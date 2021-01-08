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Судова влада США вивчає роль Трампа у заворушеннях у Вашингтоні 6 січня

Судова влада США вивчає роль Трампа у заворушеннях у Вашингтоні 6 січня

В.о. федерального прокурора США Майкл Шервін заявив, що вивчить роль абсолютно всіх дійових осіб у заворушеннях, що відбулися в середу у Вашингтоні.

За повідомленням американського телебачення, розслідування торкнеться і президента США Дональда Трампа, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми вивчаємо роль усіх дійових осіб. (...) Якщо зберемо докази того, що хтось скоїв злочин, йому висунуть обвинувачення", - сказав він, відповідаючи на запитання, чи буде розглядатися роль Трампа в події.

У середу у Вашингтоні відбулася масова акція на підтримку Трампа. Частині демонстрантів вдалося прорватися до конгресу і навіть - проникнути в саму будівлю.

Конгресмени-демократи вважають, що в цьому винен особисто Трамп: на їхню думку, він підбурював прихильників до таких дій. При цьому у своєму виступі перед демонстрантами в середу Трамп безпосередньо не закликав штурмувати будівлю конгресу.

Автор: 

Конгрес США (1236) США (23404) Трамп Дональд (6118)


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Топ коментарі
+27
Судебные власти США изучат роль Трампа в беспорядках в Вашингтоне 6 января - Цензор.НЕТ 360
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08.01.2021 01:58 Відповісти
+26
Зарание извиняюсь что не по теме ....
***
Зєлін відпочинок 100 000 за добу. ФОПу - 8000 на весь карантин.
Виходить подачка ФОПу на весь карантин це 2 годинки Зелєбоби тількі на проживання в отелі. Ловіть Зебіли, жріт-тє, не обляпайтесь !!!

Судебные власти США изучат роль Трампа в беспорядках в Вашингтоне 6 января - Цензор.НЕТ 1812
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08.01.2021 05:28 Відповісти
+25
Судебные власти США изучат роль Трампа в беспорядках в Вашингтоне 6 января - Цензор.НЕТ 4399
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08.01.2021 02:13 Відповісти
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Не смеши мои тапки.
Оскорбление оппонента - признак отсутствия аргументов.
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08.01.2021 10:43 Відповісти
Это не оскорбление. Это (уже) правда тебе в глаза!
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08.01.2021 10:45 Відповісти
Я готовий послухати вашу версію побудови США. Я добре знаю як влаштовані мізки у рузькіх, куди б вони не виїхали із прекрасної расєї скрепи із них не витравить ніяка ліберастія.
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08.01.2021 10:50 Відповісти
Я уже ответил: соросовская "антифа" устроила кровавую провокацию. Коммунисты, леваки всякие всегда так делают. Вы забыли как на Майдане кто-то кричал 'москалей на ножи" ? С этой записью московская пропаганда уже шесть лет носится, своих крепостных пугает "бендеровцами".
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08.01.2021 10:57 Відповісти
Якщо не важко дай посилання про москалів на ножі, ну заодно "про распятого мальчіка".
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08.01.2021 11:15 Відповісти
У тебя талоны на гугл закончились, наверное.
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08.01.2021 11:25 Відповісти
Цього просто не було, тупі лапоточники такі фейки клепають по 10 штук щодня, щоб виправдати свої злочини.
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08.01.2021 11:36 Відповісти
Возможно.
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08.01.2021 14:26 Відповісти
Через Майдан пройшли сотні тисяч людей, про себе багато хто і багато чого казали. Але від ведучих, від виступаючих (різних по рівню екстреми людей) такого ("москалів на ножі!") не звучало. Вирішальним був заклик Володимира Парасюка - "на штурм!", коли він відштовхнув на трибуні Кличка (котрий щось нямлив про "спокій", "мир" і "переговори"), і пішло криваве побоїще на Інститутській і біля Жовтневого...
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08.01.2021 14:19 Відповісти
Я лишь рассказал какие байки циркулируют в российском агитпропе.
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08.01.2021 14:26 Відповісти
Знатно ты нагадил на Цензоре за сутки. Пригожин тебе две миски с похлебкой пододвинет ногой под стол...
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08.01.2021 17:00 Відповісти
Так як влаштована влада в Америці?
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08.01.2021 11:16 Відповісти
Ось тобі посилання про антифа https://www.youtube.com/watch?v=dCgL1W3Zhig&t=580s
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08.01.2021 11:18 Відповісти
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08.01.2021 17:56 Відповісти
Можно сказать одно рыжий клоун явно попал! Теперь ,его радостная жизнь может окончится на зоне с теми кто штурмовал ,и это очень вероятно.Теперь все политики будут бегать от этого дохлого клоуна как от чумы,там не любят обгадившихся.
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08.01.2021 09:51 Відповісти
послание Трампа Путину - «Босс, я сделал все, что мог…!».Судова влада США вивчає роль Трампа у заворушеннях у Вашингтоні 6 січня - Цензор.НЕТ 74
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08.01.2021 10:17 Відповісти
Судова влада США вивчає роль Трампа у заворушеннях у Вашингтоні 6 січня - Цензор.НЕТ 7521
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08.01.2021 10:26 Відповісти
Трампуша, тікай на Ростов.
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08.01.2021 10:28 Відповісти
Мабудь, таки, не встигне...
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08.01.2021 10:41 Відповісти
А процедуру извращённого надругательства над чубатым дураком будут освещать в мировых СМИ или этот "процесс" будет, таки, закрытым, хто в курсе ???
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08.01.2021 10:40 Відповісти
Тут и без особого расследования все ясно. Но этого требует процедура предъявления обвинения.
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08.01.2021 10:56 Відповісти
Роль Трампа в свершившихся преступлениях на лицо. Он организатор и провокатор всего происшедшего, с учетом наличия погибших это высшая мера наказания или как минимум 100 лет заключения. Вот и посмотрим независимость и беспристрастность американского законодательства. И это только по эпизоду попытки гос. переворота. А там на нем статей как на приблудной шавке блох.
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08.01.2021 11:01 Відповісти
відео про казламордих лаптєй в США https://www.youtube.com/watch?v=dCgL1W3Zhig&t=580s
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08.01.2021 11:23 Відповісти
вождь "краснокожих рашистских гуронов" ,по прозвищу "рыжая лиса" ,организовал захват главного американского вигвама(Капитолия)
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08.01.2021 11:36 Відповісти
Трампу має бути пред"явлено звинувачення і притягнуто до юридичної відповідальності за підбурювання а, можливо і організацію безпорядків, що призвели до важких наслідків (людських жертв). Причім - ще на посаді Президента США...
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08.01.2021 13:46 Відповісти
здание Конгресса вроде как свободно для посещения. так что "проникнуть" туда очень легко правда хз чи билеты покупать нужно ...
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08.01.2021 13:53 Відповісти
"we won by much but our victory was stolen by those who now siting there and decide the future of Amerika, so go and fight for what you voted!"
а теперь скажите мне, ето призыв или не он?
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08.01.2021 14:02 Відповісти
https://www.cnn.com/videos/politics/2021/01/05/ted-cruz-trump-relationship-foreman-pkg-****-vpx.cnn Ted Cruz's fight for the man he once called 'sniveling coward'
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08.01.2021 14:03 Відповісти
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