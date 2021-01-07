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Новини Коронавірус і карантин
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Карантин у Тернополі можуть посилити в разі зростання кількості хворих на COVID-19, - мер Надал

Карантин у Тернополі можуть посилити в разі зростання кількості хворих на COVID-19, - мер Надал

Мер Тернополя Сергій Надал, який раніше заявив, що місто не буде посилювати карантин, зазначив, що карантин усе-таки можуть посилити в разі зростання хворих на коронавірус.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Надал повідомив на сторінці в мережі Facebook.

"Усі рішення, зокрема і рішення щодо зміни карантинних обмежень, у Тернополі ухвалюються комісією з надзвичайних ситуацій виключно в інтересах жителів нашої громади і з урахуванням фактичних даних медичних показників, а саме — показників захворюваності на COVID-19. У Тернополі спостерігалася тенденція до зменшення кількість інфікованих та пацієнтів, що перебувають на лікуванні у медичних закладах з діагнозом "коронавірусна інфекція". Практично були відсутні хворі серед дітей і працівників закладів освіти", - йдеться в повідомленні.

За словами мера, після новорічних і різдвяних свят динаміка захворюваності може знову стати загрозливою.

"Тому ми постійно консультуємося з нашим медиками, вірусологами, з відділом охорони здоров'я. Готові вжити всіх необхідних заходів у разі, якщо буде загроза здоров'ю та життю тернополян... Якщо протягом наступних днів відбудеться зростання кількості хворих — ми призупинимо рішення комісії і Тернопіль перейде в режим жорсткого карантину. Крім того, ми чітко розуміємо, що ідуть свята і тестування можуть не проводитися в повній мірі", - додав Надал.

"Якщо показники захворюваності зменшуються — карантин послаблюють. Якщо показники збільшуються — карантин посилюють, відповідно ми будемо дослухатися до рішення Кабінету Міністрів", - зазначив мер Тернополя.

Нагадаємо, раніше Надал заявив, що в Тернополі не запроваджуватимуть жорсткий карантин із 8 січня.

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Автор: 

карантин (18172) Тернопіль (403) Надал Сергій (45) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Твіти Манделі вам в поміч. Вона всьо порішає.
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07.01.2021 13:44 Відповісти
Всем мерам тоже надо прислушиваться, а не бездумно выполнять запрет продажи трусов. Спихнуть все на комиссию и делов то. Если конечно не на крючке у силовиков.
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07.01.2021 14:07 Відповісти
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https://twitter.com/StugnaU

Stugna UA

@StugnaU

·https://twitter.com/StugnaU/status/1347076368023085056 5 ч

Только в Украине руководство страны перед тем как отправить народ на месяц в Lockdown делает ему полный Knockdown, повышая все жизневажеые тарифы, сбивает с народ ног и наблюдает за реакцией...- сдохнет или не сдохнет?! Это не глупость и не случайность! Это ли не геноцид?
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07.01.2021 14:08 Відповісти
Надал не прав. Локдаун приурочили к наложению на ковид эпидемии банального гриппа.Его отсрочили до Рождества.Сочетание ковида и банального гриппа -убойная сила и для детей -тоже.Аваков или Сбу повяжут без проблем.За сепаратизм.
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07.01.2021 14:20 Відповісти
Є Ст. 64 Конституції, де вказано, що обмеження прав людини (якраз тих прав, що обмежують прилокдауні) можливе ЛИШЕ в режимах надзвичайного чи воєнного стану.
Хай введуть надзвичайний стан - і тоді локдаун буде законним... Інакше він незаконний і мер не повинен виконувати незаконні вказівки уряду!
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07.01.2021 14:51 Відповісти
Он не мэр!!! ОН ПРЕЗИДЕНТ ТЕРНОПОЛЯ!!!!!
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07.01.2021 14:57 Відповісти
Ну все логічно мер каже - в європейських країнах локдауни вводили при різкому сплеску кількості хворих (як от в Британії на днях), а у нас хворих щодня виявляють менше, ніж на початку грудня (принаймні, це так кажуть офіційно, на папері кількість хворих менша).
Ну або в деяких країнах ЄС лохдаун ввели на новорічні свята, щоб натовпів не було. От і у нас могли б ввести з 25 грудня по 10 січня - все рівно весь бізнес на канікулах зараз, люди святкують по домах і крім продуктових магазинів їм особливо нічого не треба.



А ще у більшості країн локдаун ввели разом з режимом надзвичайного стану, бо йде обмеження прав людей і так вимагає законодавство. У нас Ст. 64 Конституції також гласить, що суттєве обмеження прав низки людини можливе ЛИШЕ в режимах надзвичайного чи воєнного стану.

Так де надзвичайний стан від зелених? Без нього законність лохдауну ну дуже сумнівна!
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07.01.2021 14:58 Відповісти
 
 