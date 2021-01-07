Корбан про смерть сина: "Ушедший уже на самом деле в настоящем мире"

Політик і бізнесмен Геннадій Корбан подякував тим, хто намагається розділити з ним тягар втрати 16-річного сина.

Про це Корбан написав у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

Публікуємо його текст повністю мовою оригіналу.

"Самое большое испытание в жизни - бессмысленность происходящего в ней зла.

Каждый из нас предназначен для вечности. И каждый ощущает это до момента пока мы не осознаем, что нет вечности в этом мире. Есть только случайность, которая то соединяет, то разлучает людей, отрывая их друг от друга. Без возможности иногда сказать пару важных слов, совершить пару важных дел или просто побыть вместе, пожить одной жизнью, быть счастливыми вместе.

Тем, кто остался, не становится легче от понимания того, что ушедший уже на самом деле в настоящем мире, где нет времени, нет неопределенного завтра, нет совершенно никакой необходимости ни в чем.

Остаётся только бесконечные красота, любовь и свобода.

Спасибо всем за слова поддержки

За попытку разделить бремя утраты.

За соучастие и за осознание того, что жизнь продолжается.

Ради тех, кто остался

Ради детей

Ради будущего".

Нагадаємо, 16-річний син Корбана Лев загинув разом з однокласницею, катаючись на Дніпропетровщині на автомобілі-багі.