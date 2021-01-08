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Новини Катастрофа літака МАУ в Ірані
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Канада не згодна із сумою компенсації $150 тис. від Ірану родичам жертв збитого літака МАУ

Канада не згодна із сумою компенсації $150 тис. від Ірану родичам жертв збитого літака МАУ

Спеціальний радник прем'єра Канади Джастіна Трюдо з питань авіакатастрофи літака МАУ Ральф Гудейл заявив, що їхню країну не задовольняє пропозиція Ірану виплатити родичам жертв катастрофи рейсу PS752 по $150 000.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє CBC News, із посиланням на самого Гудейла.

Політик зазначив, що остаточна сума компенсації буде предметом переговорів між Канадою, Іраном і ще чотирма країнами, громадяни яких були вбиті.

Гудейл заявив: "Поки рано конкретним цифрам з'являтися у відкритому доступі, оскільки переговорний процес ще не відбувся. Жодна зі сторін ще не внесла ніяких пропозицій".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іран з п'ятої спроби передав Україні звіт про причини катастрофи літака МАУ, - Єнін

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Дивіться також: Єнін про розслідування катастрофи літака МАУ: Ми чули від іранської сторони, що звіт готовий, але документів немає. ВIДЕО

ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучання в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

Також читайте: МЗС про виплату $ 150 тис. сім'ям загиблих у катастрофі літака МАУ: компенсації мають визначати на переговорах

Автор: 

авіакатастрофа (1101) Іран (2068) Канада (2217) МАУ (823)


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Топ коментарі
+7
просто кто-то из офиса перЗедента, а точнее чИловек Ермак, взял взятку у правительства Ирана, и согласился на унизительные 150тыщ баксов за погибшего человека..
это же "покращення"!.. это же "молодая команда!"..
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08.01.2021 01:23 Відповісти
+7
Ермак не просто дурак!.. Ермак тупой придурок, который на неизвестные средства купил "Мерина" и начал резко обогащаться..
После Зеленского новый Президент и новый Генпрокурор порвут, коррупционеров Зеленского, Ермака, Татарова и всех других ублюдков..
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08.01.2021 01:40 Відповісти
+6
он просто агент вражеского государства... - консерва в масле.
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08.01.2021 01:40 Відповісти
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просто кто-то из офиса перЗедента, а точнее чИловек Ермак, взял взятку у правительства Ирана, и согласился на унизительные 150тыщ баксов за погибшего человека..
это же "покращення"!.. это же "молодая команда!"..
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08.01.2021 01:23 Відповісти
Ермак же не дурак.
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08.01.2021 01:34 Відповісти
он просто агент вражеского государства... - консерва в масле.
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08.01.2021 01:40 Відповісти
Значит его надо вскрыть!
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08.01.2021 01:44 Відповісти
каким предметом? лопатой, киркой, бнзопилой или скальпелем?
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08.01.2021 01:59 Відповісти
Ермак не просто дурак!.. Ермак тупой придурок, который на неизвестные средства купил "Мерина" и начал резко обогащаться..
После Зеленского новый Президент и новый Генпрокурор порвут, коррупционеров Зеленского, Ермака, Татарова и всех других ублюдков..
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08.01.2021 01:40 Відповісти
Дай Бог!
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08.01.2021 01:48 Відповісти
Они все в кацапию свалят.
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08.01.2021 04:47 Відповісти
а новый президент Зеленский порвал своего предшественника ворюгу Порошенко и всю кодлу которая грабила Украину ??? вот так же будет и с последующим недопрезидентом...
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08.01.2021 06:12 Відповісти
У вас есть факты и доказательства"воровства"Порошенко ?
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08.01.2021 09:23 Відповісти
если избиратели помогут...
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08.01.2021 06:55 Відповісти
Не кажи гоп. В країні 73% ідійотів, ХЗ кого вони ще оберуть.
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08.01.2021 07:23 Відповісти
Кто такие? ФИО давай
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08.01.2021 09:36 Відповісти
До них "резко обогащались" все без исключения. Весьма сомнительно что последователи будут другими - люди не изменились о чем свидетельствует "тишь, гладь и благодать".
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08.01.2021 09:40 Відповісти
Шрек Балабол.
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08.01.2021 10:56 Відповісти
Новый президент?Зедебилы выберут себе нового пастуха, Бойко-Медведчука
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08.01.2021 13:23 Відповісти
не в тему, а почему канадцы так хреновато играют в хоккей? - нема ответа....
заснул на половине 2го периода - ето был не хоккей,
ето было американское на Добранiчь, дiти...
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08.01.2021 06:04 Відповісти
а что по этому поводу скажет министыр иностранных делов Украины димитрий кулеба и егойный прямой рукойводитель, отвечающий за внешнюю политику страны зелёньський? хотя, наверное, синьору-голодомору пофиг, а значит и министыр получает такие же указивкы...
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08.01.2021 07:51 Відповісти
А Зеленский согласен и на 50 000 и даже на 10 000. Ему всё равно. Вспомните как он отмазывал Иран сразу после сбития самолёта. Он до последнего блокировал даже расследование этой трагедии и если бы на борту не было иностранцев то об этом в Украине уже и не вспоминали бы. Ткнули бы по гробу и по венку и всё. Кстати что это за очередной маразм о присвоении "Героев Украины" погибшему экипажу и установке им памятника? Да люди погибли и это трагедия но они не совершали героического подвига во славу государства,эдак мы обесценим самую высокую награду Украины которая должна даваться исключительно либо за боевые подвиги либо за трудовые.Хотя любая награда из рук этого "президента" уже изначально осквернена и обесценена.
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08.01.2021 10:26 Відповісти
так это за 1 чел или за погибших всех? за одного вроде нормально
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08.01.2021 12:07 Відповісти
Сбили самолёт не военные (армия) а корпус стражей...Что - то вроде Нацгвардии. Непонятно, зачем им выдали средства ПВО.
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08.01.2021 13:14 Відповісти
 
 