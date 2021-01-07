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Трампа заблокували у Facebook і Instagram як мінімум на 2 тижні, - Цукерберг

Трампа заблокували у Facebook і Instagram як мінімум на 2 тижні, - Цукерберг

Акаунти президента США Дональда Трампа заблокували як мінімум до інавгурації обраного президента Джозефа Байдена, оскільки чинний глава держави використав їх для поширення закликів до насильства.

Про це повідомив у фейсбуці засновник і власник соцмережі Марк Цукерберг, інформує Цензор.НЕТ.

"Його (Трампа. - Ред.) рішення використовувати свої акаунти для виправдання, а не для засудження дій його прихильників біля будівлі Капітолію справедливо стурбувало людей у США і в усьому світі. Вчора ми видалили ці заяви, оскільки вважали, що їхній ефект - і, ймовірно, їхня мета - провокація подальшого насильства", - написав Цукерберг.

За його словами, після того, як Конгрес затвердив перемогу Джозефа Байдена на виборах, пріоритет всіх США - забезпечити, щоб 13 днів, які залишилися до інавгурації, пройшли мирно.

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"Ми вважаємо, що ризики, що дозволяють Президенту (Трампу. - Ред.) продовжувати користуватися нашими сервісами в цей період, дуже великі. Тому ми продовжуємо блокування його облікових записів у Facebook і Instagram на невизначений термін і як мінімум на наступні два тижні до завершення мирної передачі влади", - додав Цукерберг.

Автор: 

Facebook (725) США (23375) Цукерберг Марк (102) Трамп Дональд (6089) Instagram (181)


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Топ коментарі
+24
Трампа заблокировали в Facebook и Instagram как минимум на 2 недели, - Цукерберг - Цензор.НЕТ 262
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07.01.2021 19:25 Відповісти
+21
Трамп, добро пожаловать в Одноклассники и ВКонтакте...а что, твои мечты побывать в россии сбываются)
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07.01.2021 19:24 Відповісти
+18
тебя забанили в Фейсбуке, твитторе и Инстаграмме?!.. тебя зовут Трамп?!
Выход есть: российская социальная сеть "Тристаграмм" и капитан ФСБ Жопоруков будет деликатно следить за твоим правописанием..
Трампа заблокировали в Facebook и Instagram как минимум на 2 недели, - Цукерберг - Цензор.НЕТ 3008
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07.01.2021 19:29 Відповісти
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Додіка банять скрізь, як нашого Antisvina.
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07.01.2021 23:45 Відповісти
Носок штопаный!
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07.01.2021 23:49 Відповісти
Доречі, його рускагаварящіх пропагандонів теж банять. Саню із Флоріди та Леона Вайншвайна забанили, тільки про Пашу Дальнойоба не знаю. Я б цих кремлівських мальчіков в трусіках по-бандерівські розіп'яла десь за мкадом, бо в Америці їм так все не подобається. Цікаво, а якого біса ці трампони не вертаються у рідну говєнь?
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07.01.2021 23:52 Відповісти
Нужно заблокировать всех, кто недоволен властью!
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08.01.2021 08:39 Відповісти
Вот она, демократия и свобода слова.
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08.01.2021 10:08 Відповісти
Трамп не виправдав сподівань любителів шахер-махерів.
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08.01.2021 11:51 Відповісти
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