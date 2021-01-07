Кабмін опублікував постанову про послаблення в торгівлі під час посиленого карантину

Кабінет міністрів України вніс до постанови від 9 грудня 2020 № 1236 "Про встановлення карантину та введення обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV -2" зміни, які стосуються послаблень у торгівлі.

Як передає Цензор.НЕТ відповідну постанову від 5 січня 2021 року №9 опубліковано на сайті уряду в четвер увечері.

Зокрема, згідно з постановою, уряд дозволив продаж побутової хімії, періодичної преси, збирання і заготівлю відходів.

Крім того, дозволена торгівля лікарськими засобами, виробами медичного призначення, засобами гігієни, засобами зв'язку, ветеринарними препаратами, кормами, насінням, засобами захисту рослин на торгових площах, не менше 60 відсотків яких призначені для торгівлі такими товарами.

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"Торговельна діяльність іншими групами товарів може відбуватися тільки з здійсненням адресної доставки замовлень", - сказано в постанові.