Локдаун у Києві: у столичному метро попередили, що можуть обмежувати вхід на станції

У КП "Київський метрополітен" повідомили, що на період загальнонаціонального карантину з 8 по 25 січня столичне метро працюватиме у звичайному режимі, проте можливе запровадження певних обмежень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби київського метрополітену у Facebook.

"З 8 до 25 січня метрополітен працюватиме у звичайному режимі. Деякі станції можуть обмежуватися на вхід для уникнення скупчень людей та дотримання карантиних заходів", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, в Україні з 00:00 п'ятниці, 8 січня, почали діяти додаткові посилені карантинні обмеження для запобігання поширенню COVID-19.

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