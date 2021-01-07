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Трамп зробив найбільший подарунок Путіну - підірвав віру в демократію, - Пелосі про події 6 січня в Капітолії

Трамп зробив найбільший подарунок Путіну - підірвав віру в демократію, - Пелосі про події 6 січня в Капітолії

Спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі на сьогоднішній пресконференції назвала дії президента Дональда Трампа 6 січня подарунком главі російської держави Володимиру Путіну.

Як передає Цензор.НЕТ відео виступу опубліковано в її Twitter.

На думку Пелосі, 6 січня Трамп "зробив найбільший з його численних подарунків Путіну".

"Цей президент - інструмент Путіна. Метою Путіна було применшити роль демократії у світі. Ось чим він займається. А його помічником довгий час був Дональд Трамп", - сказала Пелосі.

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Нагадаємо, увечері 6 січня прихильники поки чинного президента Дональда Трампа під час масової акції протесту увірвалися в будівлю Капітолію.

Автор: 

Трамп Дональд (6105) Пелосі Ненсі (68)


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Топ коментарі
+47
мені давно цікаво, яку ще купу лайна повинна висрати московія на голову Західному світові, що вони нарешті отямилися і почали нищити її реальними санкціями
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07.01.2021 23:48 Відповісти
+42
Трамп зробив найбільший подарунок Путіну - підірвав віру в демократію, - Пелосі про події 6 січня в Капітолії - Цензор.НЕТ 446
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07.01.2021 23:42 Відповісти
+26
Демократія вистояла, і це саме головне. Мають бути створені якісь запобіжники для боротьби з брехнею та дезинформацією у всесвітньому масштабі.
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07.01.2021 23:46 Відповісти
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А по мне так укрепил веру в демократию. Демократические институты отработали достойно. Настоящим героем этой истории стал конгресс.
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08.01.2021 19:19 Відповісти
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