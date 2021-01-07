УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12970 відвідувачів онлайн
Новини
68 509 174

Корбан про смерть сина: "Ушедший уже на самом деле в настоящем мире"

Корбан про смерть сина:

Політик і бізнесмен Геннадій Корбан подякував тим, хто намагається розділити з ним тягар втрати 16-річного сина.

Про це Корбан написав у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

Публікуємо його текст повністю мовою оригіналу.

"Самое большое испытание в жизни - бессмысленность происходящего в ней зла.

Каждый из нас предназначен для вечности. И каждый ощущает это до момента пока мы не осознаем, что нет вечности в этом мире. Есть только случайность, которая то соединяет, то разлучает людей, отрывая их друг от друга. Без возможности иногда сказать пару важных слов, совершить пару важных дел или просто побыть вместе, пожить одной жизнью, быть счастливыми вместе.

Тем, кто остался, не становится легче от понимания того, что ушедший уже на самом деле в настоящем мире, где нет времени, нет неопределенного завтра, нет совершенно никакой необходимости ни в чем.

Остаётся только бесконечные красота, любовь и свобода.

Спасибо всем за слова поддержки

За попытку разделить бремя утраты.

За соучастие и за осознание того, что жизнь продолжается.

Ради тех, кто остался

Ради детей

Ради будущего".

Нагадаємо, 16-річний син Корбана Лев загинув разом з однокласницею, катаючись на Дніпропетровщині на автомобілі-багі.

Автор: 

діти (5148) Корбан Геннадій (189) смерть (6778)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+56
Чому ніхто не згадує про дівчинку, котру вбив син Корбана?
показати весь коментар
07.01.2021 14:41 Відповісти
+44
Когда такие возвышенные и человечные слова, говорит человек, который занимался "черным" рейдерством с убийствами, с подставами, с проплаченными ментам и прокурорским и судьям, наездами на конкурентов и просто бизнесменов, чей бизнес приглянулся лично Корбану, или Каломойскому, или просто боХатому Заказчику, я понимаю, что "бумеранг" вернулся и в семью Корбана и Корбан испытывает страдание и горе..
Когда Гена Корбан, в качестве директора фирмы-регистратора(которая вела реестр "Укрнафты"), в течении многих лет срывала проведение акционерного собрания, и контролируемая Каломойским и международным синдикатом с правильной национальностью лиц, не платила дивиденды в ГосБюджет, а затем через подкуп чиновников в "Нафтогаз" и МинЭнерго и в КабМине, КабМин принимал решение о финансировании "Укрнафты" за счет средств налогоплательщиков, я понимаю, что "бумеранг" вернулся в семью и в жизнь Корбана, потому что Гена Корбан годами и десятилетиями обворовывал государство Украина и весь украинский народ.. И сегодняшние непомерные долги Украины, это часть так называемой "успешной" работы группы "Приват" и лично Корбана..
Геннадий!.. все что с вами происходит, вы это заработали своими собственными руками в течении многих лет своей успешной рейдерской деятельности..
Не знаю, поймете ли написанное мною, или просто обозлитесь, это не важно.. все уже сделано!.. всё уже произошло!
показати весь коментар
07.01.2021 14:53 Відповісти
+38
Интересно, слово "карма" крутится у него в голове?
Знаю не по наслышке сколько судеб он поломал своим жестким рейдерством.
Про физические расправы не буду говорить, хотя и им есть свидетели.
показати весь коментар
07.01.2021 14:52 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Угу... треба ж таком лиху статися - неждано не гадано попав "на бабки"...
показати весь коментар
07.01.2021 15:57 Відповісти
А за девушку тоже споменаю.у меня последный СЫН.Я проста хочу раздерит потери ОТЦОВ И МАТЕРЙ и пропаганду русскую порохоботскую
показати весь коментар
07.01.2021 15:28 Відповісти
Ого какой экземпляр! Азербайджанский набутылочник!
показати весь коментар
07.01.2021 15:57 Відповісти
Съешь сала, тебя попустит.
показати весь коментар
08.01.2021 09:43 Відповісти
В 16 лет летать на багги вот и результат.
показати весь коментар
07.01.2021 15:28 Відповісти
права купил
показати весь коментар
07.01.2021 15:31 Відповісти
Это все !!!
показати весь коментар
07.01.2021 15:29 Відповісти
Далi буде .....
показати весь коментар
07.01.2021 15:48 Відповісти
соболезнование семье погибшей девочки Юлии Васик . а этому уроду Корбану Я не буду соболезновать
показати весь коментар
07.01.2021 15:29 Відповісти
Интересно, а сам Корбан понимает свою ответственность за две смерти, как человек профинансировавший эту трагедию? Давший оружие убийства в руки человека, сына, который не понимал, что у него в руках...
показати весь коментар
07.01.2021 15:30 Відповісти
сэкономил на китайском багги
показати весь коментар
07.01.2021 15:32 Відповісти
Прочесть ветку не пробовали? Несколько постов есть уже, где пишут, что этот багги не Еорбана, а семьи погибшей девочки.
показати весь коментар
07.01.2021 15:39 Відповісти
а про девочку не кто и не вспомнит
показати весь коментар
07.01.2021 15:50 Відповісти
Не Корбан дал, а родители девочки, которые есть владельцами багги. Теперь тебе по-прежнему "интересно", принимают ли они ответственность за две смерти- своей дочери и чужого ребёнка?
показати весь коментар
07.01.2021 17:08 Відповісти
Очень интересно! Только не "тебе", а "Вам" ибо я вас не знаю как и вы меня. А про собственника багги действительно проглядел. Спрос с того кто купил этот аппарат и дал детям им пользоваться. Так что вопрос о двух смертях остается...
показати весь коментар
07.01.2021 19:29 Відповісти
рейдер-поплакал...
показати весь коментар
07.01.2021 15:33 Відповісти
Смерть дітей-це жах і горе! Але - батьки часом платять непомірну ціну за свої гріхи саме найціннішим- життям дітей!
показати весь коментар
08.01.2021 14:41 Відповісти
По тебе гнида тюрьма плачет!
показати весь коментар
07.01.2021 15:36 Відповісти
век воли не видать
показати весь коментар
07.01.2021 15:49 Відповісти
обещал офицерам ВСУ по 30 тісяч, когда опасность миновала, начал снова отжимать биснесы в Днепре...сына конечно это не касаеется....
показати весь коментар
07.01.2021 15:36 Відповісти
Отжимать у ворья ещё дедушка Ленин завещал.
показати весь коментар
07.01.2021 21:50 Відповісти
А потім ГУЛАГ
показати весь коментар
07.01.2021 22:51 Відповісти
16 літнім давати доступ до авто/мото техніки це шукати пригоду на свою жопу.
Але тим не менш RIP для обох дітей.
показати весь коментар
07.01.2021 15:43 Відповісти
rest in peace - спи спокойно дорогой товарищ
показати весь коментар
07.01.2021 15:47 Відповісти
Спасатели предупреждают о мокром снеге и гололедице на дорогах.
показати весь коментар
07.01.2021 15:45 Відповісти
Местные говорили что в том месте возле речки было модно среди определенной молодежи гоняться на квадроциклах и багги. Такой у них видать был экстрим. Так что...
показати весь коментар
07.01.2021 16:00 Відповісти
Местные говорили, что "было модно" гонять по горбам, а не по мосту. Это раз. Во-вторых, этот багги принадлежал семье погибшей девочки, к которой сын Корбана приехал с компанией. На сколько она была "золотой"- не известно.
показати весь коментар
07.01.2021 16:09 Відповісти
До "горбов" можно доехать только по мосту. Так шо мимо
показати весь коментар
07.01.2021 17:22 Відповісти
Мост был между сёлами, а горбы- везде. Так что "мимо" у тебя.
Учи матчасть, прежде чем опорожнять кишечник.
https://tsn.ua/ru/video/video-novini/v-dnepropetrovskoy-oblasti-pogibli-dvoe-podrostkov-vo-vremya-kataniya-na-vezdehode.html
показати весь коментар
07.01.2021 17:39 Відповісти
Да, ты тут один д'Артаньян!
показати весь коментар
07.01.2021 15:59 Відповісти
Авжеж
показати весь коментар
07.01.2021 16:08 Відповісти
Он очень хорошо сказал.Может он скорее всего сам далеко не ангел, но сказано было им от души .Соболезную .Потеря близкого родного человека это страшное испытание на всю жизнь , кем бы он ни был
показати весь коментар
07.01.2021 16:03 Відповісти
Корбан сам воспитывал детей. Как могли помогали его престарелые родители. Могу представить его боль утраты.
показати весь коментар
07.01.2021 16:20 Відповісти
Представь боль утраты родителей, чьих детей он погнал в Иловайск отжимать у Ахметова ЗуГРЭС
показати весь коментар
07.01.2021 17:11 Відповісти
Петя отправил своих в Лондон и в Раду, а не на фронт.Представь боль утраты тех родителей которые потеряли своих детей на войне пока дети барыги жили в Лондоне и дружили с сыновьями рассейских рабовладельцев , другие сношались с дочками рассейских фсбшников -рабовладельцев в то время как должны были или воевать сами или волонтерствовать как дочки русского царя( а не сруssкого сцаря х.йла ) Николая 2 ухаживая в госпиталях за ранеными и утешая потерявших своих близких вдов и матерей
показати весь коментар
07.01.2021 17:49 Відповісти
Респект за очень сильное замечание ув. Зушауа: дочери царя Николая 2-го в течение 3-х лет войны собственными руками стирали кровавые бинты раненых солдат, а весь Зимний дворец(кроме одного служебно-административного этажа) царь отдал под военный госпиталь.

Трагедия, случившаяся с двумя 16-летними детьми, жестоко и убедительно напоминает о ничтожности и никчемности бешеных усилий по собиранию богатств неправедных.
Не имели бы дети в своем пользовании всех этих навороченных дорогих "багги" , остались бы живыми...
показати весь коментар
08.01.2021 02:34 Відповісти
Той хто дав Баги 16 річному підлітку має сісти за грати, тоб то власник.
показати весь коментар
07.01.2021 16:25 Відповісти
Хорошо написал сабака. Но всех людей нужно уважать
показати весь коментар
07.01.2021 16:29 Відповісти
Чтобы проехать "на горбы", нужно проехать через мостик. Факт в том что это для них было модно ("в кайф"), именно потому что рискованно. Взрослые должны контролировать такие развлечения, а чья конкретно была машина это уже детали.
А ещё есть любители ночных автогонок по городским улицам. От судьбы не уйдешь...
показати весь коментар
07.01.2021 16:30 Відповісти
Жаль детей. Багги, водные и прочие мотоциклы, автомобили, прочий экстрим - СМЕРТЕЛЬНО опасные игрушки и развлечения... для окружающих в том числе. За все надо платить....
показати весь коментар
07.01.2021 16:37 Відповісти
Слишком много внимания в прессе к гибели рядового украинского мажора, ставшего жертвой своих мажорных развлечений..... Надо побольше внимания уделять информации о наших погибших воинах - героях, отдавших жизни за всех нас....И за возможность мажорам развлекаться и погибать в мирной стране.... Погибать от удовольствий и наслаждений.... Слава нашим воинам - героям. отдавшим свои жизни за Украину... Вечная память.... Будь проклята кремлёвская шизоидная крыса!!!
показати весь коментар
07.01.2021 16:38 Відповісти
R.I.P
показати весь коментар
07.01.2021 16:42 Відповісти
Закройте плиз комменты.
показати весь коментар
07.01.2021 16:43 Відповісти
А шо такое, Моня? Тебе больно читать правду про папашку погибшего хлопца?
показати весь коментар
07.01.2021 17:21 Відповісти
В пекле он,он убийца и сын убийцы! Илловайск !
показати весь коментар
07.01.2021 17:18 Відповісти
Читаешь комменты и понимаешь, сколько же дерьма в душе у некоторых! И вываливать наружу это дерьмо они не стесняются даже в Рождество....
Все подробности трагедии тут
https://tsn.ua/ru/video/video-novini/v-dnepropetrovskoy-oblasti-pogibli-dvoe-podrostkov-vo-vremya-kataniya-na-vezdehode.html
Там сказано и то, кому принадлежал этот злосчастный багги.
Корбану- самые искренние соболезнования. Нет большего горя, большей беды и большей боли, чем хоронить свою кровиночку, своего родного ребёнка.... Будь их у тебя хоть четверо, хоть десятеро.... Царство Небесное.....
показати весь коментар
07.01.2021 17:26 Відповісти
Рождество было 25 декабря, кацап
6 января это совковый суррогат.
показати весь коментар
07.01.2021 17:38 Відповісти
У кого как. Пока даже в Михайловском соборе службу сегодня ночью проводили. Так что с "кацап"- мимо кассы.
показати весь коментар
07.01.2021 17:41 Відповісти
Ну да, в сюжете ТСН все прекрасно видно - мост широченный, там три таких багги может разъехаться, ограждения на мосту целые, т.е. пацан промахнулся мимо моста, соответственно ехал с большой скоростью и не исключено что под воздействием веществ (чтоб так потерять координацию).
показати весь коментар
07.01.2021 17:45 Відповісти
Ну да, ну да. Фантазируй дальше. И "вещества" сюда приплетай. Только не факт- отсутствие опыта вождения по причине малолетства и того, что этот багги принадлежал не его семье.
Ну хочецца тебе облить дерьмом чужого, мёртвого ребенка! Даже в "не Рождество"! Так ведь?
Бог тебе судья.
показати весь коментар
07.01.2021 17:53 Відповісти
Можливо. Аналіз крові на наявність алкоголю чи алкалоїдів ніхто ж не брав.
показати весь коментар
07.01.2021 18:13 Відповісти
Присоединяюсь к мудрым горьким словам ув. Максима Воронцова: страдание отца, потерявшего сына, это святое чувство. Никто не имеет права глумиться над страданием отца, у которого трагически погиб 16-летний сын.
На подобное подлое глумление способны только совковые манкурты, у которых нет морали, нет сердца .
показати весь коментар
08.01.2021 02:42 Відповісти
Где он щаз = неизвестно, но известно, что ЗАСЛУЖИЛ.
показати весь коментар
07.01.2021 17:28 Відповісти
корбан виноват в трагедии .зачем юнцу такую штуку подогнал .ему на велосипеде ездить ...
показати весь коментар
07.01.2021 19:00 Відповісти
Здесь чётко рассказано, кто кому что "подогнал".
https://tsn.ua/ru/video/video-novini/v-dnepropetrovskoy-oblasti-pogibli-dvoe-podrostkov-vo-vremya-kataniya-na-vezdehode.html
Изучи вопрос, а потом обвиняй.
показати весь коментар
07.01.2021 21:10 Відповісти
и что ? сына то нет
показати весь коментар
08.01.2021 19:35 Відповісти
А то, что это полностью опровергает твой спич про "корбан виноват в трагедии .зачем юнцу такую штуку подогнал".
показати весь коментар
12.01.2021 10:28 Відповісти
нужно детей воспитывать а не что быулица их воспитывала
показати весь коментар
12.01.2021 21:30 Відповісти
Люди, что вы обсуждаете??? Гладко-обмыленный пост безликого аккаунт-менеджера в ФБ, которому Корбан платит зарплату?
Вы верите в то, что беспринципный человек, который всю свою жизнь врал, грабил, уничтожал людей, нажился на войне знает совестливые слова?
показати весь коментар
07.01.2021 19:12 Відповісти
Все в цьому світі пов'язано причиннонаслідковим зв'язком. За гріхи батька відповів нащадок.
"Ефект метелика" - в дії.
показати весь коментар
07.01.2021 20:00 Відповісти
Чому стільки злості ? Загинули діти . Земля пухом ! Царство Небесне !
показати весь коментар
07.01.2021 20:36 Відповісти
Они под наркотой и бухлом были?
показати весь коментар
07.01.2021 21:09 Відповісти
Корбан что-то ни словом не обмолвился о том, что сожалеет о своём рейдерстве.
Те, кого он оставлял без бизнеса, тоже имели семьи, детей, старых родителей,
так об этом надо думать, а не разглагольствовать кто в каких мирах.
показати весь коментар
07.01.2021 22:12 Відповісти
соболезнуем.
показати весь коментар
07.01.2021 23:25 Відповісти
А жертвы рейдерства Корбана соболезнуют ?
Компенсировать отобранное не хочет ?
показати весь коментар
07.01.2021 23:47 Відповісти
Эта смерть вызывает сочувствия и большего к родителям девочки. Корбан тот строитель Украины в которой мы живём, те мостики перекрёстки железнодорожные переезды и т.д. на которых гибли украинцы все эти годы он строил свою Украину за большим забором и стоило его сыны выехать в большую Украину он погиб как и другие украинцы на этой не об устроеной для жизни страны. Будь на этом мостике обычные отбойники не чего такого не произошло.
показати весь коментар
08.01.2021 00:15 Відповісти
В чем то Вы правы
показати весь коментар
08.01.2021 01:02 Відповісти
Корбан, і не мрій кидати Україну, просто стань сильнішим
показати весь коментар
08.01.2021 10:30 Відповісти
Отличный speech! Надеюсь, наконец, прекратят грабить Днепр, и начнут создавать и созидать для города и жителей (хотя бы как в Харькове); пс. в Днепре придумали новый проект века, где можно "нехило прибарахлиться"- наполнение реки 🤩
показати весь коментар
08.01.2021 11:05 Відповісти
Когда в 2015 году на выборах мэра Днепра голосовали за команду Филатова-Корбана многие верили, что эти уважаемые и богатые евреи поднимут Днепр на ноги, не дадут воровать людям Януковича-Вилкула, наведут порядок в ЖКХ города... Мол они же люди богатые, им нет смысла воровать, они мол хотят войти в историю как порядочные люди, как строители и меценаты... В результате... Да все увидели результат - весь город разрисован платными парковками вся прибыль от которых идет не городу, а в кипрский оффшор связанный с Филатовым-Корбаном, потом было скандальный ремонт моста на который если верить расследователям и журналистам было потрачено денег столько, что можно было бы возвести новый мост, если бы наняли китайцев, потом было продолжение строительства станций метрополитена, которое обещали закончить до 2020, потом были снос МАФов и установка своих... Были и посылы Борисом Альбертовичем на х**й недовольных горожан... Много чего было... Я сам голосовал в 2015 за Филатова... И так же в 2020 голосовал против. Привыкшего воровать и грабить нельзя исправить. Волка не заставишь есть траву. Он чувствовал на своих зубах теплую кровь и страх жертвы. И он от этого уже не откажется. А хотелось верить в чудо! В добродетель и высшее благо. Но не судьба.
показати весь коментар
08.01.2021 15:08 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 