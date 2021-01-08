Кількість жертв унаслідок штурму Капітолію зросла до п'яти: в лікарні помер поранений офіцер поліції Сікнік
Поліцейський помер від травм, яких зазнав під час заворушень у Капітолії у Вашингтоні.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ру, про це повідомляє Reuters.
Офіцер Браян Сікнік був поранений під час сутичок із протестувальниками в середу, 6 січня. Він помер у лікарні в четвер увечері, 7 січня.
Відомо, що це п'ята людина, загибла внаслідок штурму будівлі Конгресу.
6 січня прихильники чинного президента США Дональда Трампа штурмували будівлю Конгресу США, перервавши засідання, на якому мали затвердити підсумки минулих виборів. У результаті події загинули чотири людини. Мер Вашингтона Мюріел Баузер розпорядилася запровадити комендантську годину. За останніми даними, обвинувачення було висунуто 55 учасникам облоги.
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Їж, сЮЛІма, бо це саме ти замовив це лайно. Смакуй, бо ти цього хотів.
только Ростоff