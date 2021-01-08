Судова влада США вивчає роль Трампа у заворушеннях у Вашингтоні 6 січня

В.о. федерального прокурора США Майкл Шервін заявив, що вивчить роль абсолютно всіх дійових осіб у заворушеннях, що відбулися в середу у Вашингтоні.

За повідомленням американського телебачення, розслідування торкнеться і президента США Дональда Трампа, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми вивчаємо роль усіх дійових осіб. (...) Якщо зберемо докази того, що хтось скоїв злочин, йому висунуть обвинувачення", - сказав він, відповідаючи на запитання, чи буде розглядатися роль Трампа в події.

У середу у Вашингтоні відбулася масова акція на підтримку Трампа. Частині демонстрантів вдалося прорватися до конгресу і навіть - проникнути в саму будівлю.

Конгресмени-демократи вважають, що в цьому винен особисто Трамп: на їхню думку, він підбурював прихильників до таких дій. При цьому у своєму виступі перед демонстрантами в середу Трамп безпосередньо не закликав штурмувати будівлю конгресу.