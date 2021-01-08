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Кількість жертв унаслідок штурму Капітолію зросла до п'яти: в лікарні помер поранений офіцер поліції Сікнік

Кількість жертв унаслідок штурму Капітолію зросла до п'яти: в лікарні помер поранений офіцер поліції Сікнік

Поліцейський помер від травм, яких зазнав під час заворушень у Капітолії у Вашингтоні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ру, про це повідомляє Reuters.

Офіцер Браян Сікнік був поранений під час сутичок із протестувальниками в середу, 6 січня. Він помер у лікарні в четвер увечері, 7 січня.

Відомо, що це п'ята людина, загибла внаслідок штурму будівлі Конгресу.

6 січня прихильники чинного президента США Дональда Трампа штурмували будівлю Конгресу США, перервавши засідання, на якому мали затвердити підсумки минулих виборів. У результаті події загинули чотири людини. Мер Вашингтона Мюріел Баузер розпорядилася запровадити комендантську годину. За останніми даними, обвинувачення було висунуто 55 учасникам облоги.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Сміливіше, сміливіше!": У мережі помітили вигуки російською мовою під час штурму будівлі Конгресу США. ВIДЕО

Автор: 

Конгрес США (1236) США (23404) штурм (245)


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Топ коментарі
+64
Ось що буває коли при владі кловун-неадекват.
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08.01.2021 09:51 Відповісти
+43
Число жертв в результате штурма Капитолия возросло до пяти: в больнице умер раненый офицер полиции Сикник - Цензор.НЕТ 9774
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08.01.2021 09:55 Відповісти
+32
Порошенко уже два года нет у власти. А вы,слабоумные неудачники ,все ноете и стоните как вам бедным хреново, все никак не понимая ,что вы сами виноваты,что сидите всегда в сраке.
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08.01.2021 10:19 Відповісти
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У охраны капитолия не оказалось оружия. Совпадение?
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08.01.2021 10:39 Відповісти
Дуже жалко американських поліціянтів. До кінця несли свою почесну варту. Повага і співчуття !
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08.01.2021 10:31 Відповісти
Американці вміють віддавати шану своїм героям. А торнадівці досі в катівні за свою відданість Україні.
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08.01.2021 10:57 Відповісти
Кількість жертв унаслідок штурму Капітолію зросла до п'яти: в лікарні помер поранений офіцер поліції Сікнік - Цензор.НЕТ 7176
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08.01.2021 10:32 Відповісти
Реально Доня будбурював до бунту.
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08.01.2021 10:55 Відповісти
При штурме школы в Беслане погибло 186 детей...,а всего 333 человека...
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08.01.2021 10:35 Відповісти
Кількість жертв унаслідок штурму Капітолію зросла до п'яти: в лікарні помер поранений офіцер поліції Сікнік - Цензор.НЕТ 7924
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08.01.2021 10:37 Відповісти
Недавно полицейские застрелили чернокожего гангстера, которого хоронили в золотом гробу, после чего вся белая Америка встает на колени перед чернокожими.
При попытке граждан отстоять свой выбор застрелили белую женщину, ветерана ВВС, воевавшую за США. Интересно, кто перед кем теперь встанет на колени?
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08.01.2021 10:35 Відповісти
Мне кажется что Майдан в Мацкве будет по интересней, батракам интересно что твориться за кремлёвской стеной,Кількість жертв унаслідок штурму Капітолію зросла до п'яти: в лікарні помер поранений офіцер поліції Сікнік - Цензор.НЕТ 120
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08.01.2021 10:36 Відповісти
на мацквабаде не может быть майдана. там только бунт мордовских рабов и хороняк возможен и то только за нового царька.
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08.01.2021 11:15 Відповісти
Нужно было во время Майдана украинцам пройтись по средним и крупным чиновникам и вернуть себе то, что эти мрази взятками накопили себе и своим выводкам. Но что имеем то имеем
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08.01.2021 11:25 Відповісти
Імпічмент?
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08.01.2021 10:38 Відповісти
Достроковi
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08.01.2021 10:44 Відповісти
Молодець! Зєлю геть?
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08.01.2021 10:53 Відповісти
Ще раз нагадую, сЮЛІма, що САМЕ ТИ ПРИВІВ ЦЕ ЗБІГОВИСЬКО ДО ВЛАДИ, отже - ЇЖ, ПОКИ ОЧІ ПОВИЛАЗЯТЬ.
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08.01.2021 11:10 Відповісти
Так, вашій ботофермі Пєці забороняють закликати до дострокових. Бо ви ж продажні.
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08.01.2021 11:23 Відповісти
Розплачся і розкажи нам, що ти задарма побіг на виборах на зЁ працювати. Оце й буде відповідь про те, хто ПРОДАЖНИЙ ПРИВІВ ЦЕ ЗБІГОВИСЬКО ДО ВЛАДИ.
Їж, сЮЛІма, бо це саме ти замовив це лайно. Смакуй, бо ти цього хотів.
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08.01.2021 11:32 Відповісти
ванько, знову хавальник розкриваєш? ти 73відсотковий і це - факт... коли тебе тицяють пикою, жери мовчки!
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08.01.2021 11:35 Відповісти
Армия ,язык,вера вам уродам была херовая,на хлеб не намажеш. Теперь гниды хлебайте зелёное гавно большой ложкой.
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08.01.2021 11:52 Відповісти
Ну, у нас просто сцикливий гнусявий недомірок-кловун в кріслі президента. Пливе по течії. Штурмувати Раду не піде по любому. Як і захищати країну від Макшанії. Так шо якщо шо - просто втіче в Оман чи ще куди.
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08.01.2021 10:39 Відповісти
На Галапагоські острови
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08.01.2021 10:43 Відповісти
На Галапагоси не вийде - там дуже суворий фіто і ветеринарний контроль. Таке створіння туди просто не пропустять, щоб не зіпсувати місцевих ігуан.
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08.01.2021 11:10 Відповісти
А якже цю істоту пропустили зараз ?
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08.01.2021 11:13 Відповісти
На жаль, 73% ідіотів...
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08.01.2021 11:13 Відповісти
Дуже забагато. Тих ідіотів було всього 27%.)
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08.01.2021 11:18 Відповісти
Доигрался в "великого". Хотелось бы сказать: "и тебя вылечат", но, - не хочется. Тут "дела посерьезней будут". Сидеть ему, не переседеть.
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08.01.2021 10:43 Відповісти
А вот теперь,уже кому-то,светит пожизненный срок!
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08.01.2021 10:49 Відповісти
Гаага впереди.
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08.01.2021 10:52 Відповісти
ага
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08.01.2021 10:53 Відповісти
Прокуратура США изучает роль Трампа в штурме Капитолия
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08.01.2021 10:52 Відповісти
Мне кажется, Байдену нужно будет заботиться о своей безопасности больше, чем любому другому президенту. Кто знает, на какие меры может пойти загнанная бункерная крыса, имея такого союзника, как поехавший с катушек Трамп.
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08.01.2021 10:57 Відповісти
Ростов не резиновый, интересно а Трамп поддерживает страусов)
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08.01.2021 11:02 Відповісти
Рідні загиблих повинні подати, на рудого клована, до суду...
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08.01.2021 11:03 Відповісти
Кількість жертв унаслідок штурму Капітолію зросла до п'яти: в лікарні помер поранений офіцер поліції Сікнік - Цензор.НЕТ 42
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08.01.2021 11:06 Відповісти
По ходу Трампушку в Москве зарядили нужными идеями специалисты института им. Сербского.
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08.01.2021 11:08 Відповісти
РАБссия предоставила Дональдосу Трампеску страницы в Одноклассниках и вКонтакте,...свободу слова не астававить товаристч Цукерберг... сказал Путлереску...
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08.01.2021 11:10 Відповісти
Мабуть це останній рік існування московії,Амінь!
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08.01.2021 11:11 Відповісти
Декабрьская засуха в Крыму привела к усилению водного кризиса
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08.01.2021 11:14 Відповісти
Мою страницу в Фейсбуке Марк Цукерберг блоки раза три на 30 дней,в связи с тем что я обозвал РАБссию Мавзолейным фашистским быдлом в 2015 году
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08.01.2021 11:15 Відповісти
Трап раздумывает над помилованием самого себя
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08.01.2021 11:20 Відповісти
Ну все, теперь рыжего друга ***** точно на электростуле зажарят.
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08.01.2021 11:24 Відповісти
Звісно це не мої справи, але, як на мене, то перевибори вирішили б цей роскол у американському суспільстві. Тільки кандидати від обох партій мають бути інші. Переконаний, що потужна Америка потрібна американцям. І мені теж.
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08.01.2021 11:27 Відповісти
це дійсно - не твоє собаче діло... ти вже наобирало, чмо
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08.01.2021 11:38 Відповісти
Може і чмо, але не продажне, як ти
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08.01.2021 12:10 Відповісти
ванюха, це ж примітивно... але ти ж на більше не здатний
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08.01.2021 13:25 Відповісти
Гірко заплач, сЮЛІма, і розкажи нам, як ти задарма привів це збіговисько до влади. Це й буде відповідь про те, хто продажний...
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08.01.2021 13:57 Відповісти
прийди розкажи цю хрінь моєму песику... він напевно тебе зрозуміє.
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08.01.2021 11:39 Відповісти
і бабу Люлю як іншого кандидата... а що?
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08.01.2021 11:41 Відповісти
В американському суспільстві нема ніякого розколу. Байден набрав на 5 мільйонів більше голосів і 309 виборців. Які нах перевибори???
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08.01.2021 11:29 Відповісти
Був би я американцем, то проголосував би за Джеймса Меттіса. Байдуже, від якої партії б він не висувавсь. Це був би другий Вашингтон
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08.01.2021 12:08 Відповісти
а як же Йуля ? принчипессу газову амерам не пристроїш?
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08.01.2021 12:49 Відповісти
Обвинения предъявили 55 участникам осады... это мелочи.., главное обвинение должно быть лысо-чубатому зачинщику и провокатору.
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08.01.2021 11:37 Відповісти
Как это ни парадоксально, но Украина оказалась более цивилизованной и демократичной страной, чем Соединенные Штаты! В 2005 году у нас была подобная ситуация. Народ Украины не признал победу Янукоовоща и заявил о массовых фальсификациях на выборах. При этом не было разбито ни одной витрины, не сожжено ни одной машины и никакие здания не брались штурмом, а было обращение в Верховный суд Украины. Суд подтвердил фальсификацию выборов и назначил перевыборы. Все согласились с решением Верховного суда, и пошли на новые выборы. Вопрос: так кто из нас «банановая республика» и где верховенство права и настоящая демократия? Поучать, горазды все, а вот быть настоящим примером для подражания, на это способны немногие.
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08.01.2021 11:46 Відповісти
Тим не меньш поліція Вашингтону спрацювавла на відмінно. Конгресменів врятували ціною свого життя. Низький уклін
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08.01.2021 12:40 Відповісти
сильно не кланяйся бо "засадять".
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08.01.2021 12:54 Відповісти
Одна важная поправка - в 2005г.в Украине была очевидная фальсификация результатов выборов, о чем фиксировали многие факты. В США на выборах 2020г.ни один суд не подтвердил ни одного факта нарушений во время выборов (что и неудивительно, т.к. в Америке, в отличие от Украины, это невозможно).
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08.01.2021 13:06 Відповісти
По мнению Трампа и его сторонников фальсификации были тоже очевидными, о чем они неоднократно заявляли и заявляют до сих пор. Это правда, что американский суд не подтвердил ни одного факта. Тем более - в настоящем правовом государстве, нужно было подчиниться решению суда, а не штурмовать Капитолий, а ни пошли на штурм еще до решения конгресса. У нас, пирахуй даже успел объявить результаты выборов, и че? Об этом я и написал в своем комментарии.
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08.01.2021 14:20 Відповісти
Так и я о том же. В Украине если люди выходили на протест, то в основном обоснованно и по делу (проплаченные ьитушкив счёт не идут). Американцы же (легковерная часть) тупо повелись на ложную пропаганду и хотелки со стороны Трампа.
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08.01.2021 14:58 Відповісти
Кількість жертв унаслідок штурму Капітолію зросла до п'яти: в лікарні помер поранений офіцер поліції Сікнік - Цензор.НЕТ 5456
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08.01.2021 11:53 Відповісти
То так. Хіба знали що бджоляр таке сцикло і чмо(((
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08.01.2021 12:11 Відповісти
На рижому кловані всі ці смерті. Покидьок.
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08.01.2021 12:20 Відповісти
А як могли б американці діяти по- українськи. Вийти не 10 тисяч під капітолій. а 100 тисяч. І не просто вийти а не розходитись. без всяких штурмів. а на вихідні щоб там було 2 мільони. І так протягом місяця чи двох. без вбивств і побиття вітрин і спалення машин. Тоді б це був Майдан а не погром. Майдан це не зібратися , майдан це НЕ РОЗХОДИТИСЯ. Саме так хотіли зробити з Майдану погром 1 грудня 2013 року під АП провокатори з цепками і на тракторах. Якби це їм вдался то зараз і досі сидів би яник чи навіть **** а всі хто був на Майдані всі б були або вбиті або в тюрмах.
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08.01.2021 12:32 Відповісти
100%
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08.01.2021 12:37 Відповісти
З одного боку так, в американському суспільстві не дуже сильна культура протестів, як і у Франції, будь-який виступ традиційно переростає в розгром магазинів, зпалення автівок, і так далі. З іншого боку, якби тоді під АП все взяли штурмом і встановили дійсно революційну владу, сьогодні ми не мали б ОПЗЖ в парламенті, Венедіктову, вибрики констсуда, відкритого кордону та торгівлі з росіянами, та багато чого іншого.
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08.01.2021 12:52 Відповісти
Не вийшло б. Бо потім сЮЛІма однаково проголосував би за якесь лайно. Так само, як і у 19-у.
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08.01.2021 14:02 Відповісти
Упертое,ревностное зацикливание на одной идее,не допускающее критики, называется параноя... лечится временем......
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08.01.2021 15:22 Відповісти
Практика показує, що ТЮкнуті невиліковні
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08.01.2021 17:32 Відповісти
И ведут нас женщины,как баранов на веревочке.....
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08.01.2021 20:37 Відповісти
А якби не взяли штурмом владу? думали про це? І до речі після всіх штурмів і погоромів довелося б все одно іти на вибори і отримувати штурмовщикам хрен цілих хрен десятих з хвостиком відсотків.
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08.01.2021 17:54 Відповісти
самопомилование не поможет,
только Ростоff
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08.01.2021 16:38 Відповісти
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