Корбан про смерть сина: "Ушедший уже на самом деле в настоящем мире"

Корбан про смерть сина: "Ушедший уже на самом деле в настоящем мире"
Політик і бізнесмен Геннадій Корбан подякував тим, хто намагається розділити з ним тягар втрати 16-річного сина.
Про це Корбан написав у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
Публікуємо його текст повністю мовою оригіналу.
"Самое большое испытание в жизни - бессмысленность происходящего в ней зла.
Каждый из нас предназначен для вечности. И каждый ощущает это до момента пока мы не осознаем, что нет вечности в этом мире. Есть только случайность, которая то соединяет, то разлучает людей, отрывая их друг от друга. Без возможности иногда сказать пару важных слов, совершить пару важных дел или просто побыть вместе, пожить одной жизнью, быть счастливыми вместе.
Тем, кто остался, не становится легче от понимания того, что ушедший уже на самом деле в настоящем мире, где нет времени, нет неопределенного завтра, нет совершенно никакой необходимости ни в чем.
Остаётся только бесконечные красота, любовь и свобода.
Спасибо всем за слова поддержки
За попытку разделить бремя утраты.
За соучастие и за осознание того, что жизнь продолжается.
Ради тех, кто остался
Ради детей
Ради будущего".
Нагадаємо, 16-річний син Корбана Лев загинув разом з однокласницею, катаючись на Дніпропетровщині на автомобілі-багі.
Будь ласка, зачекайте...
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Але тим не менш RIP для обох дітей.
Учи матчасть, прежде чем опорожнять кишечник.
https://tsn.ua/ru/video/video-novini/v-dnepropetrovskoy-oblasti-pogibli-dvoe-podrostkov-vo-vremya-kataniya-na-vezdehode.html
Трагедия, случившаяся с двумя 16-летними детьми, жестоко и убедительно напоминает о ничтожности и никчемности бешеных усилий по собиранию богатств неправедных.
Не имели бы дети в своем пользовании всех этих навороченных дорогих "багги" , остались бы живыми...
А ещё есть любители ночных автогонок по городским улицам. От судьбы не уйдешь...
Все подробности трагедии тут
https://tsn.ua/ru/video/video-novini/v-dnepropetrovskoy-oblasti-pogibli-dvoe-podrostkov-vo-vremya-kataniya-na-vezdehode.html
Там сказано и то, кому принадлежал этот злосчастный багги.
Корбану- самые искренние соболезнования. Нет большего горя, большей беды и большей боли, чем хоронить свою кровиночку, своего родного ребёнка.... Будь их у тебя хоть четверо, хоть десятеро.... Царство Небесное.....
6 января это совковый суррогат.
Ну хочецца тебе облить дерьмом чужого, мёртвого ребенка! Даже в "не Рождество"! Так ведь?
Бог тебе судья.
На подобное подлое глумление способны только совковые манкурты, у которых нет морали, нет сердца .
https://tsn.ua/ru/video/video-novini/v-dnepropetrovskoy-oblasti-pogibli-dvoe-podrostkov-vo-vremya-kataniya-na-vezdehode.html
Изучи вопрос, а потом обвиняй.
Вы верите в то, что беспринципный человек, который всю свою жизнь врал, грабил, уничтожал людей, нажился на войне знает совестливые слова?
"Ефект метелика" - в дії.
Те, кого он оставлял без бизнеса, тоже имели семьи, детей, старых родителей,
так об этом надо думать, а не разглагольствовать кто в каких мирах.
Компенсировать отобранное не хочет ?