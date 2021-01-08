Зеленський про катастрофу літака МАУ в Ірані: Це шрам на серці нації. Винних обов'язково буде покарано
Президент України Володимир Зеленський заявив, що всі винні в катастрофі літака МАУ в Ірані будуть притягнуті до відповідальності, а родичі загиблих отримають компенсації.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент України написав на своїй сторінці у Facebook.
"Ми дуже добре пам’ятаємо цей день і цю жахливу трагедію. Сьогодні перша гірка річниця, річниця того чорного дня, коли було збито український пасажирський літак у небі Ірану. Трагедії такого масштабу – це завжди рубець на серці нації", - написав глава держави.
Зеленський підкреслив, що вже ні в кого немає сумнівів у тому, що двома ракетами були злочинно забрані життя 176 мирних людей на борту мирного літака: "Не знати тоді, що в повітрі саме пасажирський літак, було неможливо. Не зрозуміти, що перша ракета вразила зовсім не військову ціль, також було неможливо. Це вже аксіоматичні дані. Це те, що вдалося дуже швидко встановити завдяки професійній роботі наших спеціалістів з безпеки, експертів і дипломатів. Це те, з чим абсолютно погоджується світова спільнота".
"Зрозуміло, що всі винні в цій катастрофі обов’язково будуть притягнуті до відповідальності. У сучасному світі немає шансу, що такий злочин залишиться без належної реакції. Строку давності у таких злочинів теж немає. Тим більше що Іран уже визнав свою провину. І ми, очевидно, також ідемо до дієвого покарання винних та отримання належних компенсацій для сімей загиблих. Все це обов’язково буде зроблено. Бо тільки так справедливо. Хоча все це, на превеликий жаль, уже ніколи не компенсує людських втрат.
Найменше, що могла зробити держава для вшанування пам'яті наших людей, це відзначити їх званнями Героїв України. Назавжди закарбувати прізвища героїв у нашій історії. Екіпаж літака діяв абсолютно чітко й за правилами, все робив професійно, до останнього відповідаючи за життя пасажирів. Це також усі визнали.
Зовсім скоро матимемо пам'ятне місце, куди могли б прийти родичі, близькі загиблих, просто громадяни. Щоб згадати, подумати, посидіти поруч зі своїми. І де можна було б хоча б частково позбутися відчуття тієї шаленої несправедливості від того, що сталося", - написав президент.
Також Зеленський зазначив, що скільки б часу та зусиль не потребував процес переговорів і вся необхідна міжнародна робота, ми отримаємо всі відповіді та обов’язково одержимо всі необхідні компенсації.
"Сьогодні ж маємо щиро вшанувати пам’ять 11 наших громадян, чиї життя були забрані в той трагічний день. І маємо щиро підтримати сім’ї, які втратили того дня своїх рідних", - резюмував глава держави.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.
ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.
Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучання в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.
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Его фотографу конечно респект - учел все грабли с фотографиями Путина и Медведева и решил, что ноги нужно обрезать. Не учел правда что кому то придет на ум их дорисовать
Він громадянин, державний діяч якої держави?
тело ще відпочіває від ...трудов праведных...
фотку приліпила (добре хоч не ту дурнувату, як минулого разу - де він сміється) і текст разом з шефіром зляпали.. і фсё !
Зачем ты летал в О6МАН ??..
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какая из шести версий - - ПРАВДИВАЯ ??!! .
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он стебется ?
Певец Африк Симон и футболист Эйсебио - двоюродные братья.
а тут как-бы случайно пролетал расиянский ФСБшный чартер..
мы все помним!.. а когда изберут нового Президента, все поступки Зеленой Сопли будут расследованы!
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Когда оно уже перестанет пытаться казаться умнее чем оно есть на самом деле? Сказал бы по простому, на криворагульском - "Я ж не лох?!"
Погань ти безсердешна , а не президент !
у ЗЕлохов - съехать с темы, гибели сержанта Журавля
стюардессы - Герои Украины, а Воин, который первым шел за телом командира - не достоен
ЗЕбил, в Украине нет и не будет самопомилования президента,
отгребешь за все !!!!!
Все это время говорим о том, что Иран это не надежный партнер, страна-недоброжелатель по отношению к Украине, страна, которая сделает все, чтобы замять эту ситуацию.
В итоге все именно так и происходит.
И спустя год, внезапно просыпается Офис Президента, торчку говорят, что надо бы сказать пару слов в день годовщины и оно что-то невнятно кукарекает. Где ты был целый год мразь? Где твоя конкретно позиция по этому вопросу и жесткие претензии к Ирану малохольное сцыкливое чмо?
Но знаю, что есть десятки тысяч пассажиров, испытавших на себе ужас украинского бесправия и беззакония со стороны авиакомпаний. НИ МАУ, ни СкайАп до сих пор не вернули десятки миллионов за НЕВЫПОЛНЕННЫЕ рейсы. Или вернули только 200-300 гриень от стоимость билетов в несколько тысяч гривень. Потому вдвойне противно видеть рожу этого "перзидента" и взяточника Криклия, покрывающих нарушение прав пассажиров и их ограбление на многие миллионы. Это государство обречено, если не будет дорожить КАЖДЫМ ГРАЖДАНИНОМ, а не лить крокодиловы слезы по невинно погибшим.
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Кем, тобой? Не смеши пустомеля.
Да и решать, будут наказаны или нет, тоже не тебе решать. Тебя к решению этого вопроса даже близко не подпустят и вообще не вспомнят.
Ты уже одного наказал весной... И всю свою воровитую шоблу тоже уже "наказал".
Президент Зеленский утверждает, что звание Героев Украины дали жертвам авиакатастрофы в Иране чтобы почтить их память. Об этом он заявил в своем Теlеgrаm-канале.
«Меньшее, что могло сделать государство для памяти наших людей, это отметить их званиями Героев Украины. Навсегда запечатлеть фамилии героев в нашей истории. Экипаж самолета действовал абсолютно четко и по правилам, все делал профессионально, до последнего отвечая за жизнь пассажиров. Это также все признали. Совсем скоро будет памятное место, куда смогут бы приходить родственники и близкие погибших.... Сколько бы времени и усилий не потребовал процесс переговоров и вся необходимая международная работа, мы получим все ответы и обязательно получим все необходимые компенсации» - написал Зеленский.
щас
Оно сьогодні ще пропукалося: "Літаки летять, будемо всіх "бомбити"
Або ти відмахнувся, від інформації, яку тобі доклали, стосовно небезпеки польотів над Іраном, або тебе не змогли знайти, бо ти з Карпат, на лижах, втік до Оману, зустрічатись з гонцом російського хазяїна - отримував нові інструкції...
За все доведеться відповідати, блазень тупорилий...
Влада дебілів...
Клоун прямо испереживался весь. не ест.. не пьет.. переживает.
Іран = Росія близнюки-брати!
То тут ще питання, чи не чатували на український борт в небі Ірану!
Мабуть скоріше за все був договорняк між паРашею і Аятостаном, в той час як ти Леночку за задницю лапав в Омані!
Фу як гидко все!!!
твоїми стараннями, шмаркля? думаєш,що все зробить Канада, а ти потiм примкнеш?