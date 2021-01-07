Уряд дозволив проводити тест на антиген коронавірусу для осіб, які в'їжджають з окупованих Криму і Донбасу

Уряд України дозволив для перевірки осіб, які в'їжджають з Криму і зони ОРДЛО, на наявність коронавіруса поряд з ПЛР-тестуванням використовувати також експрестестування на антиген.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідну постанову №9 від 5 січня 2021 року опубліковано на сайті Кабміну в четвер увечері.

Згідно з нею, відповідальним органам доручено організувати пункти експрестестування.

"Донецькій і Луганській обласним державним адміністраціям разом з державним підприємством "Реінтеграція і відновлення"... забезпечити облаштування пунктів тестування на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2 на контрольних пунктах в'їзду на тимчасово окуповані території в Донецькій і Луганській областях і виїзду з них", - йдеться в постанові.

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Аналогічні пункти доручено організувати Херсонській облдержадміністрації разом з державним підприємством "Реінтеграція і відновлення" і акціонерним товариством "Українська залізниця" на контрольних пунктах в'їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим та м.Севастополя та виїзду з неї.

Для осіб, які перетинають держкордон України, уряд зберіг лише ПЛР-тестування.