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Новини Агресія Росії проти України
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Ворог за добу 8 разів порушив режим "тиші" на Донбасі. З опівночі вже 4 обстріли із застосуванням 120-мм мінометів і гранатометів, - штаб ОС

Ворог за добу 8 разів порушив режим

За минулу добу, 7 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

Так, за даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів, а також – великокаліберних кулеметів неподалік Луганського. Поблизу населеного пункту Хутір Вільний окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, а в передмісті Попасної – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Зазначається, що вогневу активність російсько-окупаційних військ було помічено і в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Неподалік Водяного, що на Приазов’ї, противник двічі відкривав вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Поруч з Авдіївкою ворог застосовував у бік українських позицій ручний протитанковий гранатомет, біля Гранітного – автоматичний станковий гранатомет та великокаліберний кулемет.

"Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. На обстріли збройних формувань Російської Федерації українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Серед наших воїнів бойових втрат немає", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Штаб ООС показав наслідки обстрілу поблизу Водяного в новорічну ніч. ВIДЕО

Також повідомляється, що від початку поточної доби, 8 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню. Так, на Приазов’ї, противник відкривав вогонь з мінометів 120-мм калібру, гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета поблизу Водяного.

"На обстріли противника наші захисники відкрили вогонь у відповідь. Серед українських воїнів бойових втрат немає.

Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами. Слава Україні!" - повідомили в пресцентрі штабу ООС.

Також у штабі нагадали, що в районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони.

Так, минулої доби, 7 січня, представники Національної поліції України зі складу ОС зафіксували 65 адміністративних правопорушень. Підрозділами поліції зведених загонів перевірено 4385 транспортних засобів та 4909 осіб.

Минулої доби через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на тимчасово окуповану територію України прослідувало 407 осіб, на підконтрольну Україні територію прибуло 332 особи.

Ворог за добу 8 разів порушив режим тиші на Донбасі. З опівночі вже 4 обстріли із застосуванням 120-мм мінометів і гранатометів, - штаб ОС 01
Ворог за добу 8 разів порушив режим тиші на Донбасі. З опівночі вже 4 обстріли із застосуванням 120-мм мінометів і гранатометів, - штаб ОС 02

Автор: 

обстріл (29181) Донбас (22357) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+13
Враг за сутки 8 раз нарушил режим "тишины" на Донбассе. С полуночи уже 4 обстрела с применением 120-мм минометов и гранатометов, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8464
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08.01.2021 08:39 Відповісти
+7
При Порошку відвойовували метр за метром, а при ЗЕ віддаємо. А какайа разніца?
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08.01.2021 09:03 Відповісти
+5
Подивись на мапу до и після. І заштовхай собі ці тупі маніпуляції поглибше!
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08.01.2021 09:12 Відповісти
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Враг за сутки 8 раз нарушил режим "тишины" на Донбассе. С полуночи уже 4 обстрела с применением 120-мм минометов и гранатометов, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8464
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08.01.2021 08:39 Відповісти
ЗЕперемиріє продовжується. Коли там вибори будуть?
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08.01.2021 08:42 Відповісти
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08.01.2021 08:57 Відповісти
Ворог за добу 8 разів порушив режим "тиші" на Донбасі. З опівночі вже 4 обстріли із застосуванням 120-мм мінометів і гранатометів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7856
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08.01.2021 09:07 Відповісти
При Порошку відвойовували метр за метром, а при ЗЕ віддаємо. А какайа разніца?
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08.01.2021 09:03 Відповісти
Подивись на мапу до и після. І заштовхай собі ці тупі маніпуляції поглибше!
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08.01.2021 09:12 Відповісти
Кого ти тут намагаєшся лікувати? Луганськ Донецьк, мовчу вже за Крим (Яник був діючим) були захоплені до виборів Президента. Слов"янськ, Краматорськ, Маріуполь та безліч інших населених пунктів звільнені саме за часи його правління Петра.
Йди о Мураєва з таким лайном!
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08.01.2021 09:38 Відповісти
набір тупих методичок та маніпуляція фактами.
Ворог за добу 8 разів порушив режим "тиші" на Донбасі. З опівночі вже 4 обстріли із застосуванням 120-мм мінометів і гранатометів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7818
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08.01.2021 09:52 Відповісти
Що, чмо забанене, не вдалися під україномовного закосити?
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08.01.2021 10:02 Відповісти
Щоб оцінити його дії потрібно володіти всією інформацією які були загрози на той час, а ми багато чого не знаємо.
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08.01.2021 09:16 Відповісти
Чому це я повинен звітувати перед тобою? Я тобі сказав свою думку. Не подобається? Бувай.
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08.01.2021 09:21 Відповісти
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08.01.2021 09:17 Відповісти
Вибачте,але наші воїни відвойовують те що Порошенко віддав,і теж як і ЗЕ в обмін на стабілізацію відношень із ****** а не у відношенні визволення Украхни. Один віддав сепаратистам 500 кв.км території Українии разом із людьми які вірили в Україну за дарма давши вихід до моря а теперішній заборонив нашим ВСУ даже знешкоджувати тих хто вбиває наших воїнів.
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08.01.2021 10:40 Відповісти
Це для того воно в РНБО усяких там Сівох та Фокіних назначає, знімаючи справжніх бойових генералів?
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08.01.2021 09:10 Відповісти
7 января днепряне собрались на Аллее Героев, чтобы отдать дань памяти погибшим защитникам, помолиться за Украину, поблагодарить Господа за все благодеяния, возвестить радостную Рождественскую Весть и заколядовать.
Это уже стало рождественской традицией.

Ворог за добу 8 разів порушив режим "тиші" на Донбасі. З опівночі вже 4 обстріли із застосуванням 120-мм мінометів і гранатометів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7607

.
Ворог за добу 8 разів порушив режим "тиші" на Донбасі. З опівночі вже 4 обстріли із застосуванням 120-мм мінометів і гранатометів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9251

..
"Ой, радуйся земле, Син Божий народився!"
Різдво зустрічають в колі рідних і друзів! Ми радіємо і звіщаємо один одному цю Різдвяну Новину словами -"Христос народився! Славімо Його!", а ще, співаюємо колядки.
От і сьогодні день Різдва Христового ми зустрічаємо в колі рідних і друзів, однодумців і побратимів на святому для нас місці - Алеї Героїв.
Це вже стало традицією, ми вже втретє, з благословення керуючого Дніпропетровської Єпархіїї ПЦУ, Владики Симеона, зібралися тут, перед обличчями загиблих Героїв, щоб помолитися за Україну, подякувати Богові за всі благодіяння до нас, звістити радісну Різдвяну Новину, заколядувати.
Бо наш "Бог же не є Бог мертвих, а живих. Бо в Нього всі живі."
Христос народився!
Славімо Його!
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08.01.2021 09:49 Відповісти
Как там ,с новыми. Точками ,отвода? Скоро ?
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08.01.2021 10:10 Відповісти
очі путєна не можуть брехати
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08.01.2021 10:14 Відповісти
Имея такого отбитого соседа как РФ, просто преступление не состоять в военном блоке и не иметь надежных союзников.

Второй - даже полностью захваченную территорию можно и нужно освобождать.

Третий - эффективное изгнание оккупанта, в данном случае - за полгода, возможно только силой оружия. То есть, военное решение не просто существует, а оно является единственно правильным и эффективным.

Никакие переговоры и ультиматумы не решают подобных проблем.

И последнее - иметь слабую армию с такими соседями это - безусловное преступление, которое должно наказываться «по всей строгости».
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08.01.2021 12:14 Відповісти
А. может, хватит уже этих перемирий? Смести всю эту сволоту на расею - та и всэ. Там же "мирных жителей" нет уже: они все сбежали, остались только сепары. Так чего про них заботиться?!
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08.01.2021 19:05 Відповісти
Та шо нам еті абтсрєли !... В Букавєлі нікакіх абстрєлаф нєту ! Так, зе-№обнуті ?!!!!
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08.01.2021 22:02 Відповісти
 
 