Лідер демократів у Сенаті США Шумер закликав негайно відсторонити Трампа від влади
Лідер демократичної меншості в Сенаті США Чак Шумер закликав ініціювати процедуру відсторонення від влади президента США Дональда Трампа.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Те, що відбулося в конгресі вчора, було повстанням проти США, і президент до нього підштовхував. Не можна дозволити, щоб він ще хоч день залишався при владі", - йдеться в заяві Шумера.
На його думку, 25-та поправка до конституції США дозволяє домогтися цього, і тоді виконувати обов'язки глави держави буде віцепрезидент Майк Пенс.
Якщо такий варіант не пройде, то, за словами Шумера, конгресу потрібно буде розглянути питання про оголошення імпічменту Трампу.
Раніше деякі менш впливові конгресмени-демократи озвучували схожу ідею. Республіканці такі плани не підтримують: поки що тільки один з них у конгресі відкрито заявив про готовність розглянути можливість швидкого відсторонення Трампа від влади.
Нагадаємо, увечері 6 січня прихильники поки чинного президента Дональда Трампа під час масової акції протесту увірвалися в будівлю Капітолію.
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