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Новини Катастрофа літака МАУ в Ірані
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Будь-якої миті справу про катастрофу літака МАУ в Ірані може бути перекваліфіковано, - секретар РНБО Данілов

Будь-якої миті справу про катастрофу літака МАУ в Ірані може бути перекваліфіковано, - секретар РНБО Данілов

Секретар РНБО України Олексій Данілов не відкидає можливості перекваліфікації справи про катастрофу літака МАУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на ефір телеканалу "Прямий".

Говорячи про компенсації родичам загиблих, Данілов використав словосполучення "терористичний акт". У зв'язку з цим йому поставили запитання про можливу перекваліфікацію справи на цю статтю.

"Я дуже обережно скажу. На сьогодні є слідство, є певна стаття, за якою відбуваються процесуальні процеси ... Але є розуміння, що будь-якої миті справа може отримати іншу кваліфікацію", - наголосив Данілов.

Зауважимо, Офіс Генпрокурора розслідує катастрофу МАУ за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки руху або експлуатації повітряного транспорту, що спричинило загибель людей).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про катастрофу літака МАУ в Ірані: Це шрам на серці нації. Винних обов'язково буде покарано

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Дивіться також: Єнін про розслідування катастрофи літака МАУ: Ми чули від іранської сторони, що звіт готовий, але документів немає. ВIДЕО

ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучання в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

Також читайте: МЗС про виплату $ 150 тис. сім'ям загиблих у катастрофі літака МАУ: компенсації мають визначати на переговорах

Автор: 

авіакатастрофа (1101) Данілов Олексій (1259) Іран (2068) РНБО (2294) МАУ (823)


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Топ коментарі
+14
Зелений недоумок 100 раз усреться аби не злякати *****, бо не дарма збили цей літак коли лайно відпочивало в Омані. Це може бути настановою ***** клоуну, що з ним може трапитись те саме, і навіть діти на Новий рік не допоможуть!!!
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08.01.2021 15:07 Відповісти
+11
Літак збито в районі цивільного аеропорта. Двома ракетами. Які осторожності???
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08.01.2021 15:09 Відповісти
+9
если бы не коллеги по несчастью (Канада, Швеция и Великобритании) не теребили Иран..то он плевал бы на зелю и его ко-******...(такое складывается впечатление)
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08.01.2021 15:20 Відповісти
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"Літаки летять, будемо всіх "бомбити"
які страшні дяді
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08.01.2021 15:07 Відповісти
Зелений недоумок 100 раз усреться аби не злякати *****, бо не дарма збили цей літак коли лайно відпочивало в Омані. Це може бути настановою ***** клоуну, що з ним може трапитись те саме, і навіть діти на Новий рік не допоможуть!!!
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08.01.2021 15:07 Відповісти
спровоцировал авиопреступление зеленский буба
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08.01.2021 15:28 Відповісти
Он же оценил это как неисправность самолёта.
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08.01.2021 18:35 Відповісти
Літак збито в районі цивільного аеропорта. Двома ракетами. Які осторожності???
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08.01.2021 15:09 Відповісти
Кабы чего не вышло!
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08.01.2021 15:20 Відповісти
🤡👈
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08.01.2021 15:20 Відповісти
если бы не коллеги по несчастью (Канада, Швеция и Великобритании) не теребили Иран..то он плевал бы на зелю и его ко-******...(такое складывается впечатление)
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08.01.2021 15:20 Відповісти
Если бы не Канада, Швеция и Великобритания, то он бы и Героя Украины не дал бы членам экипажа. Он же с самого начала твёрдо сказал. что это неисправность самолёта.
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08.01.2021 18:36 Відповісти
да-да...и не только он...по-моему и укр.дипмиссиия настаивала на технических неполадках или "человеческом" факторе....чтоб не злить местных...
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08.01.2021 18:38 Відповісти
"может",Карл,"может"!!!!б,,,
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08.01.2021 15:21 Відповісти
Лучше в хулиганство(мелкое).
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08.01.2021 15:24 Відповісти
а ето как раз та тема, шо пока результата не будет, не открывал бы ты свой вонючий рот,

переквалификатор.....
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08.01.2021 15:32 Відповісти
Странно, но все чаще вспоминается сбитый кацапский самолет в 2001 году, если память не изменяет, над Черным морем. И такая же цепочка вопросов. Кто сбил? Почему взяли ответственность на себя? Ну и добавляются другие, чисто ситуативно.
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08.01.2021 15:47 Відповісти
__Слушайте Адвоката(сопытом),который расскажет разницу в ст.УК и разницу в компенсации. Всё другое- балачки.
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08.01.2021 15:51 Відповісти
"Я очень осторожно скажу, подойдете ко мне когда я буду по годкам как Макарыч, и тогда все скажу как есть если буду при памяти, ну или быстрее если они нам в течении ближайших 15 лет 2 планшет передадут.
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08.01.2021 15:56 Відповісти
СМИ сообщали, чтоhttps://censor.net/news/3189165/sbityyi_samolet_mau_iran_predlagaet_ukraine_podpisat_memorandum_ob_otkaze_ot_sudebnyh_iskov_i_o_vzaimoponimanii. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.- то что впихивают Украине ,дабы потом тем же макаром "рашистской человеческой ошибкой" ,отмазать сбитый малайзийский борт ,никак не примут те страны,граждане которых, были на борту сбитого украинского самолета ,особенно Канада
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08.01.2021 16:29 Відповісти
моджахежам от вашей переквалификации не холодно и не жарко... пока мы видим заплывшую морду клована, довольно улыбающегося в Буковеле, ничего не изменится....
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08.01.2021 17:03 Відповісти
С самого начала было понятно, что произошло и кто пулял. А через три дня стало понятно зачем. Персы попытались спетлять с надвигающихся трамповских люлей не хитрым способом. Просто пнули слабака в лице Украины с чмошной клоунской властью. Так сказать, сменить направление напряжённости и сбить накал. Им удалось, а сейчас аятоллам нужно спетлять с последствий. Чем они и занимаются.
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09.01.2021 11:42 Відповісти
 
 