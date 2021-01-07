Киянка викинула з 8 поверху трирічну дитину. Хлопчик залишився живий, жінці висунуто обвинувачення в умисному вбивстві

Київська прокуратура повідомила про підозру у замаху на умисне вбивство жінці, яка викинула свого 3-річного сина з вікна восьмого поверху.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в фейсбуці повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"За процесуального керівництва прокурорів Київської місцевої прокуратури N 4 повідомлено про підозру 38-річній мешканці столиці у замаху на вбивство малолітньої дитини", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що дії жінки кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України (замах на умисне вбивство малолітньої дитини). До суду внесено клопотання про обрання затриманій запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідчі дії тривають.

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06 січня 2021 року о 14 год. 29 хв. до чергової частини Дніпровського управління поліції ГУ Нацполіції у місті Києві надійшло повідомлення про те, що з восьмого поверху будинку по проспекту Г.Ватутіна випала дитина.

Травмованого 3-річного хлопчика госпіталізували до лікарні "Охматдит" у важкому стані.

У ході проведення слідчих дій встановлено, що до падіння хлопчика причетна його матір. При її затриманні остання повідомила, що викинула з вікна свого сина та не хоче жити.