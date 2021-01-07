Рятувальники попереджають про мокрий сніг та ожеледицю на дорогах. Оголошено I рівень небезпеки
У п'ятницю, 8 січня, в Україні очікується налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг.
Про це ДСНС повідомила в Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
8 січня вночі в Чернігівській і Сумській областях значні опади, у північних, східних, Полтавській, Дніпропетровській і Запорізькій областях, а також у Києві та Київській області налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця (I рівень небезпеки, жовтий).
Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг.
Рятувальники закликають водіїв бути обережними, дотримуватися дистанції, швидкісного режиму і уникати небезпечних маневрів.
Топ коментарі
+7 Перехватчик
показати весь коментар07.01.2021 15:37 Відповісти Посилання
+4 Шрек Баблокат
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+4 Огусто
показати весь коментар07.01.2021 15:47 Відповісти Посилання
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