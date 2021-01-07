Виплата 8 тис. грн на час дії жорсткого карантину завершиться найближчим часом, - ОП

Президент України Володимир Зеленський задоволений тим, як швидко й ефективно уряду вдалося здійснити виплату часткової компенсації втрат, викликаних карантинними обмеженнями через поширення коронавірусу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Українці бачать, що держава турбується у скрутну хвилину, так легше пережити будь-які обмеження. По-друге, важливо, що напрацьовано цифрові інструменти, коли не треба стояти в чергах, немає скупчень, коли знищено бюрократичну тяганину, а люди в кілька кліків можуть отримати виплати. Це також зменшує корупційні ризики, адже немає спілкування чиновника та людини. Це яскравий приклад того, якою буде цифрова Україна", – зазначив президент Зеленський.

Нині до пів мільйона осіб отримали від держави одноразову матеріальну допомогу в розмірі 8 тис. грн. Загалом перераховано 3,64 млрд грн. Завершення виплат для всіх відбудеться найближчими днями.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що напрацьовані інструменти довели свою ефективність

"Завдяки інструментам щодо фінансування часткового безробіття вдалося зберегти понад 500 тисяч робочих місць. Тільки остання програма – компенсація до восьми тисяч гривень на кожного робітника, чий робочий час скорочено, охопила майже 160 тис. працівників", -сказав глава уряду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про штурм Капітолію у США: "Засуджуємо безпрецедентне насильство"