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Новини
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Киянка викинула з 8 поверху трирічну дитину. Хлопчик залишився живий, жінці висунуто обвинувачення в умисному вбивстві

Киянка викинула з 8 поверху трирічну дитину. Хлопчик залишився живий, жінці висунуто обвинувачення в умисному вбивстві

Київська прокуратура повідомила про підозру у замаху на умисне вбивство жінці, яка викинула свого 3-річного сина з вікна восьмого поверху.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в фейсбуці повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"За процесуального керівництва прокурорів Київської місцевої прокуратури N 4 повідомлено про підозру 38-річній мешканці столиці у замаху на вбивство малолітньої дитини", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що дії жінки кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України (замах на умисне вбивство малолітньої дитини). До суду внесено клопотання про обрання затриманій запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідчі дії тривають.

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06 січня 2021 року о 14 год. 29 хв. до чергової частини Дніпровського управління поліції ГУ Нацполіції у місті Києві надійшло повідомлення про те, що з восьмого поверху будинку по проспекту Г.Ватутіна випала дитина.

Травмованого 3-річного хлопчика госпіталізували до лікарні "Охматдит" у важкому стані.

У ході проведення слідчих дій встановлено, що до падіння хлопчика причетна його матір. При її затриманні остання повідомила, що викинула з вікна свого сина та не хоче жити.

Автор: 

діти (5148) Київ (19649) вбивство (3109)


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Топ коментарі
+27
без слів. Боже, врятуй дитя!
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07.01.2021 23:11 Відповісти
+8
Як він взагалі вижив - це загадка... А у мамашки явно не все добре з головою
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07.01.2021 23:27 Відповісти
+7
Жах......
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07.01.2021 23:13 Відповісти
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без слів. Боже, врятуй дитя!
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07.01.2021 23:11 Відповісти
Жах......
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07.01.2021 23:13 Відповісти
Новина стара
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07.01.2021 23:17 Відповісти
з шостого числа
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08.01.2021 00:24 Відповісти
Вот для таких должна быть смертная казнь и только на эл. стуле.
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07.01.2021 23:19 Відповісти
С какого перепугу? Тут явно человек находился в неадекватном состоянии, вызванном алкоголем. Скорее пожизненное принудительное лечение.
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07.01.2021 23:50 Відповісти
Что бы такие больше больше не плодились и детей не калечили.
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07.01.2021 23:56 Відповісти
примусову стерилізацію в КС заборонили...
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08.01.2021 00:25 Відповісти
Я за утилизацию таких.
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08.01.2021 22:44 Відповісти
ну за твоєю логікою треба знати, у кого буди приход чи здвиг по фазі і стирилізувати ще до народженн дітей.
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08.01.2021 13:25 Відповісти
Если бы с такими особями столкнулся,а мне приходилось,твоя логика бы поменялась,так что не пиши то,о чем ничего не знаешь.
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08.01.2021 22:46 Відповісти
ти хочеш її стерилізувати вже опосля. а ціль повинна бути - до нанесення важких тілесних. яка зараз різниця дитині від твого стерилізування? і до чого тут твоє столкновєніє з ними, ти ж все рівно думаєш за опосля?
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09.01.2021 00:05 Відповісти
Утилизация и стерелизация - две большие разницы.
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09.01.2021 12:44 Відповісти
у товєму випадку однаково, бо є діми опосля. а не до!
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09.01.2021 13:38 Відповісти
діями
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09.01.2021 13:49 Відповісти
+ зебилы все дурки позакрывали,таких намаханых полно бегает и без наркоты и бухла...
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07.01.2021 23:57 Відповісти
Если это действительно болезнь, то жаль обоих.
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08.01.2021 00:15 Відповісти
Его спасло то, что он упал не на асфальт, а на землю.

С восьмого этажа (25 метров) все равно куда, хоть на воду.
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07.01.2021 23:19 Відповісти
Его Спас Иисус Христос в День Своего Рождения !
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08.01.2021 00:09 Відповісти
Сила ускорения при падении зависит от веса падающего объекта. То есть у тебя шансов выжить примерно - 1%, а у младенца 50% и выше. Особенно если запеленутый плотно.
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08.01.2021 10:03 Відповісти
Хреново что ты в школе уроки физики прогуливал. Ускорение свободного падения равно 9,81 и не зависит от веса падающего тела. И маленький кирпич и ЖД вагон падают с одинаковым ускорением. Да, коррекцию вносит сопротивление воздуха, но у ребенка площадь тела меньше чем у взрослого, поэтому он падает даже быстрее. Учи матчасть, лапоть!
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08.01.2021 16:07 Відповісти
може ви ще скажете, що 1кг заліза та 1кг пуху важать однаково??
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08.01.2021 19:27 Відповісти
Нет, такого не скажу. За такое могут и на костре сжечь.
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08.01.2021 19:33 Відповісти
це точно. Як тільки дізнаються що так можна - обов'язково зроблять )))
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08.01.2021 20:17 Відповісти
детдом это не приговор. вполне может попасть в нормальную группу с нормальными воспитателями. или родственникам отдадут на попечение
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08.01.2021 00:14 Відповісти
согласен,
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08.01.2021 00:19 Відповісти
Её лишат родительских прав, а ребёнка усыновят, вот и конец истории.
Лишь бы ребёнок был здоров.
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08.01.2021 00:32 Відповісти
Детдом - это отсрочка от тюрьмы. Это статистика такая, а статистика наука точная. Детдомовец и будущий урка - почти синонимы.
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08.01.2021 10:05 Відповісти
по статистике у тебя 73% шанса иметь умственную отсталость. мне тебя по статистике заочно в слабоумные записывать чтоле?
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08.01.2021 19:18 Відповісти
Наколядувалась до "білої гарячки".
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07.01.2021 23:27 Відповісти
Як він взагалі вижив - це загадка... А у мамашки явно не все добре з головою
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07.01.2021 23:27 Відповісти
На самом деле при падении с такой высоты на мягкую землю вероятность выжить и даже не стать инвалидом не нулевая. Когда я учился в ХАИ, у нас из окна 8 этажа общаги выпрыгнул студент и упал на вскопанную грядку. Через год восстановился и продолжил учебу.
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08.01.2021 01:09 Відповісти
шо только не сделаешь лишь бы отсрочить пересдачу
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08.01.2021 09:19 Відповісти
У нас студент один пьяница много раз (часто при стечени множества студенческой публики) не выпрыгивал, а прямо таки "выходил" из окна пятого этажа общаги. На асфальт внизу.
Он падал, вставал и шел. Иногда после этих выходов хромал то на одну, то на другую ногу, но и только.
А случаев смерти и инвалидного калечества других студентов, что из окон и балконов попадали - за историю общаги была масса. То есть есть люди феномены. Я это лично видел неоднократно.
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08.01.2021 10:00 Відповісти
пити треба обережніше, а то не тільки це побачиш
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08.01.2021 19:30 Відповісти
У неадекватному стані вона могла сказати все що завгодно.
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07.01.2021 23:27 Відповісти
Пацан не то что в рубашке, в бронежилете родился. Восьмой этаж, охереть не встать
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07.01.2021 23:35 Відповісти
Какой ужас, какая мать садистка и бедный ребёнок, страшно даже представить...
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07.01.2021 23:41 Відповісти
Это болезнь и никто от этого не может зарекаться. Поступок конечно ужасный.
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08.01.2021 00:17 Відповісти
осталось в данном случае мамашу выкинуть с того же этажа Малышу пусть тебя и дальше не покидает удача и пусть и дальше бережет АНГЕЛ
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08.01.2021 00:25 Відповісти
Ну а чо. Логично, следственный эксперимент, реконструкция происшедшего
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08.01.2021 03:30 Відповісти
Бред несешь. В мордоре даже едят детей, а выкидывают из окон и закапывают новорожденных намного чаще.
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08.01.2021 01:12 Відповісти
Та єто маскаль шакалит, давно не епали видно.
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08.01.2021 02:11 Відповісти
В Бурятии мужчина проснулся утром, и некоторое время спустя стал возбужденно метаться по комнате, говорить несвязные вещи, потом сильно избил ничего не понимающую жену - тем, что подвернулось под руки. Затем бросился к дочери, лежащей в своей кроватке, и несколько раз ударил ребёнка об стену, нанес множество ударов осколками разбитого стекла. И уже из мертвого тельца вырвал сердце и съел его. Как пишет региональная пресса, пытался всунуть обратно в живот матери то, что от ребенка осталось.
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08.01.2021 01:16 Відповісти
Подробности здесь:
https://www.mk.ru/incident/2015/12/23/upotrebiv-osobennyy-spays-otec-vyrezal-i-sel-serdce-trekhmesyachnoy-docheri.html
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08.01.2021 01:19 Відповісти
В одній західній країні з десяток років тому було в газетах, що в одній сім'ї жінка закопала на городі новонародженого. Чоловік сказав, що не знав, що жінка була вагітна. Поліція знайшла на обійсті ще восьмеро поховань новонароджених...
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08.01.2021 07:48 Відповісти
умертвить её...
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08.01.2021 04:14 Відповісти
Горе.
Хай дитинка росте здорова. І буде щаслива.
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08.01.2021 06:57 Відповісти
Це його янгол підставив свое крило перед землею...
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08.01.2021 07:21 Відповісти
Раньше психические обострения случались дважды в год - весной и осенью и все службы, медицина знали это. Теперь, такое впечатление, что эти обострения стали беспрерывными. Это ощущается даже общей атмосферой в публичных местах. Люди, часто раздражены казалось бы на пустом месте. Надо быть осторожными и не вступать в конфликт с "невоспитанными", которые на поверку - просто психически неуравновешенны.
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08.01.2021 07:44 Відповісти
Папа Карло, в смысле - Маркс, как-то небезосновательно накрапал: "Бытие определяет сознание"©. Капиталисты так прониклись - штудируют во всех университетах - даже в Лиге Плюща. Ну а если у большинства граждан Украины бытие откровенно скотское, то каким должно быть их сознание? Хочется сделать по-философски умное лицо и с претензией на куртуазность благородно изречь: "Ну есть же какие-то вещи..." А украинское бытие взяло и насрало на всю философию вместе с куртуазностью и благородством.
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08.01.2021 07:54 Відповісти
шоб не быть скотом, достаточно верить в Господа нашего Иисуса Христа и блюсти заповеди Господни, а не марксами и прочей коммигнилю оправдываться за свое скотство
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08.01.2021 09:22 Відповісти
И 9-ую заповедь в том числе - "не лжесвидетельствуй". На самом деле Господа не звали Иисус Христос. Это греков зовут Кириакос Мицотакис, Алексис Ципрас, Демис Руссос и т.д. Просто первую, дошедшую до нас, Библию составили на греческом, а у греков нет буквы "Ш". А у евреев есть, стало быть истинное имя Господа, которое он слышал в земной жизни, - Йешуа. "Христос" - это греческое слово "Помазанник", которое на иврите звучит "га-Машиях". Грекам простительно, у них "Ш" в зубах застрянет. Но ведь мы же не греки и у нас "Ш" в наличии.
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08.01.2021 11:29 Відповісти
в библии написано Иисус Христос, так что изыди со своей ересью, чорт. анафем анафем
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08.01.2021 19:17 Відповісти
Что у трезвого на уме то у пьяного...ну вы сами знаете.и это конечно очень опасно
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08.01.2021 09:33 Відповісти
Вот этот феномен давно исследуют ученые: скот использует ЖИЗНЬ СОБСТВЕННЫХ ДЕТЕЙ КАК ОРУДИЕ И РАЗМЕННУЮ МОНЕТУ в своих различных низменных целях:
Решило оно повешаться, но заодно сперва детей убило, чтобы не скучно было одной.
Решило оно с женой посчитаться в ссоре - пострелял детей и сам застрелился - мол, на тебе благоверная последнбб мою гадость на земле - я твоих (и своих) деток кокнул тебе в отместку.
и так далее и далее.
Кстати, "не могу (не хочу, не положено и т. т.), потому, что у меня дети (детей кормить и т. п.). Это тоже из этого концерта, родаки используют своих детей в низменных и корыстных целях, только без убийства. Например, не хочет папашка долг платить пропойный и аргументирует: мне надо детей кормить. Ну как Высоцкий пел "милиция, отпустити нас, алкашей - плачут дома детки".
С этим феноменом, который сейчас очень сильно начал распространяться нужно отдельно и особо что-то решать - ДЕТИ НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАЗМЕННОЙ МОНЕТОЙ В РУКАХ ПОЗОРНЫХ ПАПАШЕК И МАМАШЕК.
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08.01.2021 09:51 Відповісти
В Киеве самые знатные клоуны,так если жить не хотела,почему сама не выскочила в окно,слабо?!
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08.01.2021 11:16 Відповісти
Олег,этот вопрос задавали украинскому Чикотило,забыл его проклятое имя...Зачем он убивал детей и даже младенцев своих жертв?Так он объяснил,что не хотел чтобы дети затем мучились в интернатах и детских приютах.
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08.01.2021 13:31 Відповісти
Краще сама викинулась би. За що дитину?!
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08.01.2021 19:26 Відповісти
 
 