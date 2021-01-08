Останнім часом на COVID-19 почали частіше хворіти діти і молодь, - Степанов

Глава МОЗ Максим Степанов повідомив, що останнім часом спостерігається збільшення випадків, коли на COVID-19 хворіють діти і молодь.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр повідомив під час традиційного брифінгу.

"Обставина, на якій я хотів би наголосити, - це те, що вірус, як ми бачимо останнім часом, більша кількість починає хворіти дітей і молоді, тобто людей віком до 30-40 років", - повідомив він.

За його словами, таку ситуацію МОЗ спостерігає по території всієї України.

Як повідомлялося раніше, за добу від COVID-19 в Україні померли 83 людини, виявлено 5676 нових випадків, одужали - 5131.

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