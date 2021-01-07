"Безумці спровокували штурм Капітолію і загибель людей. Україна хоче лідерства Байдена", - Яценюк
Подолавши загрозу неповаги до верховенства права, демократичних норм і стандартів, Сполучені Штати стануть тільки сильнішими.
Про це пише у фейсбуці лідер "Народного фронту", прем'єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк, інформує Цензор.НЕТ.
"Вчорашні події у Вашингтоні були викликом світовій демократії. Негідною є роль тих безумців, які спровокували штурм Капітолію і загибель людей", - написав він.
Яценюк висловив упевненість в тому, що американський політикум знайде правильні рішення у відповідь на провокації проти основ американської демократії.
"Україна хоче єдності Сполучених Штатів. Україна хоче бачити мудре лідерство Джозефа Байдена", - підкреслив він.
Яценюк нагадав, що в 2004 і 2014 рр. наша країна змогла вийти з кризи, організованої політиками під управлінням Москви.
"Наш приклад вартий згадки сьогодні. Ми зуміли захистити право і демократію у законний і цивілізований спосіб. Америка стане сильнішою. Світова демократія стане сильнішою. Україна стане сильнішою. Вірю в це", - підсумував він.
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І так, Зе за Трампа і проти Байдена! Це показово!
У крестьян землицы косячок изрядный
Оттягал, отрезал плутовским манером.
"Вот приедет барин: будет землемерам!
- Думают крестьяне.- Скажет барин слово
- И землицу нашу отдадут нам снова".
Ат лизнул так лизнулИсточник: https://censor.net/ru/n3240672