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Новини Коронавірус і карантин
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За добу від COVID-19 в Україні померли 83 людини, виявлено 5676 нових випадків, одужали - 5131

За добу від COVID-19 в Україні померли 83 людини, виявлено 5676 нових випадків, одужали - 5131

5676 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 8 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 166 дітей і 179 медпрацівників.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано - 2402 людини;
  • летальних випадків - 83;
  • одужали - 5131 особа;
  • здійснено тестувань за добу - 20 192 (зокрема методом ПЛР - 16152, методом ІФА - 4040).

За весь час пандемії в Україні:

- захворіли - 1 105 169 осіб;
- одужали - 778 345 осіб;
- летальних випадків - 19 588;
- проведено ПЛР-тестів - 5 733 555.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Київ (438), Миколаївській (418), Донецькій (384), Дніпропетровській (376) та Київській (371) областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні почався "карантин зимових канікул": список заборон і обмежень

За добу від COVID-19 в Україні померли 83 людини, виявлено 5676 нових випадків, одужали - 5131 01

За добу від COVID-19 в Україні померли 83 людини, виявлено 5676 нових випадків, одужали - 5131 02
За добу від COVID-19 в Україні померли 83 людини, виявлено 5676 нових випадків, одужали - 5131 03

Автор: 

карантин (18172) статистика (2249) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
Зашел в англоязычный твиттер, полно видео из пустых госпиталей - и амбулатория и стационары (Англия, Уэльс, Ирландия). Уже смеются с видео о пляшущих врачах - тоже много. Рассказывают о 30000 медиков которые ждут когда их снова позовут на работу.
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08.01.2021 08:47 Відповісти
+1
Во, какой эфект дает локдаун!
Прошло всего 8 часов - количество заболевших и умерших упало в 2 раза,
Часов через 24 все будут здоровы!
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08.01.2021 08:31 Відповісти
+1
где статистика смертности из за не на данной плановой медицинской помощи уроды?
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08.01.2021 08:35 Відповісти
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Какая у него зряплата? суперовая же должность - машешь языком и пальцами и "получаешь "получку". Правда дикция у министра похожа на моего пса или собаку.... такая же несчастная "
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08.01.2021 08:25 Відповісти
Колличество кейсов, кагбы уменьшается, народа выписывающегося из больниц все больше а власть усиливает карантин. Логичный вопрос: нафуя карантин?! Ответа мы так и не услышим, потому что страной правят дегенераты для которых логика и здравый смысл из области фантастики. А может они просто нагло нам врут по поводу стастики?!
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08.01.2021 08:26 Відповісти
може тому,що в Англії з"явилася мутація з більшою швидкістю поширення..

і звідти прилетів недавно літак Ахмєтова..Ахмєтова хєр зупиниш,то хоча б вірус можна спробувати...
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08.01.2021 11:40 Відповісти
Во, какой эфект дает локдаун!
Прошло всего 8 часов - количество заболевших и умерших упало в 2 раза,
Часов через 24 все будут здоровы!
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08.01.2021 08:31 Відповісти
кол-во умерших упало в 3 раза, вчера было кажись 232
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08.01.2021 08:50 Відповісти
Різдво ,тому куди менше тестувань..

більшість лабораторій взяли 1-2-3 вихідних
завтра теж 200 не набереться,зате післязавтра може бути під 500
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08.01.2021 11:42 Відповісти
где статистика смертности из за не на данной плановой медицинской помощи уроды?
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08.01.2021 08:35 Відповісти
Зашел в англоязычный твиттер, полно видео из пустых госпиталей - и амбулатория и стационары (Англия, Уэльс, Ирландия). Уже смеются с видео о пляшущих врачах - тоже много. Рассказывают о 30000 медиков которые ждут когда их снова позовут на работу.
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08.01.2021 08:47 Відповісти
В детстве отец мне рассказывал сказку Корнея Чуковского "Тараканище" ,мне было очень страшно и я сильно плакаль....,мама помню говорила,сыночек,Андрюша,это всего лишь стихотворение...
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08.01.2021 09:01 Відповісти
Тільки перший день лохдауну, а вже цифри менше. Діє.
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08.01.2021 09:27 Відповісти
Идет Зеленский по рынку. Смотрит - стоит министр Степанов и ценник на прилавке: "Яблоки - 10 000 $ за 1 шт." Он спрашивает:
- Степанов, а почему у тебя яблочки такие дорогие?!
- Так это глазные, Владимир Александрович...
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08.01.2021 10:41 Відповісти
Ну заражаются меньше по выходным это понятно, но почему смертность меньше в три раза ? Министр, объясни!
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08.01.2021 10:56 Відповісти
Якщо записувати на "двохсторонню пневмонію"(як у рашці),то скоро в Україні відпаде потреба взагалі вакцинуватись ((((

https://myukraine.co.ua/2021/01/05/35-richnyj-**********-zgoriv-vid-pnevmoniyi-pered-tsym-pomer-batko-a-mama-perebuvaye-u-vazhkomu-stani/?fbclid=IwAR1pnp3Go-i0BysbMhE_9cfe4CJfdn4koP8eOUEEouU0JFtM0gJrM7OCZsY 35-річний українець згорів від пневмонії: перед цим помер батько, а мама перебуває у важкому стані
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08.01.2021 11:37 Відповісти
 
 