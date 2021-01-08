Найближчого тижня укладатимемо договори на поставку вакцин з іншими виробниками, - глава МОЗ

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов каже, що Україна укладе угоди з іншими виробниками вакцин проти коронавірусу протягом найближчого тижня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі "Громадського радіо".

"У світі склалася така ситуація, що потужності виробників такі малі з точки зору попиту, що укладають угоди з тими, хто готовий поставити. Основним моментом із точки зору наших перемовин - це було питання часу поставки вакцин, щоб це було якомога раніше, так як ми із Sinovac Biotech мали домовленості, то ми з ними одразу уклали договір. Найближчим тижнем ми будемо укладати договори з іншими виробниками, з якими ми ведемо перемовини", - повідомив Степанов.

Нагадаємо, раніше міністр під час брифінгу повідомив, що 6 січня харківська компанія "Біолік" подала заявку на реєстрацію вакцини "Супутник V".

"Це лише заявка, далі вони мають подати реєстраційну форму, мають подати досьє. У цьому досьє має бути чітко відображено щодо безпеки цієї вакцини, результатів першої, другої і третьої фази клінічних досліджень. Нарешті, ми хоча б побачимо, що таке ця російська вакцина", - зазначив Степанов.

Також читайте: "Слуга народу" Камельчук, який назвав COVID-19 "вигаданою хворобою": Вакцинація вже несе смерть, її просувають фантастичні маркетологи

За його слова, тільки за результатами розгляду документів можна говорити про якість вакцини.

"Що стосується вакцинації. Я впевнений, що ми здатні забезпечити Україну вакциною провідних світових виробників, які подають документи своїх досліджень. Відкрито, для усього світу. Саме такими вакцинами ми і плануємо робити щеплення для українців", - додав Степанов.

Нагадаємо, 30 грудня 2020 року ДП "Медзакупілі України" уклало перший договір на постачання 1 млн 913 доз вакцини проти COVID-19 виробництва компанії Sinovac Biotech, Китай.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що перші 700 тисяч доз вакцини від китайської компанії Sinovac Biotech Україна отримає орієнтовно наприкінці лютого. В Україні розробили дорожню карту з імунопрофілактики, яка передбачає п’ять етапів вакцинації населення проти COVID-19 по два раунди кожен.