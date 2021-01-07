Конспірологи публікують під виглядом псевдо-схеми 5G-чипа у вакцинах проти COVID-19 схему гітарної педалі. ФОТО

Прибічники теорії змов публікують у соцмережах нібито схему 5G-чипа, який вводять в організм із вакциною проти COVID-19. Насправді це схема гітарної педалі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Громадське".

Першим на підміну звернув увагу програміст з Італії Маріо Фуско, який каже, що в Італії зображення стало вірусним.

"Насправді це електрична схема гітарної педалі. Я вважаю, що помістити її у COVID-вакцину було б чудовою ідеєю", - написав Фуско.

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Видання The Independent пише, що цей фейк широко розповсюджувався не тільки в Італії, але і в Румунії. Насправді на зображенні схема гітарної моделі Boss Metal Zone MT-2, вказують Independent і Mashable.

На зображення нанесли написи "Схема 5G-чипа" і "Конфіденційно", але не прибрали підпис "бас", "високі частоти" і "перемикання ногою".

"Навіть якщо ви далекі від музики, ці слова мають вас наштовхнути на думку, що це не секретний 5G-чип проти коронавірусу", - зазначають у Mashable.

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