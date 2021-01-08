Степанов відреагував на заявку про реєстрацію "Супутника-V" в Україні: Подивимося, що таке ця російська вакцина

Глава МОЗ Максим Степанов підтвердив, що харківська компанія "Біолік" подала заявку в Державний експертний центр для дозволу продавати російську вакцину в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Степанов повідомив під час традиційного брифінгу.

Міністр зазначив, що навколо цього питання як завжди багато політики: "Це єдиний лікарський препарат, російська вакцина "Супутник-V", навколо якого є така кількість політики. Це зрозуміло, тому що Російська Федерація завжди використовувала будь-яку можливість у своїй гібридній війні, і зараз це не виняток. Але здоров'я українців не може бути приводом для таких інформаційних воєн, які поширюються навколо цієї вакцини".

"Справді, 6 січня компанія "Біолік" подала заявку в Державний експертний центр. Це тільки заявка. Далі вони мають відповідно до законодавства України ... подати ще реєстраційну форму, досьє, в якому мають чітко показати результати всіх фаз клінічних випробувань ... Нарешті , ми побачимо не політичні гасла, а що таке ця російська вакцина. Далі за результатами поданих документів можна буде говорити про якість цих документів і цієї вакцини", - розповів Степанов.

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Нагадаємо, 8 грудня директор Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) Кирило Дмитрієв заявив, що фонд готовий виробляти вакцину "Супутник V" на території України, і її випуск вже налагоджено компанією "Біолік".

Пізніше "Біолік" спростував цю заяву. "На цей момент АТ "Біолік" не підписувало жодних контрактів, не отримувало ніяких трансферних технологій щодо виробництва вакцини "Супутник V" чи будь-яких інших вакцин проти коронавірусу", - заявили в компанії.

Пізніше кум Путіна Віктор Медведчук заявив, що харківська фармакологічна компанія "Біолік" подала заявку на реєстрацію російської вакцини в Україні.

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