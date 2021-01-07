Трампа заблокували у Facebook і Instagram як мінімум на 2 тижні, - Цукерберг
Акаунти президента США Дональда Трампа заблокували як мінімум до інавгурації обраного президента Джозефа Байдена, оскільки чинний глава держави використав їх для поширення закликів до насильства.
Про це повідомив у фейсбуці засновник і власник соцмережі Марк Цукерберг, інформує Цензор.НЕТ.
"Його (Трампа. - Ред.) рішення використовувати свої акаунти для виправдання, а не для засудження дій його прихильників біля будівлі Капітолію справедливо стурбувало людей у США і в усьому світі. Вчора ми видалили ці заяви, оскільки вважали, що їхній ефект - і, ймовірно, їхня мета - провокація подальшого насильства", - написав Цукерберг.
За його словами, після того, як Конгрес затвердив перемогу Джозефа Байдена на виборах, пріоритет всіх США - забезпечити, щоб 13 днів, які залишилися до інавгурації, пройшли мирно.
"Ми вважаємо, що ризики, що дозволяють Президенту (Трампу. - Ред.) продовжувати користуватися нашими сервісами в цей період, дуже великі. Тому ми продовжуємо блокування його облікових записів у Facebook і Instagram на невизначений термін і як мінімум на наступні два тижні до завершення мирної передачі влади", - додав Цукерберг.
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