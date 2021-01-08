Ворог за добу 8 разів порушив режим "тиші" на Донбасі. З опівночі вже 4 обстріли із застосуванням 120-мм мінометів і гранатометів, - штаб ОС

За минулу добу, 7 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

Так, за даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів, а також – великокаліберних кулеметів неподалік Луганського. Поблизу населеного пункту Хутір Вільний окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, а в передмісті Попасної – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Зазначається, що вогневу активність російсько-окупаційних військ було помічено і в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Неподалік Водяного, що на Приазов’ї, противник двічі відкривав вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Поруч з Авдіївкою ворог застосовував у бік українських позицій ручний протитанковий гранатомет, біля Гранітного – автоматичний станковий гранатомет та великокаліберний кулемет.

"Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. На обстріли збройних формувань Російської Федерації українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Серед наших воїнів бойових втрат немає", - йдеться в повідомленні.

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Також повідомляється, що від початку поточної доби, 8 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню. Так, на Приазов’ї, противник відкривав вогонь з мінометів 120-мм калібру, гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета поблизу Водяного.

"На обстріли противника наші захисники відкрили вогонь у відповідь. Серед українських воїнів бойових втрат немає.

Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами. Слава Україні!" - повідомили в пресцентрі штабу ООС.

Також у штабі нагадали, що в районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони.

Так, минулої доби, 7 січня, представники Національної поліції України зі складу ОС зафіксували 65 адміністративних правопорушень. Підрозділами поліції зведених загонів перевірено 4385 транспортних засобів та 4909 осіб.

Минулої доби через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на тимчасово окуповану територію України прослідувало 407 осіб, на підконтрольну Україні територію прибуло 332 особи.



