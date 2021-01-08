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Новини Катастрофа літака МАУ в Ірані
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Венедіктова: Розпочато дослідження планшета, виявленого на місці катастрофи рейсу МАУ під Тегераном

Венедіктова: Розпочато дослідження планшета, виявленого на місці катастрофи рейсу МАУ під Тегераном

У грудні 2020 року Іран передав Україні планшет, знайдений на місці катастрофи літака Boeing 737-800 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України".

Про це повідомила у фейсбуці генеральний прокурор Ірина Венедіктова, передає Цензор.НЕТ.

"За процесуального керівництва Офісу Генпрокурора триває розслідування катастрофи літака біля Тегерану. За рік проведено понад двісті процесуальних та слідчих дій, направлено 18 запитів про міжнародну правову допомогу до інших країн, постійно співпрацюємо з компетентними органами Ірану та Канади", - написала Венедіктова.

Вона додала, що на цей момент в Україні триває комплексна криміналістична експертиза для встановлення причин і характеру уражень літака, обсягу матеріальних збитків і дотримання правил міжнародних польотів.

"Розпочато дослідження планшета, знайденого на місці авіакатастрофи, який у грудні 2020 року Іран передав Україні", - зазначила генпрокурор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада не згодна із сумою компенсації $150 тис. від Ірану родичам жертв збитого літака МАУ

Також вона нагадала, що Україна нещодавно отримала від Ірану проєкт фінального технічного звіту про авіакатастрофу літака "МАУ".

"На аналіз цього документа та внесення до нього зауважень та пропозицій – 60 днів, після цього іранська сторона за місяць має його доопрацювати. І лише після затвердження радою Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) – його оприлюднять", - підсумувала Венедіктова.

Також читайте: Іран буде притягнуто до відповідальності: Україна та ще чотири країни зробили спільну заяву у зв'язку з катастрофою літака МАУ, збитого під Тегераном рік тому

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Дивіться також: Єнін про розслідування катастрофи літака МАУ: Ми чули від іранської сторони, що звіт готовий, але документів немає. ВIДЕО

ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучання в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

Також читайте: МЗС про виплату $ 150 тис. сім'ям загиблих у катастрофі літака МАУ: компенсації мають визначати на переговорах

Венедіктова: Розпочато дослідження планшета, виявленого на місці катастрофи рейсу МАУ під Тегераном 01

Автор: 

Іран (2068) Венедіктова Ірина (829)


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Топ коментарі
+14
Аж страшно это же какой турборежим, в планшете уже наверное и микросхемы посгнивали.
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08.01.2021 11:27 Відповісти
+14
срочно выделить 20 лимонов грн. на исследование планшета, всё держать под контролем, сейчас секретарь их Харьковского вуза покажет как надо правильно работать.
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08.01.2021 11:30 Відповісти
+10
Тише,тише Ирка...не так быстро.
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08.01.2021 11:24 Відповісти
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Тише,тише Ирка...не так быстро.
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08.01.2021 11:24 Відповісти
Не спугнуть бы удачу!
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08.01.2021 11:27 Відповісти
Начато скачивание первой игрушки. Прохождение будет подробно освещаться в СМИ.
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08.01.2021 12:55 Відповісти
У прокуратуры нет полномочий расследовать что либо,Прокуратура имеет право вести только надзор за соблюдением Конституции и Законодательства Украины.Других полномочий у прокуратуры больше нет...,НАДЗОР.Точка.
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08.01.2021 11:26 Відповісти
Аж страшно это же какой турборежим, в планшете уже наверное и микросхемы посгнивали.
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08.01.2021 11:27 Відповісти
в планшете случайным образом обнаружатся неопровержимые доказательства не виновности иранской стороны...
тогда пво ирана было приведено в боевую готовность по ряду причин
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08.01.2021 11:51 Відповісти
Ты только не перепутай планшет с паштетом
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08.01.2021 11:30 Відповісти
I Гоголя з Гегелем )
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08.01.2021 14:00 Відповісти
Как там прокаченные отношения с Оманом ,сколько ваша сопля на коротких ножках контрактов подписала,зесрань?шо даже безвиза нет?))))
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08.01.2021 11:30 Відповісти
срочно выделить 20 лимонов грн. на исследование планшета, всё держать под контролем, сейчас секретарь их Харьковского вуза покажет как надо правильно работать.
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08.01.2021 11:30 Відповісти
Заправлены в планшеты космические карты
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08.01.2021 11:54 Відповісти
Зважаючи на компетенцію "розслідувачів", результатом може бути короткий відосік, де покійний пілот літака кричить на планшет:" визиваю агонь на сєбя... ".
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08.01.2021 11:33 Відповісти
Серьёзно???
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08.01.2021 11:37 Відповісти
Уряяя,-планшет це добре,могли б просто "болта" віддати.
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08.01.2021 11:38 Відповісти
кто то что то понял?
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08.01.2021 11:48 Відповісти
ну как тебе сказать.... Венедиктовой кто то сказал шо Боинг был подключен к планшету по юсб кабелю и там храница вся секретная информация, с помощью этого планшета пилот может управлять самолётом сидя на унитазе с помощью секретного модуля вая-фая по секретному протоколу обмена данными, поэтому настало время пилить бабло и взламывать секретные чипы.
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08.01.2021 12:32 Відповісти
Представляю сколько времени понадобится для начала "исследования" дел Татарова и Коломойского.....
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08.01.2021 12:03 Відповісти
Клоунада і квартал 95. А що самольот ще літає і не збитий. ?
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08.01.2021 12:12 Відповісти
Какого планшета? С какого самолета,кто что может исследовать ,если Иран все самописцы передал Франции для исследования.А обломки самолета находятся в Иране? Что ты исследуешь,брехунье зедебильное!
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08.01.2021 12:21 Відповісти
И? Нафига исследовать "планшет", если Иран признал, что сбил самолет? Или надо доказать, что на борту был украинский террорист и все выплаты/компенсации только Бене надо выплатить?
Пы.сы. Членам экипажа "приватної авіакомпанії" уже звания "героев" выдали
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08.01.2021 12:25 Відповісти
Ирану доверять нельзя. Вдруг обманывает.
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08.01.2021 13:04 Відповісти
Потом будут исследовать ботинок, найденный на месте катастрофы, потом шариковую ручку, потом...
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08.01.2021 12:25 Відповісти
это всё, шо венедиктова за год удосужилась сделать? ну кроме аферы мужа на 700 тысяч.
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08.01.2021 13:01 Відповісти
.."классная шутеечка.. ха-ха.."(с).. блин, какая же она дура..
зебилы, вы, дебилы-экспериментаторы - чемпионы.. объяснять в чём - нет смысла
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08.01.2021 13:57 Відповісти
Ну так хочаб планшет дослідять... Скриньки ж не дали дослідити, зелені соплі все просрали. Про збиття літака ракетами заявили спочатку в Канаді а Сцикло соплі жує і досі.
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08.01.2021 14:11 Відповісти
Охренительно!
Наверное, если бы не планшет, то самолет в который попало две ракеты, благополучно бы сел?
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08.01.2021 15:09 Відповісти
Наверняка на месте катастрофы было найдено множество различных вещей пассажиров. Фены, губные помады, пудры, ручки, зубные щетки... короче есть что еще изучать... Следствие может еще очень нас удивить. Может это и не ракета вовсе виновата, а случайно упавшая зубочистка, замкнувшая проводку...
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08.01.2021 15:51 Відповісти
...почему только начато...
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08.01.2021 21:04 Відповісти
 
 