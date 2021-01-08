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Локдаун у Києві: у столичному метро попередили, що можуть обмежувати вхід на станції
У КП "Київський метрополітен" повідомили, що на період загальнонаціонального карантину з 8 по 25 січня столичне метро працюватиме у звичайному режимі, проте можливе запровадження певних обмежень.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби київського метрополітену у Facebook.
"З 8 до 25 січня метрополітен працюватиме у звичайному режимі. Деякі станції можуть обмежуватися на вхід для уникнення скупчень людей та дотримання карантиних заходів", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося раніше, в Україні з 00:00 п'ятниці, 8 січня, почали діяти додаткові посилені карантинні обмеження для запобігання поширенню COVID-19.
Топ коментарі
+8 Виктор Стеценко #457307
показати весь коментар08.01.2021 13:49 Відповісти Посилання
+6 Nikolai Chizhevsky
показати весь коментар08.01.2021 13:41 Відповісти Посилання
+4 Салаутдин
показати весь коментар08.01.2021 15:26 Відповісти Посилання
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