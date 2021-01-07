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"Безумці спровокували штурм Капітолію і загибель людей. Україна хоче лідерства Байдена", - Яценюк

Подолавши загрозу неповаги до верховенства права, демократичних норм і стандартів, Сполучені Штати стануть тільки сильнішими.

Про це пише у фейсбуці лідер "Народного фронту", прем'єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчорашні події у Вашингтоні були викликом світовій демократії. Негідною є роль тих безумців, які спровокували штурм Капітолію і загибель людей", - написав він.

Яценюк висловив упевненість в тому, що американський політикум знайде правильні рішення у відповідь на провокації проти основ американської демократії.

Також читайте: Зеленський про штурм Капітолію у США: "Засуджуємо безпрецедентне насильство"

"Україна хоче єдності Сполучених Штатів. Україна хоче бачити мудре лідерство Джозефа Байдена", - підкреслив він.

Яценюк нагадав, що в 2004 і 2014 рр. наша країна змогла вийти з кризи, організованої політиками під управлінням Москви.

"Наш приклад вартий згадки сьогодні. Ми зуміли захистити право і демократію у законний і цивілізований спосіб. Америка стане сильнішою. Світова демократія стане сильнішою. Україна стане сильнішою. Вірю в це", - підсумував він.

Автор: 

Байден Джо (2893) США (23375) Яценюк Арсеній (2575)


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Топ коментарі
+48
Байден президент, а мне то, что теперь, делать?
"Безумцы спровоцировали штурм Капитолия и гибель людей. Украина хочет лидерства Байдена", - Яценюк - Цензор.НЕТ 8383
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07.01.2021 18:03 Відповісти
+48
"Безумцы спровоцировали штурм Капитолия и гибель людей. Украина хочет лидерства Байдена", - Яценюк - Цензор.НЕТ 2868
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07.01.2021 18:03 Відповісти
+44
Что делать? Вернуть ЗЕ к пианино!
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07.01.2021 18:07 Відповісти
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Сєня не розписуйся за всіх українців. Народний президент США це Трамп.
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07.01.2021 19:37 Відповісти
Рыжий "Учитель" зеленого слизняка облажался.
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07.01.2021 20:28 Відповісти
"Народний президент" - це типу "народних мерів" в "ДНР"?)
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07.01.2021 21:00 Відповісти
Судячи по вчорашнім фото/відео, Трамп - президент реднеків і тупих бидло-люмпенів!

І так, Зе за Трампа і проти Байдена! Це показово!
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07.01.2021 21:34 Відповісти
Судя по количеству "заспамленых" - петеботы Сеньку приравнивают к своему Барину .......
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07.01.2021 20:56 Відповісти
Така ж сама "соросня"......
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08.01.2021 08:48 Відповісти
Флора отримала новий вид - кролік-лизун...
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07.01.2021 21:18 Відповісти
Флора это растительность. 😏
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07.01.2021 21:39 Відповісти
Так имбецилов так и называют Овощи. Один был на Я и второй (какое совпадение) тоже на Я...
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07.01.2021 21:47 Відповісти
Перечитайте. Там мова не про овочі, а про кроля.
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07.01.2021 22:02 Відповісти
Саме так. Штурм Капітолію, люди Кадирова кричать "смєлєє, смєлєє", а потім танцюють чеченський танок ловзарг. https://censor.net/ua/news/3240613/smilyvishe_smilyvishe_u_mereji_pomityly_vyguky_rosiyiskoyu_movoyu_pid_chas_shturmu_budivli_kongresu/sortby/tree/order/asc/page/3#comment_75394221
"Безумці спровокували штурм Капітолію і загибель людей. Україна хоче лідерства Байдена", - Яценюк - Цензор.НЕТ 5116
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07.01.2021 21:48 Відповісти
Все стает на свои места все становится понятно.
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07.01.2021 23:57 Відповісти
Кто-то по соседству, лихоимец жадный,
У крестьян землицы косячок изрядный
Оттягал, отрезал плутовским манером.
"Вот приедет барин: будет землемерам!
- Думают крестьяне.- Скажет барин слово
- И землицу нашу отдадут нам снова".
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08.01.2021 07:25 Відповісти
Яценюк, что там с исчезнувшими $$$ при возведении твоей стены и пр? Прибарахлился?! СУД -ТЮРЬМА -КОНФИСКАЦИЯ!
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08.01.2021 10:56 Відповісти
"Украина хочет видеть мудрое лидерство Джозефа Байдена"

Ат лизнул так лизнулИсточник: https://censor.net/ru/n3240672
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08.01.2021 11:25 Відповісти
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