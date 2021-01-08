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Новини Катастрофа літака МАУ в Ірані
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Зеленський про катастрофу літака МАУ в Ірані: Це шрам на серці нації. Винних обов'язково буде покарано

Зеленський про катастрофу літака МАУ в Ірані: Це шрам на серці нації. Винних обов'язково буде покарано

Президент України Володимир Зеленський заявив, що всі винні в катастрофі літака МАУ в Ірані будуть притягнуті до відповідальності, а родичі загиблих отримають компенсації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент України написав на своїй сторінці у Facebook. 

"Ми дуже добре пам’ятаємо цей день і цю жахливу трагедію. Сьогодні перша гірка річниця, річниця того чорного дня, коли було збито український пасажирський літак у небі Ірану. Трагедії такого масштабу – це завжди рубець на серці нації", - написав глава держави.

Зеленський підкреслив, що вже ні в кого немає сумнівів у тому, що двома ракетами були злочинно забрані життя 176 мирних людей на борту мирного літака: "Не знати тоді, що в повітрі саме пасажирський літак, було неможливо. Не зрозуміти, що перша ракета вразила зовсім не військову ціль, також було неможливо. Це вже аксіоматичні дані. Це те, що вдалося дуже швидко встановити завдяки професійній роботі наших спеціалістів з безпеки, експертів і дипломатів. Це те, з чим абсолютно погоджується світова спільнота".

"Зрозуміло, що всі винні в цій катастрофі обов’язково будуть притягнуті до відповідальності. У сучасному світі немає шансу, що такий злочин залишиться без належної реакції. Строку давності у таких злочинів теж немає. Тим більше що Іран уже визнав свою провину. І ми, очевидно, також ідемо до дієвого покарання винних та отримання належних компенсацій для сімей загиблих. Все це обов’язково буде зроблено. Бо тільки так справедливо. Хоча все це, на превеликий жаль, уже ніколи не компенсує людських втрат.

Також читайте: Венедіктова: Розпочато дослідження планшета, виявленого на місці катастрофи рейсу МАУ під Тегераном

Найменше, що могла зробити держава для вшанування пам'яті наших людей, це відзначити їх званнями Героїв України. Назавжди закарбувати прізвища героїв у нашій історії. Екіпаж літака діяв абсолютно чітко й за правилами, все робив професійно, до останнього відповідаючи за життя пасажирів. Це також усі визнали.

Зовсім скоро матимемо пам'ятне місце, куди могли б прийти родичі, близькі загиблих, просто громадяни. Щоб згадати, подумати, посидіти поруч зі своїми. І де можна було б хоча б частково позбутися відчуття тієї шаленої несправедливості від того, що сталося", - написав президент.

Також Зеленський зазначив, що скільки б часу та зусиль не потребував процес переговорів і вся необхідна міжнародна робота, ми отримаємо всі відповіді та обов’язково одержимо всі необхідні компенсації.

"Сьогодні ж маємо щиро вшанувати пам’ять 11 наших громадян, чиї життя були забрані в той трагічний день. І маємо щиро підтримати сім’ї, які втратили того дня своїх рідних", - резюмував глава держави.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Співробітники посольства України в Ірані разом із сім'ями вшанували пам'ять жертв авіакатастрофи МАУ. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Дивіться також: Єнін про розслідування катастрофи літака МАУ: Ми чули від іранської сторони, що звіт готовий, але документів немає. ВIДЕО

ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучання в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

Також читайте: Іран буде притягнуто до відповідальності: Україна та ще чотири країни зробили спільну заяву у зв'язку з катастрофою літака МАУ, збитого під Тегераном рік тому

Зеленський про катастрофу літака МАУ в Ірані: Це шрам на серці нації. Винних обовязково буде покарано 01

Автор: 

Зеленський Володимир (24358) Іран (2068) МАУ (823) Тегеран (27)


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Топ коментарі
+27
Зеленский о крушении самолета МАУ в Иране: Это шрам на сердце нации. Виновные обязательно будут наказаны - Цензор.НЕТ 6214
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08.01.2021 13:31 Відповісти
+27
Зеленський НЕ привітав українців з річницею отримання Томосу, зате привітав з ханукою.
Він громадянин, державний діяч якої держави?
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08.01.2021 13:33 Відповісти
+25
Зеленский о крушении самолета МАУ в Иране: Это шрам на сердце нации. Виновные обязательно будут наказаны - Цензор.НЕТ 2179
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08.01.2021 13:32 Відповісти
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Зеленский о крушении самолета МАУ в Иране: Это шрам на сердце нации. Виновные обязательно будут наказаны - Цензор.НЕТ 6214
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08.01.2021 13:31 Відповісти
Мабуть стоїть на табуретці.
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08.01.2021 13:32 Відповісти
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08.01.2021 13:33 Відповісти
маску надо на члене носить .... так короной не заболеешь ВЕРНЯК!!!
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08.01.2021 13:41 Відповісти
Смех смехом, но пропорции правильные - длина ног примерно ровна половине длины всего тела.
Его фотографу конечно респект - учел все грабли с фотографиями Путина и Медведева и решил, что ноги нужно обрезать. Не учел правда что кому то придет на ум их дорисовать
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08.01.2021 13:42 Відповісти
Зеленский о крушении самолета МАУ в Иране: Это шрам на сердце нации. Виновные обязательно будут наказаны - Цензор.НЕТ 2179
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08.01.2021 13:32 Відповісти
Вава півогірка.
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08.01.2021 13:57 Відповісти
Короста заговорила о шрамах.
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08.01.2021 13:33 Відповісти
Это высказался позор нации и горе нации.
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08.01.2021 13:37 Відповісти
Шрам на сердце нации - сержант Журавель, умиравший 4 суток....
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08.01.2021 13:40 Відповісти
Зеленський НЕ привітав українців з річницею отримання Томосу, зате привітав з ханукою.
Він громадянин, державний діяч якої держави?
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08.01.2021 13:33 Відповісти
Держави 73% наріда. А може злякався із термосом переплутати, як не так вже й давно жартував в сраному кварталі.
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08.01.2021 13:36 Відповісти
Зеленский о крушении самолета МАУ в Иране: Это шрам на сердце нации. Виновные обязательно будут наказаны - Цензор.НЕТ 5764
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08.01.2021 13:47 Відповісти
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08.01.2021 13:57 Відповісти
Сам згадав, чи Мандель надоумила для підняття рейтингу?
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08.01.2021 13:34 Відповісти
та мабуть сама менднль і писала ж...
тело ще відпочіває від ...трудов праведных...
фотку приліпила (добре хоч не ту дурнувату, як минулого разу - де він сміється) і текст разом з шефіром зляпали.. і фсё !
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08.01.2021 13:42 Відповісти
Хотела ещё написать, что этим постом она воскресит погибших, но величайший уже уснул.
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08.01.2021 14:26 Відповісти
Американец в 1988 и кацап в 1983, завалив пассажирские аэробусы даже выговора не получили.
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08.01.2021 13:35 Відповісти
ну нет кацапчик - за 1983 вы расплатились...!
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08.01.2021 13:40 Відповісти
Корейский Боинг сбил пилот Осипович. Какое наказание он получил?
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08.01.2021 13:49 Відповісти
Во-Во - ты кацап только придуриваешься...?
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08.01.2021 14:58 Відповісти
Насчёт комненсаций он в праве требовать, а вот насчёт наказания виновных... это не в его компетенции, персов амеры нагнуть не могут, а тут какой то клован грозит
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08.01.2021 13:37 Відповісти
ТАК ...
Зачем ты летал в О6МАН ??..
.
какая из шести версий - - ПРАВДИВАЯ ??!! .
.
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08.01.2021 13:37 Відповісти
Зеленский о крушении самолета МАУ в Иране: Это шрам на сердце нации. Виновные обязательно будут наказаны - Цензор.НЕТ 8749
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08.01.2021 13:37 Відповісти
Виновные обязательно будут наказаны

он стебется ?

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08.01.2021 13:42 Відповісти
первый хто должен наказзан - оманский осёл зеля
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08.01.2021 13:45 Відповісти
Зеленський про катастрофу літака МАУ в Ірані: Це шрам на серці нації. Винних обов'язково буде покарано - Цензор.НЕТ 5018
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08.01.2021 16:43 Відповісти
Первое,что пришло на ум после прочтения этой фразы Зеленского - как он сможет дать гарантию наказания иранских военных?Что у нашего гаранта за талант такой - в речи по любому поводу обязательно болтонуть такое,что ни на какую голову не налазит?Или его спитчрайтеры специально выставляют его самонадеянным напыщенным болваном.
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08.01.2021 13:52 Відповісти
на такого и подлого спичрайтера не надо - дурь сама прет
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08.01.2021 14:21 Відповісти
У ракетных установок были российские военные.
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08.01.2021 14:30 Відповісти
А че его "выставлять", коль это уг такое и есть?
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08.01.2021 16:18 Відповісти
Кстати.
Певец Африк Симон и футболист Эйсебио - двоюродные братья.
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08.01.2021 15:57 Відповісти
Как накажет. чем?.Собьет самолет Иранских авиалиний..типа око за око..и мы в расчете..)))
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08.01.2021 13:38 Відповісти
Напомните мне зеленский уже наказал тех кто накануне пандемии вывез из страны все маски из госрезерва?
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08.01.2021 13:38 Відповісти
ровно год назад в это день, Зеленая Шмаркля имела испуганный вид и пряталась от журналистов в гостиничном номере в Омане, и лихорадочно думала как попасть в Украину..
а тут как-бы случайно пролетал расиянский ФСБшный чартер..
мы все помним!.. а когда изберут нового Президента, все поступки Зеленой Сопли будут расследованы!
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08.01.2021 13:38 Відповісти
Да ещё что-то "мэкало" о технической неисправности.
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08.01.2021 14:16 Відповісти
Оно до сих пор это называет крушением.
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08.01.2021 14:31 Відповісти
За пять часов до крушения украинского самолета Иран обстрелял две военные базы на западе Ирака. На них размещены силы международной коалиции, их возглавляют США. Вопрос понятен?
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08.01.2021 13:38 Відповісти
"Это уже аксиоматические данные."
----------
Когда оно уже перестанет пытаться казаться умнее чем оно есть на самом деле? Сказал бы по простому, на криворагульском - "Я ж не лох?!"
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08.01.2021 13:39 Відповісти
и как ты их наказывать собрался клоун ??? опять в муку пукнул
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08.01.2021 13:39 Відповісти
Зеля , ти нічого не пам'ятаєш і не розумієш , що відбувається в нашій краіні ! Ти нуль ...так як рівень вакцинаціі нульовий , відсутність тестувань і намальована ,, заспокійлива" статистика , а ти торочиш щось про шрами на серці після катастрофи ?
Погань ти безсердешна , а не президент !
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08.01.2021 13:39 Відповісти
Ошибка пилота (природы).
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08.01.2021 14:17 Відповісти
В первый день локдауна в Украине на Буковели аншлаг а вот работать бизнесу нельзя аж до дпя рождения бубочки ....

Зеленский о крушении самолета МАУ в Иране: Это шрам на сердце нации. Виновные обязательно будут наказаны - Цензор.НЕТ 6251 Зеленский о крушении самолета МАУ в Иране: Это шрам на сердце нации. Виновные обязательно будут наказаны - Цензор.НЕТ 6763Зеленский о крушении самолета МАУ в Иране: Это шрам на сердце нации. Виновные обязательно будут наказаны - Цензор.НЕТ 9745
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08.01.2021 13:40 Відповісти
шрам на сердце нации это рифмастер которого ты **** держиш безвинно в тюрме
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08.01.2021 13:41 Відповісти
ЗЕ, іди всраку.
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08.01.2021 13:43 Відповісти
ля-ля-ля тополя...
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08.01.2021 13:44 Відповісти
у приличных людей это называется "смена темы дискурса",
у ЗЕлохов - съехать с темы, гибели сержанта Журавля
стюардессы - Герои Украины, а Воин, который первым шел за телом командира - не достоен

ЗЕбил, в Украине нет и не будет самопомилования президента,
отгребешь за все !!!!!
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08.01.2021 13:47 Відповісти
Зеленский о крушении самолета МАУ в Иране: Это шрам на сердце нации. Виновные обязательно будут наказаны - Цензор.НЕТ 1628
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08.01.2021 13:48 Відповісти
Смотрите, ровно год прошел, как Офис Президента и торчок Зеленский умышленно самоустранились от этой темы, скинув ее на МИД (Енину и Мамедову). Ровно год как мы здесь на Цензоре пишем об этом.
Все это время говорим о том, что Иран это не надежный партнер, страна-недоброжелатель по отношению к Украине, страна, которая сделает все, чтобы замять эту ситуацию.
В итоге все именно так и происходит.
И спустя год, внезапно просыпается Офис Президента, торчку говорят, что надо бы сказать пару слов в день годовщины и оно что-то невнятно кукарекает. Где ты был целый год мразь? Где твоя конкретно позиция по этому вопросу и жесткие претензии к Ирану малохольное сцыкливое чмо?
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08.01.2021 13:50 Відповісти
Позиция есть - коленопреклонная, но хотя бы какая-то позиция.
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08.01.2021 14:20 Відповісти
Мы помним, осел оманский, как ты через Буковель на ближний Восток чухнул с кацапами Украину сдавать... Срока давности у таких преступлений не бывает, - это верно...
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08.01.2021 13:51 Відповісти
Шрам на теле Украины - это твое президенство зеШмаркля.
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08.01.2021 13:53 Відповісти
катастрофа самолета м а у ,проиошла по твоей вине зе ,когда ти делал свои черние дела в омане ,самолет специально сбили ,что б показать тебе ,на что твои друзья способни ,если ти не будеш виполнять ихнюю волю, так что негавкай ,ти виноват в смерти безвинних,светлая им память,,,
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08.01.2021 13:55 Відповісти
"Осел оманский", как и разведки многих стран стран знают истинную причину происшедшего. Правда может оказаться настолько страшной, что...
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08.01.2021 13:58 Відповісти
Бесконечно жаль погибших, знаю (не хочу писать "знал") лично одну бортпроводницу с этого борта и ее семью. Вечная память.
Но знаю, что есть десятки тысяч пассажиров, испытавших на себе ужас украинского бесправия и беззакония со стороны авиакомпаний. НИ МАУ, ни СкайАп до сих пор не вернули десятки миллионов за НЕВЫПОЛНЕННЫЕ рейсы. Или вернули только 200-300 гриень от стоимость билетов в несколько тысяч гривень. Потому вдвойне противно видеть рожу этого "перзидента" и взяточника Криклия, покрывающих нарушение прав пассажиров и их ограбление на многие миллионы. Это государство обречено, если не будет дорожить КАЖДЫМ ГРАЖДАНИНОМ, а не лить крокодиловы слезы по невинно погибшим.
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08.01.2021 13:56 Відповісти
Виновные наложили в штаны и трясутся от страха
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08.01.2021 13:59 Відповісти
Щоб до тебе кожну ніч приходив Журавель і ти жахався від цього.
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08.01.2021 13:59 Відповісти
і шоб у останню хвилину... відчував ту спрагу, біль, палюче сонце і надію (нездійснену) на порятунок...
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08.01.2021 14:07 Відповісти
шрам с самого омана не заживает
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08.01.2021 14:04 Відповісти
Зелепукин уже достал дно. Люди уже даже не смеются, просто брезгуют от одного воспоминания о нем...Чмо.
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08.01.2021 14:04 Відповісти
Виновные обязательно будут наказаны

-------------------------------------------------------------------
Кем, тобой? Не смеши пустомеля.
Да и решать, будут наказаны или нет, тоже не тебе решать. Тебя к решению этого вопроса даже близко не подпустят и вообще не вспомнят.
Ты уже одного наказал весной... И всю свою воровитую шоблу тоже уже "наказал".
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08.01.2021 14:05 Відповісти
год ответственный за формирование внешней политики государства молчал... сейчас промычал... заблеял... мид Украины в заднице без передницы... чем эти "дети родителей" во главе с мыныстром занимались? проводили видео конференции? ну а что еще остается, если они не были озадачены главой государства, а у самих хватает ума только на мелкие внутренние интрижки... пусть тогда папик расскажет как сынуле должность купил...
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08.01.2021 14:05 Відповісти
///
Президент Зеленский утверждает, что звание Героев Украины дали жертвам авиакатастрофы в Иране чтобы почтить их память. Об этом он заявил в своем Теlеgrаm-канале.
«Меньшее, что могло сделать государство для памяти наших людей, это отметить их званиями Героев Украины. Навсегда запечатлеть фамилии героев в нашей истории. Экипаж самолета действовал абсолютно четко и по правилам, все делал профессионально, до последнего отвечая за жизнь пассажиров. Это также все признали. Совсем скоро будет памятное место, куда смогут бы приходить родственники и близкие погибших.... Сколько бы времени и усилий не потребовал процесс переговоров и вся необходимая международная работа, мы получим все ответы и обязательно получим все необходимые компенсации» - написал Зеленский.
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08.01.2021 14:06 Відповісти
за что дали героев пилоты смогли ценой жизни посадить борт -нет Так что то бене на мацу
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08.01.2021 14:10 Відповісти
"пошраманый" - а шо, нормальная погремуха...
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08.01.2021 14:08 Відповісти
оно скорбит Зеленський про катастрофу літака МАУ в Ірані: Це шрам на серці нації. Винних обов'язково буде покарано - Цензор.НЕТ 2925
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08.01.2021 14:13 Відповісти
Передайте пацану в красной куртке, что у него на левом плече сидит большая ЗЕленая муха.
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08.01.2021 14:18 Відповісти
та сам пацан схоже гівно ще те, якщо із ЗЕльоною навозною мухою фоткається
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08.01.2021 14:27 Відповісти
Такие мухи называются навозными.
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08.01.2021 14:30 Відповісти
Такая?
Зеленський про катастрофу літака МАУ в Ірані: Це шрам на серці нації. Винних обов'язково буде покарано - Цензор.НЕТ 2153
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08.01.2021 16:23 Відповісти
характерный такой клюв у пошраманого...
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08.01.2021 14:36 Відповісти
Противно, когда неискренная фальшивая тварь нагло сует свой уродливый нос в царство морали и уважения к погибшим...
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08.01.2021 14:10 Відповісти
Не то слово противно, Это отвратительно, безпринципно и цинично.
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08.01.2021 14:27 Відповісти
Опять пустые слова пустого человека. Комик лишь играет свою роль, не больше и не меньше.
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08.01.2021 14:15 Відповісти
вот за что пилотам героя давать не пойму хоть убейте- или это такой лызь бабушке бене чей зад уже натягивает на весы Фемида США
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08.01.2021 14:17 Відповісти
..там не только пилотам... Там и стюардессам все дали. Могли бы уже и двум женщинам пассажирам украинкам дать в придачу. Ордена могли бы всем остальным пассажирам...т.к звание Герой Украины иностранцам нельзя давать... Хотя уверен..что зелёная задрота о этом и не знает... А вот экипаж Ил-76 сбитый под Луганском ...им достаточно и орденов и просто знаков...((( Воины...погибшие при защите страны... это не экипаж рейсового коммерческого самолёта.!!! ПОЧУВСТВУЙТЕ РАЗНИЦУ!!!((((
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08.01.2021 17:14 Відповісти
О каком крушении говорит этот выродок ? Российские вояки два раза стреляли ракетой по украинскому самолёту.
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08.01.2021 14:22 Відповісти
не розияне а иранцы хотя аятолы и русня братья по разуму
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08.01.2021 14:26 Відповісти
Ждем карательного видосика-гундосика для иранских военных.
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08.01.2021 14:29 Відповісти
"Виновные обязательно будут наказаны"
щас

Оно сьогодні ще пропукалося: "Літаки летять, будемо всіх "бомбити"
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08.01.2021 14:31 Відповісти
Ага) Тут ментов , которые живут в Этой стране , наказать не могут 7 лет! А наказать Иран? Аваков если без трусов в шкуру барана завернется и поедет в Иран наказывать, только из самолета пусть выходит раком -жопой вперед , и сразу начнет наказывать, глотая.
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08.01.2021 14:45 Відповісти
А якщо винуватий ти???
Або ти відмахнувся, від інформації, яку тобі доклали, стосовно небезпеки польотів над Іраном, або тебе не змогли знайти, бо ти з Карпат, на лижах, втік до Оману, зустрічатись з гонцом російського хазяїна - отримував нові інструкції...
За все доведеться відповідати, блазень тупорилий...
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08.01.2021 14:50 Відповісти
дурочка, а яка безвідповідальна блдь-уклоністка буде покарана за смерть Ярослава Журавля?
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08.01.2021 14:52 Відповісти
***** зелений, за що їм героїв України???
Влада дебілів...
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08.01.2021 14:52 Відповісти
"Мы очень хорошо помним этот день и эту ужасную трагедию.

Клоун прямо испереживался весь. не ест.. не пьет.. переживает.
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08.01.2021 16:17 Відповісти
Шрам на теле какой нации ? Клоун ..Надо говорить - На теле народа Украины.
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08.01.2021 16:26 Відповісти
Карають переможених! А тобі до того щоб перемогти Іран як до Альфи Центавра!
Іран = Росія близнюки-брати!
То тут ще питання, чи не чатували на український борт в небі Ірану!
Мабуть скоріше за все був договорняк між паРашею і Аятостаном, в той час як ти Леночку за задницю лапав в Омані!
Фу як гидко все!!!
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08.01.2021 16:44 Відповісти
Винних обов'язково буде покарано...

твоїми стараннями, шмаркля? думаєш,що все зробить Канада, а ти потiм примкнеш?
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08.01.2021 21:23 Відповісти
что, пошлешь коробочку конфет рошен виновникам что бы обосрались?
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08.01.2021 21:58 Відповісти
 
 