Трампа заблокували у Facebook і Instagram як мінімум на 2 тижні, - Цукерберг

Акаунти президента США Дональда Трампа заблокували як мінімум до інавгурації обраного президента Джозефа Байдена, оскільки чинний глава держави використав їх для поширення закликів до насильства.

Про це повідомив у фейсбуці засновник і власник соцмережі Марк Цукерберг, інформує Цензор.НЕТ.

"Його (Трампа. - Ред.) рішення використовувати свої акаунти для виправдання, а не для засудження дій його прихильників біля будівлі Капітолію справедливо стурбувало людей у США і в усьому світі. Вчора ми видалили ці заяви, оскільки вважали, що їхній ефект - і, ймовірно, їхня мета - провокація подальшого насильства", - написав Цукерберг.

За його словами, після того, як Конгрес затвердив перемогу Джозефа Байдена на виборах, пріоритет всіх США - забезпечити, щоб 13 днів, які залишилися до інавгурації, пройшли мирно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ФБР просить американців допомогти впізнати учасників штурму Капітолію

"Ми вважаємо, що ризики, що дозволяють Президенту (Трампу. - Ред.) продовжувати користуватися нашими сервісами в цей період, дуже великі. Тому ми продовжуємо блокування його облікових записів у Facebook і Instagram на невизначений термін і як мінімум на наступні два тижні до завершення мирної передачі влади", - додав Цукерберг.