Локдаун збігається із завершенням інкубаційного періоду COVID-19 у людей, які захворіли на новорічні свята, - Степанов
Дія в Україні локдауну з 8 по 24 січня збігається з інкубаційним періодом COVID-19 у тих людей, які інфікувалися під час новорічних свят, зазначає міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Степанов повідомив під час традиційного брифінгу.
"Період запровадження посилених карантинних обмежень із 8 по 24 січня 2021 року збігається із завершенням інкубаційного періоду захворювання на COVID-19 у людей, які інфікувалися під час новорічних свят. Гадаю, що всім зрозуміло, коли відбувається велике скупчення людей, те, що було під час новорічних свят, тобто велика кількість людей, які виходили на новорічні свята ... зрозуміло, що кількість інфікованих за таких умов зростає", - сказав Степанов.
Він наголосив, що зазначений інкубаційний період у 14 днів припадатиме на час дії посилених карантинних заходів.
Міністр також додав, що під час святкування новорічних свят відбулося активне переміщення громадян територією України і за її межами, що підвищило ризик поширення захворювання, і що в подальшому становитиме додаткове навантаження на медичну систему.
Також Степанов зазначив, що на цей момент в Україні одна третина всіх пацієнтів із COVID-19 - це пацієнти у важкому стані.
"Нині одна третина всіх госпіталізованих із діагнозом COVID-19 - це пацієнти у важкому стані. Через це різко зросла кількість важких хворих і відповідно навантаження на медичну систему, зокрема на реанімаційне відділення. Це пов'язано ще з тим, що населення України почало рідше звертатися до лікарів у разі виникнення перших симптомів коронавірусної хвороби", - розповів Степанов.
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Ї" і близько не було!😊
ну просто мне пофиг, но они меня заразят, заразившись в капищах - тебе это неинттересто, чертила?
чего, иди сам и побеснуйся в капище, черт.
да я говорю "черт" потому шо веруны думают шо это не выдумка, а что-то плохое.
Министра такого...... ну, я не гей. но надо бы.
озверели - сперва отбесновались верожопые, а теперь я имею вирус, или не имею, но это неважно - много человек-членов семей имеют уже. иди взад с лохдауном, в Европе все почти закрыли беснующихся.
чертила, иди на Путина.
Мы повеселились а теперь всем нужно по домам сидеть
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Вот это стратег! Вот это математик!
Математика от Степанова: 1+14=8
2.реєстрація без закінчення третьої фази клінічних випробувань(а з цим у рашці проблеми ) і міжнародної сертифікації "спутніка 5" -НЕЗАКОННА
але,на жаль,це означатиме,що РОСІЙСЬКИЙ ОКУПАНТ отримає виробничі потужності для себе у ХАркові.
ось для чого це робиться.
А щоб побороти спалах,закриємо ринки й промислові відділи,збільшивши втричі кількість людей на квадратний метр....
Министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что российская вакцина от коронавируса "Спутник V" проходит официальную проверку в Украине. В Министерстве недовольны тем, что вокруг вопроса о данной вакцине так много политики. Там считают, что РФ использует данный повод для ведения гибридной войны в Украине.
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Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина может закупить российскую вакцину от коронавируса, но только тогда, когда ее действенность будет доказана на международном уровне. При этом Минздрав не рассматривает этот вариант сейчас, а ведет переговоры с международными поставщиками.
https://hromadske.ua/ru/posts/v-ukraine-nachal-dejstvovat-vtoroj-*******-chto-sleduet-znat-ob-ogranicheniyah
https://medicover.ua/koronavirus/symptomy.html Через скільки днів з`являються симптоми коронавірусу?
У людей, інфікованих SARS-COV-2, симптоми захворювання, як правило, проявляються через 5-6 днів з моменту контакту з вірусом. Інкубаційний період становить 1-14 днів, а це означає, що були випадки, коли симптоми проявлялися на другий день після зареження, а в інших випадках майже через 2 тижні. На даний момент Головна санітарна інспекція рекомендує 14-денний карантинний період . Варто пам'ятати, що COVID-19 також може протікати безсимптомно.ТОбто локдаун треба було вводити хоча б 3-тього січня,особливо враховуючи нову мутацію з Англії...
Даже рашка публикует, и у рашке на 50 % выше. Рашка признает , что ковид на 50% увеличил смертонсть по сравнению с годом без пандемии. Я сейчас работаю в медцентре в Германии, Германия тоже похожие, такие же данные дает.
А ВЛАСТЬ УКРАИНЫ СКРЫВАЕТ ЧТО ЛИ? УКРАИНА ЧЕМПИОН ПО БОРЬБЕ С КОВИДОМ?
*** (извините) НЕВЕРЮ! Геноцид украинского народа в гибридном исполнении.
А может она есть эта статистика, то подскажите пожалуйста, где посмотреть. Может я и прогавил. Буду признателен за данные. И если я буду не прав, то извините.
Всех с праздниками и наилучших пожеланий!