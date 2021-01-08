За добу через COVID-19 у Києві померли 11 осіб, виявлено 438 випадків, серед захворілих 21 дитина і 19 медиків, - Кличко. КАРТА

Кількість виявлених хворих у Києві за минулу добу - 438, померли 11 осіб. Всього коронавірус забрав життя 2052 киян.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

За його словами, на сьогодні у Києві вже підтверджено 116 469 випадків захворювання на COVID-19.

Так, захворіли 238 жінок віком від 20 до 91 року, 179 чоловіків віком від 20 до 88 років, 8 дівчаток від 8 до 17 років і 13 хлопчиків від 1 до 17 років. Також захворіли 19 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 42 пацієнти, інші перебувають на самоізоляції під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 126 осіб. Загалом коронавірус подолали 42 336 жителів Києва.

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Найбільше випадків захворювання за минулу добу виявили в Дарницькому районі - 131, Оболонському - 73 і в Деснянському - 58 випадків.

"Не нехтуйте елементарними правилами безпеки! Будьте уважними до свого здоров'я! Бережіть себе і тих, хто поруч!" - сказав Кличко.



