Лідер демократів у Сенаті США Шумер закликав негайно відсторонити Трампа від влади

Лідер демократичної меншості в Сенаті США Чак Шумер закликав ініціювати процедуру відсторонення від влади президента США Дональда Трампа.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Те, що відбулося в конгресі вчора, було повстанням проти США, і президент до нього підштовхував. Не можна дозволити, щоб він ще хоч день залишався при владі", - йдеться в заяві Шумера.

На його думку, 25-та поправка до конституції США дозволяє домогтися цього, і тоді виконувати обов'язки глави держави буде віцепрезидент Майк Пенс.

Також читайте: Трамп обіцяє "впорядковану передачу" влади Байдену

Якщо такий варіант не пройде, то, за словами Шумера, конгресу потрібно буде розглянути питання про оголошення імпічменту Трампу.

Раніше деякі менш впливові конгресмени-демократи озвучували схожу ідею. Республіканці такі плани не підтримують: поки що тільки один з них у конгресі відкрито заявив про готовність розглянути можливість швидкого відсторонення Трампа від влади.

Нагадаємо, увечері 6 січня прихильники поки чинного президента Дональда Трампа під час масової акції протесту увірвалися в будівлю Капітолію.