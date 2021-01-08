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Новини Коронавірус і карантин
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Останнім часом на COVID-19 почали частіше хворіти діти і молодь, - Степанов

Останнім часом на COVID-19 почали частіше хворіти діти і молодь, - Степанов

Глава МОЗ Максим Степанов повідомив, що останнім часом спостерігається збільшення випадків, коли на COVID-19 хворіють діти і молодь.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр повідомив під час традиційного брифінгу.

"Обставина, на якій я хотів би наголосити, - це те, що вірус, як ми бачимо останнім часом, більша кількість починає хворіти дітей і молоді, тобто людей віком до 30-40 років", - повідомив він.

За його словами, таку ситуацію МОЗ спостерігає по території всієї України.

Як повідомлялося раніше, за добу від COVID-19 в Україні померли 83 людини, виявлено 5676 нових випадків, одужали - 5131.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов відреагував на заявку про реєстрацію "Супутника-V" в Україні: Подивимося, що таке ця російська вакцина

Автор: 

карантин (18172) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
А де цифри? Про що йдеться, взагалі? Чи аби щось ляпнуть?
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08.01.2021 14:17 Відповісти
+3
Какие цифры? Все цифры Степанов из носа выковыривает.
А просто держать в напряжении и ввести в обиход страшилку "вашим детям ж-па" чтоб бабло несли наввыпэрэдкы...
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08.01.2021 14:26 Відповісти
+3
Останнім часом на COVID-19 почали частіше хворіти діти і молодь, - Степанов - Цензор.НЕТ 3260
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08.01.2021 14:46 Відповісти
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ждем вакцину из рф-пусть везут и проколят ней всех желающих-природный отбор-голосовавшим за опзж и слуг народа-прививка спутником обязательна-
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08.01.2021 14:08 Відповісти
Уляны все такие?
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08.01.2021 14:11 Відповісти
А таким упоротым обязательно контрольный прокол СутникомV... с последующим повторным закреплением через пару недель.
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08.01.2021 14:23 Відповісти
Сочетание ковида и вируса гриппа создаёт гремучую смесь и для молодых.Прошла информация ,что последствия ковида превращаются в хронические недомогания.Самое удивительное,что вакцинация создаёт более стойкий иммунитет,чем сама болезнь.Это не мои мысли ,это сгустки почерпнутого из паутины.
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08.01.2021 14:13 Відповісти
Останнім часом на COVID-19 почали частіше хворіти діти і молодь, - Степанов - Цензор.НЕТ 3260
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08.01.2021 14:46 Відповісти
Это же Черчиль сказал. Или Наполеон?
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08.01.2021 14:54 Відповісти
Та бесразницы, главно сам факт!
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08.01.2021 14:55 Відповісти
Вспомнил!!!11111 Ванга же!
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08.01.2021 15:10 Відповісти
Такие как и ты все это и тиражируют а потом выдают за факт
Где в Мире был случай повторной болезни той же корью,оспой, боткиной, ветрянкой ....
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08.01.2021 15:55 Відповісти
А де цифри? Про що йдеться, взагалі? Чи аби щось ляпнуть?
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08.01.2021 14:17 Відповісти
Какие цифры? Все цифры Степанов из носа выковыривает.
А просто держать в напряжении и ввести в обиход страшилку "вашим детям ж-па" чтоб бабло несли наввыпэрэдкы...
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08.01.2021 14:26 Відповісти
Цифры и как они делаются.
- Что за хрень на твоём участке? Избиратели возмущены.
Цифры уменьшаются и позже возникает вопрос, -Как так, нам финансирование уменьшили. Графики больных полезли вверх. Бинго.
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08.01.2021 15:03 Відповісти
Т.е. эта махровая коррупционная гнида нацелилась ********** спутником в наших детей? Беги, Степанов, беги!!!
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08.01.2021 14:25 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2021/01/08/zelenskyj-samousunuvsya-vid-vyrishennya-problem-vakczynacziyi-i-cze-realna-oczinka-bezdarnogo-pravlinnya-viktoriya-syumar/ Зеленський самоусунувся від вирішення проблем вакцинації, і це реальна оцінка його бездарного правління - пише у Facebook народна депутатка з фракції "Європейська Солідарність" Вікторія Сюмар.
«Рейтинг успішності держав нині вимірюється не рівнем ВВП, і навіть не Індексом щастя. Він вимірюється рівнем вакцинації від COVID-19.
Можна запроваджувати рейтинг найгірших держав, де для заспокоєння громадян починають сертифікувати російський невизнаний ніким експеримент SputnikV, а на багатих заробляють по 3 тисячі євро на вакцині, що коштує 15 євро. Ми там в лідерах. Тут взагалі можна потрапити в рекорди по рівню корумпованості.
Не знаю, чи усвідомлює Зеленський і його оточення, але його самоусунення (це, здається, називається "відпочинок") в той час, коли він мав займатися головним - забезпечити вакцинування українців - це і є реальна оцінка його бездарного правління.
Нульовий рівень вакцинації. Відсутність тестувань і намальована "заспокійлива" статистика. Ізраїль зміг провакцинувати вже 20% своїх громадян, а ОАЕ - 10%. Все можливо, якщо розуміти пріоритети.
Як людина, що перехворіла ковідом разом з усією родиною, раджу берегтися. Це важка хвороба, а на фоні нових штамів, від яких потерпає Британія і вже Австралія - нас чекає вкрай важкий рік. Боже, бережи Украіну. І українців», - пише Сюмар.
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08.01.2021 14:35 Відповісти
Скотина, когда ты успел продать душу дьяволу ?
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08.01.2021 14:39 Відповісти
одна баба сказала что ей другая баба сказала...
статистику в студию (только желательно от практикующих врачей-эпидемиологов и инфекционистов)
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08.01.2021 15:12 Відповісти
Я написал ниже. Но это у нас.
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08.01.2021 16:10 Відповісти
Треба було раніше карантин вводити, то менше людей померло. Локдаун мінімум треба на місяць вводити. Треба про життя людини в першу чергу думати, а не про гроші.
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08.01.2021 15:21 Відповісти
Мистер очевидность, в тяжелые времена когда родители вынужденно не работает, и правительству безразлична судьба собственного населения, подростки, молодежь обьединяется в группы, потом появляется лидер, и превращаются в банды, а у нас никто за этим не смотрит, может привести к плачевным последствиям для всех.
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08.01.2021 16:03 Відповісти
Да,это в самом деле так. Недели 2-3 назад мне об этом говорил брат,который часто работает в очаге Ковид.
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08.01.2021 16:09 Відповісти
большой брат?
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08.01.2021 17:39 Відповісти
Ты дебил?
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08.01.2021 23:51 Відповісти
Стіпашка і Ко стараються з усіх сил щоб хворіли всі.
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08.01.2021 16:59 Відповісти
Дети болеют( При Порошенко такого вообще не было
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08.01.2021 17:33 Відповісти
 
 