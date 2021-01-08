УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9981 відвідувач онлайн
Новини Президент Трамп
12 780 53

Речниця Палати представників США Пелосі закликала Пенса відсторонити Трампа від влади

Речниця Палати представників США Пелосі закликала Пенса відсторонити Трампа від влади

Речниця Палати представників США Ненсі Пелосі закликала віцепрезидента США Майка Пенса відсторонити від влади президента країни Дональда Трампа.

"Я приєднуюся до лідера демократів у сенаті і закликаю віцепрезидента відсторонити від влади цього президента, негайно скориставшись 25-ю поправкою до конституції", - сказала вона, виступаючи перед журналістами, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як і Шумер, Пелосі попередила, що якщо Пенс відмовиться діяти, то конгрес, можливо, розгляне питання про оголошення Трампу імпічменту.

Вона назвала Трампа "дуже небезпечною людиною, яка не має залишатися при владі".

"Це дуже терміново. Це надзвичайна ситуація вкрай великого масштабу", - наголосила Пелосі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лідер демократів у Сенаті США Шумер закликав негайно відсторонити Трампа від влади

Крім того, вона заявила, що члени палати представників серед демократів дуже зацікавлені в тому, щоб просунутися вперед з темою імпічменту Трампу. "Мій телефон буквально розривається від слова "імпічмент", - сказала вона, вказавши на те, що "хоча залишилося лише 13 днів, будь-який день може стати шоу жахів для Америки".

При цьому вона також заявила, що в неї немає конкретних планів щодо того, як організувати спробу імпічменту.

Демократи вважають, що 25-та поправка до конституції дає можливість швидко усунути Трампа, не доводячи справу до більш тривалої процедури імпічменту. Йдеться про поправку, яка допускає початок процесу відсторонення глави держави, якщо віцепрезидент і більшість високопоставлених співробітників адміністрації доходять висновку, що президент не здатний виконувати свої функції.

У такому випадку віцепрезидент посідає місце президента. У поправці докладно описано механізм того, як цього можна досягти.

Нагадаємо, увечері 6 січня прихильники поки чинного президента Дональда Трампа під час масової акції протесту увірвалися в будівлю Капітолію.

Автор: 

Трамп Дональд (6118) Пелосі Ненсі (68)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+37
https://www.facebook.com/babchenkoa?__cft__[0]=AZUwowa-DJZEFX2hD537mGjILaqW46QiejUq1a-wydCjGXlfmDzp3Z8mc-oAtOLRiSAZiDQvdN6q66DwW5hiLKV9RWrrvHKfPqeOJgJ7TjJNeKqHPsxJzNuR8e2aw3lf2q8&__tn__=-UC%2CP-R Аркадий Бабченко

https://www.facebook.com/babchenkoa/posts/3169380803162131?__cft__[0]=AZUwowa-DJZEFX2hD537mGjILaqW46QiejUq1a-wydCjGXlfmDzp3Z8mc-oAtOLRiSAZiDQvdN6q66DwW5hiLKV9RWrrvHKfPqeOJgJ7TjJNeKqHPsxJzNuR8e2aw3lf2q8&__tn__=%2CO%2CP-R 11 год ·

Помните, я вам говорил, что как только коснется их самих - все эти разговоры про демократию и свободу слова будут забыты моментально, и на первое место станет вопрос сохранения государственности и информационного суверенитета? В Австрии суд признал виновной в государственной измене лидера подпольной радикальной организации Монику Унгер. Ничего не делала. Всего лишь говорила, что надо свергнуть правительство и на его месте установить хунту. И писала в твиттере "Путин памаги". И - четырнадцать лет. Без разговоров. Судья заявил, что приговор должен сигнализировать, что преступления против государства будут наказываться со всей строгостью.

И когда леволиберальные полезные идиоты начинают кивать на Запад и кричать о недопустимости цензуры, о священности свободы слова, о том, что Бойко может выступать по телевизору, о том, что NewsOne должен вещать на всю страну, о том, что "нужно выслушать две стороны" и прочих стандартах БиБиСи - они просто леволиберальные полезные идиоты.

Запад любит других поучать про свободу слова. Но как только дело касается его самого - он про право предателей уничтожать свою страну забывает моментально. И тут же вспоминает про строгость в отношении преступлений против государственности.

Был в Великобритании во время войны такой сэр Освальд Мосли. Руководитель британского союза фашистов. Много раз посещал Германию, свадьбу сыграл в 1936 году. В доме Геббельса. На свадьбе у него был сам Адольф Гитлер. Который подарил молодоженам свою фотографию. Кум Путина по нынешним временам, в общем. Лез в политику, организовывал титушек, активно использовал пропаганду.

После прихода к власти Черчилля весь британский союз фашистов был моментально объявлен вне закона, а сэр Освальд Мюсли тупо уехал на тюрьму вместо со своей женой, тоже ярой нацисткой. Без всякого собирания доказательств. Просто за то, что поддерживали Германию. И там они счастливо просидели почти до конца войны.

И когда я слышу про какую-то "диктатуру Порошенко" - я начинаю дико ржать. И сразу делать рукой в лицо. При "кровавом режиме" "шоколадного барыги" государство не делает даже того, что оно обязано делать! Что делали бы даже самые демократические страны мира. Коллаборанты всех мастей свободно вещают из любого утюга. И хоть бы что. Если уж при таком раскладе Порошенко диктатор - то в Австрии вообще просто людоедская хунта.

Заканчивайте смотреть другим в рот. Заканчивайте слушать полезных дураков с их "я не согласен ни с одним вашим словом, но готов умереть за ваше право говорить это". Государство должно быть государством. И охранять свой суверенитет. И в воюющем государстве коллаборант должен сидеть не в Парламенте. А в тюрьме. И там вещать камерным стенам про "мы за мир, мы за мир".

Все. Точка.

А все-таки я офигенный Дед Ванга. Этот текст написан двадцать седьмого января 2019 года. Жизнь - классная штука. Надо только подождать пару лет, и она все расставит по своим местам. Обязательно.

Твиттер, Инстаграм и Фейсбук заблокировали аккаунт Дональда Трампа.
Еще раз. Все основные соцсети. Забанили. Действующего. Президента. США.
ПРЕЗИДЕНТА США *****!!!
Как только поняли, что его призывы начинают угрожать дестабилизацией обстановки.
Влет. Не задумываясь.
Это Украину всякие леволиберальные НКО будут поучать про свободу слова и выражать озабоченность - а здесь полезные меньшевартые идиоты будут смотреть им в рот и соблюдать «стандарты БиБиСи», предоставляя слово «обеим сторонам конфликта» - но как только жареный петух клюет в задницу их самих - тут же влет без всяких стандартов нахер с пляжа.
Вот чем мне безумно нравится Израиль - так тем, что делает то, что ему нужно. Без оглядки на всякие стандарты. И посылает к черту всех, выражающих озабоченность.
И только в Украине лысый говнюк со своей женой перетаскали в информационное поле всю вату из запоребрика, до которой смогли дотянутся.
В воюющей стране вещает Гиркин - и хоть бы хрен по деревне.
И полезные идиоты готовы умереть за его право нести гибридное дерьмо населению в уши.
Про всякие «Наши» с «Ньюзванами» вообще молчу.
Доброе утро, пони.
Надеюсь, теперь начнет доходить.
показати весь коментар
08.01.2021 01:51 Відповісти
+21
Спикер Палаты представителей США Пелоси призвала Пенса отстранить Трампа от власти - Цензор.НЕТ 9185
показати весь коментар
08.01.2021 01:49 Відповісти
+19
Це правда . Я й знав що - надмірна толерантнісь минулої влади , країні " вилізе боком " . На жаль - не додавили ригобидло . Пожаліли ,, на жаль . .
показати весь коментар
08.01.2021 04:41 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та когда ж его на Ростов то уже отправят!
показати весь коментар
08.01.2021 01:27 Відповісти
Спикер Палаты представителей США Пелоси призвала Пенса отстранить Трампа от власти - Цензор.НЕТ 9185
показати весь коментар
08.01.2021 01:49 Відповісти
Боты Пригожина из Питера, вместо того, чтобы стоять и креститься на рождественской литургии у полковника КГБ (кличка «МИХАЛЫЧ»), олигарха табачно-водочной православной Корпорации Кирилла Гундяева, вышли на работу и стали делать массовые фейковые вбросы в сетях «про народный бунт в Америке» и сравнивали атаку русскоязычных террористов на Капитолий с киевским Майданом. Согласно методичкам, срочно присланным из Лубянки на ботоферму, «повара Путина» присвоили название бандитской акции в здании Конгресса США в Вашингтоне: «ТрампМайдан». Как свидетельствовали американские журналисты, ничего общего с украинским Майданом эта операция ФСБ не имеет. Протестующие против бандитской власти Януковича на площади Независимости во время Революции Достоинства не убегали от «Беркута», стояли при пятнадцати градусном морозе под струями ледяной воды и укрывались от пуль Воронежского спецназа фанерными щитами, а одного, взятого в плен майдановца, силовики раздели до голова, издевались над пленником и снимали это на видео. Аксиома, не требующая подтверждений. Русскоязычные граждане во всех странах мира, это пятая колона кремля. В Украине, народ которой шесть лет ведет кровопролитную войну с российскими православными оккупантами, коллаборант должен сидеть не в Раде в буцегарне. После штурма Капитолия русскоязычными террористами, Федеральное бюро рассследований США вплотную займется русскоговорящими эмигрантами, и поставят их телефоны на прослушку. Копы будут методически опрашивать соседей «беженцев колбасной эмиграции» из СССР на предмет их лояльности Правительству США. В сети уже опубликовали видео, которое может быть свидетельством того, что в штурме Капитолия участвовали россияне и именно они возглавляли штурмовые группы протестующих. «Как передает https://censor.net/, на это в https://twitter.com/jolja_jolja/status/1346929650639851523 Twitter обратили внимание пользователи. Так, на одном из видео, в тот момент, когда толпа выламывает окна, чтобы проникнуть в здание Конгресса, на четвертой секунде четко слышны выкрики на русском языке: «Смелее, смелее…!» Конец цитаты. Источник: https://censor.net/ru/v3240613
показати весь коментар
08.01.2021 10:37 Відповісти
Давно пора посадить этого фрика.
показати весь коментар
08.01.2021 01:28 Відповісти
Спикер Палаты представителей США Пелоси призвала Пенса отстранить Трампа от власти - Цензор.НЕТ 4754
показати весь коментар
08.01.2021 02:10 Відповісти
Спикер Палаты представителей США Пелоси призвала Пенса отстранить Трампа от власти - Цензор.НЕТ 2419
показати весь коментар
08.01.2021 09:01 Відповісти
Трампакса треба заарештувати та ізолювати від суспільства. Він дійсно дуже небезпечний.
показати весь коментар
08.01.2021 01:34 Відповісти
https://youtu.be/sWKjnOIK7s4
показати весь коментар
08.01.2021 02:35 Відповісти
https://youtu.be/sWKjnOIK7s4
показати весь коментар
08.01.2021 03:06 Відповісти
за что?
показати весь коментар
08.01.2021 13:45 Відповісти
вот у нас к примеру с начала оккупации ни один из президентов не действовал согласно Конституции, не выполнял своих прямых обязанностей и автоматом их нужно "арестовать и изолировать". не говоря уже о чисто моральной стороне вопроса торговли с оккупантами и открытых границах. что не так с Трампом?
показати весь коментар
08.01.2021 13:48 Відповісти
Спикер Палаты представителей США Пелоси призвала Пенса отстранить Трампа от власти - Цензор.НЕТ 1784
показати весь коментар
08.01.2021 01:41 Відповісти
смерть 4 трампістів йому не зійде з рук.
показати весь коментар
08.01.2021 01:42 Відповісти
лучше импичмент и лишение пожизненного звания президента. надзирателям в тюрьме, будет проще с ним обращаться....
показати весь коментар
08.01.2021 01:43 Відповісти
В них зараз "інструктаж" на пляшках.
показати весь коментар
08.01.2021 01:51 Відповісти
Трампісти в афігє. Нехай вже б і не з'являлись тут, від них стільки сморіду на форумі.
показати весь коментар
08.01.2021 01:56 Відповісти
https://www.facebook.com/babchenkoa?__cft__[0]=AZUwowa-DJZEFX2hD537mGjILaqW46QiejUq1a-wydCjGXlfmDzp3Z8mc-oAtOLRiSAZiDQvdN6q66DwW5hiLKV9RWrrvHKfPqeOJgJ7TjJNeKqHPsxJzNuR8e2aw3lf2q8&__tn__=-UC%2CP-R Аркадий Бабченко

https://www.facebook.com/babchenkoa/posts/3169380803162131?__cft__[0]=AZUwowa-DJZEFX2hD537mGjILaqW46QiejUq1a-wydCjGXlfmDzp3Z8mc-oAtOLRiSAZiDQvdN6q66DwW5hiLKV9RWrrvHKfPqeOJgJ7TjJNeKqHPsxJzNuR8e2aw3lf2q8&__tn__=%2CO%2CP-R 11 год ·

Помните, я вам говорил, что как только коснется их самих - все эти разговоры про демократию и свободу слова будут забыты моментально, и на первое место станет вопрос сохранения государственности и информационного суверенитета? В Австрии суд признал виновной в государственной измене лидера подпольной радикальной организации Монику Унгер. Ничего не делала. Всего лишь говорила, что надо свергнуть правительство и на его месте установить хунту. И писала в твиттере "Путин памаги". И - четырнадцать лет. Без разговоров. Судья заявил, что приговор должен сигнализировать, что преступления против государства будут наказываться со всей строгостью.

И когда леволиберальные полезные идиоты начинают кивать на Запад и кричать о недопустимости цензуры, о священности свободы слова, о том, что Бойко может выступать по телевизору, о том, что NewsOne должен вещать на всю страну, о том, что "нужно выслушать две стороны" и прочих стандартах БиБиСи - они просто леволиберальные полезные идиоты.

Запад любит других поучать про свободу слова. Но как только дело касается его самого - он про право предателей уничтожать свою страну забывает моментально. И тут же вспоминает про строгость в отношении преступлений против государственности.

Был в Великобритании во время войны такой сэр Освальд Мосли. Руководитель британского союза фашистов. Много раз посещал Германию, свадьбу сыграл в 1936 году. В доме Геббельса. На свадьбе у него был сам Адольф Гитлер. Который подарил молодоженам свою фотографию. Кум Путина по нынешним временам, в общем. Лез в политику, организовывал титушек, активно использовал пропаганду.

После прихода к власти Черчилля весь британский союз фашистов был моментально объявлен вне закона, а сэр Освальд Мюсли тупо уехал на тюрьму вместо со своей женой, тоже ярой нацисткой. Без всякого собирания доказательств. Просто за то, что поддерживали Германию. И там они счастливо просидели почти до конца войны.

И когда я слышу про какую-то "диктатуру Порошенко" - я начинаю дико ржать. И сразу делать рукой в лицо. При "кровавом режиме" "шоколадного барыги" государство не делает даже того, что оно обязано делать! Что делали бы даже самые демократические страны мира. Коллаборанты всех мастей свободно вещают из любого утюга. И хоть бы что. Если уж при таком раскладе Порошенко диктатор - то в Австрии вообще просто людоедская хунта.

Заканчивайте смотреть другим в рот. Заканчивайте слушать полезных дураков с их "я не согласен ни с одним вашим словом, но готов умереть за ваше право говорить это". Государство должно быть государством. И охранять свой суверенитет. И в воюющем государстве коллаборант должен сидеть не в Парламенте. А в тюрьме. И там вещать камерным стенам про "мы за мир, мы за мир".

Все. Точка.

А все-таки я офигенный Дед Ванга. Этот текст написан двадцать седьмого января 2019 года. Жизнь - классная штука. Надо только подождать пару лет, и она все расставит по своим местам. Обязательно.

Твиттер, Инстаграм и Фейсбук заблокировали аккаунт Дональда Трампа.
Еще раз. Все основные соцсети. Забанили. Действующего. Президента. США.
ПРЕЗИДЕНТА США *****!!!
Как только поняли, что его призывы начинают угрожать дестабилизацией обстановки.
Влет. Не задумываясь.
Это Украину всякие леволиберальные НКО будут поучать про свободу слова и выражать озабоченность - а здесь полезные меньшевартые идиоты будут смотреть им в рот и соблюдать «стандарты БиБиСи», предоставляя слово «обеим сторонам конфликта» - но как только жареный петух клюет в задницу их самих - тут же влет без всяких стандартов нахер с пляжа.
Вот чем мне безумно нравится Израиль - так тем, что делает то, что ему нужно. Без оглядки на всякие стандарты. И посылает к черту всех, выражающих озабоченность.
И только в Украине лысый говнюк со своей женой перетаскали в информационное поле всю вату из запоребрика, до которой смогли дотянутся.
В воюющей стране вещает Гиркин - и хоть бы хрен по деревне.
И полезные идиоты готовы умереть за его право нести гибридное дерьмо населению в уши.
Про всякие «Наши» с «Ньюзванами» вообще молчу.
Доброе утро, пони.
Надеюсь, теперь начнет доходить.
показати весь коментар
08.01.2021 01:51 Відповісти
_А не начнёт! До кого могло дойти уже дошло раньше, а не дошло до сих пор до упоротых, до тех, кому и не может дойти.
показати весь коментар
08.01.2021 02:42 Відповісти
Це правда . Я й знав що - надмірна толерантнісь минулої влади , країні " вилізе боком " . На жаль - не додавили ригобидло . Пожаліли ,, на жаль . .
показати весь коментар
08.01.2021 04:41 Відповісти
Да, многим иудаизм помутнил разсудок.
показати весь коментар
08.01.2021 06:03 Відповісти
Маячя..... все змішав в купу і замісив
показати весь коментар
08.01.2021 07:39 Відповісти
Абсолютно верно! Предельно ясно излагает, жаль только до "мудрого" народа не скоро дойдёт.
показати весь коментар
08.01.2021 10:22 Відповісти
Дональд Дак был бы более приличным президентом,чем его полоумный тёзка.)
показати весь коментар
08.01.2021 01:53 Відповісти
Трамп уже сам хочет подать в отставку, так как по закону он сам себя помиловать не может, он рассчитывает, что после его отставки это сделает вице-президент Майк Пенс который временно получит полномочия президента США и сможет помиловать Трампа)) он понимает иначе после 20 января он сядет на долго...
показати весь коментар
08.01.2021 01:58 Відповісти
номерная кацапсина глебушка,зачё ты жрёшь говно?
показати весь коментар
08.01.2021 02:36 Відповісти
свинособака глебушко,номерная кацапсина под прокси, ты уже сам с собой разговариваешь?)) сходи проспись, убогая ты лапотная срань.
показати весь коментар
08.01.2021 03:35 Відповісти
мало того, шо лапотный экскримент, но еСЧе и долбодятел - попку-дурачка включает... а ваапше-та, най буде передаст.
показати весь коментар
08.01.2021 06:24 Відповісти
_Трумп - кремлёвский троян и маст дай, это понятно. Непонятно отчего это так долго и с таким трудом доходит до Америки!
показати весь коментар
08.01.2021 02:35 Відповісти
тю, прочитал _Труп-...
показати весь коментар
08.01.2021 06:26 Відповісти
тому що це свого роду зашквар, який вони хотіли по-тихому зам'ять.
Але ***** не дозволило....
показати весь коментар
08.01.2021 19:23 Відповісти
Пристрелите собаку хабадскую
показати весь коментар
08.01.2021 02:46 Відповісти
Обажаю АМЕРИКУ .на все ест сваи поправки ))))))
показати весь коментар
08.01.2021 03:52 Відповісти
А пенс не может, он с додиком уже не разговаривает
показати весь коментар
08.01.2021 04:59 Відповісти
думал Пенс может быть, но тоже разочаровал - под рыжего начальника лег,
а шо в последнюю секунду соскочил - так как по мне он просто вовремя спрыгнул с поезда..
Рубио - казалось и молодой и перспективный - оказалась перекрасившеяся вошь...
кароче "республиканцы" - пока не прирыженых не найдете в своем болоте - даже не подходите.. - Bye
показати весь коментар
08.01.2021 05:19 Відповісти
а меня бесит макарони джулиани
показати весь коментар
08.01.2021 06:29 Відповісти
доживешь до седых волос, покрасишь их в рыжее, под софитами постоишь - температурка та еще, а там тем не тока краска потечет в носки.....
показати весь коментар
08.01.2021 06:34 Відповісти
Он не "макарони", а форшмаки.
показати весь коментар
08.01.2021 11:03 Відповісти
Старая кошелка права, белый мужик традиционной ориентации - это экзистенциальная угроза "демократии", в том числе и кошелкиным планам на бесполое общество.
показати весь коментар
08.01.2021 06:54 Відповісти
бєсполоє обсчєство - це нарасіє, або в криму
показати весь коментар
08.01.2021 19:24 Відповісти
Пенсом по Трампу бац! и все...
показати весь коментар
08.01.2021 07:40 Відповісти
Рыжая шлюха скоро присядет.
показати весь коментар
08.01.2021 08:22 Відповісти
08:18, 8 января 2021
SpaceX запустила ракету с турецким спутником
показати весь коментар
08.01.2021 08:24 Відповісти
Ой-ой! И я тоже призываю Пенса отстранить Трампа. И Путина тоже отстранить! И Орбана. А, чего там мелочиться, давай уже тогда и найвэлычнишого, бубочку нашу всратую. Бубочку вообще можно отстранить в извращенной форме с особым цинизмом группой лиц по предварительному сговору. Обязательно с нанесением телесных как минимум средней тяжести и с элементами моральных пыток. Это чтобы неделю без наркоты и у него на глазах кокс в унитаз смывать доза за дозой.
показати весь коментар
08.01.2021 08:48 Відповісти
Трамп консерва питуна
показати весь коментар
08.01.2021 09:19 Відповісти
Пелоси начала об этом догадываться...
Спикер Палаты представителей США Пелоси призвала Пенса отстранить Трампа от власти - Цензор.НЕТ 8347
показати весь коментар
08.01.2021 09:26 Відповісти
Какой стыдобище !
Испанский стыд - ничто по сранению в поведением Трампакса.
Меланья ему больше не даст.
показати весь коментар
08.01.2021 11:04 Відповісти
Это по сути последний шанс республиканской партии отмыться от Трампа, при чем это нужно сделать до его возможного " самопомилования", а еще с превентивным арестом.. Если нет ,все что сделал и еще сделает Трамп окончательно ляжет пятном на и так подмоченный имидж республиканцев. Это сложное решение, но единственно правильное в создавшейся ситуации. А подача заявлений на отставку.. это так просто бегство с корабля под названием " трамп".
показати весь коментар
08.01.2021 11:08 Відповісти
 
 