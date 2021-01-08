Двосторонні переговори ФРН та РФ про виробництво вакцин проти COVID-19 суперечать правилам ЄС, - глава Єврокомісії фон дер Ляєн
Країни Євросоюзу не можуть вести сепаратні переговори про вакцини проти коронавірусу COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у п'ятницю.
"Жодна держава - член ЄС не може відхилитися від цієї юридично зобов'язальної бази (спільних переговорів 27 країн ЄС. - Ред.). Тобто жодних паралельних контактів. Це перше", - сказала вона на пресконференції у Брюсселі у відповідь на запитання про можливість співпраці Росії та Німеччини у виробництві вакцини "Супутник V" та її розповсюдження в Євросоюзі.
"Друге. Портфель, який ми маємо зараз, і я вже про це казала, - це 2,3 млрд доз вакцин. Це більше ніж достатньо, щоб вакцинувати все населення", - зазначила глава ЄК.
Крім того, наголосила фон дер Ляєн, будь-яка вакцина, що надходить на територію ЄС, має пройти через процедуру Європейського агентства з лікарських засобів і нагляд, як це відбувалося досі.
"Має бути ясність: ми постачаємо безпечні, ефективні вакцини в достатній кількості. У більш ніж достатній. Це важливо, що в більш ніж достатній. І я наполягаю, що це призначається не лише для Європейського Союзу, це стосується і наших сусідів", - сказала глава Єврокомісії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А предыстория такова - Меркель пообещала хйлу рассмотреть возможность производства Спутника в Германии - https://www.cnbc.com/2021/01/07/covid-vaccine-merkel-open-to-producing-russia-sputnik-in-the-eu.html ссылка
тому пробують 'протягнути" сертифікацію в Україні
мене у цьому питанні цікавлять лише призвіща тих,хто дозволить це.ПІДІГРУЮЧИ ВОРОГУ.
Но парады совместные мутили и торговали славно!