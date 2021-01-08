За добу через COVID-19 у Києві померли 11 осіб, виявлено 438 випадків, серед захворілих 21 дитина і 19 медиків, - Кличко. КАРТА
Кількість виявлених хворих у Києві за минулу добу - 438, померли 11 осіб. Всього коронавірус забрав життя 2052 киян.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.
За його словами, на сьогодні у Києві вже підтверджено 116 469 випадків захворювання на COVID-19.
Так, захворіли 238 жінок віком від 20 до 91 року, 179 чоловіків віком від 20 до 88 років, 8 дівчаток від 8 до 17 років і 13 хлопчиків від 1 до 17 років. Також захворіли 19 медиків.
До лікарень столиці госпіталізували 42 пацієнти, інші перебувають на самоізоляції під контролем лікарів.
Одужали за минулу добу 126 осіб. Загалом коронавірус подолали 42 336 жителів Києва.
Найбільше випадків захворювання за минулу добу виявили в Дарницькому районі - 131, Оболонському - 73 і в Деснянському - 58 випадків.
"Не нехтуйте елементарними правилами безпеки! Будьте уважними до свого здоров'я! Бережіть себе і тих, хто поруч!" - сказав Кличко.
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И что ж там за таблетки от вируса? Враченык себе прибавку к зп сделал от фармокомпании? Витаминка С, мефенаминка, хорошее питание ну как бы все.
А я заболел немного - была температура 39,5 - 40. Не сбивалась, все виды антибиотиков не действовали. На рентгене - просто плеврит (жидкость набирается немного). Пришлось делать биопсию - брать часть плевры. Итог - туберкулез. Со старта на 5ти компонентную систему, там оху*ть можно. 9 месяцев в больнице и пришлось по 100 баксов носить, что б не в обычную больницу, а в институте держали. Все равно легкие чуток задело, плерву разрешетило. Но прошло. Девочка с которой мы курили, все ждала операцию - очередной пораженный кусок легкого отрезать (муж-нарик у нее как раз от него и помер ). Когда уже выходил из института (но там еще на 2 года на учете, как бы и лекарства дают), так когда я выходил, узнал что операция прошла не сильно удачно - она умерла.
Почувствуй разницу )))
Ну а по месяцу пневмонии, то такое. Просто тебе не повезло.
З.Ы. От тубика был не привит, родился в 7 а не в 9.
Даже рашка публикует, и у рашке на 50 % выше. Рашка признает , что ковид на 50% увеличил смертонсть по сравнению с годом без пандемии.
А ВЛАСТЬ УКРАИНЫ СКРЫВАЕТ ЧТО ЛИ?
А если она есть эта статистика, то подскажите пожалуйста, где посмотреть. Может я и прогавил.
Всех с праздниками и наилучших пожеланий!