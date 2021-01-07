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Рятувальники попереджають про мокрий сніг та ожеледицю на дорогах. Оголошено I рівень небезпеки

Рятувальники попереджають про мокрий сніг та ожеледицю на дорогах. Оголошено I рівень небезпеки

У п'ятницю, 8 січня, в Україні очікується налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг.

Про це ДСНС повідомила в Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

8 січня вночі в Чернігівській і Сумській областях значні опади, у північних, східних, Полтавській, Дніпропетровській і Запорізькій областях, а також у Києві та Київській області налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця (I рівень небезпеки, жовтий).

Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг.

Рятувальники закликають водіїв бути обережними, дотримуватися дистанції, швидкісного режиму і уникати небезпечних маневрів.

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Автор: 

ожеледиця (83) негода (760) ДСНС (5151)


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Топ коментарі
+7
Спасатели предупреждают о мокром снеге и гололедице на дорогах. Объявлен I уровень опасности - Цензор.НЕТ 797
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07.01.2021 15:37 Відповісти
+4
Спасатели предупреждают о мокром снеге и гололедице на дорогах. Объявлен I уровень опасности - Цензор.НЕТ 4738
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07.01.2021 15:38 Відповісти
+4
Рятувальники попереджають про мокрий сніг та ожеледицю на дорогах. Оголошено I рівень небезпеки - Цензор.НЕТ 127
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07.01.2021 15:47 Відповісти
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Гарне Різдво на вулиці - дощ зливою...
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07.01.2021 15:37 Відповісти
У нас до 14-00 поливало.
Час солнце светило, сейчас опять тучи заходят
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07.01.2021 15:42 Відповісти
Спасатели предупреждают о мокром снеге и гололедице на дорогах. Объявлен I уровень опасности - Цензор.НЕТ 797
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07.01.2021 15:37 Відповісти
сракопад! поберегите 5 точку...
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07.01.2021 15:38 Відповісти
Спасатели предупреждают о мокром снеге и гололедице на дорогах. Объявлен I уровень опасности - Цензор.НЕТ 4738
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07.01.2021 15:38 Відповісти
А просто посыпать лёд песочком - не?
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07.01.2021 15:42 Відповісти
Рятувальники попереджають про мокрий сніг та ожеледицю на дорогах. Оголошено I рівень небезпеки - Цензор.НЕТ 127
показати весь коментар
07.01.2021 15:47 Відповісти
Рятувальники попереджають про мокрий сніг та ожеледицю на дорогах. Оголошено I рівень небезпеки - Цензор.НЕТ 1544
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07.01.2021 15:48 Відповісти
Эй, гражданина! Ты туда не ходи, ты сюда ходи. А то снег в башка попадёт. Совсем мёртвый будешь!
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07.01.2021 15:49 Відповісти
Капець.... А мені завтра в дорогу. Ще й після російського Різдва купа алконавтів на дорозі буде....
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07.01.2021 15:59 Відповісти
Не уверен в себе?
Сиди дома.
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07.01.2021 16:05 Відповісти
Я не впевнений у подібних тобі.
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07.01.2021 16:06 Відповісти
Т.е. таки неуверен.
Так повторю, сиди дома.
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07.01.2021 16:14 Відповісти
Уяви, є люди котрі не на ботофермі Фьодорова ;ЗЕ!диджитал; з дому біля компа працюють.
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07.01.2021 16:32 Відповісти
я не уверена, но... все равно еду
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07.01.2021 16:24 Відповісти
 
 