Карантин у Тернополі можуть посилити в разі зростання кількості хворих на COVID-19, - мер Надал
Мер Тернополя Сергій Надал, який раніше заявив, що місто не буде посилювати карантин, зазначив, що карантин усе-таки можуть посилити в разі зростання хворих на коронавірус.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Надал повідомив на сторінці в мережі Facebook.
"Усі рішення, зокрема і рішення щодо зміни карантинних обмежень, у Тернополі ухвалюються комісією з надзвичайних ситуацій виключно в інтересах жителів нашої громади і з урахуванням фактичних даних медичних показників, а саме — показників захворюваності на COVID-19. У Тернополі спостерігалася тенденція до зменшення кількість інфікованих та пацієнтів, що перебувають на лікуванні у медичних закладах з діагнозом "коронавірусна інфекція". Практично були відсутні хворі серед дітей і працівників закладів освіти", - йдеться в повідомленні.
За словами мера, після новорічних і різдвяних свят динаміка захворюваності може знову стати загрозливою.
"Тому ми постійно консультуємося з нашим медиками, вірусологами, з відділом охорони здоров'я. Готові вжити всіх необхідних заходів у разі, якщо буде загроза здоров'ю та життю тернополян... Якщо протягом наступних днів відбудеться зростання кількості хворих — ми призупинимо рішення комісії і Тернопіль перейде в режим жорсткого карантину. Крім того, ми чітко розуміємо, що ідуть свята і тестування можуть не проводитися в повній мірі", - додав Надал.
"Якщо показники захворюваності зменшуються — карантин послаблюють. Якщо показники збільшуються — карантин посилюють, відповідно ми будемо дослухатися до рішення Кабінету Міністрів", - зазначив мер Тернополя.
Нагадаємо, раніше Надал заявив, що в Тернополі не запроваджуватимуть жорсткий карантин із 8 січня.
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Только в Украине руководство страны перед тем как отправить народ на месяц в Lockdown делает ему полный Knockdown, повышая все жизневажеые тарифы, сбивает с народ ног и наблюдает за реакцией...- сдохнет или не сдохнет?! Это не глупость и не случайность! Это ли не геноцид?
Хай введуть надзвичайний стан - і тоді локдаун буде законним... Інакше він незаконний і мер не повинен виконувати незаконні вказівки уряду!
Ну або в деяких країнах ЄС лохдаун ввели на новорічні свята, щоб натовпів не було. От і у нас могли б ввести з 25 грудня по 10 січня - все рівно весь бізнес на канікулах зараз, люди святкують по домах і крім продуктових магазинів їм особливо нічого не треба.
А ще у більшості країн локдаун ввели разом з режимом надзвичайного стану, бо йде обмеження прав людей і так вимагає законодавство. У нас Ст. 64 Конституції також гласить, що суттєве обмеження прав низки людини можливе ЛИШЕ в режимах надзвичайного чи воєнного стану.
Так де надзвичайний стан від зелених? Без нього законність лохдауну ну дуже сумнівна!