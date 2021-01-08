"Кабмін рятує людей від колготок": "слуга народу" Леонов показав, як в Україні "запрацював" локдаун. ФОТОрепортаж

У перший день локдауну в Україні магазин АТБ перетягнув полиці із забороненими до продажу товарами червоною стрічкою, серед яких колготки, шкарпетки, пакети, лампочки і побутова хімія.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав нардеп "Слуги народу" Олексій Леонов, передає Цензор.НЕТ.

"На годиннику 1:54 ночі!! Майже дві години як запроваджено локдаун. Магазин АТБ, перетягнуті полиці червоною стрічкою, що забороняє покупку певних товарів. На одній полиці розташовані різні категорії з постанови Кабміну. ​​Одні можна, інші ні.

Про Логіку мовчу, немає більше сил про це говорити... Кабмін рятує людей від колготок, хоч від чогось врятує...", - написав він.

Також Леонов зазначив, що якщо покупцеві потрібен пакет, то його потрібно попросити, оскільки пропонувати його не можуть: "Мабуть пакети випадково потрапили до списку заборонених товарів, завтра перевірю ще раз...".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Запроваджений Кабміном карантин добив малий і середній бізнес. Хочу вибачитися перед підприємцями", - "слуга народу" Леонов

"Пост присвячується тим, хто найбільше кричав, що постанова - фейк!!!" - додав він.







Фото: Леонов/Facebook

Як повідомлялося раніше, в Україні з 00:00 п'ятниці, 8 січня, почали діяти додаткові посилені карантинні обмеження для запобігання поширенню COVID-19.