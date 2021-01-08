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Новини Коронавірус і карантин
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Україна 19-21 січня надішле до лабораторії ВООЗ перші зразки для виявлення британського штаму COVID-19, - Ляшко

Україна 19-21 січня надішле до лабораторії ВООЗ перші зразки для виявлення британського штаму COVID-19, - Ляшко

Україна 19-21 січня відправить у визначену ВООЗ лабораторію, яка функціонує на базі клініки Шаріте в Берліні, перші зразки, відібрані в Україні, для виявлення британського штаму COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Перші зразки плануються до відправлення 19-21 січня 2021 року до визначеної ВООЗ лабораторії, що функціонує на базі клініки "Шаріте" (Берлін, Німеччина). Зразки буде відібрано до 14 січня від хворих із підозрою на коронавірусну інфекцію, зареєстрованих на територіях зі значним рівнем поширення інфекції, від хворих із важким перебігом хвороби і/або з досвідом подорожі до Великої Британії", - сказав він.

Ляшко повідомив, що передання зразків відбуватиметься у зв'язку із закликом ВООЗ до всіх країн розпочати дослідження циркуляції нового "британського" штаму на своїх територіях.

Ляшко уточнив, що відібрані зразки зберігатимуться за температури мінус 70°С і нижче, уникаючи повторного розморожування/заморожування.

У середньому в 2021 році Україна направлятиме до визначеної ВООЗ лабораторії 150-200 зразків на місяць для визначення британського штаму коронавірусу, що мутував.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мутований штам коронавірусу виявили в 22 країнах Європи, - ВООЗ

"7 січня у світі зареєстровано черговий добовий рекорд кількості випадків коронавірусної хвороби - 820 851. Серед європейських країн найбільше випадків реєструється у Великій Британії, це пов'язують із циркуляцією штаму коронавірусу, що мутував.

Автор: 

карантин (18172) Ляшко Віктор (1517) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Ви ідіоти, ви що робили за час першого локдауну як готувалися? Чи то може чергова маніпуляція аби цей не закінчувався?
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08.01.2021 12:29 Відповісти
А Спепанов звиздел, что Украина может сама выявлять британский штамм.

Опять откровенно соврал.
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08.01.2021 12:37 Відповісти
Україна 19-21 січня надішле до лабораторії ВООЗ перші зразки для виявлення британського штаму COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2823
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08.01.2021 12:40 Відповісти
Ляжко вьіборьі всьо?
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08.01.2021 12:41 Відповісти
50% вирусов не могут выявить . А когда то было что и все 100% . И как то живем , умраем и даже болеем без этих знаний. Ужастики ляшка уже надоели.
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08.01.2021 12:44 Відповісти
Зашел в англоязычный твиттер, полно видео из пустых госпиталей - и амбулатория и стационары (Англия, Уэльс, Ирландия). Уже смеются с видео о пляшущих врачах - тоже много. Рассказывают о 30000 медиков которые ждут когда их снова позовут на работу.
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08.01.2021 12:56 Відповісти
Зашел на англоязычный сайт Johns Hopkins University (JHU)
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

За 06.01.2021 в Великобритании за сутки 62556 заболевших (абсолютный рекорд за все время) за 07.01.2021 - 52787.
За в Великобритании за 07.01.2021 - 1162 умерших. Это второй по величине результат по смертности (рекорд был 1264 21.04.2020).
Так что там о медиках рассказывают?
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08.01.2021 13:57 Відповісти
После того, как Китай не допустил экспертов ВООЗ , прибывших для расследования первичных случаев заболевания COVID-19, на свою территорию надежд на международную сертификации китайской вакцины практически нет. Решение Минздрава о закупке вакцины - коррупционно обусловленное действие и намеренное использование не сертифицированного препарата в медицинских целях. Почему на это не обращает внимание НАБУ и МВД - вопрос риторический.
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08.01.2021 13:05 Відповісти
 
 