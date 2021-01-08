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Новини Коронавірус і карантин
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"Кабмін рятує людей від колготок": "слуга народу" Леонов показав, як в Україні "запрацював" локдаун. ФОТОрепортаж

У перший день локдауну в Україні магазин АТБ перетягнув полиці із забороненими до продажу товарами червоною стрічкою, серед яких колготки, шкарпетки, пакети, лампочки і побутова хімія.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав нардеп "Слуги народу" Олексій Леонов, передає Цензор.НЕТ.

"На годиннику 1:54 ночі!! Майже дві години як запроваджено локдаун. Магазин АТБ, перетягнуті полиці червоною стрічкою, що забороняє покупку певних товарів. На одній полиці розташовані різні категорії з постанови Кабміну. ​​Одні можна, інші ні.

Про Логіку мовчу, немає більше сил про це говорити... Кабмін рятує людей від колготок, хоч від чогось врятує...", - написав він.

Також Леонов зазначив, що якщо покупцеві потрібен пакет, то його потрібно попросити, оскільки пропонувати його не можуть: "Мабуть пакети випадково потрапили до списку заборонених товарів, завтра перевірю ще раз...".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Запроваджений Кабміном карантин добив малий і середній бізнес. Хочу вибачитися перед підприємцями", - "слуга народу" Леонов

"Пост присвячується тим, хто найбільше кричав, що постанова - фейк!!!" - додав він.

Кабмін рятує людей від колготок: слуга народу Леонов показав, як в Україні запрацював локдаун 01
Кабмін рятує людей від колготок: слуга народу Леонов показав, як в Україні запрацював локдаун 02
Кабмін рятує людей від колготок: слуга народу Леонов показав, як в Україні запрацював локдаун 03
Фото: Леонов/Facebook

Як повідомлялося раніше, в Україні з 00:00 п'ятниці, 8 січня, почали діяти додаткові посилені карантинні обмеження для запобігання поширенню COVID-19.

Кабмін рятує людей від колготок: слуга народу Леонов показав, як в Україні запрацював локдаун 04

Автор: 

карантин (18172) Слуга народу (2820) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Леонов Олексій (13) локдаун (339)


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Топ коментарі
+74
Те кто думают что это шоу имеет какое-то отношение к "вирусу", нуждаются в срочном психиатрическом освидетельствовании.

А вообще, Шмыгаль-Степанов-Ляшко и проч. - готовьтесь к 111-й статье УК.
Бежать вам некуда по-любому.
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08.01.2021 10:46 Відповісти
+38
"Кабмін рятує людей від колготок": "слуга народу" Леонов показав, як в Україні "запрацював" локдаун - Цензор.НЕТ 5984
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08.01.2021 11:07 Відповісти
+33
Це відповідь тим, хто вважає Шмигаля розумним. Хочу їм ще раз нагадати, що окуляри і лисина - не ознака розуму, зате такі от переліки - саме ознакавідсутноств розуму.
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08.01.2021 10:49 Відповісти
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Генетическая месть зеленой жертвы аборта.
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09.01.2021 05:22 Відповісти
ЗПСШ - не Ковід, лікуються, а зальот через 9 місяців сам мине...
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09.01.2021 08:47 Відповісти
Дивні , дуже дивні коменти.
До чого тут ваша зе-влада ? Так лаєте її ...
І прихильники всіх дій з "боротьби", які донестями ставили у приклад країни Заходу та закликали до таких же "рішучих" заходів в Україні.Enjoy ! And have fun !

Тут точно так само.
От ще скопіюють вам комендантську годину для повного щастя, щоб знали, що бажання збуваються, ще більше понаписуєте.
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09.01.2021 02:01 Відповісти
Степанов, передай своим холуям, что ковид приходит и уходит, а вот попробуйте-ка искорените ВИЧ!
Даже наше "тупое полено"(С), Премьер штата Виктория, Эндрюс, глуп, но дже ему в голову не пришло запретить продавать презервативы.
Степанов, под Богом ходишь, сбежать с Украины тебе не дадут, кровь придется в Украине переливать, не боишься СПИД получить при переливании?
А холуи твои не боятся?

"Через 2-4 часа после заражения ВИЧ, инфицированный человек может стать источником инфекции для других людей. Обследование на наличие в организме ВИЧ необходимо поводить через 3 и 6 месяцев после сомнительного контакта, когда в крови появляются антитела, в достаточном для проведения анализа количестве."

Понял, Степанов?
П*дар ты гнойный, Степанов.
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09.01.2021 05:33 Відповісти
Я не ЛОХ ..... и не ДАУН -- вот поэтому всем вам.... ЛОХДАУН
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09.01.2021 12:37 Відповісти
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