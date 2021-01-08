Двосторонні переговори ФРН та РФ про виробництво вакцин проти COVID-19 суперечать правилам ЄС, - глава Єврокомісії фон дер Ляєн

Країни Євросоюзу не можуть вести сепаратні переговори про вакцини проти коронавірусу COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у п'ятницю.

"Жодна держава - член ЄС не може відхилитися від цієї юридично зобов'язальної бази (спільних переговорів 27 країн ЄС. - Ред.). Тобто жодних паралельних контактів. Це перше", - сказала вона на пресконференції у Брюсселі у відповідь на запитання про можливість співпраці Росії та Німеччини у виробництві вакцини "Супутник V" та її розповсюдження в Євросоюзі.

"Друге. Портфель, який ми маємо зараз, і я вже про це казала, - це 2,3 млрд доз вакцин. Це більше ніж достатньо, щоб вакцинувати все населення", - зазначила глава ЄК.

Крім того, наголосила фон дер Ляєн, будь-яка вакцина, що надходить на територію ЄС, має пройти через процедуру Європейського агентства з лікарських засобів і нагляд, як це відбувалося досі.

"Має бути ясність: ми постачаємо безпечні, ефективні вакцини в достатній кількості. У більш ніж достатній. Це важливо, що в більш ніж достатній. І я наполягаю, що це призначається не лише для Європейського Союзу, це стосується і наших сусідів", - сказала глава Єврокомісії.

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