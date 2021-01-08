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Новини Коронавірус і карантин
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Київ дотримуватиметься "карантину зимових канікул", правила мають бути єдиними для всіх, - Кличко

Київ дотримуватиметься

Київ дотримуватиметься додаткових посилених карантинних обмежень, щоб зберегти життя людей і запобігти можливому колапсу медичної системи.

Про це заявив мер столиці Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Київ, де динаміка захворюваності залишається високою, вимушений – подобається нам це чи ні - дотримуватись локдауну. Так, економічні наслідки карантину будуть невтішними. Ми розуміємо, наскільки зараз складно бізнесу… Але сьогодні головне – це здоров’я і життя кожного з нас, наших рідних і близьких, наших друзів, здоров’я і життя українців. Дуже важливо упередити можливий колапс медичної системи", - написав Кличко на своїй сторінці у Facebook.

Мер Києва нагадав, що суворі обмеження раніше запровадили багато інших країн, і сьогодні вони їх подовжують.

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"Ключове, якщо ми вже входимо в локдаун, - щоб його правила були єдиними для всіх. Щоб був справедливий контроль за їх дотриманням. І щоб цей час суворих обмежень для громадян уряд використав для придбання вакцини. І після карантину розпочав масову вакцинацію – в першу чергу, найвразливіших до вірусу категорій людей", - додав Кличко.

Також він звернувся до всіх жителів з проханням дотримуватися правил і піклуватися про своє здоров'я і здоров'я близьких.

Київ дотримуватиметься карантину зимових канікул, правила мають бути єдиними для всіх, - Кличко 01

Автор: 

карантин (18172) Київ (19662) Кличко Віталій (3527) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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И для "Велюра" с "Эпицентром"?
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08.01.2021 12:12 Відповісти
Виявляється що цей "лох-даун" тепер називають "карантином канікул".
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08.01.2021 12:12 Відповісти
почувствуй себя "колготками"
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08.01.2021 12:13 Відповісти
влада в Україні завжди на 10-ліття відстає від народу. Нонсенс як роскосмос(((
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08.01.2021 12:15 Відповісти
Умер олимпийский чемпион в толкании ядра Владимир Киселев из Кременчуга,Полтавской обл.всего 64 года.Наверно тоже напишут ковид...
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08.01.2021 12:16 Відповісти
Саме так, вчора у Києві...
Киев будет соблюдать "карантин зимних каникул", правила должны быть едиными для всех, - Кличко - Цензор.НЕТ 7262
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08.01.2021 12:21 Відповісти
...Виталька на этот раз чуть какнул!)....мистер Джулиани пролетел как фанера и надо вести себя по пионерски. да и Микитась еще тут)
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08.01.2021 12:48 Відповісти
ото, КИЯНИ, дивіться на ТЕРНОПІЛЬ і міркуйте ....
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08.01.2021 15:23 Відповісти
 
 