Найближчого тижня укладатимемо договори на поставку вакцин з іншими виробниками, - глава МОЗ
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов каже, що Україна укладе угоди з іншими виробниками вакцин проти коронавірусу протягом найближчого тижня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі "Громадського радіо".
"У світі склалася така ситуація, що потужності виробників такі малі з точки зору попиту, що укладають угоди з тими, хто готовий поставити. Основним моментом із точки зору наших перемовин - це було питання часу поставки вакцин, щоб це було якомога раніше, так як ми із Sinovac Biotech мали домовленості, то ми з ними одразу уклали договір. Найближчим тижнем ми будемо укладати договори з іншими виробниками, з якими ми ведемо перемовини", - повідомив Степанов.
Нагадаємо, раніше міністр під час брифінгу повідомив, що 6 січня харківська компанія "Біолік" подала заявку на реєстрацію вакцини "Супутник V".
"Це лише заявка, далі вони мають подати реєстраційну форму, мають подати досьє. У цьому досьє має бути чітко відображено щодо безпеки цієї вакцини, результатів першої, другої і третьої фази клінічних досліджень. Нарешті, ми хоча б побачимо, що таке ця російська вакцина", - зазначив Степанов.
За його слова, тільки за результатами розгляду документів можна говорити про якість вакцини.
"Що стосується вакцинації. Я впевнений, що ми здатні забезпечити Україну вакциною провідних світових виробників, які подають документи своїх досліджень. Відкрито, для усього світу. Саме такими вакцинами ми і плануємо робити щеплення для українців", - додав Степанов.
Нагадаємо, 30 грудня 2020 року ДП "Медзакупілі України" уклало перший договір на постачання 1 млн 913 доз вакцини проти COVID-19 виробництва компанії Sinovac Biotech, Китай.
Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що перші 700 тисяч доз вакцини від китайської компанії Sinovac Biotech Україна отримає орієнтовно наприкінці лютого. В Україні розробили дорожню карту з імунопрофілактики, яка передбачає п’ять етапів вакцинації населення проти COVID-19 по два раунди кожен.
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Медведчук-Рабіновіч відкриє пункти вакцинування: "Кожному своє"
дякую, їжте самі !
і не звинувачуйте мене після цього у.....
я - лише демократично цинічний лібераст
Потім можна виступити на програмі Соловйова та ****** брудом Україну, заробити тим самим грошей та відбити подорож. Ще й щось залишиться на святкування 23 лютого.
Нещодавно я вже перехворів цим вірусом. А через півроку російська вакцина вільно продаватиметься на Україні.
В усякому разі - в приватних клініках.
До речі є інформація що в тій скандальній ситуації з прививками в Кієві фігурувала саме російська вакцина.
к Вєликому Крадівництву добавится еще и "Велике Вакциництво"
страна может не потянуть двоих
Ви хоч уявляєте форумчани,що москалі там наколотили?
У соседей вакцинирование полным ходом идёт, а эти циники все ждут кто с производителей больше откатов даст!
+ежедневно информационные слюньки пускают, как они напряженнно «трудятся» на закупках вакцины!
вы знаете...даже плацебо работает, если в него верить!
ну что зеленые бараны. как вам? нормас? конченые уроды
я краще ще у протигазі поживу до осені, коли у ковід нігілістив сформується колективний імунитет
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ПАРТИЮ новичков-- УЖЭ КУПИЛИ ! ..
Еще в конце декабря !!..
Петиція тут:
https://petition.president.gov.ua/petition/111170
з понеділка...з наступного тижня... це вже точно... можливо... кину курить, перестану бухать, не брехатиму, підпишемо... будемо заключати договори з іншими виробниками. Стєпанов ти себе чуєш? Вже Січень 2021го року за вікном.