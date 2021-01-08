Канада не згодна із сумою компенсації $150 тис. від Ірану родичам жертв збитого літака МАУ

Спеціальний радник прем'єра Канади Джастіна Трюдо з питань авіакатастрофи літака МАУ Ральф Гудейл заявив, що їхню країну не задовольняє пропозиція Ірану виплатити родичам жертв катастрофи рейсу PS752 по $150 000.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє CBC News, із посиланням на самого Гудейла.

Політик зазначив, що остаточна сума компенсації буде предметом переговорів між Канадою, Іраном і ще чотирма країнами, громадяни яких були вбиті.

Гудейл заявив: "Поки рано конкретним цифрам з'являтися у відкритому доступі, оскільки переговорний процес ще не відбувся. Жодна зі сторін ще не внесла ніяких пропозицій".

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

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ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучання в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

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