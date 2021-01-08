"Кабмін рятує людей від колготок": "слуга народу" Леонов показав, як в Україні "запрацював" локдаун. ФОТОрепортаж
У перший день локдауну в Україні магазин АТБ перетягнув полиці із забороненими до продажу товарами червоною стрічкою, серед яких колготки, шкарпетки, пакети, лампочки і побутова хімія.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав нардеп "Слуги народу" Олексій Леонов, передає Цензор.НЕТ.
"На годиннику 1:54 ночі!! Майже дві години як запроваджено локдаун. Магазин АТБ, перетягнуті полиці червоною стрічкою, що забороняє покупку певних товарів. На одній полиці розташовані різні категорії з постанови Кабміну. Одні можна, інші ні.
Про Логіку мовчу, немає більше сил про це говорити... Кабмін рятує людей від колготок, хоч від чогось врятує...", - написав він.
Також Леонов зазначив, що якщо покупцеві потрібен пакет, то його потрібно попросити, оскільки пропонувати його не можуть: "Мабуть пакети випадково потрапили до списку заборонених товарів, завтра перевірю ще раз...".
"Пост присвячується тим, хто найбільше кричав, що постанова - фейк!!!" - додав він.
Як повідомлялося раніше, в Україні з 00:00 п'ятниці, 8 січня, почали діяти додаткові посилені карантинні обмеження для запобігання поширенню COVID-19.
Будь ласка, зачекайте...
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До чого тут ваша зе-влада ? Так лаєте її ...
І прихильники всіх дій з "боротьби", які донестями ставили у приклад країни Заходу та закликали до таких же "рішучих" заходів в Україні.Enjoy ! And have fun !
Тут точно так само.
От ще скопіюють вам комендантську годину для повного щастя, щоб знали, що бажання збуваються, ще більше понаписуєте.
Даже наше "тупое полено"(С), Премьер штата Виктория, Эндрюс, глуп, но дже ему в голову не пришло запретить продавать презервативы.
Степанов, под Богом ходишь, сбежать с Украины тебе не дадут, кровь придется в Украине переливать, не боишься СПИД получить при переливании?
А холуи твои не боятся?
"Через 2-4 часа после заражения ВИЧ, инфицированный человек может стать источником инфекции для других людей. Обследование на наличие в организме ВИЧ необходимо поводить через 3 и 6 месяцев после сомнительного контакта, когда в крови появляются антитела, в достаточном для проведения анализа количестве."
Понял, Степанов?
П*дар ты гнойный, Степанов.