Виплата 8 тис. грн на час дії жорсткого карантину завершиться найближчим часом, - ОП
Президент України Володимир Зеленський задоволений тим, як швидко й ефективно уряду вдалося здійснити виплату часткової компенсації втрат, викликаних карантинними обмеженнями через поширення коронавірусу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
"Українці бачать, що держава турбується у скрутну хвилину, так легше пережити будь-які обмеження. По-друге, важливо, що напрацьовано цифрові інструменти, коли не треба стояти в чергах, немає скупчень, коли знищено бюрократичну тяганину, а люди в кілька кліків можуть отримати виплати. Це також зменшує корупційні ризики, адже немає спілкування чиновника та людини. Це яскравий приклад того, якою буде цифрова Україна", – зазначив президент Зеленський.
Нині до пів мільйона осіб отримали від держави одноразову матеріальну допомогу в розмірі 8 тис. грн. Загалом перераховано 3,64 млрд грн. Завершення виплат для всіх відбудеться найближчими днями.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що напрацьовані інструменти довели свою ефективність
"Завдяки інструментам щодо фінансування часткового безробіття вдалося зберегти понад 500 тисяч робочих місць. Тільки остання програма – компенсація до восьми тисяч гривень на кожного робітника, чий робочий час скорочено, охопила майже 160 тис. працівників", -сказав глава уряду.
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Ну или хотя бы топором порубить распределительный щит и газовые счетчики на доме. Эффект будет такой же.
Но ты не заморачивайся.
Кстати, а как попадают деньги в ПФ?
Ладно, тоже не заморачивайся.
А теперь додумались кормить с этих денег еще и укрывающихся от оплаты налогов.
Ясно, что сажать за такое надо.
ПФ України 2020 р. -448.61млрд.грн, дотація з держбюджета-172,57 млрд.грн.!!! Данні з ПФ !!)))
Ото, заруби и засунь язык в одно место.
Але рядом перукарня, працює, клієнтів приймає по запису, на обслуговування клієнта іде часу більше, якщо стрижка і фарбування то 1,5 год і більше, під час такої процедури клієнт без маски. Поблизу також працює супермаркет, покупців море, всі в масках але дистанцію 1,5 м ніхто не дотримується. Логіка?