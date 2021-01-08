За добу від COVID-19 в Україні померли 83 людини, виявлено 5676 нових випадків, одужали - 5131

5676 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 8 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 166 дітей і 179 медпрацівників.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

Також за минулу добу:

госпіталізовано - 2402 людини;

летальних випадків - 83;

одужали - 5131 особа;

здійснено тестувань за добу - 20 192 (зокрема методом ПЛР - 16152, методом ІФА - 4040).

За весь час пандемії в Україні:

- захворіли - 1 105 169 осіб;

- одужали - 778 345 осіб;

- летальних випадків - 19 588;

- проведено ПЛР-тестів - 5 733 555.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Київ (438), Миколаївській (418), Донецькій (384), Дніпропетровській (376) та Київській (371) областях.

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