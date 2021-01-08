Україна 19-21 січня надішле до лабораторії ВООЗ перші зразки для виявлення британського штаму COVID-19, - Ляшко

Україна 19-21 січня відправить у визначену ВООЗ лабораторію, яка функціонує на базі клініки Шаріте в Берліні, перші зразки, відібрані в Україні, для виявлення британського штаму COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Перші зразки плануються до відправлення 19-21 січня 2021 року до визначеної ВООЗ лабораторії, що функціонує на базі клініки "Шаріте" (Берлін, Німеччина). Зразки буде відібрано до 14 січня від хворих із підозрою на коронавірусну інфекцію, зареєстрованих на територіях зі значним рівнем поширення інфекції, від хворих із важким перебігом хвороби і/або з досвідом подорожі до Великої Британії", - сказав він.

Ляшко повідомив, що передання зразків відбуватиметься у зв'язку із закликом ВООЗ до всіх країн розпочати дослідження циркуляції нового "британського" штаму на своїх територіях.

Ляшко уточнив, що відібрані зразки зберігатимуться за температури мінус 70°С і нижче, уникаючи повторного розморожування/заморожування.

У середньому в 2021 році Україна направлятиме до визначеної ВООЗ лабораторії 150-200 зразків на місяць для визначення британського штаму коронавірусу, що мутував.

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"7 січня у світі зареєстровано черговий добовий рекорд кількості випадків коронавірусної хвороби - 820 851. Серед європейських країн найбільше випадків реєструється у Великій Британії, це пов'язують із циркуляцією штаму коронавірусу, що мутував.