Уряд дозволив проводити тест на антиген коронавірусу для осіб, які в'їжджають з окупованих Криму і Донбасу
Уряд України дозволив для перевірки осіб, які в'їжджають з Криму і зони ОРДЛО, на наявність коронавіруса поряд з ПЛР-тестуванням використовувати також експрестестування на антиген.
Як передає Цензор.НЕТ, відповідну постанову №9 від 5 січня 2021 року опубліковано на сайті Кабміну в четвер увечері.
Згідно з нею, відповідальним органам доручено організувати пункти експрестестування.
"Донецькій і Луганській обласним державним адміністраціям разом з державним підприємством "Реінтеграція і відновлення"... забезпечити облаштування пунктів тестування на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2 на контрольних пунктах в'їзду на тимчасово окуповані території в Донецькій і Луганській областях і виїзду з них", - йдеться в постанові.
Аналогічні пункти доручено організувати Херсонській облдержадміністрації разом з державним підприємством "Реінтеграція і відновлення" і акціонерним товариством "Українська залізниця" на контрольних пунктах в'їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим та м.Севастополя та виїзду з неї.
Для осіб, які перетинають держкордон України, уряд зберіг лише ПЛР-тестування.
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погорячились вы в желании полюбезничать с кормильцами...
а якби не дозволив?????
палітік, лідєр і самєц!