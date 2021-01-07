Конспірологи публікують під виглядом псевдо-схеми 5G-чипа у вакцинах проти COVID-19 схему гітарної педалі. ФОТО
Прибічники теорії змов публікують у соцмережах нібито схему 5G-чипа, який вводять в організм із вакциною проти COVID-19. Насправді це схема гітарної педалі.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Громадське".
Першим на підміну звернув увагу програміст з Італії Маріо Фуско, який каже, що в Італії зображення стало вірусним.
"Насправді це електрична схема гітарної педалі. Я вважаю, що помістити її у COVID-вакцину було б чудовою ідеєю", - написав Фуско.
Видання The Independent пише, що цей фейк широко розповсюджувався не тільки в Італії, але і в Румунії. Насправді на зображенні схема гітарної моделі Boss Metal Zone MT-2, вказують Independent і Mashable.
На зображення нанесли написи "Схема 5G-чипа" і "Конфіденційно", але не прибрали підпис "бас", "високі частоти" і "перемикання ногою".
"Навіть якщо ви далекі від музики, ці слова мають вас наштовхнути на думку, що це не секретний 5G-чип проти коронавірусу", - зазначають у Mashable.
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https://www.youtube.com/channel/UC9JF4jnZv6Y48spD9T_ALUQ Эльмир Исмаилзаде https://www.youtube.com/watch?v=AJsTSwYWjgw&lc=Ugysm6cr5cb7inVmaXx4AaABAg 8 місяців тому
Интересно, а от коронавируса как нужно лечить, баклажаном? 🤔🤔
https://www.youtube.com/channel/UC1KUY1ZSLsPhAto25gpWkvw Серьога Харківський https://www.youtube.com/watch?v=AJsTSwYWjgw&lc=Ugysm6cr5cb7inVmaXx4AaABAg.98E7OM3kRzn999pEYzYR-G 7 місяців тому
Кабаком
https://www.youtube.com/channel/UClBV8jNXchB757DmnO7hseQ Солодовников Олег https://www.youtube.com/watch?v=AJsTSwYWjgw&lc=Ugysm6cr5cb7inVmaXx4AaABAg.98E7OM3kRzn9FHEQ9jSBba 2 місяці тому
Арбузом *****
https://www.youtube.com/channel/UCrj1FcnC3PsvjenNmkUOLlA Самотній Гном https://www.youtube.com/watch?v=AJsTSwYWjgw&lc=Ugysm6cr5cb7inVmaXx4AaABAg.98E7OM3kRzn9GtwnwU68mP 1 місяць тому
Корону лечит только кактус.
https://youtu.be/XjiOtouyBOg
Устройство широко используется и состоит из микросхемы и небольшой (сантиметры) антенны, принимающей энергию от сигнала для питания микросхемы (чипа). Антенну невозможно сделать слишком маленькой, потому, что от её размеров зависит количество принимаемой энергии для питания чипа. Для того, чтобы чип получил энергию для питания, к нему близко подносят считыватель, излучающий довольно большой уровень энергии радиоволн, на расстояние, чтобы её хватило для питания чипа. От вышки связи энергия, попадающая на чип, в сотни тысяч раз меньше из-за расстояния до вышки, чем надо для питания любого чипа. А если к тому же сделать антенну чипа микроскопической, чтобы она прошла через иглу шприца, то энергия, поступающая от антенны для питания чипа уменьшится ещё в тысячу раз. Весьма сомнительно, что микрочип, получающий микроскопическую энергию, способен вообще работать, не говоря о том, что он может как-то влиять на биохимические процессы в огромном мозге человека той ничтожной энергией от микроскопической антенны.
Ми живемо у морі радіохвиль, в тому числі потужних космічніх, але прямого впливу на організм людини вони не мають. Найбільший вплив йде від мобілок, бо вони знаходяться близько від голови, але цей вплив в основному тепловий, а не інформаційний.
Щоб прийомна антена була ефективною, її розмір повинен бути близький до довжини хвилі випромінювання, яка вона сприймає. Бо антена, навіть у вигляді простого стрижня - це резонатор, він не сприймає хвилі довші або коротші за його розмір. Для 5G - це міліметри. Але міліметрова антена не може влізти у голку шприця, а якщо її впровадити у тіло якимось іншим шляхом, то як її під'єднати до чіпа, що вже знаходиться у тілі? До того ж тіло людини екранує (або поглинає шкіра) такі хвилі, отже на антену майже нічого не може дійти.
Чіпи (мікропроцессори - МП), які займається обробкою інформації, мають зовсім інші схеми. До того ж, насправді нікого з тих, що використувуть МП, не цікавить його внутрішня схема (вона містить сотні тисяч тригерів, і в них нема потреби розбиратися), а цікавлять лише його зовнішні сигнали. Можете в інтернеті подивитися на схему якого-небудь МП, наприклад, STM32. Вона зовсім не схожа на приведену тут.
"Відслідковувати місцезнаходження чипа може мобільний телефон".
Ви знову пишете якусь фантастику. По Вашому що, чіп пересувається в тілі??? І буває, де завгодно? Навіть якщо допустити, що пересувається, то як довго треба чекати, щоб він потрапив у потрібне місце? Кинути у море пляшку і чекати, поки вона припливе у Київ? Що з того, що телефон знає місцезнаходження чіпа (хоча це ще один фейк, що можна з великою точністю до міліметрів визначати локацію)? Телефон не може керувати рухом чіпа в тілі! Я вже писав, що в нього немає моторчика, не примушуйте мене писати про це втретє, бо це вже буде не той рівень розмови.
Нанороботи: яке майбутнє нас чекає? - Кафедра твердотільної електроніки та інформаційної безпеки
http://****.info/?p=1984
Він потребує живлення від іншого пристрою, що знаходиться поряд і накачує його достатньою енергією. Випромінювання мобілки для цього недостатньо, якщо робот має виконувати якусь роботу. Випромінювання від вишки і поготів недостатньо, бо потужність, як Ви знаєте, зворотно пропорційна квадрату відстані. Тобто реалізація ідеї керувати чіпом на відстані впирається у нестачу енергії, якщо чіп чи робота живити від енергії сигналу.
https://www.youtube.com/watch?v=x48Vq2yPWSY&ab_channel=%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B8 степлер
Будь-який школяр, який хоч трохи цікавиться фізикою, здогадався б, що то за чудо-схема. Виходить, школярі мудріші за конспірологів .
Мировое правительство решение приняло - подвергнуть скотонаселение планеты поголовному чипированию в задницу, чтобы скот его хозейвам было удобнее в стойло раком ставить.