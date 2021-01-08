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Новини Боротьба з коронавірусом
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Двосторонні переговори ФРН та РФ про виробництво вакцин проти COVID-19 суперечать правилам ЄС, - глава Єврокомісії фон дер Ляєн

Двосторонні переговори ФРН та РФ про виробництво вакцин проти COVID-19 суперечать правилам ЄС, - глава Єврокомісії фон дер Ляєн

Країни Євросоюзу не можуть вести сепаратні переговори про вакцини проти коронавірусу COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у п'ятницю.

"Жодна держава - член ЄС не може відхилитися від цієї юридично зобов'язальної бази (спільних переговорів 27 країн ЄС. - Ред.). Тобто жодних паралельних контактів. Це перше", - сказала вона на пресконференції у Брюсселі у відповідь на запитання про можливість співпраці Росії та Німеччини у виробництві вакцини "Супутник V" та її розповсюдження в Євросоюзі.

"Друге. Портфель, який ми маємо зараз, і я вже про це казала, - це 2,3 млрд доз вакцин. Це більше ніж достатньо, щоб вакцинувати все населення", - зазначила глава ЄК.

Крім того, наголосила фон дер Ляєн, будь-яка вакцина, що надходить на територію ЄС, має пройти через процедуру Європейського агентства з лікарських засобів і нагляд, як це відбувалося досі.

"Має бути ясність: ми постачаємо безпечні, ефективні вакцини в достатній кількості. У більш ніж достатній. Це важливо, що в більш ніж достатній. І я наполягаю, що це призначається не лише для Європейського Союзу, це стосується і наших сусідів", - сказала глава Єврокомісії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов відреагував на заявку про реєстрацію "Супутника-V" в Україні: Подивимося, що таке ця російська вакцина

Автор: 

вакцина (4419) фон дер Ляєн Урсула (794) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+16
А хохлам-малоросам Нарик со Степашкой закупит вакцину для животных из Лаптестана! Наголосували!
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08.01.2021 14:19 Відповісти
+11
Всі чомусь на Трампа наїзжають,а пропутінських підстилок в ЄС вперто не бачать
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08.01.2021 14:26 Відповісти
+8
Венгрия давно закупила целых 10 доз российского Шмурдяк-V, и все никак не могут найти пятерых добровольцев, которые согласились бы уколоться...
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08.01.2021 14:35 Відповісти
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А хохлам-малоросам Нарик со Степашкой закупит вакцину для животных из Лаптестана! Наголосували!
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08.01.2021 14:19 Відповісти
" Глава государственного предприятия "Медицинские закупки" Арсен Жумадилов https://www.unn.com.ua/uk/news/1910730-dlya-zamovlennya-rosiyskoyi-sputnik-v-nemaye-zhodnikh-ratsionalnikh-pidstav-dp-medzakupivli заявил , что для заказа Украины российской вакцины от коронавируса "Sputnik V" нет никаких рациональных оснований."
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08.01.2021 14:44 Відповісти
Ну-ка, скажи "путлер - *****!"
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08.01.2021 14:31 Відповісти
Он боится новичка!
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08.01.2021 14:36 Відповісти
Это ватный шлемазл под прокси. Не подавайте на бояру убогой вате)
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08.01.2021 15:17 Відповісти
Будут немцы спутникV по северному потоку2 гнать с кацапии.
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08.01.2021 14:35 Відповісти
Тут нет ссылок на предысторию, потому что такие новости - табу в украинской журналистике.
А предыстория такова - Меркель пообещала хйлу рассмотреть возможность производства Спутника в Германии - https://www.cnbc.com/2021/01/07/covid-vaccine-merkel-open-to-producing-russia-sputnik-in-the-eu.html ссылка
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08.01.2021 14:23 Відповісти
індія,китай відмовились виробляти рашен гівно у себе(просувають для продажу свої),а в росії не вистачає потужностей навіть для себе..
тому пробують 'протягнути" сертифікацію в Україні
мене у цьому питанні цікавлять лише призвіща тих,хто дозволить це.ПІДІГРУЮЧИ ВОРОГУ.
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08.01.2021 15:46 Відповісти
Але не суперечать правилам Стєпанова
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08.01.2021 14:25 Відповісти
Всі чомусь на Трампа наїзжають,а пропутінських підстилок в ЄС вперто не бачать
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08.01.2021 14:26 Відповісти
В сімї не без урода.
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08.01.2021 14:35 Відповісти
Все их видят. Подстилки сейчас попритихли чуток, бо Байден сильно ********** прихвостней не любит. Вот даже зеля видосики пилить перестал. Притих тоже. Волнуется, переживает...
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08.01.2021 17:26 Відповісти
в отпуске.опять в Омане на доклад к Патрушеву поехал.
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08.01.2021 20:10 Відповісти
Та ніхто тут з кацапами не буде розробляти ту вакцину , немає про що говорити
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08.01.2021 14:26 Відповісти
бгг, кто башляет тот и решает, а обчество утрется
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08.01.2021 14:26 Відповісти
У тебе на росії саме так, але, на щастя, світ значно більший за срану росію.
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08.01.2021 16:40 Відповісти
угу, счаззз, в цивильном мире просто прикрывают умными словесами, а так везде одно и то же
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09.01.2021 03:04 Відповісти
Ніхера не те саме.
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09.01.2021 16:06 Відповісти
Німці и тут подляну хочуть кинуть. Просто довбодятли якісь.
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08.01.2021 14:34 Відповісти
Венгрия давно закупила целых 10 доз российского Шмурдяк-V, и все никак не могут найти пятерых добровольцев, которые согласились бы уколоться...
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08.01.2021 14:35 Відповісти
Може пора німцям нагадати про спалену Україну у другу Світову? Про знищені німцями села міста людей? А то шось якось вони трохи прих**їли там з Макшаніею.
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08.01.2021 14:39 Відповісти
на немцах много преступлений, но вот "знищені міста" - это скорее до "маршалов побєды". подавляющее большинство населеннх пунктов было разрушено в 1943-1944 советской артиллерией.
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08.01.2021 14:58 Відповісти
Сколько украинцев убили немцы? И сколько северные « братья»? Так братья до сих пор зверствуют..
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08.01.2021 15:14 Відповісти
А кто напомнит? Бубочка?!
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08.01.2021 17:21 Відповісти
Помнится товарищ Гитлер с товарищем Сталиным тоже крепко дружили
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08.01.2021 14:47 Відповісти
Да просто не разлей вода! Только посрались, когда добычу делить начали в Европе.
Но парады совместные мутили и торговали славно!
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08.01.2021 17:24 Відповісти
пусть фашисты колятся кацапским дерьмом..., если им так хочется.
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08.01.2021 14:49 Відповісти
Фашисты? В Германии?
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08.01.2021 15:16 Відповісти
Жаль, что противоречат правилам ЕС, у "РФ" было еще столько идей... Одно только добавление толченого мумиё в вакцину какие перспективы могло открыть...
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08.01.2021 14:52 Відповісти
Двосторонні переговори ФРН та РФ про виробництво вакцин проти COVID-19 суперечать правилам ЄС, - глава Єврокомісії фон дер Ляєн - Цензор.НЕТ 4181
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08.01.2021 15:07 Відповісти
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08.01.2021 15:10 Відповісти
Погодите, а как же Венгрия, которая затарилась спутником?
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08.01.2021 15:09 Відповісти
10 штук.. ( десять) .. скорее всего Венгрии цапы их втъюрили.
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08.01.2021 15:15 Відповісти
Ыы.. серьёзно десять штук? Я не знал...
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08.01.2021 15:16 Відповісти
Но пока нет 5 добровольце уколоться .. ждут.
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08.01.2021 15:32 Відповісти
Бгггыыыыы ))
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08.01.2021 15:48 Відповісти
Двосторонні переговори ФРН та РФ про виробництво вакцин проти COVID-19 суперечать правилам ЄС, - глава Єврокомісії фон дер Ляєн - Цензор.НЕТ 1258
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08.01.2021 15:18 Відповісти
Когда я говарил германия союзник кремля и половина политиков в власте германие бывшее агенти кгб на дамной смеялис ....я это говарил когда немцы договарилис о строитерстве северного патока 2
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08.01.2021 15:25 Відповісти
При чём тут" немцы агенты кремля "? Немцы - это агенты немцев! Геополитика - это не про плохих и хороших - а про национальные интересы. СП 2 выгоден немцам, - создадут у себя хаб - это элемент влияния и козырь внутри ЕС. Но это чертовски плохо для Украины, вот и всё.
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20.03.2021 15:15 Відповісти
Как вам это немецкое порно?
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08.01.2021 15:50 Відповісти
Символічно...

Двосторонні переговори ФРН та РФ про виробництво вакцин проти COVID-19 суперечать правилам ЄС, - глава Єврокомісії фон дер Ляєн - Цензор.НЕТ 9041
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08.01.2021 16:27 Відповісти
нимчура снова снюхивается с кацапами,не чего их не учит история
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08.01.2021 16:39 Відповісти
Любое совместное мероприятие с московией должно быть вне закона. Кроме, разумеется, утилизации ордынсой сволочи.
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08.01.2021 17:20 Відповісти
 
 