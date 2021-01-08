Міністр оборони Таран за 2020 рік отримав 753,1 тис. грн, лише матдопомога становить 75 тис. грн

Міністр оборони Андрій Таран за 2020 рік отримав понад 750 тис. грн. Таким чином, його середнє місячне грошове забезпечення (з урахуванням карантинних обмежень) становило приблизно 75 000 грн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Міністерстві оборони України у відповідь на запит 24 каналу.

Якщо бути точним, то, згідно з оприлюдненою інформацією, Андрію Тарану нарахували 753 171 грн:

березень – 64 391 грнквітень - 47 230 грн

травень - 47 230 грн

червень - 47 230 грн

липень - 47 230 грн

серпень - 47 230 грн

вересень - 80 023 грн

жовтень - 73 173 грн

листопад - 148 604 грн

грудень - 150 827 грн

Варто зауважити, що кілька місяців, починаючи з квітня, грошове забезпечення міністру нараховувалося в розмірі 47 230 грн через дії карантину, тоді заборонялося виплачувати великі зарплати держчиновникам.

У листопаді та грудні Тарану нарахували майже 75 тис. гривень матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та оздоровлення.

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Варто зазначити, що військовослужбовцям ЗСУ у 2020 році розмір матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань зменшили в 20 разів і виплачували в розмірі 500-1300 грн, і тільки в разі якщо помер хтось із близьких родичів, або сам військовослужбовець тяжко захворів невиліковною хворобою, тоді він міг отримати допомогу в розмірі місячного грошового забезпечення (10 000-19 000 грн).

Нагадаємо, Таран почав військову кар'єру в 1992 році. Спочатку працював у центральному апараті Міноборони України, а згодом - у головному управлінні розвідки.

У 2015-2016 роках був першим заступником командувача Сухопутних військ ЗСУ. Однак у 2016 році його звільнили в запас через вік.