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Новини Коронавірус і карантин
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Кабмін опублікував постанову про послаблення в торгівлі під час посиленого карантину

Кабмін опублікував постанову про послаблення в торгівлі під час посиленого карантину

Кабінет міністрів України вніс до постанови від 9 грудня 2020 № 1236 "Про встановлення карантину та введення обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV -2" зміни, які стосуються послаблень у торгівлі.

Як передає Цензор.НЕТ відповідну постанову від 5 січня 2021 року №9 опубліковано на сайті уряду в четвер увечері.

Зокрема, згідно з постановою, уряд дозволив продаж побутової хімії, періодичної преси, збирання і заготівлю відходів.

Крім того, дозволена торгівля лікарськими засобами, виробами медичного призначення, засобами гігієни, засобами зв'язку, ветеринарними препаратами, кормами, насінням, засобами захисту рослин на торгових площах, не менше 60 відсотків яких призначені для торгівлі такими товарами.

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"Торговельна діяльність іншими групами товарів може відбуватися тільки з здійсненням адресної доставки замовлень", - сказано в постанові.

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+22
не..ну вы только посмотрите..и всё (подчеркиваю - всё) из перечисленного есть в епицентре ))) он никак не может закрываться )))) никак!!!
думаю даже кое-что будет и в баре велюра выставлено ))) ну там..семена)))) корма))))
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07.01.2021 21:04 Відповісти
+18
Это какбы риторический вопрос😜
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07.01.2021 21:08 Відповісти
+12
не не...прессу и химию вернули....)))
а вот лампочки - то излишества..очередь собирут...обсопливятся все ))))
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07.01.2021 21:11 Відповісти
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Хоч з піпіфаксом проблем не буде...😁
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07.01.2021 20:56 Відповісти
Каратин light. Так чтобы и рыбку съесть и поле перейти.
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07.01.2021 21:00 Відповісти
На даний момент Україна повністю забезпечена масовими розповідями ЗЕ-пропагандонів про стабілізацію економіки і обіцянками "покращення життя а-ля - януковощ"...
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07.01.2021 21:27 Відповісти
где запчасти покупать если поломка а ехать надо тем кто в такси и на перевозках КЛОУНЫ ???
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07.01.2021 21:02 Відповісти
запчасти нельзя - ковид!
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07.01.2021 21:04 Відповісти
Епицентр будет работать?
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07.01.2021 21:02 Відповісти
Это какбы риторический вопрос😜
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07.01.2021 21:08 Відповісти
весьма надеюсь (ремонт затеял )
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07.01.2021 22:38 Відповісти
не..ну вы только посмотрите..и всё (подчеркиваю - всё) из перечисленного есть в епицентре ))) он никак не может закрываться )))) никак!!!
думаю даже кое-что будет и в баре велюра выставлено ))) ну там..семена)))) корма))))
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07.01.2021 21:04 Відповісти
животным надо как то харчеваться и Велюр самое место для них
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07.01.2021 23:55 Відповісти
Семена... в январе.... посевная, бл...ть! Кретины!
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07.01.2021 21:06 Відповісти
та не придирайтесь ))))
семена бывают разные ))))
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07.01.2021 21:10 Відповісти
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07.01.2021 22:38 Відповісти
Зедебіли, що поробиш...
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07.01.2021 21:10 Відповісти
не не...прессу и химию вернули....)))
а вот лампочки - то излишества..очередь собирут...обсопливятся все ))))
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07.01.2021 21:11 Відповісти
Те кто до сих пор не поняли что все эти "пандемичные карантины" не имеют никакого отношения ни к какому "вирусу", являются неизлечимыми клиническими идиотами.
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07.01.2021 21:11 Відповісти
Их всех нужно срочно лечить... конской дозой "Спутника V"
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07.01.2021 23:15 Відповісти
Другого выхода нет
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07.01.2021 23:21 Відповісти
Адресная доставка:
- лампочки или прокладки для крана
- круга для болгарки или клемы для провода
- двух шурупов для полки или навесного замка
Зе-дауны в сферическом кубе !!!
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07.01.2021 21:13 Відповісти
Адресная доставка, как и весной, будет осуществляться с черного входа.
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07.01.2021 22:13 Відповісти
так никто и не растолковал санитарному врачу и массажисту что такое карантин и пандемия...
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07.01.2021 21:13 Відповісти
Кабмін опублікував постанову про послаблення в торгівлі під час посиленого карантину - Цензор.НЕТ 7128
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07.01.2021 21:13 Відповісти
Крім Епіцентру нема супермаркетів?
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07.01.2021 21:53 Відповісти
Кабмін опублікував постанову про послаблення в торгівлі під час посиленого карантину - Цензор.НЕТ 1071
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07.01.2021 22:20 Відповісти
Цензор, почему под жопой Тищенка находится кнопка "Мне нравится"?
Там должна быть другая: "Цуко, это жоппа мне нихрена не нравицца!! Она меня, мля, просто бесит!"
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07.01.2021 23:22 Відповісти
всмотрись получше. у него как у Ким)))
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07.01.2021 23:45 Відповісти
* эта жоппа..
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08.01.2021 00:00 Відповісти
тепер це "..iсторико-культурнi заповiдники.."
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07.01.2021 22:22 Відповісти
Идиотизм крепчает. как понять смысл фразы "Послабления во время усиленного режима". Похоже нашлись пропавшие на таможне 9 кг кокаина..
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07.01.2021 21:14 Відповісти
- Карантин будет ужесточен !
- А послабления ?..
- А послабления будут послаблены !!
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07.01.2021 21:17 Відповісти
ЭПИЦЕНТРКабмін опублікував постанову про послаблення в торгівлі під час посиленого карантину - Цензор.НЕТ 8140
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07.01.2021 21:18 Відповісти
Кабмін опублікував постанову про послаблення в торгівлі під час посиленого карантину - Цензор.НЕТ 1678

...
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07.01.2021 21:29 Відповісти
ВЕКабмін опублікував постанову про послаблення в торгівлі під час посиленого карантину - Цензор.НЕТ 3143ЛЮР
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07.01.2021 21:30 Відповісти
Юзiк i "тойота"
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07.01.2021 22:01 Відповісти
- Карантин будет ужесточен !
- А послабления ?..
- А послабления будут послаблены !
- Как, как ?
- Да не просто "как-как", а согласно директиве ОП засрать всем мозги мы должны конкретно !!
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07.01.2021 21:31 Відповісти
Кабмін опублікував постанову про послаблення в торгівлі під час посиленого карантину - Цензор.НЕТ 9042
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07.01.2021 21:34 Відповісти
аборт был бы кстати...
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07.01.2021 23:06 Відповісти
Звичайно, що заборонити торгівлю легше, ніж налагодити її без скупчення людей. Взагалі, спорідненим до укр. керувати є англ. care (увага, турбота).
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07.01.2021 21:47 Відповісти
Головне, що насіння дозволили купувати...може, садити будуть...
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07.01.2021 22:12 Відповісти
Біднота збідніє,а багатії збагатіють.І це все за згоди цієї самої бідноти.
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07.01.2021 22:25 Відповісти
А чому ви форумчани негодуєте? В нас дурість що до карантинів ще лайтова.В світі ще гіршу дурість вводили,яка нічого не дала.
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07.01.2021 22:28 Відповісти
 
 