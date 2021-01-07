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Новини Коронавірус і карантин
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Виплата 8 тис. грн на час дії жорсткого карантину завершиться найближчим часом, - ОП

Виплата 8 тис. грн на час дії жорсткого карантину завершиться найближчим часом, - ОП

Президент України Володимир Зеленський задоволений тим, як швидко й ефективно уряду вдалося здійснити виплату часткової компенсації втрат, викликаних карантинними обмеженнями через поширення коронавірусу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Українці бачать, що держава турбується у скрутну хвилину, так легше пережити будь-які обмеження. По-друге, важливо, що напрацьовано цифрові інструменти, коли не треба стояти в чергах, немає скупчень, коли знищено бюрократичну тяганину, а люди в кілька кліків можуть отримати виплати. Це також зменшує корупційні ризики, адже немає спілкування чиновника та людини. Це яскравий приклад того, якою буде цифрова Україна", – зазначив президент Зеленський.

Нині до пів мільйона осіб отримали від держави одноразову матеріальну допомогу в розмірі 8 тис. грн. Загалом перераховано 3,64 млрд грн. Завершення виплат для всіх відбудеться найближчими днями.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що напрацьовані інструменти довели свою ефективність

"Завдяки інструментам щодо фінансування часткового безробіття вдалося зберегти понад 500 тисяч робочих місць. Тільки остання програма – компенсація до восьми тисяч гривень на кожного робітника, чий робочий час скорочено, охопила майже 160 тис. працівників", -сказав глава уряду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про штурм Капітолію у США: "Засуджуємо безпрецедентне насильство"

Автор: 

Зеленський Володимир (24332) карантин (18172) допомога (8442) підприємці (620) Офіс Президента (2033) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
https://mobile.twitter.com/ukrominion

https://mobile.twitter.com/ukrominion чебурек з журбавлиною https://mobile.twitter.com/ukrominion @ukrominion https://mobile.twitter.com/ukrominion/status/1346540670241165313 5 янв.

Нарешті українці стали настільки багатими, що ніяке підвищення тарифів не в змозі розбудити Тимошенко від сплячки та почати волати про зубожіння
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07.01.2021 14:28 Відповісти
+4
А шоб Зеленскому за закрытие квартала-95 и всех его юрлиц выплатили 8 тыс грн. И то только до 8 января.
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07.01.2021 14:28 Відповісти
+4
І що через два тижні вірус зникне? Я вже писав за своє місто.В АТБ людей набито битком,а закривають магазинчики з одягом,де людей практично немає.Яка ж в цьому логіка? Вже і прихильники карантинів починають втомлюватися.
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07.01.2021 14:36 Відповісти
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Чергова порція локшини на вуха 73%-вого лохтората !!)))
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07.01.2021 14:27 Відповісти
https://mobile.twitter.com/ukrominion

https://mobile.twitter.com/ukrominion чебурек з журбавлиною https://mobile.twitter.com/ukrominion @ukrominion https://mobile.twitter.com/ukrominion/status/1346540670241165313 5 янв.

Нарешті українці стали настільки багатими, що ніяке підвищення тарифів не в змозі розбудити Тимошенко від сплячки та почати волати про зубожіння
показати весь коментар
07.01.2021 14:28 Відповісти
А шоб Зеленскому за закрытие квартала-95 и всех его юрлиц выплатили 8 тыс грн. И то только до 8 января.
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07.01.2021 14:28 Відповісти
Вслед за Полтавой жители Харьковской области устроили бунт против повышения цен на газ. Видео13:29, https://strana.ua/archive/day=2021-1-7.html сегодня Выплата 8 тыс. грн на время действия жесткого карантина завершится в ближайшее время, - ОП - Цензор.НЕТ 7368
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07.01.2021 14:30 Відповісти
А молотком по яйцам себе они стучать не пробовали в знак протеста?

Ну или хотя бы топором порубить распределительный щит и газовые счетчики на доме. Эффект будет такой же.
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07.01.2021 14:35 Відповісти
Скидуни недолугі,73%-овий лохторат !!!))
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07.01.2021 14:55 Відповісти
Виплата 8 тис. грн на час дії жорсткого карантину завершиться найближчим часом, - ОП - Цензор.НЕТ 5577
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07.01.2021 16:28 Відповісти
А почему нельзя было это сделать через инн и банковскую карту? Лично знаю людей которые неполучат помощь т к у них нет смартфона и есть такие которые неправильно вводят номер счета банковской карты - 22 цифры т к неумеют копировать лично я помог 5 людям все сделать правильно через Дию и приват. Зачем так усложнять?
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07.01.2021 14:33 Відповісти
І що через два тижні вірус зникне? Я вже писав за своє місто.В АТБ людей набито битком,а закривають магазинчики з одягом,де людей практично немає.Яка ж в цьому логіка? Вже і прихильники карантинів починають втомлюватися.
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07.01.2021 14:36 Відповісти
Уточните,выплата закончится или у людей 8 тысяч?
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07.01.2021 14:52 Відповісти
Скажите, а есть кто реально получил эти деньги?
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07.01.2021 15:01 Відповісти
Я отримав,так як скоротили роботу і зарплату до 2/3 ставки..
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07.01.2021 15:09 Відповісти
Спасибо за отает
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07.01.2021 21:34 Відповісти
За счет пенсионеров, которые работали и платили налоги, пенсионный фонд делает выплаты тунеядцам-фоповцам и повышает пенсии тунеядцам-алкоголикам.
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07.01.2021 15:12 Відповісти
Не ліпи горбатого,виплати робить держбюджет через ПФ !!! Де у ПФ гроші , якщо він,ПФ, сам на дотаціях з держбюджета ???))))
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07.01.2021 15:27 Відповісти
Сам хоть понял что морозишь?
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07.01.2021 15:30 Відповісти
ПФ структура, которая имеет право осуществлять выплаты и имеет базу плательщиков налога.
Но ты не заморачивайся.
Кстати, а как попадают деньги в ПФ?
Ладно, тоже не заморачивайся.
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07.01.2021 15:37 Відповісти
Сразу видно человека, о котором Третьякова сказала - эти суки за 10 лет 8000 налогов не заплатили.
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07.01.2021 15:39 Відповісти
ПФ України 2020 р. -448.61млрд.грн, дотація з держбюджета-172,57 млрд.грн.!!! Данні з ПФ !!)))
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07.01.2021 15:40 Відповісти
Шмаркля-доволен. Это говорит о состоянии дел в Украине.
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07.01.2021 15:26 Відповісти
Вопрос "На каком основании выплаты предпринимателям и их наемным сотрудникам материальной помощи проводились из средств Пенсионного фонда Украины, целевого внебюджетного фонда,", еще станет основанием серьезного уголовного расследования.
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07.01.2021 15:44 Відповісти
Угу, два года не проводят индексации пенсий, бросают кость тем, кто ту пенсию не заработал вообще.
А теперь додумались кормить с этих денег еще и укрывающихся от оплаты налогов.
Ясно, что сажать за такое надо.
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07.01.2021 15:48 Відповісти
Виплата 8 тис. грн на час дії жорсткого карантину завершиться найближчим часом, - ОП - Цензор.НЕТ 3196 https://censor.net/ru/user/470343
ПФ України 2020 р. -448.61млрд.грн, дотація з держбюджета-172,57 млрд.грн.!!! Данні з ПФ !!)))
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07.01.2021 15:59 Відповісти
Ты, полудурок, можешь зарубить себе на носу, что эта дотация как раз и покрывает неуплату налогов разными фоповцами?
Ото, заруби и засунь язык в одно место.
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07.01.2021 16:02 Відповісти
ФОПівцями чи олігархами ??? Нетреба зтравлювати людей один проти одного,саме на це розрахована ця муйня ,внести додаткове джерело розбрату між українцями !!!))))
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07.01.2021 16:09 Відповісти
Не горни до купи ФОПівців з супермаркетів і пересічних ФОПівців,чоботарів,перукарів,власників невеличких крамниць,дрібних автоперевізників та т.п. !!!)))
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07.01.2021 16:18 Відповісти
Таким чином володарі зтравлюють людей ,один проти одного !! Розділяй і володарюй ,це давне гасло володарів !!!)))
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07.01.2021 16:00 Відповісти
Ті 8 тис грн поможуть як мертвому кадило. Знайома ФОП займається ремонтом одягу, отримала 8 тис грн., з 8 по 24 січня на локдауні. Хоч і не буде працювати, але за оренду приміщення повинна заплатити 11 тис грн + податок за січень 1200 грн. Працює одна, просить клієнтів заходити в масках, спілкується з ними 5 -10 хвилин, постійного потоку клієнтів не має, і заходять по одному. Рядом майстерня по ремонту взуття, майстер спілкується з клієнтами і приймає/видає замовлення через віконце, його теж закрили на карантин.

Але рядом перукарня, працює, клієнтів приймає по запису, на обслуговування клієнта іде часу більше, якщо стрижка і фарбування то 1,5 год і більше, під час такої процедури клієнт без маски. Поблизу також працює супермаркет, покупців море, всі в масках але дистанцію 1,5 м ніхто не дотримується. Логіка?
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07.01.2021 16:22 Відповісти
 
 