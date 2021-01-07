Киянка викинула з 8 поверху трирічну дитину. Хлопчик залишився живий, жінці висунуто обвинувачення в умисному вбивстві
Київська прокуратура повідомила про підозру у замаху на умисне вбивство жінці, яка викинула свого 3-річного сина з вікна восьмого поверху.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в фейсбуці повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.
"За процесуального керівництва прокурорів Київської місцевої прокуратури N 4 повідомлено про підозру 38-річній мешканці столиці у замаху на вбивство малолітньої дитини", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що дії жінки кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України (замах на умисне вбивство малолітньої дитини). До суду внесено клопотання про обрання затриманій запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Слідчі дії тривають.
06 січня 2021 року о 14 год. 29 хв. до чергової частини Дніпровського управління поліції ГУ Нацполіції у місті Києві надійшло повідомлення про те, що з восьмого поверху будинку по проспекту Г.Ватутіна випала дитина.
Травмованого 3-річного хлопчика госпіталізували до лікарні "Охматдит" у важкому стані.
У ході проведення слідчих дій встановлено, що до падіння хлопчика причетна його матір. При її затриманні остання повідомила, що викинула з вікна свого сина та не хоче жити.
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С восьмого этажа (25 метров) все равно куда, хоть на воду.
Лишь бы ребёнок был здоров.
Он падал, вставал и шел. Иногда после этих выходов хромал то на одну, то на другую ногу, но и только.
А случаев смерти и инвалидного калечества других студентов, что из окон и балконов попадали - за историю общаги была масса. То есть есть люди феномены. Я это лично видел неоднократно.
https://www.mk.ru/incident/2015/12/23/upotrebiv-osobennyy-spays-otec-vyrezal-i-sel-serdce-trekhmesyachnoy-docheri.html
Хай дитинка росте здорова. І буде щаслива.
Решило оно повешаться, но заодно сперва детей убило, чтобы не скучно было одной.
Решило оно с женой посчитаться в ссоре - пострелял детей и сам застрелился - мол, на тебе благоверная последнбб мою гадость на земле - я твоих (и своих) деток кокнул тебе в отместку.
и так далее и далее.
Кстати, "не могу (не хочу, не положено и т. т.), потому, что у меня дети (детей кормить и т. п.). Это тоже из этого концерта, родаки используют своих детей в низменных и корыстных целях, только без убийства. Например, не хочет папашка долг платить пропойный и аргументирует: мне надо детей кормить. Ну как Высоцкий пел "милиция, отпустити нас, алкашей - плачут дома детки".
С этим феноменом, который сейчас очень сильно начал распространяться нужно отдельно и особо что-то решать - ДЕТИ НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАЗМЕННОЙ МОНЕТОЙ В РУКАХ ПОЗОРНЫХ ПАПАШЕК И МАМАШЕК.