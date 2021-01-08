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За добу від COVID-19 в Україні померли 83 людини, виявлено 5676 нових випадків, одужали - 5131
5676 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 8 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 166 дітей і 179 медпрацівників.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано - 2402 людини;
- летальних випадків - 83;
- одужали - 5131 особа;
- здійснено тестувань за добу - 20 192 (зокрема методом ПЛР - 16152, методом ІФА - 4040).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіли - 1 105 169 осіб;
- одужали - 778 345 осіб;
- летальних випадків - 19 588;
- проведено ПЛР-тестів - 5 733 555.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Київ (438), Миколаївській (418), Донецькій (384), Дніпропетровській (376) та Київській (371) областях.
Топ коментарі
+2 ПанСан
показати весь коментар08.01.2021 08:47 Відповісти Посилання
+1 Юрій Ан
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+1 leshiy_com
показати весь коментар08.01.2021 08:35 Відповісти Посилання
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- Степанов, а почему у тебя яблочки такие дорогие?!
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