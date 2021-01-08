За добу у світі виявили рекордні 825,7 тис. нових випадків COVID-19, померли - 14,8 тис. Загальна кількість інфікованих - 88,6 млн

Станом на ранок 8 січня у світі зареєстрували 825 797 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 14 802 особи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 88 615 325 випадків інфікування, з них 825 797 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 908 948 осіб, з них 14 802 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 63,7 млн ​​осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Велика Британія.

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 20-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 11.



