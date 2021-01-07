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Новини Революція в Білорусі
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Лукашенко закликав білорусів "взяти в руки голову" і задуматися про майбутнє, щоб "діти не ходили в постолах і під батогом"

Лукашенко закликав білорусів

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, закликав білорусів задуматися про майбутнє країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "БЕЛТА".

"Нам треба взяти в руки голову і задуматися про наше майбутнє. Саме в цей святий день Він (Господь. - Ред.) звідти попереджає нас. Він нас попереджає, щоб ми думали про майбутнє, думали про майбутнє наших дітей. Це дуже актуально і дуже важливо. Ми маємо розуміти, що тільки разом можемо врятувати цей клаптик землі, і наші діти зможуть після нас жити своїм розумом на своїй землі", - наголосив "президент", який захопив владу.

За словами Лукашенка, білоруси можуть "втратити це безповоротно".

"Ну не хочемо ми, я це точно знаю, щоб наші діти ходили в постолах і знову під батогом. Ну не потрібно нашим дітям це", - додав він.

Також читайте: Лукашенко про Путіна: "Нас загнали вже намертво в одну команду"

Автор: 

Білорусь (7968) Лукашенко Олександр (2661)


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Топ коментарі
+19
Лукашенко призвал белорусов "взять в руки голову" и задуматься о будущем, чтобы "дети не ходили в лаптях и под плеткой" - Цензор.НЕТ 4589
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07.01.2021 14:08 Відповісти
+17
Лукашенко призвал белорусов "взять в руки голову" и задуматься о будущем, чтобы "дети не ходили в лаптях и под плеткой" - Цензор.НЕТ 1463
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07.01.2021 14:09 Відповісти
+12
ну лапти и плётку таракан сябрам точно обеспечит ..
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07.01.2021 14:09 Відповісти
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Концентратор взаимоисключающих идей. Он существует, и у него есть имя.
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07.01.2021 15:58 Відповісти
Лукашенко закликав білорусів "взяти в руки голову" і задуматися про майбутнє, щоб "діти не ходили в постолах і під батогом" - Цензор.НЕТ 6281
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07.01.2021 16:07 Відповісти
Взять в руки головы кровавого колхозника и ху...йла повешать их на крюк на лобном месте и можно красиво праздновать...
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07.01.2021 16:22 Відповісти
Чтобы дети не ходили под плёткой, нужно забрать эту плётку кое-у-кого и засунуть её ему кое-куда.
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07.01.2021 16:24 Відповісти
Лол... Сказало чучело которое полстраны полицейской дубинкой перебило
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07.01.2021 16:24 Відповісти
ЖЭКи убрали сделали ОСМД- шо там колхоз был ,что в ОСМД колхоз с разницей в том , что колхозники будут выбирать себе Председателя колхоза Беларусь без открытого участия Мацквы....где то так В Украине давно так.
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07.01.2021 16:28 Відповісти
"Лукашенко призвал белорусов "взять в руки голову" и задуматься о будущем, чтобы "дети не ходили в лаптях и под плеткой"

Так вот они и задумались...
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07.01.2021 16:46 Відповісти
Менталитет разный, совдеповца - колхозника нельзя сравнивать с американцем
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07.01.2021 16:54 Відповісти
Они как раз и взялись за голову.
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07.01.2021 17:55 Відповісти
Мы вот тоже захотели и избрали... Байдена... А захотим снова Трампа изберем. У нас вся власть у народа.
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07.01.2021 18:42 Відповісти
Ну так а якби сябри були нормальні люди,то вони вже давним давно задумались би.А так- нехай тоді живуть під ярмом луки і кацапів. Мені їх навіть не жаль. Просто процитую великого Тараса: - У кожного своя доля,і свій шлях широкий.Той мурує,той руйнує ,той неситим оком за край світу зазирає,- чи нема країни,щоб загарбать,і з собою взять у домовину...
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07.01.2021 19:08 Відповісти
лука классно плыл, но перед самым берегом немного того... не доплыл...
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08.01.2021 07:28 Відповісти
На свою рідну нагайку, якою зараз періщать білорусів, зважати, звісно ж, не варто.
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08.01.2021 09:42 Відповісти
Так а нафиг ты нормальную оппозицию в болотах утопил? Давно бы уже жили в Европе, а ты к лаптям подлизывался.
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08.01.2021 10:42 Відповісти
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