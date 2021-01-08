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Степанов відреагував на заявку про реєстрацію "Супутника-V" в Україні: Подивимося, що таке ця російська вакцина

Степанов відреагував на заявку про реєстрацію

Глава МОЗ Максим Степанов підтвердив, що харківська компанія "Біолік" подала заявку в Державний експертний центр для дозволу продавати російську вакцину в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Степанов повідомив під час традиційного брифінгу.

Міністр зазначив, що навколо цього питання як завжди багато політики: "Це єдиний лікарський препарат, російська вакцина "Супутник-V", навколо якого є така кількість політики. Це зрозуміло, тому що Російська Федерація завжди використовувала будь-яку можливість у своїй гібридній війні, і зараз це не виняток. Але здоров'я українців не може бути приводом для таких інформаційних воєн, які поширюються навколо цієї вакцини".

"Справді, 6 січня компанія "Біолік" подала заявку в Державний експертний центр. Це тільки заявка. Далі вони мають відповідно до законодавства України ... подати ще реєстраційну форму, досьє, в якому мають чітко показати результати всіх фаз клінічних випробувань ... Нарешті , ми побачимо не політичні гасла, а що таке ця російська вакцина. Далі за результатами поданих документів можна буде говорити про якість цих документів і цієї вакцини", - розповів Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Харківська компанія "Біолік" подала заявку на реєстрацію в Україні російської вакцини "Супутник V". ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, 8 грудня директор Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) Кирило Дмитрієв заявив, що фонд готовий виробляти вакцину "Супутник V" на території України, і її випуск вже налагоджено компанією "Біолік".

Пізніше "Біолік" спростував цю заяву. "На цей момент АТ "Біолік" не підписувало жодних контрактів, не отримувало ніяких трансферних технологій щодо виробництва вакцини "Супутник V" чи будь-яких інших вакцин проти коронавірусу", - заявили в компанії.

Пізніше кум Путіна Віктор Медведчук заявив, що харківська фармакологічна компанія "Біолік" подала заявку на реєстрацію російської вакцини в Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Для закупівлі російської вакцини немає раціональних підстав, конкуренти пропонують дешевші та надійніші продукти, - директор "медзакупівель України" Жумаділов

Автор: 

вакцина (4419) МОЗ (5401) росія (66060) Степанов Максим (2198)


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Топ коментарі
+90
Степанов отреагировал на заявку о регистрации "Спутника-V" в Украине: Посмотрим, что такое эта российская вакцина - Цензор.НЕТ 7045
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08.01.2021 12:18 Відповісти
+64
Тобто це спланована акція...
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08.01.2021 12:16 Відповісти
+57
Це гімно будуть колоти під виглядом нормальної вакцини. І це вже заплановано.
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08.01.2021 12:20 Відповісти
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скоро видно придется людям вылавливать по улицам РЫГОВ ЖОПОблоковцев и ЗЕлёных пидаров..и вкалывать им эту вакцину прямо в их поганые рускагаварящее рожы
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08.01.2021 16:47 Відповісти
Всей вате срочно прямо в ОПЗДЖОпу вкалывать СПУТНИК с НОВИЧКОМ и чипом. Наширяный сепар сразу начает верещать путенпАмАги без остановки.Потом вата тлеет и сгорает.
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08.01.2021 16:55 Відповісти
цікаво хто буде дивитись на "Спутник-V(новачок)"? щось мені говорить що тільки не степанов. а колоти її будуть не степанову втому числі.
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08.01.2021 17:32 Відповісти
Короче йде до того шо З-лень почне вакцинувати Українців новачком V
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08.01.2021 17:43 Відповісти
Ну от нехай риго анали самі і колюжться цією вакциною.Разом з цим придуркуватим міністром...
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08.01.2021 17:57 Відповісти
Нагадаю, що "вакцину" нам пропонують ті самі люди, хто рік назад заперечував взагалі існування ковіду, а пів-року тому розповідав, що вакцина - то чипізація населення
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08.01.2021 18:01 Відповісти
А я бы разрешил,когда никто не будет прививатся этой вакциной то компания которая закупила это дерьмо влетит на бабки.
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08.01.2021 18:40 Відповісти


идеальным тут может быть ток одно------------ набрать взяток с рф. а потом отказать)))
тремя словами --- развести на бабло
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08.01.2021 19:26 Відповісти
https://telegra.ph/Sposoby-gibridnoj-vojny-s-Evropoj-01-07
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08.01.2021 20:29 Відповісти
Так шо там смотреть - не сертифицирована не в одной стране и лабе мира.
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08.01.2021 21:07 Відповісти
Кстати, желтая мацковская пресса близкая к рублёвским кругам, писала , что донечка путлера после вакцинации попала на 2 недели в больницу из за высокой температуры, тошноты и диареи и якобы , даже после выписки из ликарни , долгое время ещё чувствовала себя паршиво. как она сейчас не знаю, уж её то наверное вылечили. такая вот она эта вакцина рашистская, которую нам путлер с медведчуком впарить пытаються....
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08.01.2021 22:38 Відповісти
Кажуть що на Навальному тестували...і надали купу різних експертиз, судово- медичних, хімико-фізичних та криміналістичних , які беззаперечно доводять що вакцина вилікувала і врятувала Навального
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08.01.2021 23:37 Відповісти
А як обурювалися і нападали, коли вам писалося, що колотимуть москальською і китайською.
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09.01.2021 05:56 Відповісти
Вакцина это не газ и не нефть. И хотя я не доверяю всем вакцинам COVID-19, включая Спутник и др, тем не менее считаю что политика здесь неуместна.
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09.01.2021 09:28 Відповісти
Вы уже привились новичком5 ?
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09.01.2021 11:11 Відповісти
Понтий, если ты считаешь что при карантине неуместна политика то уколись этой рашавакциной сам молча и кайфуй себе в тряпочку.... вакцину эту можешь у спекулянтов на базаре по 5 баксов за фунфырик купить....
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09.01.2021 11:52 Відповісти
Для себе вони з Ізраілю завезли,а для нас спутнік,щоб подивитись що це таке
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11.01.2021 21:13 Відповісти
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