Карантин у Тернополі можуть посилити в разі зростання кількості хворих на COVID-19, - мер Надал

Мер Тернополя Сергій Надал, який раніше заявив, що місто не буде посилювати карантин, зазначив, що карантин усе-таки можуть посилити в разі зростання хворих на коронавірус.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Надал повідомив на сторінці в мережі Facebook.

"Усі рішення, зокрема і рішення щодо зміни карантинних обмежень, у Тернополі ухвалюються комісією з надзвичайних ситуацій виключно в інтересах жителів нашої громади і з урахуванням фактичних даних медичних показників, а саме — показників захворюваності на COVID-19. У Тернополі спостерігалася тенденція до зменшення кількість інфікованих та пацієнтів, що перебувають на лікуванні у медичних закладах з діагнозом "коронавірусна інфекція". Практично були відсутні хворі серед дітей і працівників закладів освіти", - йдеться в повідомленні.

За словами мера, після новорічних і різдвяних свят динаміка захворюваності може знову стати загрозливою.

"Тому ми постійно консультуємося з нашим медиками, вірусологами, з відділом охорони здоров'я. Готові вжити всіх необхідних заходів у разі, якщо буде загроза здоров'ю та життю тернополян... Якщо протягом наступних днів відбудеться зростання кількості хворих — ми призупинимо рішення комісії і Тернопіль перейде в режим жорсткого карантину. Крім того, ми чітко розуміємо, що ідуть свята і тестування можуть не проводитися в повній мірі", - додав Надал.

"Якщо показники захворюваності зменшуються — карантин послаблюють. Якщо показники збільшуються — карантин посилюють, відповідно ми будемо дослухатися до рішення Кабінету Міністрів", - зазначив мер Тернополя.

Нагадаємо, раніше Надал заявив, що в Тернополі не запроваджуватимуть жорсткий карантин із 8 січня.

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