Кількість жертв унаслідок штурму Капітолію зросла до п'яти: в лікарні помер поранений офіцер поліції Сікнік

Поліцейський помер від травм, яких зазнав під час заворушень у Капітолії у Вашингтоні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ру, про це повідомляє Reuters.

Офіцер Браян Сікнік був поранений під час сутичок із протестувальниками в середу, 6 січня. Він помер у лікарні в четвер увечері, 7 січня.

Відомо, що це п'ята людина, загибла внаслідок штурму будівлі Конгресу.

6 січня прихильники чинного президента США Дональда Трампа штурмували будівлю Конгресу США, перервавши засідання, на якому мали затвердити підсумки минулих виборів. У результаті події загинули чотири людини. Мер Вашингтона Мюріел Баузер розпорядилася запровадити комендантську годину. За останніми даними, обвинувачення було висунуто 55 учасникам облоги.

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