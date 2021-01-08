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Новини Коронавірус і карантин
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За добу у світі виявили рекордні 825,7 тис. нових випадків COVID-19, померли - 14,8 тис. Загальна кількість інфікованих - 88,6 млн

Станом на ранок 8 січня у світі зареєстрували 825 797 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 14 802 особи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 88 615 325 випадків інфікування, з них 825 797 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 908 948 осіб, з них 14 802 за минулу добу.

За добу у світі виявили рекордні 825,7 тис. нових випадків COVID-19, померли - 14,8 тис. Загальна кількість інфікованих - 88,6 млн 01

Побороли хворобу і вилікувалися 63,7 млн ​​осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Камельчук, який назвав COVID-19 "вигаданою хворобою": Вакцинація вже несе смерть, її просувають фантастичні маркетологи

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Велика Британія.

За добу у світі виявили рекордні 825,7 тис. нових випадків COVID-19, померли - 14,8 тис. Загальна кількість інфікованих - 88,6 млн 02

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 20-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 11.

За добу у світі виявили рекордні 825,7 тис. нових випадків COVID-19, померли - 14,8 тис. Загальна кількість інфікованих - 88,6 млн 03
За добу у світі виявили рекордні 825,7 тис. нових випадків COVID-19, померли - 14,8 тис. Загальна кількість інфікованих - 88,6 млн 04

Автор: 

карантин (18172) статистика (2249) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
За добу у світі виявили рекордні 825,7 тис. нових випадків COVID-19, померли - 14,8 тис. Загальна кількість інфікованих - 88,6 млн - Цензор.НЕТ 6161
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08.01.2021 15:36 Відповісти
+3
Сказочники. Готовят плебс к "вакцинациям"
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08.01.2021 14:50 Відповісти
+3
Україна на 20 тому місці і ми в це віримо?

З працюючими Епіцентрами та локлауном колготок, відсутністю президента та наявністю клоуна, що розважає дітей на Новий рік,

з вакцинацією багатіїв, що робиться у підворотні та з переконанням влади, що в нас все буде добре...
Ви в це ще вірите?
Люди не вірте недоумку, бо всі разом будемо в жо.....,. думайте про своє майбутнє вже сьогодні та дійте разом!!!
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08.01.2021 15:03 Відповісти
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Сказочники. Готовят плебс к "вакцинациям"
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08.01.2021 14:50 Відповісти
Ну тебя не вакцинируют? Сегодня к жене приходил сдавать анализ на кови мальчик 20 лет, у него мама умерла от этой заразы. Ему объясни про всемирный заговор
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08.01.2021 15:31 Відповісти
А откуда он знает что это именно "ковид-19" ? Только потому что ему так сказали ?
Люди не умирают от осложнений, типа пневмонии, после простуды ?
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08.01.2021 15:33 Відповісти
Тест у мамы был положительный, у него тоже положительный.
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08.01.2021 15:35 Відповісти
Гугл-переводчик вам в помощь

https://bpa-pathology.com/covid19-pcr-tests-are-scientifically-meaningless/
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08.01.2021 15:38 Відповісти
Здравый смысл тебе в помощь. Я доверяю мнению врачей, а не левым сайтам
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08.01.2021 15:43 Відповісти
Я доверяю статистике.
У нас в Австралии "ковидные" цифры - статистическая погрешность.
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08.01.2021 15:46 Відповісти
Это что получается что по их статистике больше чем каждый второй за день умер от короновируса,
В день в США в среднем умирает не больше 7300-7400 людей а тут за день от яковод 4207
ЗАБРЕХАЛИСь
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08.01.2021 16:16 Відповісти
А куда им деваться ? Если бы не не спецоперация "барановирус", Трамп без проблем остался бы в Б.Д. Но, они сейчас одержали Пиррову победу, и поведут Америку светлой дорогой прямо к дефолту. Трамп будет абсолютно не при деле в грядущей катастрофе.
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08.01.2021 23:04 Відповісти
А почему не приводят данные о том сколько всего умерло за день а то смотрят последствие как гинеколог через ...... щель
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08.01.2021 16:09 Відповісти
так блин, от ангины больше дохнет в день походу.
заср*ли везде новости про вирус - ну я имею шанс в лотерею выиграть побольше чем заболеть и даже помереть от вируса
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08.01.2021 14:57 Відповісти
Потому что в англоязычной терминологии Angina - это стенокардия.

То, что у нас неправильно называют ангиной - это острый тонзиллит.
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08.01.2021 15:02 Відповісти
Надо Степашку на ВОЗ заряжать. У нас уже заболеваемость падает, надо остальной мир спасти!
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08.01.2021 14:58 Відповісти
Ага. Зарядить. И каак... Как Мюнхаузена.
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08.01.2021 15:31 Відповісти
Україна на 20 тому місці і ми в це віримо?

З працюючими Епіцентрами та локлауном колготок, відсутністю президента та наявністю клоуна, що розважає дітей на Новий рік,

з вакцинацією багатіїв, що робиться у підворотні та з переконанням влади, що в нас все буде добре...
Ви в це ще вірите?
Люди не вірте недоумку, бо всі разом будемо в жо.....,. думайте про своє майбутнє вже сьогодні та дійте разом!!!
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08.01.2021 15:03 Відповісти
За добу у світі виявили рекордні 825,7 тис. нових випадків COVID-19, померли - 14,8 тис. Загальна кількість інфікованих - 88,6 млн - Цензор.НЕТ 6161
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08.01.2021 15:36 Відповісти
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08.01.2021 15:39 Відповісти
Как надоели ваши тупые коллажи с тупыми издевками. Вы по узости мышления и деградации мозга даже и не поймёте о чем я...
Увы...
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08.01.2021 21:52 Відповісти
https://censor.net/ru/user/459437 - специально для тебя - последнего на этом сайте Зе-боба...

Держи.

За добу у світі виявили рекордні 825,7 тис. нових випадків COVID-19, померли - 14,8 тис. Загальна кількість інфікованих - 88,6 млн - Цензор.НЕТ 7499
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08.01.2021 22:53 Відповісти
ты дурачком не прикидывайся, тебе и прикидываться не надо.
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09.01.2021 07:20 Відповісти
Да да, все умрём
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08.01.2021 15:33 Відповісти
УЖАС БОЛЕЕТ 0.008 ЧЕЛОВЕЧЕСТВА,КОШМАР
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08.01.2021 16:09 Відповісти
Пандемия шо никогда не было и вот опять....
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08.01.2021 16:19 Відповісти
Дай адрес, я буду высылать тебе 20 пачек презервативов в месяц что бы ты не плодить себе подобных. Бесплатно! Пересылка за мой счёт.
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08.01.2021 21:55 Відповісти
если верить нашему МОЗ, мы в переди планеты всей. у людей рекорд, вспишка заболеваемости, а у нас уменьшение на половину. СТЕПАНОВУ СЛАВА!!! и моне тоже
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08.01.2021 16:19 Відповісти
Цифры, конечно, страшные.... Никогда такого не было чтобы люди умирали и вот опять! Когда это кончится? Когда люди перестанут умирать?
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08.01.2021 16:20 Відповісти
ХОТЕЛОСЬ БЫ УВИДЕТЬ СРАВНИТЕЛЬНУЮ СТАТИСТИКУ общей СМЕРТОСТИ ПО УКРАИНЕ ЗА НОЯБРЬ , ДЕКАБРЬ 2019 год, И также ЗА НОЯБРЬ и ДЕКАБРЬ 2020 год. Почему не дают такую статистику?
Даже рашка публикует, и у рашке на 50 % выше. Рашка признает , что ковид на 50% увеличил смертонсть по сравнению с годом без пандемии. Я сейчас работаю в медцентре в Германии, Германия тоже, похожие, такие же данные дает.
А ВЛАСТЬ УКРАИНЫ СКРЫВАЕТ ЧТО ЛИ? УКРАИНА ЧЕМПИОН ПО БОРЬБЕ С КОВИДОМ?
*** (извините) НЕВЕРЮ! Геноцид украинского народа в гибридном исполнении.
А может она есть эта статистика, то подскажите пожалуйста, где посмотреть. Может я и прогавил. Буду признателен за данные. И если я буду не прав, то извините.
Всех с праздниками и наилучших пожеланий!
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08.01.2021 17:57 Відповісти
 
 