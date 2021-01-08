Сенатор-республіканець Грем виступив із критикою Трампа через бунт його прихильників: Байден - законно обраний президент

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем, який очолює юридичний комітет Сенату США, заявив, що всі досягнення президента Дональда Трампа були "забруднені" дією його прихильників під Капітолієм.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Президент (Трамп. - Ред.) має розуміти, що його дії не є вирішенням проблеми. Вчорашній бунт був небаченим і вийшов з-під контролю, і мій хороший друг Руді Джуліані не допоміг", - зазначив Грем.

Він додав, що віддав свій голос за законно обраного президента США Джо Байдена. Грем також звинуватив команду Трампа в "дезінформації, спотворенні фактів і необґрунтованих звинуваченнях".

"Це має бути припинено", - сказав Грем, додавши, що чекає на мирну передачу влади найближчими днями.

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У середу у Вашингтоні відбулася масова акція на підтримку Трампа. Частині демонстрантів вдалося прорватися до конгресу і навіть - проникнути в саму будівлю. Внаслідок події загинули п'ятеро людей. Мер Вашингтона Мюріел Баузер розпорядилася запровадити комендантську годину.

Конгресмени-демократи вважають, що в цьому винен особисто Трамп: на їхню думку, він підбурював прихильників до таких дій. При цьому у своєму виступі перед демонстрантами в середу Трамп безпосередньо не закликав штурмувати будівлю конгресу.