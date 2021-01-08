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Новини Коронавірус і карантин
19 056 263

"Слуга народу" Камельчук: Вакцинація вже несе смерть, її просувають фантастичні маркетологи

Нардеп "Слуги народу" Юрій Камельчук заявив, що вакцини проти коронавірусу містять шкідливі інгредієнти, які вже призвели до смерті людей.

Про це він написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Політики демонструють нам псевдовакцинацію зі шприцами без голок чи уколами через футболку. Сценаристи просування псевдопанацеї просто фантастичні маркетологи. Спочатку заходять через лідерів думок. Тільки як перевірити, що саме було введено людині на відео? Ніяк. Просто повірити. Телевізор же не обманює!" - наголосив нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов - "слузі народу" Камельчуку, який вважає коронавірус вигадкою: Можу запропонувати відчергувати в реанімаційному відділенні COVID-лікарні

На його думку, "примусова вакцинація" - це спосіб створення "додаткових штучних кордонів та привід підкорити непідкорених", а носіння масок шкодить здоров'ю.

Також, за словами Камельчука, запроваджений в Україні жорсткий карантин порушує Конституцію і призведе до позовів проти уряду. Що стосується карантину у світі, нардеп назвав його частиною тесту на те, як "реагуватиме суспільство на те, що йому нав'язують".

Нагадаємо, раніше "слуга народу" Камельчук назвав COVID-19 "вигаданою хворобою".

Слуга народу Камельчук: Вакцинація вже несе смерть, її просувають фантастичні маркетологи 01

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Камельчук Юрій (43) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+57
Вот вам результат закрытия псих лечебниц. Раньше бы посадили в мягкую комнату, и никто бы его высеров не услышал.
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08.01.2021 14:22 Відповісти
+50
Ага. А Гепа сыграл главную роль в рекламе вакцинации: взял большущий гонорар и сыграл в ящик.
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08.01.2021 14:22 Відповісти
+31
что вы хотите от наркомана?

"Слуга народу" Камельчук, який назвав COVID-19 "вигаданою хворобою": Вакцинація вже несе смерть, її просувають фантастичні маркетологи - Цензор.НЕТ 5646
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08.01.2021 14:35 Відповісти
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нашефсе в Буковеле ))))
"Слуга народу" Камельчук, який назвав COVID-19 "вигаданою хворобою": Вакцинація вже несе смерть, її просувають фантастичні маркетологи - Цензор.НЕТ 1291

...
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08.01.2021 15:36 Відповісти
Заметь, не разорвали его люди
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08.01.2021 15:40 Відповісти
а зачем его рвать?
там такие же карантинщики как и он...
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08.01.2021 15:43 Відповісти
ты удивлена? #уйло тоже не разрывают, он путешествует с массовкой, как и этот гаденыш
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08.01.2021 16:35 Відповісти
Кого кто мог теоретически "разорвать" оттуда удалили! У Зелика кортежи и охрана такие как у сцыкунк овоща!"Слуга народу" Камельчук, який назвав COVID-19 "вигаданою хворобою": Вакцинація вже несе смерть, її просувають фантастичні маркетологи - Цензор.НЕТ 4226
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08.01.2021 17:46 Відповісти
Это не факт.
А то, что его кортеж людей не давит, это факт.
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08.01.2021 18:12 Відповісти
А как же любимый президент из народа, с его "...кортежи на@уй", Голобородько? Пока, слава Богу не давил, но заторы получите! Но и помним, как год назад Зеля пропиарился на смертях погибших в авиакатастрофе в Иране! Скорбеть и одновременно снимать фильм это цинизм!https://ukranews.com/news/678380-zelenskij-snimal-video-s-vozvratom-tel-pogibshih
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08.01.2021 20:05 Відповісти
"Слуга народу" Камельчук, який назвав COVID-19 "вигаданою хворобою": Вакцинація вже несе смерть, її просувають фантастичні маркетологи - Цензор.НЕТ 8530
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08.01.2021 20:06 Відповісти
после Буковеля как всегда по новогодней традиции обнаружим его в Омане. "инвистиции" надо каждый год привлекать. да и отчитаться Патрушеву за прошедший год нужно
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08.01.2021 18:21 Відповісти
И вот это вот это борется с смертоносными реформами Супрун.....
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08.01.2021 15:38 Відповісти
"Слуга народу" Камельчук, який назвав COVID-19 "вигаданою хворобою": Вакцинація вже несе смерть, її просувають фантастичні маркетологи - Цензор.НЕТ 4121
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08.01.2021 15:49 Відповісти
З МОБІЛИ "СН"
"Слуга народу" Камельчук, який назвав COVID-19 "вигаданою хворобою": Вакцинація вже несе смерть, її просувають фантастичні маркетологи - Цензор.НЕТ 681
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08.01.2021 15:54 Відповісти
Діти, діти....
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08.01.2021 17:26 Відповісти
Депутат этот молодец но дни его сочтены. Вон Скрябин тоже болтал больше положенного. А так все по сути верно .
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08.01.2021 16:05 Відповісти
Ну, пожалуйста, покажите его психиатру. Ведь больно смотреть как человек по жизни мучается. Очевидный диагноз - типичный ЗЕдепутат.
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08.01.2021 16:17 Відповісти
Звонок в Раду. Я хочу стать депутатом от "Слуги народа" Вы сумашедший? А это что обязательное условие?
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08.01.2021 16:32 Відповісти
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08.01.2021 16:55 Відповісти
У 2010-му ходив схожий анекдот.
Мужик прийшов до мєнтовки. Просить мєнтів:
- Хлопці, ставлю могорича - дайте бамагу, що в мене є дві судимості.
Мєнт йому:
- Нащо воно тобі?
- Та потрібна рекомендація для вступу в "регіони".
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09.01.2021 00:57 Відповісти
камельчук или как его там... это типичное чмошно-усредненное состояние интеллекта всех зеленых слуг. Что то комментировать? тошно...
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08.01.2021 16:32 Відповісти
Да заразіть того дебілоїда, хай воно захворіє, здохне та заспокоїться.
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08.01.2021 16:36 Відповісти
А от чего собсно помереть должен? Хваленый ковид лишь название, а по факту обычный грипп. Как простой смертный может проверить? Никак, верить обязан. Дурака запугать можно, а умного не получится, да только властям такие умные не нравятся.
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08.01.2021 17:11 Відповісти
О, і Павла теж заразіть, для профілактики здорового глузду.
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08.01.2021 17:24 Відповісти
Чоловіче! У мене половина колег перехворіла, частину з того світу витягнули в реанімації, і я буду вірити особам, які впевнені у всесвітній змові? Хочеш вмерти? Твої проблеми.
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08.01.2021 20:08 Відповісти
"Куме, не тратьте сили"
Природній видбір зробить з таким людьми свою справу.
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08.01.2021 20:39 Відповісти
"Слуга народу" Камельчук: Вакцинація вже несе смерть, її просувають фантастичні маркетологи - Цензор.НЕТ 7168
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09.01.2021 15:11 Відповісти
Розкажіть про то гепі.
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08.01.2021 17:44 Відповісти
По ходу он с клоуном одну дурь употребляют
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08.01.2021 16:52 Відповісти
"Слуга народу" Камельчук, який назвав COVID-19 "вигаданою хворобою": Вакцинація вже несе смерть, її просувають фантастичні маркетологи - Цензор.НЕТ 9227
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08.01.2021 17:09 Відповісти
Читаю я посты, делаю выводы что за зебила проголосовало больше чем 73%.
А ведь этот чувак прав, но вам хоть кол на голове чеши, в глаза насцать можно в уши...
Нету никакого ковида, это маркетинговая выдумка, простым смертным в тонкостях маркетинга не разобраться.
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08.01.2021 17:09 Відповісти
Павлик, смени ник, не позорь светлое имя профессора!
Ты в глухом лесничестве живешь , в твоем окружении только зайцы и мыши? Из родственников -знакомык никто не скончался от КОВИДА? Или кроме компа никого нет?
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08.01.2021 17:57 Відповісти
В отличии от тебя, это не ник,а имя и фамилия. Мне скрывать нечего, у меня много родных и друзей в "зоне риска" и сам болел как обычно люди болеют и все болели, и ничего. Больше вреда сознанию когда веришь в эту х*ню на ушах которую нам каждый день пихают. Ты либо сознательный человек по собственным соображениям, либо ты продукт обработки ТВ. удачи.
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08.01.2021 18:54 Відповісти
ХОТЕЛОСЬ БЫ УВИДЕТЬ СРАВНИТЕЛЬНУЮ СТАТИСТИКУ общей СМЕРТОСТИ ПО УКРАИНЕ ЗА НОЯБРЬ , ДЕКАБРЬ 2019 год, И также ЗА НОЯБРЬ и ДЕКАБРЬ 2020 год. Почему не дают такую статистику?
Даже рашка публикует, и у рашке на 50 % выше. Рашка признает , что ковид на 50% увеличил смертонсть по сравнению с годом без пандемии. Я сейчас работаю в медцентре в Германии, Германия, тоже, похожие, такие же данные дает.
А ВЛАСТЬ УКРАИНЫ СКРЫВАЕТ ЧТО ЛИ? УКРАИНА ЧЕМПИОН ПО БОРЬБЕ С КОВИДОМ?
*** (извините) НЕВЕРЮ! Геноцид украинского народа в гибридном исполнении.
А может она есть эта статистика, то подскажите пожалуйста, где посмотреть. Может я и прогавил. Буду признателен за данные. И если я буду не прав, то извините.
Всех с праздниками и наилучших пожеланий!
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08.01.2021 17:59 Відповісти
"Слуга народу" Камельчук, який назвав COVID-19 "вигаданою хворобою": Вакцинація вже несе смерть, її просувають фантастичні маркетологи - Цензор.НЕТ 787
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08.01.2021 17:59 Відповісти
Точно, а ещё можно превратиться в обезьяну! 😁
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08.01.2021 18:08 Відповісти
Интересно, все те, кто здесь поливают грязью этого депутата реально готовы ввести себе в организм биологически-активное вещество, не прошедшее полноценных клинических испытаний от фирмы, которая прославилась подкупом врачей в Америке? А затем стать пожизненными инвалидами из-за развившихся после вакцинации ауто-иммунных болезней а-ля бронхиальная астма, ревматоидный артрит, язвенный колит, болезни крови и проч.?
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08.01.2021 19:09 Відповісти
Еще один ватный длбб,свидетель секты чипизации,пздрвл!
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08.01.2021 19:33 Відповісти
Уважаемый https://censor.net/ru/user/408418
Да будет вам известно, что грязная речь стоит рядом со смертью - чем больше брани вы употребляете,тем ближе к смерти ставите себя - ничего личного, так говорят Святые писания.
Гарик, делайте себе прививку от "короны" на здоровье - наша медицина пристроит вас туда же, куда и ваши матюки.
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08.01.2021 22:38 Відповісти
Неуважаемый, мордвин-чебураха ,я могу тебя пристроить в реанимацию, полежишь рядом с ковидными больными ,подышишь у них одной маской, повентилируешься на ИВЛ и уверяю тебя, сразу же изменится благодушное отношение к этой болезни
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10.01.2021 11:38 Відповісти
Нет, конечно же. 95% из этих ушлёпков - дежурные конченые троли на зарплате
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08.01.2021 19:36 Відповісти
Так вот эта малограмотная тварь расклеивала бигборды *вакцинация- чипизация*?
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08.01.2021 19:31 Відповісти
"Слуга народу" Камельчук: Вакцинація вже несе смерть, її просувають фантастичні маркетологи - Цензор.НЕТ 5834
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09.01.2021 15:04 Відповісти
Москаль: Зеленського будуть судити, Ахметов та Тарута на гачку у Росії, переворот на Закарпатті
https://www.youtube.com/watch?v=vF9Skb7e4cE&fbclid=IwAR3io0JXlU3jfij47Z_8rhTqN4-ZH3uV8l4WF7I5FQt2Pi5PYHtEzrK3GdY https://www.youtube.com/watch?v=vF9Skb7e4cE
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08.01.2021 19:34 Відповісти
В божевільню його і це негайно. Він несе суспільну небезпеку державі та громадянам.
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08.01.2021 19:59 Відповісти
У божевільню його і це негайно. Він несе суспільну небезпеку державі та громадянам.
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08.01.2021 20:01 Відповісти
А может таких как вы туда отправить.
Ну шоб не подыгрывали мировому лохотрону.
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08.01.2021 20:08 Відповісти
Це той Тесля, який явно не Тесла?"Слуга народу" Камельчук: Вакцинація вже несе смерть, її просувають фантастичні маркетологи - Цензор.НЕТ 7191я, який
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09.01.2021 15:02 Відповісти
Про прогулянку сходами... https://youtu.be/EZUDt6Db-1Y
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08.01.2021 20:05 Відповісти
Не просто дегенерат, а опасный дегенерат, которого было бы неплохо изолировать от общества. Понабирали по объявлением, б... )
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08.01.2021 20:28 Відповісти
Большие бабки - мы вошли в стадию "Большого шухера". Скоро акулы фармацевтического бизнеса вцепятся в горлянки друг друга и тогда посмотрим
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09.01.2021 09:37 Відповісти
90 лет назад была Большая экономическая депрессия, сегодня Большая короновирусная депрессия. Результат будет тот же! Т е ничего хорошего, только плохое. Демократия заканчивается и цивилизация плавно переходит к системе "фашистско-авторитарных режимов с "человеческим лицом!"
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09.01.2021 09:49 Відповісти
Отмечу что термин с подмоченной репутацией "фашизм" употребляться не будет, его заменят каким то новым более благозвучным звукосочетанием. Но суть останется прежней. А корона это всего лишь пробный тест насколько цивилизация созрела к такому переходу
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09.01.2021 09:53 Відповісти
Камельчук непідкорений - наступний презедент? "Слуга народу" Камельчук: Вакцинація вже несе смерть, її просувають фантастичні маркетологи - Цензор.НЕТ 7976"Слуга народу" Камельчук: Вакцинація вже несе смерть, її просувають фантастичні маркетологи - Цензор.НЕТ 3453
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09.01.2021 14:58 Відповісти
"Слуга народу" Камельчук: Вакцинація вже несе смерть, її просувають фантастичні маркетологи - Цензор.НЕТ 2214
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09.01.2021 15:22 Відповісти
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