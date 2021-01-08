Київ дотримуватиметься "карантину зимових канікул", правила мають бути єдиними для всіх, - Кличко

Київ дотримуватиметься додаткових посилених карантинних обмежень, щоб зберегти життя людей і запобігти можливому колапсу медичної системи.

Про це заявив мер столиці Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Київ, де динаміка захворюваності залишається високою, вимушений – подобається нам це чи ні - дотримуватись локдауну. Так, економічні наслідки карантину будуть невтішними. Ми розуміємо, наскільки зараз складно бізнесу… Але сьогодні головне – це здоров’я і життя кожного з нас, наших рідних і близьких, наших друзів, здоров’я і життя українців. Дуже важливо упередити можливий колапс медичної системи", - написав Кличко на своїй сторінці у Facebook.

Мер Києва нагадав, що суворі обмеження раніше запровадили багато інших країн, і сьогодні вони їх подовжують.

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"Ключове, якщо ми вже входимо в локдаун, - щоб його правила були єдиними для всіх. Щоб був справедливий контроль за їх дотриманням. І щоб цей час суворих обмежень для громадян уряд використав для придбання вакцини. І після карантину розпочав масову вакцинацію – в першу чергу, найвразливіших до вірусу категорій людей", - додав Кличко.

Також він звернувся до всіх жителів з проханням дотримуватися правил і піклуватися про своє здоров'я і здоров'я близьких.