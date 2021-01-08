За добу у світі виявили рекордні 825,7 тис. нових випадків COVID-19, померли - 14,8 тис. Загальна кількість інфікованих - 88,6 млн
Станом на ранок 8 січня у світі зареєстрували 825 797 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 14 802 особи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 88 615 325 випадків інфікування, з них 825 797 лише за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 908 948 осіб, з них 14 802 за минулу добу.
Побороли хворобу і вилікувалися 63,7 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Велика Британія.
Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 20-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 11.
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Люди не умирают от осложнений, типа пневмонии, после простуды ?
https://bpa-pathology.com/covid19-pcr-tests-are-scientifically-meaningless/
У нас в Австралии "ковидные" цифры - статистическая погрешность.
В день в США в среднем умирает не больше 7300-7400 людей а тут за день от яковод 4207
ЗАБРЕХАЛИСь
заср*ли везде новости про вирус - ну я имею шанс в лотерею выиграть побольше чем заболеть и даже помереть от вируса
То, что у нас неправильно называют ангиной - это острый тонзиллит.
З працюючими Епіцентрами та локлауном колготок, відсутністю президента та наявністю клоуна, що розважає дітей на Новий рік,
з вакцинацією багатіїв, що робиться у підворотні та з переконанням влади, що в нас все буде добре...
Ви в це ще вірите?
Люди не вірте недоумку, бо всі разом будемо в жо.....,. думайте про своє майбутнє вже сьогодні та дійте разом!!!
Увы...
Держи.
Даже рашка публикует, и у рашке на 50 % выше. Рашка признает , что ковид на 50% увеличил смертонсть по сравнению с годом без пандемии. Я сейчас работаю в медцентре в Германии, Германия тоже, похожие, такие же данные дает.
А ВЛАСТЬ УКРАИНЫ СКРЫВАЕТ ЧТО ЛИ? УКРАИНА ЧЕМПИОН ПО БОРЬБЕ С КОВИДОМ?
*** (извините) НЕВЕРЮ! Геноцид украинского народа в гибридном исполнении.
А может она есть эта статистика, то подскажите пожалуйста, где посмотреть. Может я и прогавил. Буду признателен за данные. И если я буду не прав, то извините.
Всех с праздниками и наилучших пожеланий!