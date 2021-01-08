"Слуга народу" Камельчук: Вакцинація вже несе смерть, її просувають фантастичні маркетологи
Нардеп "Слуги народу" Юрій Камельчук заявив, що вакцини проти коронавірусу містять шкідливі інгредієнти, які вже призвели до смерті людей.
Про це він написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Політики демонструють нам псевдовакцинацію зі шприцами без голок чи уколами через футболку. Сценаристи просування псевдопанацеї просто фантастичні маркетологи. Спочатку заходять через лідерів думок. Тільки як перевірити, що саме було введено людині на відео? Ніяк. Просто повірити. Телевізор же не обманює!" - наголосив нардеп.
На його думку, "примусова вакцинація" - це спосіб створення "додаткових штучних кордонів та привід підкорити непідкорених", а носіння масок шкодить здоров'ю.
Також, за словами Камельчука, запроваджений в Україні жорсткий карантин порушує Конституцію і призведе до позовів проти уряду. Що стосується карантину у світі, нардеп назвав його частиною тесту на те, як "реагуватиме суспільство на те, що йому нав'язують".
Нагадаємо, раніше "слуга народу" Камельчук назвав COVID-19 "вигаданою хворобою".
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там такие же карантинщики как и он...
А то, что его кортеж людей не давит, это факт.
Мужик прийшов до мєнтовки. Просить мєнтів:
- Хлопці, ставлю могорича - дайте бамагу, що в мене є дві судимості.
Мєнт йому:
- Нащо воно тобі?
- Та потрібна рекомендація для вступу в "регіони".
Природній видбір зробить з таким людьми свою справу.
А ведь этот чувак прав, но вам хоть кол на голове чеши, в глаза насцать можно в уши...
Нету никакого ковида, это маркетинговая выдумка, простым смертным в тонкостях маркетинга не разобраться.
Ты в глухом лесничестве живешь , в твоем окружении только зайцы и мыши? Из родственников -знакомык никто не скончался от КОВИДА? Или кроме компа никого нет?
Даже рашка публикует, и у рашке на 50 % выше. Рашка признает , что ковид на 50% увеличил смертонсть по сравнению с годом без пандемии. Я сейчас работаю в медцентре в Германии, Германия, тоже, похожие, такие же данные дает.
А ВЛАСТЬ УКРАИНЫ СКРЫВАЕТ ЧТО ЛИ? УКРАИНА ЧЕМПИОН ПО БОРЬБЕ С КОВИДОМ?
*** (извините) НЕВЕРЮ! Геноцид украинского народа в гибридном исполнении.
А может она есть эта статистика, то подскажите пожалуйста, где посмотреть. Может я и прогавил. Буду признателен за данные. И если я буду не прав, то извините.
Всех с праздниками и наилучших пожеланий!
Да будет вам известно, что грязная речь стоит рядом со смертью - чем больше брани вы употребляете,тем ближе к смерти ставите себя - ничего личного, так говорят Святые писания.
Гарик, делайте себе прививку от "короны" на здоровье - наша медицина пристроит вас туда же, куда и ваши матюки.
https://www.youtube.com/watch?v=vF9Skb7e4cE&fbclid=IwAR3io0JXlU3jfij47Z_8rhTqN4-ZH3uV8l4WF7I5FQt2Pi5PYHtEzrK3GdY https://www.youtube.com/watch?v=vF9Skb7e4cE
Ну шоб не подыгрывали мировому лохотрону.