Ми не відмовилися від введення локдауну з 8 січня, оскільки врахували досвід інших країн у святкуванні Різдва

Головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що від локдауну - жорстких карантинних обмежень, які діятимуть з 8 по 24 січня, - не відмовилися з огляду на епідеміологічну ситуацію в державі і досвід інших країн.

Як передає Цензор.НЕТ про це Ляшко написав у фейсбуці.

"Коли стоїть питання життя людей, тут безапеляційно: епідеміологічна складова завжди превалює над економічною!", - підкреслив він.

Ляшко зазначив, що зменшення статистики захворювання COVID-19 не повинно вводити в оману. За його словами, не можна нехтувати серйозністю коронавірусної небезпеки з огляду на такі чинники - 6 січня у світі зареєстрована рекордна добова кількість випадків коронавірусної хвороби - 781833.

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"Навантаження на систему охорони здоров'я продовжує залишатись стабільно високим (на стаціонарному лікуванні перебуває 22 324 людини, щодня маємо біля 2,5 тис. нових госпіталізацій, 150-200 летальних випадків, стабільним залишається й відсоток зайнятості ліжок у відділеннях інтенсивної терапії)", - додав чиновник.

Крім того, зазначив Ляшко, більше третини населення (37%) нашої країни зараз проживає на територіях, які відносяться до червоного рівня епідемічної небезпеки (147 адміністративно-територіальних одиниць, до впровадження карантину вихідного дня було 199).

Також головний санлікар звернув увагу на те, що з середини січня в країні відбувається традиційне зростання кількості випадків грипу та грипоподібних захворювань, яке в умовах пандемії коронавірусної хвороби значно збільшить навантаження на систему охорони здоров'я.

"Досвід країн, які святкували Різдво 25 грудня показує значне зростання кількості випадків COVID-19 через 14 днів. Тому звертаюсь до кожного, давайте, всі разом, без маніпуляцій, свідомо виконувати протиепідемічні обмеження та робити свій вклад у подолання пандемії коронавірусу", - написав Ляшко.