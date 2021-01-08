Будь-якої миті справу про катастрофу літака МАУ в Ірані може бути перекваліфіковано, - секретар РНБО Данілов
Секретар РНБО України Олексій Данілов не відкидає можливості перекваліфікації справи про катастрофу літака МАУ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на ефір телеканалу "Прямий".
Говорячи про компенсації родичам загиблих, Данілов використав словосполучення "терористичний акт". У зв'язку з цим йому поставили запитання про можливу перекваліфікацію справи на цю статтю.
"Я дуже обережно скажу. На сьогодні є слідство, є певна стаття, за якою відбуваються процесуальні процеси ... Але є розуміння, що будь-якої миті справа може отримати іншу кваліфікацію", - наголосив Данілов.
Зауважимо, Офіс Генпрокурора розслідує катастрофу МАУ за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки руху або експлуатації повітряного транспорту, що спричинило загибель людей).
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.
ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.
Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучання в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.
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