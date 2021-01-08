Сенатор-республіканець Грем виступив із критикою Трампа через бунт його прихильників: Байден - законно обраний президент
Сенатор-республіканець Ліндсі Грем, який очолює юридичний комітет Сенату США, заявив, що всі досягнення президента Дональда Трампа були "забруднені" дією його прихильників під Капітолієм.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
"Президент (Трамп. - Ред.) має розуміти, що його дії не є вирішенням проблеми. Вчорашній бунт був небаченим і вийшов з-під контролю, і мій хороший друг Руді Джуліані не допоміг", - зазначив Грем.
Він додав, що віддав свій голос за законно обраного президента США Джо Байдена. Грем також звинуватив команду Трампа в "дезінформації, спотворенні фактів і необґрунтованих звинуваченнях".
"Це має бути припинено", - сказав Грем, додавши, що чекає на мирну передачу влади найближчими днями.
У середу у Вашингтоні відбулася масова акція на підтримку Трампа. Частині демонстрантів вдалося прорватися до конгресу і навіть - проникнути в саму будівлю. Внаслідок події загинули п'ятеро людей. Мер Вашингтона Мюріел Баузер розпорядилася запровадити комендантську годину.
Конгресмени-демократи вважають, що в цьому винен особисто Трамп: на їхню думку, він підбурював прихильників до таких дій. При цьому у своєму виступі перед демонстрантами в середу Трамп безпосередньо не закликав штурмувати будівлю конгресу.
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Раніше демократи-рабовласники контролювали негрів за допомогою фізичного примусу, а тепер, - використовуючи ЗМІ і соцмережі.
90% негрів голосують за демократів. Змінилися тільки засоби контролю.
Республіканцям ще довго буде гикатися вся ця їхня епопея з Трампом.
Можливо, Трамп навіть якусь свою партію заснує, - вождистського типу. І назве її щось на кшталт "Патріоти Америки".
P.S. а демократи все одно колись були партією білих плантаторів-рабовласників (інформація для спамерів ).
Президент США Авраам Линкольн, отменивший рабство, намеревался депортировать освобожденных негров из страны, заселив ими тогдашние британские колонии Белиз (на Латинском перешейке) и Гайану (на северо-восточном побережье Южной Америки). Разработку таких планов он начал в 1863 году, сразу после выпуска Прокламации об отмене рабства, и вел работу в этом направлении в течение минимум года. Целью президента было избавить страну от расовой напряженности.
Об этих намерениях Линкольна историкам было известно и раньше, но новая книга "Колонизация после эмансипации: Линкольн и движение по переселению чернокожих", которая выйдет на следующей неделе, содержит документы, доказывающие, что Линкольн не просто считал эту идею одним из вариантов, но и продвигал ее весьма серьезно, пишет газета The Washington Times.
http://www.xata.co.il/?n_id=12239
Але це ілюструє, що навіть розвинені демократії стають вразливими, коли з'являється вибухонебезпечна суміш популізму і натовпу.
Впевнений, з цією бідою у США впораються.
Вірю, що колись з популізмом і відвертою брехнею впораються і в Україні !!
- Вы что, хотите, как в Америке?
- Ну, в общем-то, да. Хотели бы.
Он сказал, "по Пенсильвания авеню идем на Капитолий", цензор не тупи.
Байден, обычно не очень активно комментирующий события, по поводу произошедшего сказал "Это не протесты. Это мятеж*. 'It's not protest. It's insurrection'
У него есть основания. В протоколе секретной службы по поводу применения оружия против Ashli Babbitt, сказано, что она создавала "угрозу первой степени". "Угроза первой степени" - это применение оружия. Следовательно она стреляла. Что еще расскажут 18 задержанных покажет время.
* Мятеж - вооруженное выступление, возникшее стихийно или в результате заговора против государственной власти.
так що ще е можливiсть спригнути - стоянка трохi менше 2х недiль, поспiшаймо дорогенькi, швидше, швидше...