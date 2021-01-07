Трамп зробив найбільший подарунок Путіну - підірвав віру в демократію, - Пелосі про події 6 січня в Капітолії
Спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі на сьогоднішній пресконференції назвала дії президента Дональда Трампа 6 січня подарунком главі російської держави Володимиру Путіну.
Як передає Цензор.НЕТ відео виступу опубліковано в її Twitter.
На думку Пелосі, 6 січня Трамп "зробив найбільший з його численних подарунків Путіну".
"Цей президент - інструмент Путіна. Метою Путіна було применшити роль демократії у світі. Ось чим він займається. А його помічником довгий час був Дональд Трамп", - сказала Пелосі.
Нагадаємо, увечері 6 січня прихильники поки чинного президента Дональда Трампа під час масової акції протесту увірвалися в будівлю Капітолію.
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