Локдаун збігається із завершенням інкубаційного періоду COVID-19 у людей, які захворіли на новорічні свята, - Степанов

Дія в Україні локдауну з 8 по 24 січня збігається з інкубаційним періодом COVID-19 у тих людей, які інфікувалися під час новорічних свят, зазначає міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Степанов повідомив під час традиційного брифінгу.

"Період запровадження посилених карантинних обмежень із 8 по 24 січня 2021 року збігається із завершенням інкубаційного періоду захворювання на COVID-19 у людей, які інфікувалися під час новорічних свят. Гадаю, що всім зрозуміло, коли відбувається велике скупчення людей, те, що було під час новорічних свят, тобто велика кількість людей, які виходили на новорічні свята ... зрозуміло, що кількість інфікованих за таких умов зростає", - сказав Степанов.

Він наголосив, що зазначений інкубаційний період у 14 днів припадатиме на час дії посилених карантинних заходів.

Міністр також додав, що під час святкування новорічних свят відбулося активне переміщення громадян територією України і за її межами, що підвищило ризик поширення захворювання, і що в подальшому становитиме додаткове навантаження на медичну систему.

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Також Степанов зазначив, що на цей момент в Україні одна третина всіх пацієнтів із COVID-19 - це пацієнти у важкому стані.

"Нині одна третина всіх госпіталізованих із діагнозом COVID-19 - це пацієнти у важкому стані. Через це різко зросла кількість важких хворих і відповідно навантаження на медичну систему, зокрема на реанімаційне відділення. Це пов'язано ще з тим, що населення України почало рідше звертатися до лікарів у разі виникнення перших симптомів коронавірусної хвороби", - розповів Степанов.