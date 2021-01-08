Ворог за добу 8 разів порушив режим "тиші" на Донбасі. З опівночі вже 4 обстріли із застосуванням 120-мм мінометів і гранатометів, - штаб ОС
За минулу добу, 7 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.
Так, за даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів, а також – великокаліберних кулеметів неподалік Луганського. Поблизу населеного пункту Хутір Вільний окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, а в передмісті Попасної – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Зазначається, що вогневу активність російсько-окупаційних військ було помічено і в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Неподалік Водяного, що на Приазов’ї, противник двічі відкривав вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Поруч з Авдіївкою ворог застосовував у бік українських позицій ручний протитанковий гранатомет, біля Гранітного – автоматичний станковий гранатомет та великокаліберний кулемет.
"Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. На обстріли збройних формувань Російської Федерації українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Серед наших воїнів бойових втрат немає", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що від початку поточної доби, 8 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню. Так, на Приазов’ї, противник відкривав вогонь з мінометів 120-мм калібру, гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета поблизу Водяного.
"На обстріли противника наші захисники відкрили вогонь у відповідь. Серед українських воїнів бойових втрат немає.
Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами. Слава Україні!" - повідомили в пресцентрі штабу ООС.
Також у штабі нагадали, що в районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони.
Так, минулої доби, 7 січня, представники Національної поліції України зі складу ОС зафіксували 65 адміністративних правопорушень. Підрозділами поліції зведених загонів перевірено 4385 транспортних засобів та 4909 осіб.
Минулої доби через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на тимчасово окуповану територію України прослідувало 407 осіб, на підконтрольну Україні територію прибуло 332 особи.
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Йди о Мураєва з таким лайном!
Это уже стало рождественской традицией.
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"Ой, радуйся земле, Син Божий народився!"
Різдво зустрічають в колі рідних і друзів! Ми радіємо і звіщаємо один одному цю Різдвяну Новину словами -"Христос народився! Славімо Його!", а ще, співаюємо колядки.
От і сьогодні день Різдва Христового ми зустрічаємо в колі рідних і друзів, однодумців і побратимів на святому для нас місці - Алеї Героїв.
Це вже стало традицією, ми вже втретє, з благословення керуючого Дніпропетровської Єпархіїї ПЦУ, Владики Симеона, зібралися тут, перед обличчями загиблих Героїв, щоб помолитися за Україну, подякувати Богові за всі благодіяння до нас, звістити радісну Різдвяну Новину, заколядувати.
Бо наш "Бог же не є Бог мертвих, а живих. Бо в Нього всі живі."
Христос народився!
Славімо Його!
Второй - даже полностью захваченную территорию можно и нужно освобождать.
Третий - эффективное изгнание оккупанта, в данном случае - за полгода, возможно только силой оружия. То есть, военное решение не просто существует, а оно является единственно правильным и эффективным.
Никакие переговоры и ультиматумы не решают подобных проблем.
И последнее - иметь слабую армию с такими соседями это - безусловное преступление, которое должно наказываться «по всей строгости».