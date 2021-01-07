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Лідер демократів у Сенаті США Шумер закликав негайно відсторонити Трампа від влади

Лідер демократів у Сенаті США Шумер закликав негайно відсторонити Трампа від влади

Лідер демократичної меншості в Сенаті США Чак Шумер закликав ініціювати процедуру відсторонення від влади президента США Дональда Трампа.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Те, що відбулося в конгресі вчора, було повстанням проти США, і президент до нього підштовхував. Не можна дозволити, щоб він ще хоч день залишався при владі", - йдеться в заяві Шумера.

На його думку, 25-та поправка до конституції США дозволяє домогтися цього, і тоді виконувати обов'язки глави держави буде віцепрезидент Майк Пенс.

Також читайте: Трамп обіцяє "впорядковану передачу" влади Байдену

Якщо такий варіант не пройде, то, за словами Шумера, конгресу потрібно буде розглянути питання про оголошення імпічменту Трампу.

Раніше деякі менш впливові конгресмени-демократи озвучували схожу ідею. Республіканці такі плани не підтримують: поки що тільки один з них у конгресі відкрито заявив про готовність розглянути можливість швидкого відсторонення Трампа від влади.

Нагадаємо, увечері 6 січня прихильники поки чинного президента Дональда Трампа під час масової акції протесту увірвалися в будівлю Капітолію.

Автор: 

США (23390) Трамп Дональд (6105) Сенат США (610)


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Топ коментарі
+31
Лидер демократов в Сенате США Шумер призвал немедленно отстранить Трампа от власти - Цензор.НЕТ 7718
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07.01.2021 22:28 Відповісти
+25
Давно пора!этого путинского пса гнать!
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07.01.2021 22:22 Відповісти
+24
Лидер демократов в Сенате США Шумер призвал немедленно отстранить Трампа от власти - Цензор.НЕТ 8788
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07.01.2021 22:26 Відповісти
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Лідер демократів у Сенаті США Шумер закликав негайно відсторонити Трампа від влади - Цензор.НЕТ 9081
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08.01.2021 01:36 Відповісти
Тобто винний не Трамп, який завів своїх прихильників на штурм Конгресу, а Байден? Даааа, де б не жили москалі, а видно їх одразу
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08.01.2021 06:53 Відповісти
непогано так себе республіканці підставили. Дуже довго тепер будуть від трампа відмиватися.
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08.01.2021 08:38 Відповісти
Отстранить Трампа и еще в очко его наказать публично за нанесенную травму и вред идеям демократии!
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08.01.2021 09:31 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=BoXohtuaJOU Ось вам типовий "руськагаварящий корінний" американець біля Капітолія
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08.01.2021 12:14 Відповісти
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