готівкові заощадження - 40 тис. доларів і 100 тис. гривень. Ще 100 тис. доларів готівкою зберігає її чоловік. Водночас сім'я, як вказав сам Корявченков, має кредит на суму понад 180 тис. доларів, з якого виплачено приблизно чверть.
Нагадаємо, раніше ЗМІ проаналізували стан родичів депутатів "Слуги народу" з найбільш впливових комітетів Верховної Ради і виявили, що життя деяких їхніх родичів суттєво покращилося.
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Де ви знайшли ЛК за 250 тисяч доларів? Так звідки 7 млн.?
статья для баранов-порохоботов. Теперь напишите какие авто, драгоценности и недвиживость купили депутаты из ЕС и их родственники
максимум 2 449 429 UAH Где они за 7 млн нашли и нафига его жене самая дорогая ? Кароче лапша.
Ой, зрадонька, люди добри ))))
И никто не докапывается ?
І жодних we apologize. Тупо переправили і фсьо.
"Какая разніца"? І довіряйте нашій інформації надалі...) Забавно.
И только мудрому нариду пришло в голову выбирать депутатами примитивных приматов с заплывшими жиром мозгами, верх желаний которых - присосаться к вожделенному Корыту.
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Швайнштайгер* - один з найтитулованіших футболістів ФРН, спершу вибір був нібито випадковим, але потім виявилося, що цілком по Фрейду - нім. Schweinsteiger:
Schwein - свиня
steiger - збільшувати.