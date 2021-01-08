Речниця Палати представників США Пелосі закликала Пенса відсторонити Трампа від влади

Речниця Палати представників США Ненсі Пелосі закликала віцепрезидента США Майка Пенса відсторонити від влади президента країни Дональда Трампа.

"Я приєднуюся до лідера демократів у сенаті і закликаю віцепрезидента відсторонити від влади цього президента, негайно скориставшись 25-ю поправкою до конституції", - сказала вона, виступаючи перед журналістами, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як і Шумер, Пелосі попередила, що якщо Пенс відмовиться діяти, то конгрес, можливо, розгляне питання про оголошення Трампу імпічменту.

Вона назвала Трампа "дуже небезпечною людиною, яка не має залишатися при владі".

"Це дуже терміново. Це надзвичайна ситуація вкрай великого масштабу", - наголосила Пелосі.

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Крім того, вона заявила, що члени палати представників серед демократів дуже зацікавлені в тому, щоб просунутися вперед з темою імпічменту Трампу. "Мій телефон буквально розривається від слова "імпічмент", - сказала вона, вказавши на те, що "хоча залишилося лише 13 днів, будь-який день може стати шоу жахів для Америки".

При цьому вона також заявила, що в неї немає конкретних планів щодо того, як організувати спробу імпічменту.

Демократи вважають, що 25-та поправка до конституції дає можливість швидко усунути Трампа, не доводячи справу до більш тривалої процедури імпічменту. Йдеться про поправку, яка допускає початок процесу відсторонення глави держави, якщо віцепрезидент і більшість високопоставлених співробітників адміністрації доходять висновку, що президент не здатний виконувати свої функції.

У такому випадку віцепрезидент посідає місце президента. У поправці докладно описано механізм того, як цього можна досягти.

Нагадаємо, увечері 6 січня прихильники поки чинного президента Дональда Трампа під час масової акції протесту увірвалися в будівлю Капітолію.