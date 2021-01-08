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Новини Коронавірус і карантин
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Локдаун у Києві: у столичному метро попередили, що можуть обмежувати вхід на станції

Локдаун у Києві: у столичному метро попередили, що можуть обмежувати вхід на станції

У КП "Київський метрополітен" повідомили, що на період загальнонаціонального карантину з 8 по 25 січня столичне метро працюватиме у звичайному режимі, проте можливе запровадження певних обмежень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби київського метрополітену у Facebook.

"З 8 до 25 січня метрополітен працюватиме у звичайному режимі. Деякі станції можуть обмежуватися на вхід для уникнення скупчень людей та дотримання карантиних заходів", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, в Україні з 00:00 п'ятниці, 8 січня, почали діяти додаткові посилені карантинні обмеження для запобігання поширенню COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу через COVID-19 у Києві померли 11 осіб, виявлено 438 випадків, серед захворілих 21 дитина і 19 медиків, - Кличко. КАРТА

Локдаун у Києві: у столичному метро попередили, що можуть обмежувати вхід на станції 01

Автор: 

карантин (18172) Київ (19663) Метрополітен (1422) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
Локдаун в Киеве: в столичном метро предупредили, что могут ограничивать вход на станции - Цензор.НЕТ 5531
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08.01.2021 13:49 Відповісти
+6
Зебилы как они есть Правильно! Перенесем скупчення на соседние станции!
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08.01.2021 13:41 Відповісти
+4
Локдаун у Києві: у столичному метро попередили, що можуть обмежувати вхід на станції - Цензор.НЕТ 7893
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08.01.2021 15:26 Відповісти
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Зебилы как они есть Правильно! Перенесем скупчення на соседние станции!
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08.01.2021 13:41 Відповісти
Чого ж на сусідні - просто скупчення буде на вході до станції...
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08.01.2021 13:57 Відповісти
якщо деякі будуть закриті (щоб не було скупчення) люди підуть на сусідні якщо буде оголошення що станція закрита більшість ломонуться на сусідні мало є хто буде чекати на відкриття але зазвичай мало часу у більшості людей знаю по досвіду звичайно залишится якась частка людей що никуду не поспішає але по суті така рокіровка окрім незручностей для людей на вірус ніяк не впливає
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08.01.2021 14:19 Відповісти
Зочем? Можно потолкацца прямо в переходе перед закрытыми дверями.
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08.01.2021 14:48 Відповісти
Локдаун в Киеве: в столичном метро предупредили, что могут ограничивать вход на станции - Цензор.НЕТ 5531
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08.01.2021 13:49 Відповісти
Локдаун у Києві: у столичному метро попередили, що можуть обмежувати вхід на станції - Цензор.НЕТ 7893
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08.01.2021 15:26 Відповісти
То есть весной, когда ковида еще не было, все перекрыли. А теперь будет ходить без ограничений? Маразм зашкаливает...
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08.01.2021 13:50 Відповісти
Он был. Был даже гораздо раньше
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08.01.2021 14:19 Відповісти
дебилы мля!
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08.01.2021 13:53 Відповісти
Локдаун у Києві: у столичному метро попередили, що можуть обмежувати вхід на станції - Цензор.НЕТ 8004
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08.01.2021 13:54 Відповісти
Масштабнейший в истории концерт от 95 квартала продолжается!
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08.01.2021 13:55 Відповісти
какого хера ??
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08.01.2021 13:58 Відповісти
Боятся Майдана.
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08.01.2021 14:01 Відповісти

Локдаун у Києві: у столичному метро попередили, що можуть обмежувати вхід на станції - Цензор.НЕТ 5557Локдаун у Києві: у столичному метро попередили, що можуть обмежувати вхід на станції - Цензор.НЕТ 8474
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08.01.2021 14:07 Відповісти
Локдаун у Києві: у столичному метро попередили, що можуть обмежувати вхід на станції - Цензор.НЕТ 7292
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08.01.2021 13:59 Відповісти
Локдаун у Києві: у столичному метро попередили, що можуть обмежувати вхід на станції - Цензор.НЕТ 9777
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08.01.2021 14:01 Відповісти
Локдаун у Києві: у столичному метро попередили, що можуть обмежувати вхід на станції - Цензор.НЕТ 5517
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08.01.2021 14:02 Відповісти
Обкурился контрабасным табаком?
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08.01.2021 14:04 Відповісти
Он на кизяке сидит.
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08.01.2021 14:17 Відповісти
Он писал, что на белорусском контрабасе.
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08.01.2021 14:22 Відповісти
Понятно.Там коровы крутые.Картошку жрут.
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08.01.2021 14:28 Відповісти
Ого. Неужели Майдан настолько реален ?

Бойтесь, зелёные гниды. Час расплаты идёт.
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08.01.2021 14:00 Відповісти
Мадам, Вы сгущаете панику среди Зелемойских...
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08.01.2021 14:03 Відповісти
Я не мадам, но разве они не заслужили того что их ждёт ?
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08.01.2021 14:06 Відповісти
Мисс Австралия?)))
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08.01.2021 14:09 Відповісти
Если ты не мадам, у тебя всё впереди.
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08.01.2021 14:09 Відповісти
Какой Майдан?
Все уже умерли.
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08.01.2021 14:05 Відповісти
Песня Владимира Высоцкого о Короновирусе 50 лет назад...Ютьюб
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08.01.2021 14:01 Відповісти
Локдаун у Києві: у столичному метро попередили, що можуть обмежувати вхід на станції - Цензор.НЕТ 8828Зеля не бойся,я с тобой...
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08.01.2021 14:05 Відповісти
почему в аэропорту где много воздуха и пространства по сравнении с самолетом дают дистанцию через одного а в самолете в закрытом пространстве сидят все вместе возможно даже те люди что в зале и вы их видели ожидая самолет в том числе разные люди соседи по креслу летом сам летал в Турцию рядом сидел незнакомый мужик причем приличного веса чуть не лежал на мне(это называется дистанция 1,5 метра?) что ковид боится летать поэтому в аэропорту он опасней и его больше?Локдаун у Києві: у столичному метро попередили, що можуть обмежувати вхід на станції - Цензор.НЕТ 8772Локдаун у Києві: у столичному метро попередили, що можуть обмежувати вхід на станції - Цензор.НЕТ 9066
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08.01.2021 14:09 Відповісти
Потомушта эта как если маску налеть - ф самалёте вашем ажно два фильтра рециркуляцыи стоят, а в еропорту где?
Локдаун у Києві: у столичному метро попередили, що можуть обмежувати вхід на станції - Цензор.НЕТ 9064
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08.01.2021 14:54 Відповісти
розумна людина дала розумну відповідь
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08.01.2021 17:07 Відповісти
Посадят в каждый вагон кондукторшу ,которая будет пускать пассажиров только на сидячие места .
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08.01.2021 17:06 Відповісти
Только в Украине руководство страны перед тем как отправить народ на месяц в Lockdown делает ему полный Knockdown, повышая все жизневажные тарифы, сбивает с народ ног и наблюдает за реакцией...- сдохнет или не сдохнет?! Это не глупость и не случайность! Это ли не геноцид? (с)
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08.01.2021 17:50 Відповісти
 
 