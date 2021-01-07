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Новини Коронавірус і карантин
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Ми не відмовилися від введення локдауну з 8 січня, оскільки врахували досвід інших країн у святкуванні Різдва

Ми не відмовилися від введення локдауну з 8 січня, оскільки врахували досвід інших країн у святкуванні Різдва

Головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що від локдауну - жорстких карантинних обмежень, які діятимуть з 8 по 24 січня, - не відмовилися з огляду на епідеміологічну ситуацію в державі і досвід інших країн.

Як передає Цензор.НЕТ про це Ляшко написав у фейсбуці.

"Коли стоїть питання життя людей, тут безапеляційно: епідеміологічна складова завжди превалює над економічною!", - підкреслив він.

Ляшко зазначив, що зменшення статистики захворювання COVID-19 не повинно вводити в оману. За його словами, не можна нехтувати серйозністю коронавірусної небезпеки з огляду на такі чинники - 6 січня у світі зареєстрована рекордна добова кількість випадків коронавірусної хвороби - 781833.

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"Навантаження на систему охорони здоров'я продовжує залишатись стабільно високим (на стаціонарному лікуванні перебуває 22 324 людини, щодня маємо біля 2,5 тис. нових госпіталізацій, 150-200 летальних випадків, стабільним залишається й відсоток зайнятості ліжок у відділеннях інтенсивної терапії)", - додав чиновник.

Крім того, зазначив Ляшко, більше третини населення (37%) нашої країни зараз проживає на територіях, які відносяться до червоного рівня епідемічної небезпеки (147 адміністративно-територіальних одиниць, до впровадження карантину вихідного дня було 199).

Також головний санлікар звернув увагу на те, що з середини січня в країні відбувається традиційне зростання кількості випадків грипу та грипоподібних захворювань, яке в умовах пандемії коронавірусної хвороби значно збільшить навантаження на систему охорони здоров'я.

"Досвід країн, які святкували Різдво 25 грудня показує значне зростання кількості випадків COVID-19 через 14 днів. Тому звертаюсь до кожного, давайте, всі разом, без маніпуляцій, свідомо виконувати протиепідемічні обмеження та робити свій вклад у подолання пандемії коронавірусу", - написав Ляшко.

Автор: 

карантин (18172) Ляшко Віктор (1517) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+13
Мудаки ви зелені.
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07.01.2021 20:18 Відповісти
+13
Мы не отказались от введения локдауна с 8 января учитывая опыт других стран, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1214
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07.01.2021 20:21 Відповісти
+10
Щось іншим країнам не допомогло.Он вже кажуть за нові штами.Будете карантинити роки? Навіть прихильники карантинів,вже ним наїлися.
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07.01.2021 20:23 Відповісти
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Мудаки ви зелені.
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07.01.2021 20:18 Відповісти
Мы не отказались от введения локдауна с 8 января учитывая опыт других стран, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1214
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07.01.2021 20:21 Відповісти
у Величезній Бригзтанії тричі був локдаун і шо? Тепер мутований вірус....Вони вже скиглять про грошові втрати...Нам взагалі гаплик буде!
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07.01.2021 20:22 Відповісти
Мы не отказались от введения локдауна с 8 января учитывая опыт других стран, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2574
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07.01.2021 20:22 Відповісти
Мы идем свои путем 🤣🤣🤣

Мы не отказались от введения локдауна с 8 января учитывая опыт других стран, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4757
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07.01.2021 20:23 Відповісти
👍
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07.01.2021 20:24 Відповісти
Щось іншим країнам не допомогло.Он вже кажуть за нові штами.Будете карантинити роки? Навіть прихильники карантинів,вже ним наїлися.
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07.01.2021 20:23 Відповісти
Корупция х 2 ! Урря тофаристчи !!!
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07.01.2021 20:24 Відповісти
А знаете почему локдаун до 24 января? Так у Зелебобика 25 день рождения 🤣🤣🤣🤣🤣
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07.01.2021 20:25 Відповісти
Умирает россиянин.
Расчехляется - вокруг чисто, красиво, кусты пострижены, гравий под ними, ни окурочка, ни стаканчика, как в музее. Чёрт его знает, что за место…
Мимо бабы ходят странные.
Такие какие-то скушные, трезвые, не накрашенные, хвостик там, футболочка, трусы из-под штанов не торчат. Кароч, очень странные бабы.
- Эй, тёла, где я в натуре? - вопрошает Ваня.
- Нафуй иди, родной, нихт ферштеен, - отвечает барышня и ехидно ухмыляется.
Обидно стало так, неприятно даже...
Видит Ваня - дом стоит. Белый, с колонами, богатый дом такой, хоть и без резного палисада.
На рецепции мужик сидит, основательный, матёрый, бейджик на нём «Пётр Святой».
- Слышь, Петя, шо тут как? Де я ваще нахожусь?
- В аду натурально.
- В аду? *****! ********? А де вилы, черти, сковородки?
- То промоушн кривой получился, копипаста недолугая. Всё не так, не ссы, парень, ща всё будет. Куда селить тебя?
- А куда можно?
- Ну вот 101 номер - там еврей живёт и украинец. Или вот 102-й. Там немец и украинец. В 103-ем америкос и, соответственно, украинец.
- А чё это хох… украинцы везде?
Петя очёчки пониже поправил:
- Ваня, это ж ад. Смекаешь? Ты с Сашей Грей жить хотел?
В семь у нас подъем, гимн, Слава Украине, cлава нації, смерть ворогам.
Потом лингвистический тренинг «Лисиця з'їла паляницю» до просветления в мозгу или шо там у тебя вместо оного.
- Хм.. Фигня. Нас, витязей славных, этим не проймёшь! Они у меня к завтрему «Боже царя храни» запоют все хором!
- Ну да… ну да… - усмехнулся Пётр и поставил галочку в какой-то бумаге, - ты проходи, Вань, не мнись. Тут вот расписание. Щас оборудование получишь, через 20 минут бой с Горынычем. Ваш Горыныч для удобства обозначен на манер флага американского. Не ошибёшься.
- Это даже не честно. С голыми руками на Горыныча….
- Та шо ж мы не люди?- обиделся Петр,- Не с голыми. Всё по списку выдадим, чин-чинарём.
Вот смотри:
1. Меч кладенец с самонаведением. Только самонаведения уже нету, санкции, да-с. Вибачаемся за незручності.
2. Балалайка.
3. Сухпай. Репа там, сырный продукт «Вологодская радость», колбаса «Дружок». Водки нет, от водки у Горыныча изжога, сильно просил исключить из вашего рациона этот исконный продукт. Ну не в раю ж ты, Ваня. Без обид?
Ну и тех.поддержка.
Впереди будет идти Поклонская с иконой. Ты лучше с ней не заговаривай, там процессор еле живой, оперативы ваще нет…
А! Чуть не забыл! Маша Захарова тоже положена. Танцует, поёт, красавица, вобщем +5 к боевому духу палюбому.
Ну и ихтамнет, одна штука. На вот, тащи.
- Так он же мёртвый!
- Кто?
- Ихтамнет!
- Ихтамкто? А…. Та не парься, ну устал чуток, он с Донбасса, там щас трудно.
- Петя, он уже зелёный!
- Зато вежливый. Тащи, не выёживайся.
Не выдержал Ваня, завопил:
- Ёпта, та что за цирк! Я ж нормальный мужик! На работу ходил, зарплату жене приносил, в митингах не участвовал, в замесы не лез, в политику не вникал! За что?
Снял очки Пётр. Глаза - два черных лезвия, вены вскроют влёт, голос тихий, море перед штормом.
Фото Ване показывает:
- Это кто?
- Детки мои, Серёжа и Анечка.
- Каждый день Серёжа и Анечка будут садиться в самолёт, чтоб полететь на море. Они вышлют тебе селфи и напишут, что любят тебя. А потом в самолёт прилетит ракета. И Анечкин плюшевый жираф упадёт в донецкую степь. А ты ничего не будешь делать. Просто смотреть. А это кто?
- Это мой старший, тоже Ваня… Ему 16.
- Красивый мальчик…
Его будут пытать здоровенные камуфлированные мужики, а потом убьют. За то, что Ваня любит свою Родину.
Это вот жена твоя?
Её изнасилуют и бросят в пыль, как тех женщин в Грозном. Читал дневник Жеребцовой Полины? Нет, не читал конечно. Ты ж в замесы не лез, в политику не вникал. Зачем освободителям стоны освобождённых…
А потом ты будешь бежать с умирающим младенцем на руках по руинам Алеппо и искать помощи. Но её не будет. Все будут просто стоять, смотреть и ничего не делать. Просто ничего не делать. Этого ВСЕГДА достаточно. Уйди с глаз!
Ваня взял за ногу ихтамнета, меч и ссутулившись потащился в бой.
Доносилась неистовая молитва Поклонской.
Мелькали Машины упругие ляжки в залихватском ритме калинки-малинки.
Вдруг Ваня обернулся и спросил тихо:
- Слышь, Петя… Ты одно скажи. Как там… в раю? Что там для нас в раю приготовлено?
- Бач, хлопче, нічого мені сказати… Рабів до раю не пускають.
(с) Таня Адамс
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07.01.2021 20:26 Відповісти
Сильно.
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08.01.2021 03:25 Відповісти
Ми не відмовилися від введення локдауну з 8 січня з огляду на досвід інших країн, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1236
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07.01.2021 20:28 Відповісти
Нужно было ориентироваться не на другие страны, а на текущую ситуацию в Украине и целесообразность локдауна, что для многих означает остаться без работы и денег
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07.01.2021 20:30 Відповісти
Верните старого Ляшко с вилами. Этот полный дурак!!
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07.01.2021 20:35 Відповісти
Дивно. Всі європейці об'явили локдаун ще за тиждень-два до Різдва.
А наші - після всіх свят.

Розум в них є ?
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07.01.2021 20:37 Відповісти
ек все европейцы обьявили локдаун.В Швеции его вообще никогда не обьявляли.
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07.01.2021 20:50 Відповісти
Локдаун Ляшко приурочил к эпидемии банального гриппа.Смесь гремучая очень и поэтому одним махом двоих побивахом.Наши врачи - лучшие!
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07.01.2021 20:51 Відповісти
чем больше оправданий..тем больше подозрений...что вы ориентировались не на опыт других стран а на то, что выгодно конкретно шоблу...и шоубизнесу, откуда вылезло половина этого шобла... поэтому... училась ворона ходить белым лебедем...и лебедем ходить не научилась и ножки повыворачивала )))
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07.01.2021 20:41 Відповісти
"Опыт стран, которые праздновали Рождество 25 декабря показывает значительный рост количества случаев COVID-19 через 14 дней.

Скажите этому дебилу, что прошло только 13 дней после 25 декабря
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07.01.2021 20:48 Відповісти
Ми не відмовилися від введення локдауну з 8 січня, оскільки врахували досвід інших країн у святкуванні Різдва - Цензор.НЕТ 1478
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07.01.2021 20:48 Відповісти
Надо было не «опыт других странах учитывать», а следить за ситуацией в Украине и на это ориентироваться.........и если вы уж и «ориентируетесь» на «опыт» других, то нужно не на короткое время (08.01.-24.01.), а как минимум на 3-4 недели.......
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07.01.2021 20:55 Відповісти
Тут два варианта - или они шариковы или сознательные вредители, уничтожающие экономику по приказу из Кремля.
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07.01.2021 21:29 Відповісти
Янілох вважає, що лохдаун це наше усьо !!!😈
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07.01.2021 21:41 Відповісти
Звичайно.
Такий "опит" - шо страшне.
Л - лицемірство. Життя вони рятують...
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07.01.2021 21:36 Відповісти
Майже скрізь в світі поводять себе так, ніби або не збираються жити в своїх країнах, ростити дітей і онуків. або вирішили царювати вічно.
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07.01.2021 21:43 Відповісти
https://censor.net/ru/user/126283 А хіба представники західного бізнесу живуть разом з біднотою? В них є цілі острова і не один.Їм тільки краще стає.А політики,це ляльки.
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07.01.2021 23:10 Відповісти
Я не знаю, чи Ви бачили моє повідомлення від учора навіть з капслоком моментами.
У нас ввели комендантську годину на місяць і решту обмежень.
У Святвечір мені було дуже гірко від того, що над людьми і мною особисто чинять наругу ідіоти, які мнять себе чимось.
Реакція людей - негативна. Питають: які є наукові обгрунтування подібних заходів ? Вірус спить вдень, а увечері нападатиме на людей ?
Ці кретини скорочують тепер години роботи супермаркетів при комендантській годині.
І до них навіть не доходить, що тепер скупчення людей, з якими вони "борються" - збільшаться. Більше того, на вихідних - так взагалі. Люди ж працюють, хоч і з дому. У мене фіксовані години і є день, коли я закінчую о 20:00. Тобто, вийти з квартири я вже не можу.
А в інших - не один такий день.
Просто моральні виродки.

Так отож. Наш еквівалент Ляшка уже певний час під охороною, бо жалівся, що погрози отримує за свою "працю".
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08.01.2021 01:18 Відповісти
ви ідіоти.
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07.01.2021 21:41 Відповісти
Им приплачивают чтоб сделать из них короно-шизофреников, а нас хотят за безплатно. Так шо у нас есть шанс сохранить психическое здоровье. А значит каждый будет себя спасать как утопающий. Медицина ведь все равно убита. Но всем вместе запусить громады по конституции - баланс власности громады и реестр власникив громады. Громаде принадлежит на ее територии все и майно и влассть . Конституция ст13,14 142. Слушайте Риму Белацерковскую
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08.01.2021 07:18 Відповісти
В попытке России скрыть причастность к разработке вакцины от коронавируса Спутник-V ФГБУ 48-го ЦНИИ, известного разработками в области наступательного, бактериологического оружия и находящегося под санкциями, просматривается еще один момент...

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. Ми не відмовилися від введення локдауну з 8 січня, оскільки врахували досвід інших країн у святкуванні Різдва - Цензор.НЕТ 7758 .
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07.01.2021 22:16 Відповісти
Феерический д.*****
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08.01.2021 02:19 Відповісти
постановленим о лакдауне нельзя отменить законы оно никчемно. Права споживачив
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08.01.2021 07:22 Відповісти
 
 