Венедіктова: Розпочато дослідження планшета, виявленого на місці катастрофи рейсу МАУ під Тегераном

У грудні 2020 року Іран передав Україні планшет, знайдений на місці катастрофи літака Boeing 737-800 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України".

Про це повідомила у фейсбуці генеральний прокурор Ірина Венедіктова, передає Цензор.НЕТ.

"За процесуального керівництва Офісу Генпрокурора триває розслідування катастрофи літака біля Тегерану. За рік проведено понад двісті процесуальних та слідчих дій, направлено 18 запитів про міжнародну правову допомогу до інших країн, постійно співпрацюємо з компетентними органами Ірану та Канади", - написала Венедіктова.

Вона додала, що на цей момент в Україні триває комплексна криміналістична експертиза для встановлення причин і характеру уражень літака, обсягу матеріальних збитків і дотримання правил міжнародних польотів.

"Розпочато дослідження планшета, знайденого на місці авіакатастрофи, який у грудні 2020 року Іран передав Україні", - зазначила генпрокурор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада не згодна із сумою компенсації $150 тис. від Ірану родичам жертв збитого літака МАУ

Також вона нагадала, що Україна нещодавно отримала від Ірану проєкт фінального технічного звіту про авіакатастрофу літака "МАУ".

"На аналіз цього документа та внесення до нього зауважень та пропозицій – 60 днів, після цього іранська сторона за місяць має його доопрацювати. І лише після затвердження радою Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) – його оприлюднять", - підсумувала Венедіктова.

Також читайте: Іран буде притягнуто до відповідальності: Україна та ще чотири країни зробили спільну заяву у зв'язку з катастрофою літака МАУ, збитого під Тегераном рік тому

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Дивіться також: Єнін про розслідування катастрофи літака МАУ: Ми чули від іранської сторони, що звіт готовий, але документів немає. ВIДЕО

ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучання в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

Також читайте: МЗС про виплату $ 150 тис. сім'ям загиблих у катастрофі літака МАУ: компенсації мають визначати на переговорах