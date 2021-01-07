Лукашенко закликав білорусів "взяти в руки голову" і задуматися про майбутнє, щоб "діти не ходили в постолах і під батогом"

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, закликав білорусів задуматися про майбутнє країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "БЕЛТА".

"Нам треба взяти в руки голову і задуматися про наше майбутнє. Саме в цей святий день Він (Господь. - Ред.) звідти попереджає нас. Він нас попереджає, щоб ми думали про майбутнє, думали про майбутнє наших дітей. Це дуже актуально і дуже важливо. Ми маємо розуміти, що тільки разом можемо врятувати цей клаптик землі, і наші діти зможуть після нас жити своїм розумом на своїй землі", - наголосив "президент", який захопив владу.

За словами Лукашенка, білоруси можуть "втратити це безповоротно".

"Ну не хочемо ми, я це точно знаю, щоб наші діти ходили в постолах і знову під батогом. Ну не потрібно нашим дітям це", - додав він.

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