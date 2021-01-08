Речниця Палати представників США Пелосі закликала Пенса відсторонити Трампа від влади
Речниця Палати представників США Ненсі Пелосі закликала віцепрезидента США Майка Пенса відсторонити від влади президента країни Дональда Трампа.
"Я приєднуюся до лідера демократів у сенаті і закликаю віцепрезидента відсторонити від влади цього президента, негайно скориставшись 25-ю поправкою до конституції", - сказала вона, виступаючи перед журналістами, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Як і Шумер, Пелосі попередила, що якщо Пенс відмовиться діяти, то конгрес, можливо, розгляне питання про оголошення Трампу імпічменту.
Вона назвала Трампа "дуже небезпечною людиною, яка не має залишатися при владі".
"Це дуже терміново. Це надзвичайна ситуація вкрай великого масштабу", - наголосила Пелосі.
Крім того, вона заявила, що члени палати представників серед демократів дуже зацікавлені в тому, щоб просунутися вперед з темою імпічменту Трампу. "Мій телефон буквально розривається від слова "імпічмент", - сказала вона, вказавши на те, що "хоча залишилося лише 13 днів, будь-який день може стати шоу жахів для Америки".
При цьому вона також заявила, що в неї немає конкретних планів щодо того, як організувати спробу імпічменту.
Демократи вважають, що 25-та поправка до конституції дає можливість швидко усунути Трампа, не доводячи справу до більш тривалої процедури імпічменту. Йдеться про поправку, яка допускає початок процесу відсторонення глави держави, якщо віцепрезидент і більшість високопоставлених співробітників адміністрації доходять висновку, що президент не здатний виконувати свої функції.
У такому випадку віцепрезидент посідає місце президента. У поправці докладно описано механізм того, як цього можна досягти.
Нагадаємо, увечері 6 січня прихильники поки чинного президента Дональда Трампа під час масової акції протесту увірвалися в будівлю Капітолію.
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Помните, я вам говорил, что как только коснется их самих - все эти разговоры про демократию и свободу слова будут забыты моментально, и на первое место станет вопрос сохранения государственности и информационного суверенитета? В Австрии суд признал виновной в государственной измене лидера подпольной радикальной организации Монику Унгер. Ничего не делала. Всего лишь говорила, что надо свергнуть правительство и на его месте установить хунту. И писала в твиттере "Путин памаги". И - четырнадцать лет. Без разговоров. Судья заявил, что приговор должен сигнализировать, что преступления против государства будут наказываться со всей строгостью.
И когда леволиберальные полезные идиоты начинают кивать на Запад и кричать о недопустимости цензуры, о священности свободы слова, о том, что Бойко может выступать по телевизору, о том, что NewsOne должен вещать на всю страну, о том, что "нужно выслушать две стороны" и прочих стандартах БиБиСи - они просто леволиберальные полезные идиоты.
Запад любит других поучать про свободу слова. Но как только дело касается его самого - он про право предателей уничтожать свою страну забывает моментально. И тут же вспоминает про строгость в отношении преступлений против государственности.
Был в Великобритании во время войны такой сэр Освальд Мосли. Руководитель британского союза фашистов. Много раз посещал Германию, свадьбу сыграл в 1936 году. В доме Геббельса. На свадьбе у него был сам Адольф Гитлер. Который подарил молодоженам свою фотографию. Кум Путина по нынешним временам, в общем. Лез в политику, организовывал титушек, активно использовал пропаганду.
После прихода к власти Черчилля весь британский союз фашистов был моментально объявлен вне закона, а сэр Освальд Мюсли тупо уехал на тюрьму вместо со своей женой, тоже ярой нацисткой. Без всякого собирания доказательств. Просто за то, что поддерживали Германию. И там они счастливо просидели почти до конца войны.
И когда я слышу про какую-то "диктатуру Порошенко" - я начинаю дико ржать. И сразу делать рукой в лицо. При "кровавом режиме" "шоколадного барыги" государство не делает даже того, что оно обязано делать! Что делали бы даже самые демократические страны мира. Коллаборанты всех мастей свободно вещают из любого утюга. И хоть бы что. Если уж при таком раскладе Порошенко диктатор - то в Австрии вообще просто людоедская хунта.
Заканчивайте смотреть другим в рот. Заканчивайте слушать полезных дураков с их "я не согласен ни с одним вашим словом, но готов умереть за ваше право говорить это". Государство должно быть государством. И охранять свой суверенитет. И в воюющем государстве коллаборант должен сидеть не в Парламенте. А в тюрьме. И там вещать камерным стенам про "мы за мир, мы за мир".
Все. Точка.
А все-таки я офигенный Дед Ванга. Этот текст написан двадцать седьмого января 2019 года. Жизнь - классная штука. Надо только подождать пару лет, и она все расставит по своим местам. Обязательно.
Твиттер, Инстаграм и Фейсбук заблокировали аккаунт Дональда Трампа.
Еще раз. Все основные соцсети. Забанили. Действующего. Президента. США.
ПРЕЗИДЕНТА США *****!!!
Как только поняли, что его призывы начинают угрожать дестабилизацией обстановки.
Влет. Не задумываясь.
Это Украину всякие леволиберальные НКО будут поучать про свободу слова и выражать озабоченность - а здесь полезные меньшевартые идиоты будут смотреть им в рот и соблюдать «стандарты БиБиСи», предоставляя слово «обеим сторонам конфликта» - но как только жареный петух клюет в задницу их самих - тут же влет без всяких стандартов нахер с пляжа.
Вот чем мне безумно нравится Израиль - так тем, что делает то, что ему нужно. Без оглядки на всякие стандарты. И посылает к черту всех, выражающих озабоченность.
И только в Украине лысый говнюк со своей женой перетаскали в информационное поле всю вату из запоребрика, до которой смогли дотянутся.
В воюющей стране вещает Гиркин - и хоть бы хрен по деревне.
И полезные идиоты готовы умереть за его право нести гибридное дерьмо населению в уши.
Про всякие «Наши» с «Ньюзванами» вообще молчу.
Доброе утро, пони.
Надеюсь, теперь начнет доходить.
Але ***** не дозволило....
а шо в последнюю секунду соскочил - так как по мне он просто вовремя спрыгнул с поезда..
Рубио - казалось и молодой и перспективный - оказалась перекрасившеяся вошь...
кароче "республиканцы" - пока не прирыженых не найдете в своем болоте - даже не подходите.. - Bye
SpaceX запустила ракету с турецким спутником
Испанский стыд - ничто по сранению в поведением Трампакса.
Меланья ему больше не даст.