"Слуга народу" Камельчук: Вакцинація вже несе смерть, її просувають фантастичні маркетологи

Нардеп "Слуги народу" Юрій Камельчук заявив, що вакцини проти коронавірусу містять шкідливі інгредієнти, які вже призвели до смерті людей.

Про це він написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Політики демонструють нам псевдовакцинацію зі шприцами без голок чи уколами через футболку. Сценаристи просування псевдопанацеї просто фантастичні маркетологи. Спочатку заходять через лідерів думок. Тільки як перевірити, що саме було введено людині на відео? Ніяк. Просто повірити. Телевізор же не обманює!" - наголосив нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов - "слузі народу" Камельчуку, який вважає коронавірус вигадкою: Можу запропонувати відчергувати в реанімаційному відділенні COVID-лікарні

На його думку, "примусова вакцинація" - це спосіб створення "додаткових штучних кордонів та привід підкорити непідкорених", а носіння масок шкодить здоров'ю.

Також, за словами Камельчука, запроваджений в Україні жорсткий карантин порушує Конституцію і призведе до позовів проти уряду. Що стосується карантину у світі, нардеп назвав його частиною тесту на те, як "реагуватиме суспільство на те, що йому нав'язують".

Нагадаємо, раніше "слуга народу" Камельчук назвав COVID-19 "вигаданою хворобою".