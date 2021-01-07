"Безумці спровокували штурм Капітолію і загибель людей. Україна хоче лідерства Байдена", - Яценюк

Подолавши загрозу неповаги до верховенства права, демократичних норм і стандартів, Сполучені Штати стануть тільки сильнішими.

Про це пише у фейсбуці лідер "Народного фронту", прем'єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчорашні події у Вашингтоні були викликом світовій демократії. Негідною є роль тих безумців, які спровокували штурм Капітолію і загибель людей", - написав він.

Яценюк висловив упевненість в тому, що американський політикум знайде правильні рішення у відповідь на провокації проти основ американської демократії.

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"Україна хоче єдності Сполучених Штатів. Україна хоче бачити мудре лідерство Джозефа Байдена", - підкреслив він.

Яценюк нагадав, що в 2004 і 2014 рр. наша країна змогла вийти з кризи, організованої політиками під управлінням Москви.

"Наш приклад вартий згадки сьогодні. Ми зуміли захистити право і демократію у законний і цивілізований спосіб. Америка стане сильнішою. Світова демократія стане сильнішою. Україна стане сильнішою. Вірю в це", - підсумував він.