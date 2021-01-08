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Міністр оборони Таран за 2020 рік отримав 753,1 тис. грн, лише матдопомога становить 75 тис. грн

Міністр оборони Таран за 2020 рік отримав 753,1 тис. грн, лише матдопомога становить 75 тис. грн

Міністр оборони Андрій Таран за 2020 рік отримав понад 750 тис. грн. Таким чином, його середнє місячне грошове забезпечення (з урахуванням карантинних обмежень) становило приблизно 75 000 грн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Міністерстві оборони України у відповідь на запит 24 каналу.

Якщо бути точним, то, згідно з оприлюдненою інформацією, Андрію Тарану нарахували 753 171 грн:

  • березень – 64 391 грнквітень - 47 230 грн
  • травень - 47 230 грн
  • червень - 47 230 грн
  • липень - 47 230 грн
  • серпень - 47 230 грн
  • вересень - 80 023 грн
  • жовтень - 73 173 грн
  • листопад - 148 604 грн
  • грудень - 150 827 грн

Варто зауважити, що кілька місяців, починаючи з квітня, грошове забезпечення міністру нараховувалося в розмірі 47 230 грн через дії карантину, тоді заборонялося виплачувати великі зарплати держчиновникам.

У листопаді та грудні Тарану нарахували майже 75 тис. гривень матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та оздоровлення.

Також читайте: Зарплата лікарів у 4 тис. грн - це стидовище. Людина, від якої залежить життя, не може отримувати мізерну зарплату, - Голубовська

Варто зазначити, що військовослужбовцям ЗСУ у 2020 році розмір матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань зменшили в 20 разів і виплачували в розмірі 500-1300 грн, і тільки в разі якщо помер хтось із близьких родичів, або сам військовослужбовець тяжко захворів невиліковною хворобою, тоді він міг отримати допомогу в розмірі місячного грошового забезпечення (10 000-19 000 грн).

Нагадаємо, Таран почав військову кар'єру в 1992 році. Спочатку працював у центральному апараті Міноборони України, а згодом - у головному управлінні розвідки.

У 2015-2016 роках був першим заступником командувача Сухопутних військ ЗСУ. Однак у 2016 році його звільнили в запас через вік.

Автор: 

Міноборони (7478) зарплата (2260) Таран Андрій (267)


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Топ коментарі
+16
Я вас скажу больше, у нас преститутка Зеленского, некая толстопопая шмара прошедшая на госдолжность без конкурса, имеет 50 000 гр. в месяц чистого оклада, а с премией и надбавками, за "непорочную" службу, имеет и все 150 000 гр. в месяц.
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08.01.2021 11:24 Відповісти
+12
разве это много для министра обороны страны?у нас меры райцентров с населением 10 тысяч получают по 600 тысяч грн в год -
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08.01.2021 11:20 Відповісти
+9
Вот "казанова" Хомяк-Хомчак имеет новое воинское звание "четырёхквартирный генерал", а МО выше по званию чем НГШ, интересно его, Тарана звание в этом, новом, ЗЕлёном табеле о рангах. Ст.111 УКУ коя ему инкриминировалась и была спущенна на тормозах тут видимо не учитывают.
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08.01.2021 11:22 Відповісти
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Как вы тупые долбодятлы не понимаете, что СКРОМНУ зарплату получают те люди, которым платят минималку 5 тыс. грн, в год получается 60 тыс. грн, А если гнида зашибает 753 тысячи в год, что более чем в 10!!! раз превышает годовую минималку и еще берет материальную помощь, это жлобное алчное существо. Не пойму вас зелебобики, что у вас за тяга такая выгораживать, оправдывать и лизать дупы всяким подонкам и подлецам.
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08.01.2021 13:40 Відповісти
эта непосильная мат-помощь (мат - от народа по данному поводу).
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08.01.2021 12:50 Відповісти
Ума отказаться от матпомощи в пользу раненых бойцов конешно не хватило. Давай, давай, пригодится....
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08.01.2021 12:55 Відповісти
Отказаться? Зачем отказываться от того, что сам себе и назначил? Премии, надбавки, матпомощи они назначают себе сами.
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08.01.2021 13:43 Відповісти
Зарплат небольшая - как для министра...Матпомощь получают все контрактники в ВСУ.Переведите в доллары и вы все поймете...Рядовой в США в год получает 65-72 тысячи долларов....Минист обороны в Украине -26721.08 копейки как по мне((((....Когда будем военным в Украине платить нормально?????
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08.01.2021 13:26 Відповісти
753000 грн в год это далеко не по 26721 грн, в месяц или туго с математикой. Дело не в том какая у него зарплата, а дело в том сколько он получает на руки вместе с премиями, компенсациями, материальной помощью и другими доходами. Тем более все мы прекрасно понимаем, что у ЛЮБОГО министра есть левые доходы, и повышение им зарплаты ни как не влияет на понижение коррупции, как брали взятки так и будут брать, только уже большие суммы.
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08.01.2021 13:47 Відповісти
Прочитай сначала внимательно - я в ДОЛЛАРЫ ПЕРЕВЕЛ....26721 ДОЛЛАР В ГОД....Это смешная сумма....Рядовой в США в год получает примерно в среднем 68000 долларов....почти в ТРИ РАЗА БОЛЬШЕ НАШЕГО МИНИСТРА((((.....
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08.01.2021 13:54 Відповісти
Не вижу в этом ни чего нелогичного. У нас страна другая, если большинство получают 5000 грн, в месяц, в среднем зарплаты 10000 грн, то с какого перепугу наши министры должны получать сотни тысяч долларов в год? Приучили к широкой жизни ушлепков, вот они и стонут, про маленькую зарплату, хотя в МЕСЯЦ получают БОЛЬШЕ чем моя мать пенсионерка пенсию за ДВА, а иногда и за ПЯТЬ ЛЕТ!!! Все зарплаты чиновников нужно прировнять к минимальной зарплате в Украине с коэффициентом не более 5-7 да хрен с ним 10 зарплат, без всяких надбавок, мат помощи, премий и т.д.
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08.01.2021 14:12 Відповісти
Да вот в МО с зарплатой все логично.....Там выслуга лет (стаж) звание секретность + 20 %,командировочные....И к примеру от рядового получающего 12 тысяч в месяц до министра обороны - шкала по наростающей ПЛАВНАЯ.... Минист получает для нашей страны сопоставимо адекватную зарплату....А вот возьмем НАФТОГАЗ и КОБОЛЕВЫХ ,возьмем ДРУГИХ реально получающих МИЛЛИОНЫ В ДЕНЬ....ВОТ о них разговор....но мин обороны нужно оставить в покое...Ибо как говорили мудрые ВОЙНА самая тяжелая работа в мире...а наша страна в состоянии войны...
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08.01.2021 15:05 Відповісти
а срок по полной пока не получил?
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08.01.2021 13:27 Відповісти
И в чем прикол?. Ну получает........ не особо-то и впечатляет цифра. Вопрос в другом - как он работает?
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08.01.2021 13:38 Відповісти
Дык эпоха же бедности уже преодолена.
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08.01.2021 14:28 Відповісти
Судя по происходящему, она еще и не начиналась. Всё познается в сравнении. Как по мне, стало хуже именно после того, как барыги воровать перестали.
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08.01.2021 14:34 Відповісти
Хіба можливо стільки прожирати за місяць??? Сама допомога, як декілька річних пенсій середнього українця!!! Що ви витворяєте? Негідники!!!
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08.01.2021 14:02 Відповісти
Как видно из поста, чтобы получить матпомошь гужно иметь оклад больше 47 тыс грн в месяц.
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08.01.2021 14:25 Відповісти
Да он просто нищий по сравнению с руководителями госмонополий. Надо бы еще выплатить пару лимонов на оздоровление - а то уже на себя не похож, вроде только из окопа вылез.
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08.01.2021 14:27 Відповісти
Ой, та кому это сейчас интересно? Тем кто теперь "не интересуется политикой"? Это ведь даже не про дальнее окружение Пороха!
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08.01.2021 16:07 Відповісти
в царській росії був такий собі міністр оборони Сухомлинов. всю каденцію ганяв по росії з перевірками, дер прогонні ( командировочні), за що офіцерський корпус дав йому кликуху "корнет Отлетаев", навіть сам цар його виговорював за отримання крупних сум прогонних. сухомлинов відповідав, я на службі государевій. Однак в 1915 році, вже звільненого, його за шпіонаж разом з бувшим адьютантом Мясоєдовим упекли в Крести за шпіонаж в користь Німеччини, а потім вже інша влада розстріляла. А наш видав злочинний наказ про переслідування військових за відсіч ворогу, зірвав оборонзамовлення,позбавив нормального харчування воїнів і т.д. І саме головне підозрювався у 2015 році у шпіонажі в користь ворога. Це не збіг, це ціленаправлена політика запродаців. А його конфідент горбулін вже головний в обронпромі Товариш смешко пропагує ненависть до України- Ющенко розвалив СБУ, отруєння не було, він труївся кавуном, Геть так само северний рейх говорить і тими ж словами про отруєння навального, Запроданці в зборі. Платіть тугрики, армія ваша.
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08.01.2021 16:14 Відповісти
Чому причепилися до Тарана? Він працює в тих можливостях і в тім оточенні, яке є. На нього тиснуть з усіх сторін, бажаючі поритися у бюджеті МО, Вовік із своїми "шмарами" з ОП, дуже "вумні" журнаглисти і т.п. і т.п.
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08.01.2021 16:19 Відповісти
Мат помощь - материальная помощь малоимущим!
Мне тогда положено штук 5.
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08.01.2021 17:55 Відповісти
то совсем мало для министра обороны. сколько там муженко получал?
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09.01.2021 07:38 Відповісти
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